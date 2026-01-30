Petrolul se scumpește accelerat și se apropie din nou de 70 de dolari/baril, în contextul temerilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului, dar și a unei riposte iraniene care ar perturba livrările din Golful Persic. Față de începutul anului, țițeiul european este acum cu +15% mai scump.
Biziday.ro, 30 ianuarie 2026 09:20
Joi seara, cotația pentru țițeiul european a depășit 69 de dolari pe baril, în cea mai abruptă creștere din iulie 2023 și până acum. Deși evenimentele din această săptămână au fost mult mai puțin relevante decât din săptămânile anterioare, reaprinderea tensiunilor dintre SUA și Iran, după ce portavionul Abraham Lincoln a ajuns în Marea Arabiei, […]
Acum 30 minute
09:20
Acum 2 ore
08:40
Donald Trump este nemulțumit de acordurile dintre UK și China. Anterior, el a anunțat că va pune tarife suplimentare Canadei, după ce spusese că nu ar fi nicio problemă dacă aceasta încheie un acord comercial cu China. Administrația americană a criticat, de asemenea, acordul dintre UE și India, dar, observă Reuters, acesta este efectul tarifelor lui Trump, impuse aliaților SUA – harta mondială a comerțului se schimbă. # Biziday.ro
Joi seara, Donald Trump a declarat că “este foarte periculos pentru Marea Britanie să negocieze cu China”, adăugând imediat că “Canada nu o duce bine. O duce foarte prost și nu poți considera China drept soluția”, a adăugat el. Nemulțumirile președintelui american vin într-un moment în care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, se află la Beijing, […]
Acum 12 ore
23:30
Cancelarul Germaniei insistă că țările europene nu sunt subordonate SUA, ci partenere: “Nu vom accepta să ne supunem cererilor tot mai ostile de politică externă ale președintelui Trump”. # Biziday.ro
“Ca democrații, suntem parteneri și aliați, nu subordonați”, a spus, joi, cancelarul Friedrich Merz în timpul unui discurs în parlamentul german. Acesta a adăugat: “Ne dorim să facem parte dintr-o rețea dinamică și flexibilă de state suverane care să continue cooperarea în cadrul unei ordini internaționale bazate pe reguli“. Cancelarul a precizat că Germania va […]
23:20
Reuters: SpaceX și XAI, ambele deținute de Elon Musk, sunt în discuții pentru fuziune, înainte de listarea la bursă a primei companii, planificată la sfârșitul anului. Ar impulsiona, astfel, planul lui Musk de a lansa centre de date pe orbita Pământului. # Biziday.ro
Informația a fost dezvăluită de Reuters, care a stat de vorbă cu o persoană familiarizată cu subiectul și a avut acces la documente oficiale. Fuziunea ar aduce sub aceeași umbrelă afacerile cu rachete Starship, constelația de sateliți Starlink, rețeaua socială X și chatbotul Grok, iar în acest fel, Musk încearcă să se impună în cursa […]
22:10
Președintele Dan susține că este “puțin probabil, în momentul ăsta” să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, în condițiile în care premierul nu exclude această opțiune. Mai mult, șeful statului a evitat să spună dacă este de acord cu afirmaţia că PSD blochează reforme propuse de guvern. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat, joi seara, un interviu postului Digi24. Întrebat despre coaliție, acesta a precizat că există un acord politic între patru partide și nimeni nu o să-l încalce: “Acesta a fost momentul dificil în urmă cu 7 luni. Mai departe e politică, oameni care au să-și plătească polițele unul altuia”. Întrebat de […]
Acum 24 ore
20:40
Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol au scăzut cu o cincime în ultimul an, ca urmare a sancțiunilor și a menținerii unui preț mai mic al țițeiului, ceea ce pune o presiune tot mai mare pe bugetul de război al Kremlinului. # Biziday.ro
Din octombrie în noiembrie anul trecut, diferența dintre țițeiul european Brent și cel rusesc Urals aproape s-a dublat, după ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere Rosneft și Lukoil. Decalajul s-a mărit la 24 de dolari pe baril, de la aproximativ 15 dolari pe baril cât fusese în ultimii doi ani. Efectul restricțiilor impuse de […]
19:50
