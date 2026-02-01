Trucul experților pentru turiști: lasă întotdeauna o pereche de pantofi în seiful hotelului
Jurnalul.ro, 1 februarie 2026 20:50
Un expert în călătorii a dezvăluit un truc simplu care îi ajută pe turiști să nu uite niciodată obiectele de valoare în seiful hotelului. Soluția? Să lase întotdeauna o pereche de pantofi acolo.
• • •
Acum 15 minute
21:10
Compania aeriană low-cost Ryanair şi-a îmbunătăţit previziunile privind creşterea traficului anual de pasageri şi a anunţat că se aşteaptă la o majorare a profitului anual, după ce preţurile biletelor au crescut mai mult decât se estima, transmite DPA.
Acum o oră
20:50
20:40
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că săptămâna viitoare inițiază un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului General al Municipiului București, care să statueze că bucureștenii nu vor mai fi nevoiți să plătească pentru servicii de termoficare necorespunzătoare.
20:30
Primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă, a anunțat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 al extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Eroii Revoluţiei și Gara Progresul.
Acum 2 ore
20:20
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția că bolnavii sunt afectați de decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical. Federația solicită intervenția Avocatului Poporului.
20:10
O sală de spectacole interzice manelele din acest, fiind prima din țară care ia această decizie.
19:50
PSD cere un pachet de solidaritate, în regim de urgență. Câți bani ar putea primi pensionarii # Jurnalul.ro
PSD consideră că adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă.
19:50
Metoda se bazează pe detectarea unor modificări extrem de fine la nivelul microvaselor de sânge, modificări care preced adesea bolile cardiovasculare majore.
19:30
Ministerul Transporturilor dă calea ferată la fier vechi. Peste 2 kilometri de cale ferată trec în domeniul privat! # Jurnalul.ro
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab urmează să fie scoși din funcțiune, valorificați sau casați, după ce Guvernul a decis că nu mai prezintă interes public.
19:30
Patronatul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), critică declarațiile publice date de Irineu Darău, ministrul Economiei, acuzând că acesta, la fel ca fostul ministru Miruță, ar adopta „o politică anti-turism”.
Acum 4 ore
19:20
Duminică, 1 februarie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
19:10
Experții susțin că omenirea este aproape să intre într-o nouă eră a aviației. Mai multe proiecte în domeniu arată că unele țări se pregătesc deja. Mega aeroporturile care se construiesc în câteva locuri din lume vor schimba modul în care călătorim, spun specialiștii.
18:50
Papa Leon al XIV-lea face apel la demersuri de pace în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă # Jurnalul.ro
Papa Leon a îndemnat duminică liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina ca pe o oportunitate pentru promovarea inițiativelor de pace, invocând Armistițiul Olimpic.
18:40
Luna februarie 2026 aduce abundență, câștiguri și recunoaștere pentru trei zodii din zodiacul chinezesc.
18:30
Șeful Armatei României avertizează cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok' # Jurnalul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a comentat, în cadrul unui interviu acord TVR, probleme creșterii vârstei de pensionare în sistemul militar.
18:10
Bilanțul incendiului de Revelion din Crans-Montana a crescut la 41 de morți, după ce un tânăr grav rănit a decedat, sâmbătă, potrivit procuraturii din cantonul Valais.
17:30
Reacția lui Cătălin Predoiu la propunerea lui Arafat: Duce la frustrare și curiozitate excesivă. # Jurnalul.ro
Cătălin Predoiu spune că interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele de socializare va duce la frustrare și curiozitate excesivă: „Soluția reală nu poate veni decât din educație solidă și serioasă”.
Acum 6 ore
17:10
Atenție la mixul de salată din supermarketuri! Analizele arată contaminare masivă cu bacterii # Jurnalul.ro
Salatele ambalate și spălate din supermarketuri sunt atractive pentru persoanele care vor să își prepare o gustare rapidă. Însă probele din laborator arată rezultate alarmante.
16:50
Dario Amodei, directorul companiei Anthropic, avertizează că omenirea „trebuie să se trezească” în fața riscurilor potențial catastrofale ale inteligenței artificiale.
