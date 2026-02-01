Administrația Trump intenționează să construiască, până anul viitor, un arc de triumf “mai înalt decât cele din alte capitale”, la Washington. Îl prezintă drept model pe cel din Paris, dar designul final nu este decis. În 2026, SUA marchează 250 de ani de independență.
1 februarie 2026
Washington Post prezintă multe detalii despre planul președintelui. Acesta ar dori un arc mai înalt decât Monumentul Lincoln, care are 30 de metri, sau decât Casa Albă, care în cel mai înalt punct are în jur de 21 de metri. Acesta ar urma să fie ridicat pentru a marca 250 de ani de la Proclamarea […]
• • •
Praga. Manifestație de susține a președintelui Petr Pavel, cu zeci de mii de participanți. Aflat în conflict cu guvernul, Pavel spune că este presat să accepte numirea unui deputat în funcția de ministru al Mediului. # Biziday.ro
Disputa dintre președinte și ministrul de Externe, Petr Macinka, a escaladat marți, când șeful statului a spus într-o conferință de presă că a primit mesaje de la un consilier, prin care Macinka insista pentru numirea lui Filip Turek la Ministerul Mediului. Pavel consideră că mesajele sunt o tentativă de șantaj și nu este de acord […]
SUA. Elon Musk a donat, luna trecută, zece milioane de dolari către două organizații de finanțare republicane. Miliardarul pare să își asume, din nou, un rol mai activ în politică, înaintea alegerilor intermediare de la toamnă. # Biziday.ro
Directorul executiv al Tesla și SpaceX a oferit câte cinci milioane de dolari pentru Congressional Leadership Fund (CLF) și Senate Leadership Fund (SLF), două comitete politice care își propun să ajute republicanii să mențină majoritatea în Congres, după scrutinul de la toamnă. Donațiile au fost făcute în decembrie și reprezintă a doua rundă de contribuții […]
Război în Ucraina. Armata Rusă a atacat cu drone un autobuz cu mineri, în regiunea Dnipropetrovsk din estul țării. 15 persoane au murit și șapte au fost rănite. # Biziday.ro
Șeful Sindicatului Independent al Minerilor a declarat că Armata Rusă a atacat o întreprindere minieră de cărbune și că a lovit și un autobuz cu mineri, care ieșiseră din tură. În atac au fost folosite patru drone Shahed. Compania energetică DTEK a descris atacul ca fiind terorist. Loviturile au avut loc în districtul Pavlohrad. Dimineață, […]
Volodimir Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale, mediate de SUA, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi. “Ne dorim ca discuțiile să ducă cât mai aproape de un final real și demn al războiului”, a subliniat președintele ucrainean. # Biziday.ro
Președintele ucrainean a anunțat că noua rundă de negocieri trilaterale va avea loc în perioada 4-5 februarie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina este pregătită pentru “discuții substanțiale care să conducă cât mai aproape de un final real și demn al războiului”. Our negotiating team has […]
SUA. O judecătoare federală recunoaște că operațiunile anti-imigrație din Minnesota “au consecințe sfâșietoare”. Totuși, decide că nu poate bloca desfășurarea agenților, doar pentru că autoritățile locale o văd ca pe o formă de pedeapsă din partea guvernului federal. # Biziday.ro
Judecătoarea Katherine Menendez, numită în timpul președinției lui Joe Biden, a identificat dovezi solide pentru faptul că operațiunea coordonată de guvernul federal “a avut și, probabil, va continua să aibă consecințe profunde și sfâșietoare asupra statului Minnesota, asupra orașelor și locuitorilor săi. Există dovezi că agenții Serviciului pentru Imigrație (ICE) și ai Biroului pentru Protecția […]
Tenis. Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a câștigat Australian Open, pentru prima dată în carieră, după o finală în patru seturi cu Novak Djokovic, locul patru. Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reușit să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam. # Biziday.ro
Novak Djokovic (4 ATP) a început mai bine finala și a câștigat primul set cu 6-2, cu două break-uri. Carlos Alcaraz (1 ATP) a revenit în joc și a câștigat setul al doilea, tot cu 6-2. În setul al treilea, ambii jucători au câștigat game-urile pe serviciu propriu, până la 2-2. În al 5-lea game, […]