Donald Trump susține că Vladimir Putin ar fi fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene, în condițiile temperaturilor foarte scăzute. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a declarat pentru reporterii de la Casa Albă că “i-a cerut personal” omologului rus că nu lanseze atacuri cu rachete asupra Kievului timp de o săptămână, în contextul “frigului extrem” din regiune. Mai mult, Trump susține că Putin ar fi fost de acord cu această propunere. Președintele american nu a precizat când […]
18:50
FT: OpenAI negociază cu Nvidia, Microsoft și Amazon pentru a convinge cele trei firme să investească aproximativ 40 de miliarde de dolari în compania mamă a ChatGPT. OpenAI plănuiește să obțină finanțări de o sută de miliarde de dolari pentru extinderea companiei. # Biziday.ro
Planurile, aflate încă în discuție, ar putea presupune ca Nvidia să investească până la 20 de miliarde de dolari în ChatGPT, Amazon minim 10 miliarde de dolari, iar Microsoft, care deține deja o participație de aproximativ 27%, ar putea suplimenta cu câteva miliarde de dolari. Informațiile au fost transmise de oficiali familiarizați cu negocierile, pentru […]
16:40
Tribunalul de Arbitraj Sportiv va rejudeca dosarul în urma căruia gimnasta Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz la Olimpiada din 2024, în proba la sol. Un raport complet, care va explica dacă va rămâne sau nu provizoriu fără medalie, va fi publicat mâine. Bărbosu obținuse premiul tot în urma unei contestații la TAS, unde s-a judecat cu o sportivă americancă. # Biziday.ro
Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de echipa SUA, care o reprezintă pe gimnasta Jordan Chiles, și a stabilit rejudecarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, a confirmat pentru Agerpres Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). “Doar avocații au fost notificați. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public […]
16:00
Anchetatorii confirmă că șoferul microbuzului (cu suporteri greci) care a provocat accidentul grav din Timiș, în care au murit șapte persoane și au fost rănite alte trei, consumase alcool, cocaină și marijuana. # Biziday.ro
”În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat […]
14:40
Cancelarul german spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este un obiectiv fezabil, deoarece este un proces care durează mai mulți ani și candidații trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga. Subliniază și că Europa trebuie să-și recapete influența într-o nouă ordine mondială. # Biziday.ro
“Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz miercuri, după discuțiile cu partenerii săi de coaliție la Berlin. Cancelarul a subliniat că orice țară care dorește să adere la UE trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga, un proces care durează de obicei câțiva ani, potrivit dpa. Cu […]
14:00
DNA a reținut o avocată din Baroul București, membră a PNL Sector 1, pentru trafic de influență. Toamna trecută, a pretins că poate interveni pentru soluționarea unor dosare, cu ajutorul unui candidat (nenumit) la Primăria Capitalei. În schimb, a cerut o sumă cuprinsă între o sută de mii și un milion de euro, pentru finanțarea campaniei electorale. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 28 ianuarie 2026, respectiv 29 ianuarie 2026, față de următorii inculpați: G.A.M., avocat în cadrul Baroului București, pentru trafic de influență în formă continuată (două acte materiale), trafic de influență și […]
13:00
China a înregistrat în 2025 cele mai multe zile cu temperaturi ridicate din istoria măsurătorilor meteorologice, fiind al doilea an consecutiv cu o temperatură medie anuală record. Și nivelul precipitațiilor a crescut, ceea ce a accentuat riscul de inundații. # Biziday.ro
Administrația Meteorologică a Chinei a transmis că temperatura medie anuală la nivel național a atins, în 2025, un record pentru al doilea an consecutiv, ajungând la 10,9 grade Celsius, aceeași valoare înregistrată și în 2024. Spre deosebire de perioadele anterioare, însă, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate cele mai multe zile cu temperaturi ridicate […]
11:20
Meteorologii anunță un nou val de ger în aproape toată țara, cu temperaturi de până la -14 grade, în special în regiunile extracarpatice, până miercurea viitoare. În paralel, până duminică, va ninge la munte și va ploua în restul țării. # Biziday.ro