16:30
Protest în Miercurea Ciuc. Fost ministru: Din 1.000 de copii, dacă sunt 10 care vorbesc românește # Jurnalul.ro
Direcția este complet greșită, susține Eduard Novak, fost ministrul al Sportului, după protestul de sâmbătă din Miercurea Ciuc: „O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe”.
16:10
UE și India au încheiat marți negocierile pentru un acord de liber schimb (ALS) istoric, ambițios și semnificativ din punct de vedere comercial, cel mai mare acord de acest gen încheiat vreodată de către cele două părți.
15:50
Februarie 2026 aduce succesul mult meritat pentru trei zodii, într-o lună marcată de schimbări astrologice majore. După o perioadă lungă de muncă, efort și răbdare, Universul începe, în sfârșit, să ofere recompense clare.
15:40
Mama adolescentului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario, băiatul de 15 ani din comuna Cenei, județul Timiș, a făcut primele declarații oficiale pentru Antena 3 CNN. Femeia spune că, după crimă, viața ei s-a transformat într-un coșmar și este în permanență amenințată de oameni din comunitate.
15:30
Suma colosală cu care se vinde moneda de 25 de bani din 1966. Ajunge și la 3.000 de lei pe OLX # Jurnalul.ro
O monedă veche din 1966, de pe vremea lui Ceauşescu, este scoasă la vânzare pentru suma de 3.500 de lei, negociabil. Este vorba de 25 de bani, care înfăţişează un soarele răsărind şi un tractor arând cu un plug, iar pe revers stema ţării.
Acum 8 ore
15:10
Cât de romantic este să te gândești la rețete transmise din generație în generație. La bunici care își transmit pepitele de înțelepciune culinară ca pe niște moșteniri de familie, astfel încât bucătăriile să fie pline de confort și bucurie.
14:50
Alcaraz câștigă Australian Open și devine cel mai tânăr jucător cu toate titlurile de Grand Slam # Jurnalul.ro
Carlos Alcaraz s-a impus duminică în finala de la Australian Open, după un meci de peste trei ore în fața multiplului campion Novak Djokovic.
14:30
Părți dintr-un cadavru ce pare dezmembrat de animale au fost găsite în extravilanul municipiului Slobozia. Polițiștii fac verificări.
14:10
Un câine sănătos este un companion fericit și, deși nicio rasă nu este complet imună la boli, unele sunt cunoscute pentru rezistența generală și mai puține probleme de sănătate legate de rasă. Alegerea unui câine cu o reputație de longevitate poate însemna mai multe aventuri împărtășite, momente mai liniștite și ani de companie construite pe fundații solide.
13:30
Gigantul energetic german Uniper, primul client extern al gazelor ce urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep, își pregătește o prezență mai amplă pe piața românească. Compania analizează oportunități nu doar în sectorul gazelor naturale, ci și în zona energiilor verzi, inclusiv biometanul, un segment aflat în plină dezvoltare în România.
Acum 12 ore
13:10
Horoscopul săptămânii 2–8 februarie 2026 marchează un moment de încheiere, analiză și pregătire pentru schimbare, fiind ultima săptămână în care Saturn se află în Pești.
12:50
Presa spaniolă scrie despre „trucurile românești” ale unui bărbat, devenit viral pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Valentin Olariu și-a făcut loc în mediul online spaniol nu doar prin talent și carismă, ci și prin autenticitate, câștigând inimile urmăritorilor cu sinceritate și umor.
12:50
Uniunea Europeană pune WhatsApp sub o supraveghere mai strictă, după ce a decis că una dintre funcțiile aplicației a devenit o platformă online de mari dimensiuni.
12:30
Milioane de documente, filmări şi fotografii incendiare. Cu o lună întârziere, faţă de termenul limită, au fost declasificate noi documente din dosarul infractorului sexual JeffreyEpstein. Numele României apare de sute de ori. Sunt menţionate tinere disponibile pentru o vizită pe insula privată a lui Epstein unde se consumau abuzurile sexuale. În dosare apare şi o profesoară care a intermediat plăţi către un personaj misterios din Iaşi. În biblioteca miliardarului apar şi Bill Gates sau Elon Musk. Dovezi care fac referire la preşedintele Donald Trump au fost eliminate de pe siteul Departamentului de Justiţie la scurt timp după publicare.
