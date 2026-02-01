Scandal monstru în turism: FPTR așteaptă scuze de la ministrul economiei, care a acuzat industria de evaziune fiscală
Jurnalul.ro, 1 februarie 2026 10:20
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) așteaptă scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
10:30
Deși pare un gest banal, făcut aproape mecanic, obiceiul de a-ți face patul în fiecare dimineață poate spune surprinzător de multe despre tine.
Acum 30 minute
10:20
Scandal monstru în turism: FPTR așteaptă scuze de la ministrul economiei, care a acuzat industria de evaziune fiscală # Jurnalul.ro
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) așteaptă scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.
10:10
Diseară, la Survivor, flacăra se va stinge pentru un nou concurent din tribul Faimoșilor, după ce Războinicii au obținut Imunitatea! # Jurnalul.ro
Seri tot mai lungi departe de casă. Dimineți în care mâncarea nu mai are gustul de altă dată. Zile în care resursele se termină, iar jocurile sunt tot mai dificile pentru a câștiga unele noi.
10:10
Vitamina D este esențială pentru menținerea oaselor puternice și susținerea sănătății generale. Cu toate acestea, prea multă vitamina D poate fi dăunătoare și poate provoca simptome, precum greață, pierderea poftei de mâncare, confuzie și depresie.
Acum o oră
09:50
Fenomenul vinovăției materne este tot mai răspândit. Ați auzit vreodată de conceptul psihologic al părintelui „suficient de bun”? Dacă nu, este vorba despre ideea că există un prag pentru creșterea copiilor, care este suficient de bun pentru ca acesta să devină o persoană fericită și eficientă.
Acum 2 ore
09:30
Neglijență revoltătoare: Toxina din laptele praf pentru bebeluși, adusă de marii producători din China # Jurnalul.ro
Producătorii de lapte praf pentru sugari Nestlé, Danone și Lactalis se confruntă cu un val tot mai mare de critici după ce un ingredient pe care l-au achiziționat de la un singur furnizor din China a fost contaminat cu o toxină periculoasă, punând în pericol sănătatea bebelușilor din întreaga lume.
09:30
În lumea frenetică în care trăim, găsirea fericirii și a liniștii pare o misiune imposibilă. O bază internă solidă poate fi esențială pentru a face față oricărui eveniment neprevăzut.
09:10
În februarie 2026, trei zodii se află sub influența unor energii astrale extrem de favorabile pentru bani, carieră și stabilitate financiară.
09:00
În urma penei masive de curent din Republica Moldova, 16 persoane au rămas blocate în lifturi.
08:50
Transylvania Open: Mara Gae și Briana Szabo, eliminate în prima zi a calificărilor. Iată programul de duminică # Jurnalul.ro
Mara Gae și Briana Szabo au fost eliminate sâmbătă, în prima zi a calificărilor la Transylvania Open.
08:50
Cuvântul „convivial” este tot mai des întâlnit în limbajul actual, mai ales atunci când vorbim despre relații sociale, evenimente, mese festive sau atmosfere plăcute.
08:40
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic joacă duminică finala masculină de la Australian Open.
Acum 4 ore
08:20
Profesor de matematică din Argeș, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani # Jurnalul.ro
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, cadru didactic la o unitate de învățământ din județul Argeș, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.
08:10
Te-ai întrebat vreodată: „Care este scopul meu spiritual în viață?”
07:50
Schimbarea culorii pielii de pe tălpile picioarelor poate ridica semne de întrebare. Specialiștii atrag atenția că nuanța gălbuie a tălpilor poate avea explicații banale, dar și cauze medicale care necesită investigații suplimentare.
07:30
Zbori des cu avionul? Chirurg vascular: Atenție la „turbulențele” din interiorul corpului # Jurnalul.ro
Călătoriile cu avionul presupun o serie de reguli și verificări de siguranță, însă puțini pasageri se gândesc la ce se întâmplă cu organismul lor în timpul zborului.
07:20
Moltbook, pericolul invizibil: AI-urile își creează propriile reguli, religie și profeți # Jurnalul.ro
Un experiment considerat de unii „artă digitală” a stârnit îngrijorări majore în rândul experților în securitate cibernetică.