ANM informează că, începând de joi de la ora 20 până duminică seara, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10-20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în […]
11:00
Prețul aurului atinge un nou maxim istoric, de peste 5.500 de dolari pe uncie, într-un context marcat de slăbirea dolarului american și de tensiuni geopolitice tot mai mari. # Biziday.ro
Creșterea aurului este considerată de economiști una spectaculoasă, în condițiile în care s-a apreciat cu aproape 30% de la începutul anului, după ce în 2025 prețul său crescuse deja cu peste 60%. Avansul rapid arată că investitorii caută tot mai intens refugii sigure pentru bani, pe fondul incertitudinilor economice și politice globale. Unul dintre principalele […]
10:20
Tesla oprește producția modelelor S (sport sedan) și X (SUV), pentru a face loc roboților umanoizi Optimus. Elon Musk dă asigurări că firma va continua să ofere asistență și service celor care dețin aceste vehicule, “atât timp cât oamenii le au”. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut chiar de Elon Musk, iar Tesla a postat un filmuleț care pretinde că mașinile S și X “vor trăi prin Optimus”. Model S & X will live on through me pic.twitter.com/kNXx2eK1U2 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) January 28, 2026 Într-o comunicare cu investitori și analiști de pe Wall Street, Elon Musk a […]
09:50
Grupul american Carlyle a cumpărat activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România. Implicată deja în exploatarea gazului românesc din Marea Neagră, prin Black Sea Oil & Gas, Carlyle este mai apropiată de democrații americani și s-a poziționat mai des împotriva politicilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut, joi dimineață, de compania rusească, ce precizează că va transfera toate activele sale internaționale, cu excepția celor din Kazahstan, către compania de investiții americană Carlyle. Deși cele două companii au ajuns la un acord (nu este precizat prețul), Lukoil mai spune că acesta depinde în continuare de aprobarea autorităților de reglementare […]
Ieri
08:10
Război în Ucraina. Rușii au pierdut un bombardier supersonic Suhoi Su-34, cel mai avansat avion tactic de acest fel pe care îl au. Comandamentul ucrainean confirmă doborârea aeronavei, dar nu și informațiile potrivit cărora atacul s-ar fi produs în Marea Neagră, lângă Insula Șerpilor. # Biziday.ro
Doborârea bombardierului rusesc a avut loc, cel mai probabil, miercuri dimineața, având în vedere că bloggerii militari ruși au furnizat informația miercuri seara. Comandamentul ucrainean a confirmat-o oficial joi dimineața, dar fără a preciza unde sau în ce condiții s-a prăbușit bombardierul rusesc. Rapoartele privind faptul că aeronava ar fi executat un atac cu bombe […]
08:00
China. 11 membri ai unei familii mafiote, care a desfășurat diverse operațiuni ilegale în Myanmar, au fost executați. Fuseseră condamnați la moarte, anul trecut. # Biziday.ro
Un tribunal din provincia Zhejiang i-a condamnat, în septembrie 2025, pe membrii familiei Ming pentru infracțiuni precum omucidere, fraudă și operarea ilegală de cazinouri. Familia Ming era unul dintre mai multele clanuri care conduceau orașul Laukkaing din Myanmar, aproape de granița cu China. Sub conducerea lor, zona săracă a fost transformată într-un un adevărat hub […]
28 ianuarie 2026
23:00
Secretarul american de Stat susține că NATO “ar trebui reinterpretată, nu abandonată”, prin creșterea capacităților militare ale statelor europene. Subliniază că, fără investiții serioase în apărare, securitatea Europei și garanțiile pentru Ucraina rămân “irelevante și dependente de sprijinul SUA”. # Biziday.ro
Marco Rubio a declarat, în cadrul unui discurs din cadrul Senatului american, că NATO trebuie reinterpretată, “însă nu în ceea ce privește scopul său, ci din perspectiva capacităților militare ale statelor membre europene”. Cu toate că secretarul american de Stat a subliniat că SUA nu vor abandona NATO, acesta spune că Washingtonul are nevoie de […]
21:40