Meteorologii au actualizat prognoza. De la ora 14 și până mâine dimineață, este Cod Galben de ninsori viscolite în sudul și sud-estul țării. Local, se va depune strat de zăpadă. Codul Galben de ger se va extinde în sud-vestul țării, de mâine. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis patru Coduri Galbene, care vor fi în vigoare în următoarele trei zile, în anumite regiuni. Prima atenționare se referă doar la județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui și este valabilă până la ora 20. Sunt anunțate temperaturi deosebit de scăzute, cu valori maxime cuprinse între -10 și […]
Financial Times: Ford negociază un posibil parteneriat cu firma chineză Xiaomi, pentru a produce mașini electrice în SUA. Specialiștii avertizează că acordul ar genera un efect de domino, urmând ca piața americană să fie inundată de producători chinezi. # Biziday.ro
Discuțiile preliminare dezvăluie că Ford explorează ideea formării unei posibile asocieri cu Xiaomi, pentru a produce vehicule electrice pe teritoriul Statelor Unite, au declarat oficiali implicați în discuții pentru Financial Times. În paralel, Ford a discutat și cu BYD și alți producători chinezi despre eventuale colaborări pe piața americană. Dacă va fi realizată, afacerea – […]
Donald Trump anunță o înțelegere cu India, care “va cumpăra petrol de la Venezuela”, în locul celui iranian, iar “China este binevenită să i se alăture”. # Biziday.ro
Președintele american a făcut anunțul în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One, în drum spre reședința sa din Mar-a-Lago, unde Donald Trump a detaliat că, deși nu există încă un acord final semnat privind cumpărarea de petrol venezuelan, SUA și India au căzut de acord asupra ideii de bază. “SUA […]
31 ianuarie 2026
Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, după ce chipul unui înger dintr-o biserică din Roma – inițial neutru – seamănă, după restaurare, cu premierul Giorgia Meloni. Opoziția acuză posibile conotații propagandistice, în timp ce Meloni tratează situația cu umor. # Biziday.ro
Presa italiană a publicat imagini dinaintea și după lucrările de restaurare din capela bazilicii San Lorenzo in Lucina (Roma). Inițial, îngerul avea trăsături neutre, tipice unui heruvim, însă după recondiționare, acesta seamănă izbitor cu premierul și lidera partidului de dreapta radicală “Frații Italiei”, Giorgia Meloni. Îngerul apare ținând un pergament, fiind reprezentat lângă un bust […]
Dosarele Epstein. Avocații prădătorului sexual au discutat cu procurorii americani despre o posibilă cooperare, însă documente publicate de Departamentul american de Justiție relevă că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa, la câteva zile mai târziu. # Biziday.ro
“Pe 29 iulie 2019, FBI și procurorii s-au întâlnit cu avocații lui Jeffrey Epstein care, în termeni foarte generali, au discutat despre posibilitatea soluționării cazului și despre posibilitatea cooperării inculpatului”, se arată într-un document al FBI intitulat “Rezumatul și cronologia anchetei Epstein”. Un alt document, intitulat “Notificare importantă privind cazul lui Jeffrey Epstein”, care nu […]
Compania Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, suspendă temporar zborurile turistice suborbitale, pentru a se concentra pe tehnologia necesară misiunilor cu echipaj uman pe Lună. Decizia, în contextul competiției cu SpaceX și al presiunii ca SUA să revină pe Lună înaintea Chinei. # Biziday.ro
Blue Origin a transmis că va suspenda zborurile turistice suborbitale cu racheta New Shepard, timp de cel puțin doi ani, pentru a “redirecționa resursele în vederea accelerării dezvoltării capacităților companiei pentru misiuni lunare cu echipaj uman”. Compania fondată de Jeff Bezos a precizat că măsura reflectă “angajamentul față de obiectivul național al SUA de a […]
Iran. Explozie într-o clădire cu opt etaje din orașul-port Bandar Abbas. O persoană a murit și 14 au fost rănite. Cauza nu este identificată, iar Israelul transmite că nu are nicio legătură cu incidentul. # Biziday.ro
Incidentul s-a produs în Bandar Abbas, oraș-port de pe Strâmtoarea Ormuz, importantă cale navigabilă între Iran și Oman. Agenția locală Farsi scrie că s-au înregistrat distrugeri grave la etajele 1, 2 și 3. Agenția Tasnim relatează că sunt false informațiile despre o operațiune care l-a vizat pe comandantul Marinei Gardienilor Revoluției. Un oficial local a […]
Pene masive de curent în Ucraina și Rep. Moldova, în ultimele ore, din cauza unei defecțiuni tehnice în sistemul ucrainean, care a provocat o cădere de tensiune și în rețeaua din țara vecină. Alimentarea a fost restabilită în trei regiuni ucrainene și la Chișinău. # Biziday.ro
