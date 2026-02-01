Atac cu dronă în Ucraina: 15 mineri morți în Ternivka după un raid rusesc
MainNews.ro, 1 februarie 2026 21:20
Rusia a atacat un autobuz din Ternivka, iar 15 mineri au murit, iar 7 au fost răniți. Atacul este parte dintr-o serie de agresiuni asupra infrastructurii ucrainene, în timp ce eforturile de negociere pentru un acord de pace continuă. Atacuri suplimentare au avut loc la Zaporojie, rănind civili. 15 mineri au murit în urma unui
• • •
Acum 10 minute
21:30
India a liberalizat piețele de capital, permițând investitorilor străini direcți să cumpere acțiuni indiene pentru prima dată, facilitând intrarea capitalului global. Prin creșterea limitei de investiții de la 5% la 10%, India se transformă într-o bursă atrăgătoare, asemănătoare celor occidentale, stimulând economia locală. India a liberalizat piețele de capital, permițând investiții directe din partea străinilor
Acum 30 minute
21:20
Rusia a atacat un autobuz din Ternivka, iar 15 mineri au murit, iar 7 au fost răniți. Atacul este parte dintr-o serie de agresiuni asupra infrastructurii ucrainene, în timp ce eforturile de negociere pentru un acord de pace continuă. Atacuri suplimentare au avut loc la Zaporojie, rănind civili. 15 mineri au murit în urma unui
21:10
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează că orice atac asupra Iranului va fi întâmpinat cu o lovitură decisivă, avertizând că un război declanșat de SUA ar deveni regional. Khamenei subliniază dorința Statelor Unite de a controla Iranul și resursele sale, afirmând că națiunea iraniană va rezista acestor presiuni. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, avertizează că orice
21:10
Universitatea Craiova a suferit o înfrângere umilitoare în fața Farului, fiind depășită în primele 30 de minute. Denis Alibec a debutat cu un gol spectaculos din lovitură liberă. Eliminarea lui Isenko a complicat și mai mult situația pentru oaspeți, iar Alibec și echipa sa speră la un parcurs bun în Superligă. Universitatea Craiova a fost
Acum 2 ore
20:30
Conducerea PSD s-a întâlnit la Vila Lac pentru a discuta măsuri de relansare economică și despre tensiunile din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a subliniat că limita de suportabilitate a fost depășită. Noii lideri de filiale au fost votați, iar PSD cere adoptarea urgentă a pachetului de măsuri economice. Conducerea PSD s-a reunit la Vila
20:20
De ce vrea Putin să controleze întreaga regiune Donețk? Regiunea, cu o importanță simbolică și strategică, rămâne un punct cheie în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Descoperiți motivele din spatele ambițiilor Moscovei și impactul asupra securității regionale și integrității teritoriale a Ucrainei. Disputa teritorială din regiunea Donețk este esențială pentru negocierile de pace
20:10
FCSB a încheiat partida cu Csikszereda 0-0, lăsând echipa roș-albaștrilor în căutarea disperată a unei victorii. Antrenorul Elias Charalambous se confruntă cu absențe importante, printre care M. Popescu și Chiricheș. La ce performanță pot spera jucătorii în meciurile următoare? FCSB și Csikszereda au terminat meciul la egalitate, 0-0 FCSB are nevoie urgentă de victorie pentru
20:00
Bucureștenii racordați la sistemul de încălzire ar putea să nu mai plătească facturi în cazul livrării necorespunzătoare a energiei termice. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, anunță un proiect care protejează cetățenii și responsabilizează furnizorii, începând din ianuarie. O măsură necesară pentru drepturile consumatorilor. Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire ar putea fi scutiți de
20:00
Forțele de securitate din Pakistan au eliminat 145 de militanți în Balochistan, ca răspuns la atacuri coordonate. Acest val de violență a afectat districte precum Quetta și Gwadar, cu un bilanț de 17 membri ai forțelor de ordine și 31 de civili uciși. Insurgența separatistă din Balochistan continuă să reprezinte o provocare majoră. Forțele de
Acum 4 ore
19:30
Atacul rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni în regiunea Dnipropetrovsk a dus la moartea a cel puțin 15 persoane și la rănirea altor șapte. Aceasta acțiune brutală, realizată cu drone, evidențiază impactul devastator al conflictului asupra civililor și infrastructurii energetice. Atac rusesc asupra unui autobuz de mineri lângă Pavlohrad a dus la moartea
19:00
Județul Békés a înregistrat în 2024 cele mai multe infracțiuni din Ungaria, cu 25.623 de cazuri, majoritatea fiind furturi și fraude. În contrast, 186 de așezări din Ungaria nu au raportat nicio infracțiune. În Heves, județul cu cele mai multe infracțiuni violente în 2025, s-au constatat 1.945 de incidente la 100.000 de locuitori. Județul Békés
18:40
Extinderea M4 de metrou: Ordin pentru lucrări și 14 stații noi semnat de Daniel Băluță # MainNews.ro
Extinderea Magistralei M4 de metrou în București a intrat în linie dreaptă odată cu semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru lotul 2 de către primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul va include 14 stații noi și este finanțat cu 3,5 miliarde de euro din fonduri europene. Mobilitate urbană îmbunătățită! Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță,
18:30
Românii au evitat televizorul în 2025, cu audiențe în scădere drastică pentru principalele televiziuni. Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori, în timp ce Realitatea Plus a înregistrat o creștere de 75%. Televiziunea Română a rămas în anonimat, cu o cotă de piață de doar 2,7%. Audiențele televiziunilor comerciale și de știri din România