SUA. Rezerva Federală menține dobânda de referință, după trei reduceri consecutive de anul trecut. Semnalează că inflația va rămâne ridicată. Decizia, în ciuda presiunilor politice asupra președintelui Fed și al amenințărilor la adresa independenței băncii centrale. # Biziday.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite (FED) a anunțat că își va menține dobânda de referință între 3,5% și 3,75%, după trei reduceri consecutive ale ratei dobânzii la sfârșitul anului trecut. Mai mulți factori de decizie au declarat recent că doresc să vadă efectele acestor reduceri ale ratei dobânzii înainte de a lua în considerare alte […]
20:30
Amazon concediază 16 mii de angajați la nivel global, ca urmare a extinderii utilizării instrumentelor de inteligență artificială în operațiunile sale. Compania justifică măsura și prin angajările excesive din perioada pandemiei. # Biziday.ro
Disponibilizările scot în evidență impactul tot mai mare al inteligenței artificiale asupra pieței muncii și reprezintă a doua rundă de concedieri din cadrul Amazon din ultimele trei luni. Noile reduceri de personal vor afecta angajați din diviziile Amazon Web Services, asistentul vocal Alexa, Prime Video și retail, potrivit informațiilor obținute de Reuters. Compania urmărește astfel […]
19:30
Un taximetrist a fost tăiat pe obraz de către trei copii, cu vârste între 13 și 16 ani, pe care îi ducea de la Târgu Mureș într-o localitate apropiată. Nu s-au înțeles la prețul cursei și, după ce minorii au fost dați jos din mașină, l-au atacat pe bărbat. Cei trei au fost duși la sediul poliției. # Biziday.ro
ISU Mureș a fost apelat dimineață, în jurul orei 6:30, de către taximetrist, care a anunțat că a fost agresat în timpul serviciului, conform unui comunicat al inspectoratului, citat de Agerpres. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul “transporta tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș către localitatea Porumbeni, iar la ieșire din […]
17:40
Premierul Bolojan afirmă, în conferința de presă comună cu cancelarul Germaniei, că Mark Rutte are dreptate când spune că Europa nu se poate apăra fără SUA: “De zeci de ani, pacea și siguranța în România sunt asigurate de NATO, iar SUA au un rol determinant în acest sistem de apărare”. Friedrich Merz subliniază că “Europa devine mai capabilă să se apere singură”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan, aflat în Germania, a susținut o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, miercuri după-amiază. Întrebați “Cum vi se pare declarația secretarului general al NATO conform căruia Europa nu se poată apăra fără SUA? Cât de solidă este unitatea NATO astăzi?”, premierul României a afirmat: “Cred că secretarul avea dreptate. De […]
17:00
Război în Ucraina. Un think tank american estimează că numărul victimelor (morți, răniți sau dispăruți), în cei patru ani de conflict, se apropie de două milioane. Pierderile rusești sunt de două ori mai mari decât cele ale ucrainenilor. # Biziday.ro
Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, estimează că Rusia a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime, inclusiv circa 325 de mii de morți, în timp ce aproape 600 de mii de soldați ucraineni au fost scoși din luptă (uciși, răniți sau dispăruți). De când Rusia a invadat […]
16:50
Serviciile de informații americane au dubii că Delcy Rodriguez, devenită președintă a Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro, va coopera cu Administrația Trump și va rupe legăturile Rusia, China și Iran. # Biziday.ro
Serviciile de informații americane au îndoieli cu privire la intenția președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, de a colabora cu Administrația Trump. Oficialii americani au declarat public că doresc ca președintele interimar să rupă relațiile cu aliații internaționali apropiați, precum Iranul, China și Rusia, inclusiv prin expulzarea diplomaților și consilierilor acestora din Venezuela. Însă Delcy […]
15:40
Donald Trump amenință din nou Teheranul. Spune că o “armadă masivă” condusă de portavionului USS Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran și că va interveni dacă iranienii nu vor “veni rapid la masa negocierilor și nu vor negocia un acord corect și echitabil” privind armele nucleare. # Biziday.ro
Președintele Statelor Unite a postat pe pagina sa de pe Truth Social un mesaj adresat Iranului, în care a scris că “o armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop”. Anunțul vine în contextul în care SUA au anunțat planuri de a organiza exerciții militare de mai multe […]
15:10