07:10
4 zodii cu suflete divine: Văd ce este mai bun în oameni, indiferent de experiențele trecute # Jurnalul.ro
Racul, Fecioara, Vărsătorul și Peștii sunt descriși ca fiind semnele zodiacale cu suflete divine.
06:50
Originară din bucătăria tradițională franceză, supa de ceapă gratinată a trecut de la statutul de mâncare modestă la preparat emblematic, prezent în bistrourile și restaurante elegante din întreaga lume.
Acum 6 ore
06:10
După 1 februarie 2026, viața începe să curgă mai lin pentru trei semne zodiacale.
Acum 12 ore
00:30
Cad capete: Consilierul lui Roberto Fico și-a dat demisia după ce a apărut în dosarul Epstein # Jurnalul.ro
Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție din dosarul Epstein.
00:20
Pe 1 februarie 2026, patru zodii primesc un mesaj clar și puternic de la Univers, sub influența Lunii Pline în Leu.
00:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a precizat că nu știe dacă negocierile de pace se află într-un stadiu final, sau dacă munca alături de celelalte state este încă necesară pentru asigurarea garanțiilor de securitate.
31 ianuarie 2026
23:50
Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis, spune că acesta „nu și-a dat seama” că suferă de demență și că acesta nu a făcut niciodată legătura dintre simptomele sale și diagnosticul medicilor, cu toate că a fost diagnosticat în urmă cu trei ani.
23:30
Viața devine mult mai bună pentru trei semne zodiacale, până la sfârșitul lunii februarie 2026, datorită lui Neptun și Saturn. Când aceste două planete intră în Berbec, lucrurile se schimbă semnificativ în viețile și relațiile noastre.
23:10
Elveția este cea mai scumpă țară pentru restaurante și hoteluri dintre 37 de țări europene, conform celor mai recente date Eurostat. Macedonia de Nord este cea mai ieftină destinație, cu prețuri cu 50% sub media UE.
22:50
Șase zodii din horoscopul chinezesc se bucură de noroc puternic și prosperitate pe 1 februarie 2026, o zi de duminică marcată de energia unei Zile de Inițiere a Calului de Foc.
22:30
WhatsApp a lansat în liniște un nou mod de „blocare” - Setări stricte ale contului. Funcția este concepută pentru a proteja utilizatorii împotriva atacurilor cibernetice avansate.
22:20
A murit mamaia Tița, bunica Mirabelei Grădinaru. Președintele Nicușor Dan nu a participat la înmormântare # Jurnalul.ro
Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, și-a condus sâmbătă bunica maternă pe ultimul drum, într-o ceremonie care a avut loc în localitatea Zăpodeni, județul Vaslui.
22:10
Luna plină în Leu, februarie 2026: O perspectivă asupra sinelui și curajul de a-l scoate în evidență # Jurnalul.ro
A doua Lună plină din 2026 ajunge în Leu, aducându-ne față în față cu cea mai autentică expresie a noastră. Acționând ca o oglindă cosmică, Luna plină în Leu reflectă lumina pe care ne-a fost teamă să o revendicăm și puterea pe care am ezitat să o deținem.
21:50
Prețul locuințelor este așteptat să fie stabil în 2026, dar liberalizarea gazelor își arată impactul # Jurnalul.ro
Românii care vor să cumpere o locuință în 2026 n-ar trebui să vadă mari fluctuații de preț față de anul trecut, dacă luăm în calcul o medie a pieței, explică specialiștii Colliers România, dar ceea ce au observat recent este că prețul sau chiriile tind să fie influențate de liberalizarea gazelor.
Acum 24 ore
21:30
Celebra cântăreață americană Madonna susține că restaurantul său favorit este un local italian din Anglia. De asemenea, ea laudă comunitatea din micul oraș de coastă în care se află restaurantul favorit.
21:10
Tragedie în Tulcea: o elevă de 18 ani a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat # Jurnalul.ro
O tragedie petrecută vineri, 30 ianuarie 2026, în municipiul Tulcea, a zguduit întreaga comunitate și readuce în atenția publică o realitate dureroasă: tot mai mulți adolescenți se confruntă cu probleme emoționale profunde, iar unii ajung să apeleze la gesturi extreme.
21:10
Perioada de tranziție în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria s-a încheiat la miezul nopții de sâmbătă, 31 ianuarie 2026.