Denîs Șmîhal, ministrul ucrainean al Energiei, a anunțat că la ora 10:42 s-a produs o defecțiune tehnică, ceea ce a provocat o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea – Vulcănești – MGRES și pe linia de 750 kV dintre părțile vestice și cele centrale ale Ucrainei. Un anunț similar a venit și […]
SUA. Guvernul a intrat parțial în blocaj bugetar, în ciuda unui acord de finanțare agreat la limită, care asigură doar două săptămâni de funcționare pentru securitatea internă. Proiectul, întârziat de democrații care solicitau restricții pentru agenții de imigrație, așteaptă aprobarea Camerei Reprezentanților. # Biziday.ro
Acordul include doar două săptămâni de finanțare pentru Departamentul de Securitate Internă (DHS), care supraveghează aplicarea legilor privind imigrația, fiind evitată astfel închiderea completă a serviciului. Legislația trebuie să fie aprobată de Camera Reprezentanților, care se află momentan în vacanță. Donald Trump a încheiat acordul cu democrații la limită, după ce aceștia au refuzat inițial […]
Cod Galben de ger, în toată jumătatea estică a țării, începând de sâmbătă și până miercuri. Vor fi temperaturi de până la -20 de grade Celsius, polei, ninsori și vânt. # Biziday.ro
ANM transmite că, începând de sâmbătă și până miercuri dimineață, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în […]
Studiu. Inteligența artificială utilizată în mamografii reduce cu 12% diagnosticele ulterioare de cancer de sân și ajută medicii la depistarea mai timpurie a formelor agresive și avansate ale bolii. # Biziday.ro
Cercetarea, publicată în revista științifică The Lancet, a analizat aproximativ 200 de mii de mamografii efectuate în 10 țări în cadrul unui program național de screening pentru cancerul de sân, între aprilie 2021 și decembrie 2022. Ulterior, în cadrul unui studiu clinic, 100 de mii de femei din Suedia au fost repartizate aleatoriu fie pentru […]
Raed Arafat cere parlamentului un proiect de lege pentru limitarea accesului copiilor cu vârste de sub 15-16 ani la rețele sociale. Aduce în discuție cazul adolescenților care și-au ucis un coleg, în Timiș, și al celor care au atacat un taximetrist, în Mureș, și subliniază: “Alte țări tratează tema așa cum este în realitate, o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului”. # Biziday.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, declară că, după recentele evenimente grave în care au fost implicați copii și adolescenți, “ar fi momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de […]
Dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, conțin o serie de informații neverificate despre implicarea lui Donald Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Casa Albă a declarat că “afirmațiile sunt nefondate și false”, dar nu este clar de ce FBI nu le-a investigat. Retrase de DoJ de pe site imediat după publicare, documentele au fost ulterior republicate cu explicația că traficul mare ar fi fost de vină. # Biziday.ro
Mai multe pagini cu acuzațiile colectate de FBI la adresa lui Donald Trump, în Dosarele Epstein, au dispărut de site-ul Departamentului de Justiție (DoJ), la câteva ore de la publicare, după ce acestea începuseră să circule on-line. Acest lucru n-a făcut însă decât să le viralizeze și mai mult, așa că DoJ le-a republicat, cu […]
Dosarele Epstein. E-mailuri ale prădătorului sexual, făcute publice vineri, pretind că Bill Gates a ascuns de fosta soție, Melinda, o boală cu transmitere sexuală pe care a luat-o în timpul unei petreceri “cu fete din Rusia”. Miliardarul respinge “afirmațiile absurde și false”. # Biziday.ro
E-mailurile au fost trimise de pe un cont care pare să fi aparținut lui Epstein, care și-a luat viața în închisoare în 2019. Într-un mesaj, pe care și l-a trimis chiar lui, prădătorul sexuale pare că este nemulțumit că Gates a decis să pună punct relației: “Ca să adaug insulte care să te lovească și […]
Reuters: Sute de milioane de dolari, promise de SUA pentru sistemul energetic ucrainean, au rămas blocate între agenții, după restructurarea de anul trecut de la începutul mandatului lui Trump. Infrastructura ucraineană funcționează la limită, în condiții de război și de ger. # Biziday.ro