Analiză. Toți mai mulți lideri își îndreaptă atenția spre refacerea legăturilor cu China, pe măsură ce SUA, prin politicile lui Donald Trump, devin un partener din ce în ce mai puțin predictibil. După ce premierul canadian a fost la Beijing, acum și cel britanic se află în China. # Biziday.ro
Keir Starmer efectuează o vizită oficială în China, fiind primul premier britanic, în ultimii opt ani, care merge la Beijing. Scopul călătoriei este de a consolida legăturile politice și economice dintre cele două țări, însă vizita sa a fost foarte discutată încă dinainte de a fi efectuată. Modul în care Keir Starmer s-a raportat la […]
14:40
12:40
Serviciul american pentru Imigrație va ajuta la protejarea sportivilor americani care vor participa la Olimpiada de Iarnă, din Italia. Liderii politici italieni protestează față de sosirea agenților în Europa, în timp ce directorii Apple și OpenAI le condamnă intervențiile din SUA. # Biziday.ro
Departamentul american pentru Securitate Internă a confirmat că o divizie a ICE va sprijini serviciul american de securitate diplomatică pentru protejarea sportivilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă, de la Milano și Cortina, care vor avea loc între 6 și 22 februarie. Rolul agenților ICE va fi “de a verifica și atenua riscurile reprezentate […]
12:30
Constanța. Militarii din poligonul de tragere Midia au descoperit o mină marină pe plaja din apropierea obiectivului militar. Scafandrii intervin pentru neutralizarea minei. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale transmite că miercuri, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din dreptul poligonului. Ca urmare a acestei situații, perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar o echipă de scafandri specializată în lucrul cu explozivii, din […]
12:00
Percheziții la domiciliul și cabinetul psihologului Cristian Andrei, într-un dosar de înșelăciune, viol și agresiune sexuală. Este bănuit că a practicat ilegal psiholoterapia, fără studii și atestat, și că ar fi profitat de vulnerabilitatea unor cliente pentru a le constrânge să întrețină relații sexuale cu el. # Biziday.ro
În perioada 01.07.2004-10.11.2025, bărbatul vizat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, deși nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, informează Poliția Română. Între 2019 și 2024, acesta ar fi indus în eroare trei femei, pretinzând în […]
11:30
Analiză. Rusia nu își mai poate face rachetele strategice Oreșnik, cu potențial nuclear, fără tehnologie din China. Chinezii i-au transferat lui Putin instrumente și echipamente avansate, în valoare totală de 10,3 miliarde de dolari. La rândul ei, Rusia a transferat anul trecut Chinei 25 de tone de aur, de aproape zece ori mai mult decât în anul precedent. # Biziday.ro
Publicația britanică The Telegraph a folosit surse ucrainene, dar și informații din surse deschise, pentru a determina că la fabrica Votkinsk din Izhevsk (1.250 km est de Moscova), unde se face atât racheta Oreșnik, cât și rachetele balistice Iskander-M (cu rază scurtă, folosită frecvent în Ucraina) și Topol-M (intercontinentală, cu rază lungă), este folosit un […]
09:50
Analiză Politico. Strategia lui Mark Rutte de a-l lăuda public pe Donald Trump riscă să adâncească tensiunile din interiorul NATO, pe măsură ce aliații europeni tind spre consolidarea puterii militare în Europa. Maximizând importanța SUA, Rutte pare că a ales strategia pragmatică, având misiunea să împiedice eventuala retragere a americanilor din alianță. # Biziday.ro
Politico își începe analiza arătând că Mark Rutte, secretarul general al NATO, se află într-o poziție extrem de delicată: misiunea sa principală este să împiedice o eventuală retragere a Statelor Unite din alianță sub conducerea lui Donald Trump. Pentru a face asta, Rutte a ales o strategie pragmatică, dar controversată – aceea de a-l menaja […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Accident rutier grav în localitatea Pietroasele, pe drumul dintre Buzău și Ploiești (DN1B). O persoană a murit și șase au fost rănite, după ce un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit, la intersecția cu DJ203C. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că s-a produs un accident rutier grav la intersecția celor două drumuri. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 8.