20:50
Februarie aduce impulsul de care ai nevoie, dar și câteva surprize neașteptate. În timp ce ai marcat începutul unui nou an calendaristic în ianuarie, februarie aduce Anul Nou Chinezeesc marți, 17 februarie, împreună cu o Eclipsă de Lună Nouă în Vărsător.
20:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la bilanț: voi folosi mandatul meu pentru reforma statului, digitalizare și simplificare # Jurnalul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni de mandat, arătând demersurile pentru restructurarea companiilor de stat, debirocratizare și digitalizare.
20:30
Pentru prima dată, astronomii au reușit să capteze semnale radio provenite de la o stea rară aflată în explozie, scoțând la iveală ce s-a întâmplat în anii care au precedat moartea acesteia.
20:10
Un fenomen astronmic rar este așteptat cu nerăbdare de milioane de oameni diin întreaga lume.
20:00
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni să manifeste înțelegere referitoare la avariile de rețea și să folosească energia electrică rațional, dar și să se abțină din a folosi electrocasnicele mari.
19:50
Arafat: Dacă nu se iau măsuri riscăm ca generațiile viitoare să aibă probleme mari de integrare # Jurnalul.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, atrage atenția asupra impactului rețelelor de socializare asupra copiilor și avertizează asupra lipsei de acțiune în acest domeniu.
19:40
Bărbat plasat sub arest la domiciliu după un conflict la o sală de jocuri de noroc din Chiajna # Jurnalul.ro
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reținut de polițiști și plasat ulterior în arest la domiciliu, după ce ar fi agresat o altă persoană la o sală de jocuri de noroc din Chiajna.
19:30
PSD București a anunțat, sâmbătă, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor din sectoarele 2, 4 și 6, după demisiile înaintate de foștii președinți Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu.
19:10
Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a pierdut sâmbătă finala feminină de la Australian Open disputată în fața jucătoarei din Kazahstan, Elena Rybakina.
18:50
Metrorex anunță progrese importante pe șantierul Magistralei 6 în ianuarie 2026 cu majoritatea stațiilor având structura peste 70% finalizată # Jurnalul.ro
Lucrările la viitoarea Magistrală 6 de metrou, pe Secțiunea Sud (1 Mai – Tokyo), au înregistrat evoluții consistente în prima lună a anului 2026, în ciuda temperaturilor negative, potrivit Metrorex. Lucrările la tuneluri, precum și șantierele stațiilor au avut o evoluție puternică, consolidând ritmul general al proiectului, arată societatea care administrează metroul bucureștean.
18:30
Nominalizările GRAMMY 2026 au fost anunțate: Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga și Sabrina Carpenter conduc cursele principale.
18:10
Zodiile care par „abonate” la bani. Cine sunt nativii pentru care bogăția vine natural # Jurnalul.ro
Astrologia dezvăluie zodiile care par să atragă banii fără efort. Taur, Leu, Scorpion și Capricorn au o relație specială cu succesul financiar și luxul.
17:50
Parchetul General respinge acuzațiile procuroarei Laura Deriuș: „Afirmații lipsite de orice bază” # Jurnalul.ro
Parchetul General a reacționat ferm după ce procuroarea Laura Deriuș a afirmat într-o emisiune TV că i-ar fi fost făcute propuneri de „upgradare” profesională cu condiția să renunțe la ieșirile publice privind situația din sistemul de justiție românesc.
17:30
Scandal între mai mulți nepalezi într-un bar din Capitală. 4 bărbați, plasați sub control judiciar # Jurnalul.ro
Patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma unui scandal produs în sediul unei societăți comerciale din Sectorul 4 al Capitalei. În bătaia produsă într-un bar au fost implicați cetățeni nepalezi.
17:10
Primăriile din țară, amendate cu peste 163 de milioane de lei de inspectorii Gărzii de Mediu # Jurnalul.ro
Potrivit raportului din 2025 al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), publicat marți, primăriile din țară au fost amendate cu peste 163 de milioane de lei, pentru mai multe nereguli, cea mai răspândită fiind lipsa gestionării deșeurilor.
17:00
Un tânăr a fost reținut după ce a condus un tractor fără permis și sub influența alcoolului # Jurnalul.ro
Un tânăr de 25 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând un tractor neînmatriculat, fără permis de conducere și sub influența alcoolului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.