12:10
Tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” pe 6 şi 7 februarie # Jurnalul.ro
După un an cu prezenţe constante pe scene din ţară dar şi de peste hotare, tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţională din Iaşi, în opereta „Văduva veselă 2.0”, în rolul Camille de Jolidon, personaj şarmant şi romantic pe care l-a interpretat şi în montarea din 2016 a îndrăgitei lucrări.
11:50
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria dacă va câștiga alegerile # Jurnalul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a respins sâmbătă ideea că ar trebui să introducă măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar, dacă va câștiga alegerile din aprilie.
11:30
România, lovită de ninsori, viscol și ger. ANM anunță și temperaturi minime de -20 grade # Jurnalul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
11:10
Horoscop zilnic, 2 februarie 2026: Leii rezolvă problemele din mers, iar cineva consumă energia Scorpionilor # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 2 februarie 2026: Frustrare pentru Fecioare, neînțelegeri pentru Săgetători și întârzieri pentru Pești.
10:50
Expoziția „AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”. 6 februarie – 6 noiembrie 2026, la muzeul ce îi poartă numele # Jurnalul.ro
Muzeul Municipiului București anunță deschiderea expoziției temporare „AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”, care va putea fi vizitată în perioada 6 februarie – 6 noiembrie 2026, la Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr. 8, București).
10:30
Deși pare un gest banal, făcut aproape mecanic, obiceiul de a-ți face patul în fiecare dimineață poate spune surprinzător de multe despre tine.
10:20
Scandal monstru în turism: FPTR așteaptă scuze de la ministrul economiei, care a acuzat industria de evaziune fiscală # Jurnalul.ro
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) așteaptă scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.
10:10
Diseară, la Survivor, flacăra se va stinge pentru un nou concurent din tribul Faimoșilor, după ce Războinicii au obținut Imunitatea! # Jurnalul.ro
Seri tot mai lungi departe de casă. Dimineți în care mâncarea nu mai are gustul de altă dată. Zile în care resursele se termină, iar jocurile sunt tot mai dificile pentru a câștiga unele noi.
10:10
Vitamina D este esențială pentru menținerea oaselor puternice și susținerea sănătății generale. Cu toate acestea, prea multă vitamina D poate fi dăunătoare și poate provoca simptome, precum greață, pierderea poftei de mâncare, confuzie și depresie.
09:50
Fenomenul vinovăției materne este tot mai răspândit. Ați auzit vreodată de conceptul psihologic al părintelui „suficient de bun”? Dacă nu, este vorba despre ideea că există un prag pentru creșterea copiilor, care este suficient de bun pentru ca acesta să devină o persoană fericită și eficientă.
09:30
Neglijență revoltătoare: Toxina din laptele praf pentru bebeluși, adusă de marii producători din China # Jurnalul.ro
Producătorii de lapte praf pentru sugari Nestlé, Danone și Lactalis se confruntă cu un val tot mai mare de critici după ce un ingredient pe care l-au achiziționat de la un singur furnizor din China a fost contaminat cu o toxină periculoasă, punând în pericol sănătatea bebelușilor din întreaga lume.
09:30
În lumea frenetică în care trăim, găsirea fericirii și a liniștii pare o misiune imposibilă. O bază internă solidă poate fi esențială pentru a face față oricărui eveniment neprevăzut.
09:10
În februarie 2026, trei zodii se află sub influența unor energii astrale extrem de favorabile pentru bani, carieră și stabilitate financiară.
09:00
În urma penei masive de curent din Republica Moldova, 16 persoane au rămas blocate în lifturi.
08:50
Transylvania Open: Mara Gae și Briana Szabo, eliminate în prima zi a calificărilor. Iată programul de duminică # Jurnalul.ro
Mara Gae și Briana Szabo au fost eliminate sâmbătă, în prima zi a calificărilor la Transylvania Open.
08:50
Cuvântul „convivial” este tot mai des întâlnit în limbajul actual, mai ales atunci când vorbim despre relații sociale, evenimente, mese festive sau atmosfere plăcute.
08:40
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic joacă duminică finala masculină de la Australian Open.