08:00
Spania. Guvernul va permite unui număr de până la 500 de mii de imigranți ilegali să solicite rezidența, dacă nu au antecedente penale și se află în țară de cel puțin cinci luni. A aprobat un plan în acest sens. # Biziday.ro
Guvernul de stânga condus de Pedro Sanchez a anunțat că a aprobat un plan accelerat privind situația imigranților, majoritatea lor fiind din America Latină și din Africa. Măsura este una dintre cele mai importante de acest fel din Europa, din ultimii ani, și contravine tendințelor multor guverne europene de a adopta poziții dure în ceea […]
27 ianuarie 2026
22:40
Război în Ucraina. Rusia a lovit cu drone un tren de pasageri, marți seara, în regiunea Harkov. Patru persoane au fost ucise, iar alte patru sunt date dispărute. # Biziday.ro
Autoritățile din Harkov au anunțat că atacul asupra trenului de pasageri a avut loc în apropierea satului Yazykove. Două explozii au fost raportat în apropierea trenului, iar aparent o dronă a lovit garnitura. Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian […]
22:30
Dolarul american a scăzut în raport cu principalele valute, la cel mai mic nivel nivel din ultimii patru ani. Investitorii și-au pierdut încrederea în moneda și economia americană, pe fondul politiciilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Dolarul american a scăzut, marți, la minimul ultimilor patru ani, pe fondul politicilor externe ale lui Donald Trump, care au subminat încrederea investitorilor în economia americană. Dolarul american a scăzut cu 0,9% față de un coș de valute importante, iar pe întreagă lună ianuarie depreciere este de 2%. Prin urmare, lira sterlină și euro au […]
22:10
21:50
Franța va interzice funcționarilor publici utilizarea platformelor americane de comunicații, inclusiv Google Meet, Zoom și Teams. Potrivit Politico, o notificare în acest sens va fi publicată în zilele următoare și urmărește reducerea dependenței europene de tehnologia companiilor din SUA. # Biziday.ro
Informația a fost oficial condirmată de un purtător de cuvânt și vine chiar în ziua în care Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene, a declarat că “dependența de tehnologia străină poate fi folosită ca armă împotriva noastră”. Guvernul francez le interzice doar funcționarilor publici (nu și publicului larg) să utilizeze platformele americane pentru conferință (Google Meet, […]
21:30
California. TikTok a acceptat să soluționeze, cel mai probabil plătind bani, primul proces privind dependența de rețelele sociale, în care o adolescentă încearcă să demonstreze că acestea sunt concepute să creeze adicție și afectează sănătatea mintală. În urma înțelegerii, compania chinezească nu se va mai expune publicității negative și recurente pe care procesul îl va aduce. # Biziday.ro
Informația a fost transmisă de unul dintre avocații reclamantei, o tânără de 19 din California, identificată în documentele judiciare cu inițialele KGM. Aceasta susține că a devenit dependentă de aplicațiile de socializare încă de la o vârstă fragedă, din cauza designului conceput să capteze și să mențină atenția utilizatorilor și mai ales a copiilor. Procesul […]
20:50
Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, se alătură figurilor care cer boicotarea meciurilor Cupei Mondiale din 2026 găzduite de SUA, ca formă de protest față de politicile Administrației Trump, în special cele legate de imigrație și relații internaționale. # Biziday.ro
Sepp Blatter, fostul președinte al FIFA, a citat declarațiile avocatului elvețian Mark Pieth, expert în combaterea corupției și fost președinte al Comitetului Independent de Guvernanță al FIFA: “Pentru fani, am un singur sfat: stați cât de departe puteți de SUA!”. În postare, Blatter a adăugat că Pieth “are dreptate să pună sub semnul întrebării meciurile […]
17:10
Germania se pregătește pentru un posibil atac rusesc asupra țărilor NATO, în condițiile în care un general german a avertizat că acest scenariu ar putea avea loc în următorii 2-3 ani. Țara s-ar afla în epicentrul evenimentelor, fiind unul dintre membrii cheie ai Alianței. # Biziday.ro
Generalul-locotenent Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin al Bundeswehr (armata germană), a declarat pentru The Times că, în opinia sa, una dintre principalele probleme pentru țările NATO, în cazul unui posibil atac al Rusiei asupra Alianței, va fi logistica. Funke a explicat că acest lucru se aplică în special în contextul în care zeci de […]