Agenția Reuters a obținut informațiile de la mai mulți oficiali, atât din SUA, cât și din Europa, inclusiv din Ucraina. Potrivit acestora, inițial, fondurile trebuiau distribuite de către Agenția americană pentru Dezvoltare Internațională, pentru a ajuta guvernul ucrainean să-și reconstruiască elementele de infrastructură avariate de atacuri și să importe gaze naturale lichefiate. Totuși, în prima […]
30 ianuarie 2026
Volodimir Zelenski acuză statele europene că au întârziat aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană, într-un moment critic pentru Ucraina. Potrivit acestuia, unitățile de apărare au rămas “pur și simplu goale”, ceea ce a permis Rusiei să lovească infrastructura energetică. # Biziday.ro
Președintele Ucrainei a acuzat europenii că au lăsat apărarea aeriană a țării expusă, dat fiind faptul că rachetele balistice rusești au paralizat infrastructura energetică a țării și au împins-o “la un pas de o pană de curent generală”. Astfel, Volodimir Zelenski a declarat că rachetele interceptoare Pac-3 pentru sistemele de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei, […]
Olanda. Noul guvern minoritar vrea să majoreze vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale de la 13 la 15 ani, atât pe plan intern, cât și la nivel european. Planul include și măsuri mai dure privind accesul cu smartphone-uri în școli. # Biziday.ro
Propunerea apare în programul de guvernare al coaliției formate din D66, CDA și VVD, după mai multe săptămâni de negocieri între cele trei partide, și ar presupune introducerea unui sistem de verificare a vârstei “prietenos cu viața privată”. Olanda se alătură astfel Franței, unde un proiect de lege similar a trecut deja de camera inferioară […]
Departamentul american de Justiție publică o nouă tranșă din Dosarele Epstein. Este vorba despre trei milioane de pagini de documente, două mii de videoclipuri și 180 de mii de fotografii, multe de pe dispozitivele personale ale prădătorului sexual. # Biziday.ro
Publicarea materialelor referitoare la activitățile prădătorului sexual Jeffrey Epstein a fost reluată de Departamentul american de Justiție, după mai bine de o lună. Instituția a pus online 2.000 de videoclipuri și 180 de mii de imagini, astfel că va dura până acestea vor fi interpretate. Todd Blanche, procurorul general-adjunct, a precizat că acestea includ o […]
Curtea de Apel București a amânat, din nou, pentru 11 februarie, decizia privind cererea de suspendare din funcţie a judecătorilor CCR Dacian Dragoș (desemnat de Nicușor Dan) și Mihai Busuioc (desemnat de PSD). Cererea a fost depusă de o avocată membră a AUR. # Biziday.ro
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a amânat, vineri, pronunţarea în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut pentru suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. Noul termen a fost stabilit de instanță pentru data de 11 februarie. În data de 16 ianuarie, aceeaşi zi în […]
SUA. Donald Trump îl nominalizează pe Kevin Warsh ca viitor guvernator al Rezervei Federale. Acesta susține reducerea dobânzii de referință, în conformitate cu viziunea președintelui. # Biziday.ro
Președintele Statelor Unite a făcut anunțul pe pagina sa de pe Truth Social, într-o postare în care a spus: “Îl cunosc pe Kevin de mult timp și nu am nicio îndoială că va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari președinți ai Rezervei Federale, poate chiar cel mai bun.” Decizia pune capăt unor […]
Donald Trump amenință că SUA vor impune tarife suplimentare țărilor care vând petrol Cubei. A declarat stare de urgență privind amenințarea pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională. Analiștii estimează că insula mai are rezerve de petrol pentru doar 15-20 de zile. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care declară stare de urgență națională în legătură cu Cuba și anunță posibilitatea impunerii de tarife suplimentare asupra țărilor care furnizează petrol către aceasta. Potrivit documentului publicat de Casa Albă, “politicile, practicile și acțiunile guvernului cubanez constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale […]
Champions League. Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, va întâlni echipa norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimi. Real Madrid – Benfica Lisabona, Monaco – PSG. Tabloul complet. # Biziday.ro
Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, va întâlni în meciul de baraj pentru accederea în optimile Ligii Campionilor echipa norvegiană Bodo/Glimt. Prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală se va disputa pe 17 și 18 februarie, iar returul va avea loc pe 24 și 25 februarie. Real Madrid și Benfica Lisabona se vor […]