16:30
Germania. CDU, partidul condus de Friedrich Merz, propune excluderea dreptului legal la muncă part-time. Excepție vor putea face doar părinții cu copii mici și cei care îngrijesc persoane cu dizabilități. Inițiativa, criticată aspru, încearcă să combată deficitul forței de muncă. # Biziday.ro
Membri ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU), unul dintre partidele aflate la guvernare din Germania, propun limitarea dreptului la munca part-time (pe care o numesc peiorativ “muncă cu normă redusă de conveniență”), pentru a stimula economia și a combate deficitul de forță de muncă calificată. Potrivit propunerii CDU, doar angajații cu copii mici, cei ce au în […]
14:00
FT: SUA forțează Ucraina să accepte cedarea regiunii Donbas, de mare importanță strategică, către Rusia. Administrația Trump semnalează că sprijinul militar pe termen lung, inclusiv pe timp de pace, și viitoarele garanții de securitate vor depinde de încheierea rapidă a unui acord de pace, chiar dacă acesta prevede concesii teritoriale majore. # Biziday.ro
Administrația Trump a transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate oferite de SUA vor depinde de semnarea unui acord de pace cu Rusia, care ar putea include cedarea regiunii Donbas, potrivit Financial Times, care citează opt oficiali implicați în discuții. Administrația americană a sugerat, de asemenea, că Ucraina ar putea primi sprijin militar suplimentar pentru […]
13:50
Timiș. Grav accident între două tiruri, un autobuz și o mașină, în apropiere de Lugojel (E70). Șase persoane au decedat, iar cel puțin alte trei sunt rănite. # Biziday.ro
“În jurul orei 13:00, pompierii ISU Timiș au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel. În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate șase persoane decedate la fața locului. Totodată, […]
12:40
Risc major de căderi de pietre pe drumurile montane. Compania de Drumuri avertizează că, din cauza fenomenului repetat de îngheț-dezgheț, blocurile de stânci se fisurează și se desprind de pe versanți. # Biziday.ro
“În urma fenomenului îngheț – dezgheț, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanți, pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu. Alternanța temperaturilor sub și peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor. Prin îngheț, apa își mărește volumul, iar la dezgheț […]
10:50
Premierul Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru”. Acuză PSD de întârzierea reformelor: ”Dacă am fi respectat programul de guvernare, multe măsuri care astăzi nu sunt adoptate ar fi fost deja adoptate”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți dimineață, într-o intervenție la RFI, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare și a atacurilor din partea PSD. Totuși, prim-ministrul a precizat că nu își dorește acest lucru, pentru că vrea stabilitate politică, iar această variantă NU este ”o ipoteză de lucru”. Întrebat dacă […]
09:50
Franța. Legea care interzice accesul la rețelele sociale copiilor sub 15 ani a fost adoptată cu o largă majoritate de Adunarea Națională și merge în Senat. Extinde, de asemenea, și la licee interdicția, deja în vigoare privind utilizarea telefoanelor mobile în școlile gimnaziale. # Biziday.ro
Deputații francezi au aprobat legea cu 116 de voturi pentru și doar 23 împotrivă. Este aproape sigur că și Senatul va da un vot similar. Președintele Emmanuel Macron a susținut inițiativa, pe care o consideră necesară pentru protejarea copiilor și adolescenților de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor. Într-o postare pe X/Twitter, Macron a numit […]
09:30
The Telegraph a aflat că hackerii chinezi ascultă de ani de zile telefoanele guvernului britanic. Informația, care pare a avea surse din serviciile secrete americane, vine în preajma unei vizite importante a prim-ministrului Keir Starmer în China și pe fondul unor tensiuni tot mai mari între acesta și Donald Trump. # Biziday.ro
Publicația conservatoare The Telegraph susține că gruparea de hackeri Salt Typhoon, asociată serviciilor militare chineze, a reușit “să spargă” telefoanele unor membri de rang înalt ai guvernului britanic, inclusiv consilieri ai foștilor prim-miniștri Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak. Comunicațiile private ale acestora ar fi fost interceptate de Beijing, nefiind foarte clar dacă telefoanele prim-miniștrilor […]