Război în Ucraina. Kremlinul confirmă că Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să nu mai atace Kievul timp de o săptămână, până pe 1 februarie, dar nu specifică când a primit președintele rus această solicitare. Rușii au lansat mai multe atacuri în ultima săptămână, însă capitala ucraineană a fost vizată ultima oară pe 24 februarie. # Biziday.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat că Vladimir Putin a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie. Potrivit declarațiilor citate de Reuters, el a fost întrebat în mod explicit acest lucru, răspunzându-le jurnaliștilor: “Da, sigur, a fost cerere personală din partea președintelui Trump”. Potrivit lui, cererea din […]
Mureș. Procurorii bănuiesc că cei trei copii care au atacat un taximetrist au acționat în urma unui plan bine pus la punct, nu în urma unui conflict pe tema costului cursei. Aparent, voiau să-l ucidă pe șofer și să-i fure mașina și banii. Minorul cel mai mic, de 13 ani, este cel care l-a lovit pe bărbat cu un cuțit în zona feței. # Biziday.ro
Procurorii au decis că cei trei minori – C.M., în vârstă de 16 ani, B.G. în vârstă de 15 ani și martorul L. I. (13 ani) – au pus la cale, în prealabil, un plan de a ucide un taximetrist, pentru a-i fura mașina și banii, ci că nu a fost vorba de o neînțelegere în […]
Război în Ucraina. Rusia a atacat cu peste o sută de drone și o rachetă balistică mai multe regiuni ucrainene, noaptea trecută, la câteva ore după ce Donald Trump susținuse că Vladimir Putin ar fi fost de acord să oprească atacurile timp de o săptămână. ISW arată că nu a reușit să confirme existența unei astfel de înțelegeri, iar termenii săi sunt neclari. # Biziday.ro
Forțele Aeriene ale Ucrainei susțin că ar fi doborât sau bruiat în jur de 80 de drone, dintre cele 111 trimise de Rusia noaptea trecută. Dronele, majoritatea drone kamikaze Shahed, au fost lansate din mai multe orașe rusești și din zone temporar ocupate din Donetsk, în timp ce racheta balistică Iskander-M (folosită des în astfel […]
Petrolul se scumpește accelerat și se apropie din nou de 70 de dolari/baril, în contextul temerilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului, dar și a unei riposte iraniene care ar perturba livrările din Golful Persic. Față de începutul anului, țițeiul european este acum cu +15% mai scump. # Biziday.ro
Joi seara, cotația pentru țițeiul european a depășit 69 de dolari pe baril, în cea mai abruptă creștere din iulie 2023 și până acum. Deși evenimentele din această săptămână au fost mult mai puțin relevante decât din săptămânile anterioare, reaprinderea tensiunilor dintre SUA și Iran, după ce portavionul Abraham Lincoln a ajuns în Marea Arabiei, […]
Donald Trump este nemulțumit de acordurile dintre UK și China. Anterior, el a anunțat că va pune tarife suplimentare Canadei, după ce spusese că nu ar fi nicio problemă dacă aceasta încheie un acord comercial cu China. Administrația americană a criticat, de asemenea, acordul dintre UE și India, dar, observă Reuters, acesta este efectul tarifelor lui Trump, impuse aliaților SUA – harta mondială a comerțului se schimbă. # Biziday.ro
Joi seara, Donald Trump a declarat că “este foarte periculos pentru Marea Britanie să negocieze cu China”, adăugând imediat că “Canada nu o duce bine. O duce foarte prost și nu poți considera China drept soluția”, a adăugat el. Nemulțumirile președintelui american vin într-un moment în care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, se află la Beijing, […]
29 ianuarie 2026
Cancelarul Germaniei insistă că țările europene nu sunt subordonate SUA, ci partenere: “Nu vom accepta să ne supunem cererilor tot mai ostile de politică externă ale președintelui Trump”. # Biziday.ro
“Ca democrații, suntem parteneri și aliați, nu subordonați”, a spus, joi, cancelarul Friedrich Merz în timpul unui discurs în parlamentul german. Acesta a adăugat: “Ne dorim să facem parte dintr-o rețea dinamică și flexibilă de state suverane care să continue cooperarea în cadrul unei ordini internaționale bazate pe reguli“. Cancelarul a precizat că Germania va […]
Reuters: SpaceX și XAI, ambele deținute de Elon Musk, sunt în discuții pentru fuziune, înainte de listarea la bursă a primei companii, planificată la sfârșitul anului. Ar impulsiona, astfel, planul lui Musk de a lansa centre de date pe orbita Pământului. # Biziday.ro
Informația a fost dezvăluită de Reuters, care a stat de vorbă cu o persoană familiarizată cu subiectul și a avut acces la documente oficiale. Fuziunea ar aduce sub aceeași umbrelă afacerile cu rachete Starship, constelația de sateliți Starlink, rețeaua socială X și chatbotul Grok, iar în acest fel, Musk încearcă să se impună în cursa […]
Președintele Dan susține că este “puțin probabil, în momentul ăsta” să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, în condițiile în care premierul nu exclude această opțiune. Mai mult, șeful statului a evitat să spună dacă este de acord cu afirmaţia că PSD blochează reforme propuse de guvern. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat, joi seara, un interviu postului Digi24. Întrebat despre coaliție, acesta a precizat că există un acord politic între patru partide și nimeni nu o să-l încalce: “Acesta a fost momentul dificil în urmă cu 7 luni. Mai departe e politică, oameni care au să-și plătească polițele unul altuia”. Întrebat de […]
Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol au scăzut cu o cincime în ultimul an, ca urmare a sancțiunilor și a menținerii unui preț mai mic al țițeiului, ceea ce pune o presiune tot mai mare pe bugetul de război al Kremlinului. # Biziday.ro
Din octombrie în noiembrie anul trecut, diferența dintre țițeiul european Brent și cel rusesc Urals aproape s-a dublat, după ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere Rosneft și Lukoil. Decalajul s-a mărit la 24 de dolari pe baril, de la aproximativ 15 dolari pe baril cât fusese în ultimii doi ani. Efectul restricțiilor impuse de […]
Donald Trump susține că Vladimir Putin ar fi fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene, în condițiile temperaturilor foarte scăzute. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a declarat pentru reporterii de la Casa Albă că “i-a cerut personal” omologului rus că nu lanseze atacuri cu rachete asupra Kievului timp de o săptămână, în contextul “frigului extrem” din regiune. Mai mult, Trump susține că Putin ar fi fost de acord cu această propunere. Președintele american nu a precizat când […]
FT: OpenAI negociază cu Nvidia, Microsoft și Amazon pentru a convinge cele trei firme să investească aproximativ 40 de miliarde de dolari în compania mamă a ChatGPT. OpenAI plănuiește să obțină finanțări de o sută de miliarde de dolari pentru extinderea companiei. # Biziday.ro
Planurile, aflate încă în discuție, ar putea presupune ca Nvidia să investească până la 20 de miliarde de dolari în ChatGPT, Amazon minim 10 miliarde de dolari, iar Microsoft, care deține deja o participație de aproximativ 27%, ar putea suplimenta cu câteva miliarde de dolari. Informațiile au fost transmise de oficiali familiarizați cu negocierile, pentru […]
Tribunalul de Arbitraj Sportiv va rejudeca dosarul în urma căruia gimnasta Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz la Olimpiada din 2024, în proba la sol. Un raport complet, care va explica dacă va rămâne sau nu provizoriu fără medalie, va fi publicat mâine. Bărbosu obținuse premiul tot în urma unei contestații la TAS, unde s-a judecat cu o sportivă americancă. # Biziday.ro
Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de echipa SUA, care o reprezintă pe gimnasta Jordan Chiles, și a stabilit rejudecarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, a confirmat pentru Agerpres Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). “Doar avocații au fost notificați. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public […]
Anchetatorii confirmă că șoferul microbuzului (cu suporteri greci) care a provocat accidentul grav din Timiș, în care au murit șapte persoane și au fost rănite alte trei, consumase alcool, cocaină și marijuana. # Biziday.ro
”În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat […]
Cancelarul german spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este un obiectiv fezabil, deoarece este un proces care durează mai mulți ani și candidații trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga. Subliniază și că Europa trebuie să-și recapete influența într-o nouă ordine mondială. # Biziday.ro
“Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz miercuri, după discuțiile cu partenerii săi de coaliție la Berlin. Cancelarul a subliniat că orice țară care dorește să adere la UE trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga, un proces care durează de obicei câțiva ani, potrivit dpa. Cu […]
DNA a reținut o avocată din Baroul București, membră a PNL Sector 1, pentru trafic de influență. Toamna trecută, a pretins că poate interveni pentru soluționarea unor dosare, cu ajutorul unui candidat (nenumit) la Primăria Capitalei. În schimb, a cerut o sumă cuprinsă între o sută de mii și un milion de euro, pentru finanțarea campaniei electorale. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 28 ianuarie 2026, respectiv 29 ianuarie 2026, față de următorii inculpați: G.A.M., avocat în cadrul Baroului București, pentru trafic de influență în formă continuată (două acte materiale), trafic de influență și […]
China a înregistrat în 2025 cele mai multe zile cu temperaturi ridicate din istoria măsurătorilor meteorologice, fiind al doilea an consecutiv cu o temperatură medie anuală record. Și nivelul precipitațiilor a crescut, ceea ce a accentuat riscul de inundații. # Biziday.ro
Administrația Meteorologică a Chinei a transmis că temperatura medie anuală la nivel național a atins, în 2025, un record pentru al doilea an consecutiv, ajungând la 10,9 grade Celsius, aceeași valoare înregistrată și în 2024. Spre deosebire de perioadele anterioare, însă, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate cele mai multe zile cu temperaturi ridicate […]
Meteorologii anunță un nou val de ger în aproape toată țara, cu temperaturi de până la -14 grade, în special în regiunile extracarpatice, până miercurea viitoare. În paralel, până duminică, va ninge la munte și va ploua în restul țării. # Biziday.ro
ANM informează că, începând de joi de la ora 20 până duminică seara, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10-20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în […]
Prețul aurului atinge un nou maxim istoric, de peste 5.500 de dolari pe uncie, într-un context marcat de slăbirea dolarului american și de tensiuni geopolitice tot mai mari. # Biziday.ro
Creșterea aurului este considerată de economiști una spectaculoasă, în condițiile în care s-a apreciat cu aproape 30% de la începutul anului, după ce în 2025 prețul său crescuse deja cu peste 60%. Avansul rapid arată că investitorii caută tot mai intens refugii sigure pentru bani, pe fondul incertitudinilor economice și politice globale. Unul dintre principalele […]
Tesla oprește producția modelelor S (sport sedan) și X (SUV), pentru a face loc roboților umanoizi Optimus. Elon Musk dă asigurări că firma va continua să ofere asistență și service celor care dețin aceste vehicule, “atât timp cât oamenii le au”. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut chiar de Elon Musk, iar Tesla a postat un filmuleț care pretinde că mașinile S și X “vor trăi prin Optimus”. Model S & X will live on through me pic.twitter.com/kNXx2eK1U2 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) January 28, 2026 Într-o comunicare cu investitori și analiști de pe Wall Street, Elon Musk a […]
Grupul american Carlyle a cumpărat activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România. Implicată deja în exploatarea gazului românesc din Marea Neagră, prin Black Sea Oil & Gas, Carlyle este mai apropiată de democrații americani și s-a poziționat mai des împotriva politicilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut, joi dimineață, de compania rusească, ce precizează că va transfera toate activele sale internaționale, cu excepția celor din Kazahstan, către compania de investiții americană Carlyle. Deși cele două companii au ajuns la un acord (nu este precizat prețul), Lukoil mai spune că acesta depinde în continuare de aprobarea autorităților de reglementare […]
Război în Ucraina. Rușii au pierdut un bombardier supersonic Suhoi Su-34, cel mai avansat avion tactic de acest fel pe care îl au. Comandamentul ucrainean confirmă doborârea aeronavei, dar nu și informațiile potrivit cărora atacul s-ar fi produs în Marea Neagră, lângă Insula Șerpilor. # Biziday.ro
Doborârea bombardierului rusesc a avut loc, cel mai probabil, miercuri dimineața, având în vedere că bloggerii militari ruși au furnizat informația miercuri seara. Comandamentul ucrainean a confirmat-o oficial joi dimineața, dar fără a preciza unde sau în ce condiții s-a prăbușit bombardierul rusesc. Rapoartele privind faptul că aeronava ar fi executat un atac cu bombe […]