18:20
Moltbook este o rețea socială inovatoare dedicată exclusiv agenților de inteligență artificială, unde aceștia interacționează autonom. Lumea umană rămâne un observator, dar contribuie la validitatea acestei comunități. Motivația umană, curiozitatea și reticența sunt esențiale pentru această nouă platformă interactivă. Moltbook este o rețea socială nouă dedicată exclusiv agenților de Inteligență Artificială Utilizatorii umani pot doar
18:00
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel, inclusiv vehicule tactice JLTV și elicoptere de atac AH-64E Apache. Această decizie subliniază angajamentul Americii de a-și susține aliații din Orientul Mijlociu în contextul tensiunilor regionale continue. Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări militare către Israel
18:00
Pepsi a provocat Coca-Cola la Super Bowl LX cu o reclamă virală în care ursul polar alege Pepsi Zero. Regizată de Taika Waititi, campania subliniază spiritul provocator al brandului. Descoperă cum Pepsi își afirmă identitatea de brand al generației tinere și alte reclame de succes. Coca-Cola își folosește imaginea ursului polar din anii 1920 Pepsi
18:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026, învingându-l pe Novak Djokovic după o finală intensă, cu scorul 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. La doar 22 de ani, Alcaraz devine cel mai tânăr jucător câștigător al tuturor celor patru turnee de Grand Slam. Discursurile lor emoționante au captat atenția fanilor. Carlos Alcaraz a câștigat finala Australian Open
Acum 6 ore
17:00
Rhea Holmes, o văduvă distrusă de moartea soțului său Eddie, a dormit timp de 5 ani în cavoul său din cimitirul Oakwood. După ce a pierdut locul de muncă și locuința, Rhea a găsit refugiu lângă mormântul iubirii sale. Intervenția unui ofițer de poliție a dus la găsirea unei locuințe permanente, oferindu-i astfel o nouă
17:00
Robert Lewandowski se află în ultimele luni ale contractului cu Barcelona, iar soția sa, Anna Lewandowska, sugerează că despărțirea este iminentă. Ea speră ca fanii să nu uite cine a fost soțul ei și să continue să-i pronunțe numele. Lewandowski este dispus să se sacrifice pentru a rămâne pe Camp Nou. Robert Lewandowski se află
16:30
Atelierul clandestin de falsificare a monedelor de la Cetatea Neamț, activ sub domnia lui Eustatie Dabija, dezvăluie o poveste fascinantă de inginerie financiară ilegală. Descoperirile arheologice din anii 1930 confirmă producția de șilingi falși care au inundat Moldova, schimbând istoricul monetar al regiunii. Cetatea Neamț a găzduit un atelier clandestin de falsificat monede europene în
16:30
Daniel Băluță, președintele PSD București, anunță o inițiativă pentru a proteja bucureștenii de facturile la termie în cazul întreruperii serviciilor de încălzire și apă caldă. Proiectul de hotărâre va stipula că asociațiile de proprietari nu vor mai plăti pentru servicii livrate sub parametrii normali. Daniel Băluță, președintele PSD București, propune măsuri urgente pentru protejarea bucureștenilor
16:00
Iranul trebuie să facă concesii majore pentru a evita o intervenție militară americană, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. Franța cere regimului iranian să înceteze opresiunea internă și să permită cetățenilor francezi închiși să se întoarcă în țară, avertizând asupra măsurilor ferme împotriva regimului. Jean-Noel Barrot, ministrul de externe al Franței, solicită Iranului
16:00
Farul Constanța întâlnește Universitatea Craiova în etapa a 24-a din SuperLigă, duminică la ora 17:15. Meciul, ce poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro și Antena Sport, promite intensitate, mai ales după revenirea lui Denis Alibec. Oltenii se pregătesc să lupte pentru trei puncte vitale. Farul Constanța și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică
Acum 8 ore
15:30
Extinderea Magistralei M4 de metrou din București, un proiect de 3,5 miliarde euro cu fonduri europene, a intrat în linie dreaptă. Primarul Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2, care include 14 stații noi, generând mii de locuri de muncă și îmbunătățind mobilitatea orașului. Extinderea Magistralei M4 de metrou din
15:30
Consiliul Politic Național al PSD se întrunește duminică pentru a discuta prioritatile legislative, un nou pachet de măsuri pentru categoriile sociale vulnerabile și schimbări în conducerea filialelor din București. Ministrul Muncii va propune ajutoare financiare pentru pensionari și alte grupuri desfavorizate. Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică seară pentru a discuta prioritățile legislative
15:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 după o finală dramatică cu Novak Djokovic, impunându-se în patru seturi. Aceasta este prima sa victorie la Melbourne și cel de-al șaptelea titlu de Grand Slam, stabilind un nou record pentru cel mai tânăr jucător cu toate cele patru turnee majore câștigate. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open
14:50
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, amenință SUA cu un război regional în cazul unui atac militar. Tensiunile dintre Washington și Teheran cresc, iar Khamenei consideră protestele din Iran drept o lovitură de stat. Acesta avertizează că națiunea iraniană va reacționa ferm la orice agresiune. Ali Khamenei avertizează că un atac american ar putea provoca
14:30
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a declarat că nu a observat nimic îngrijorător în comportamentul său. Familia trăiește în teroare din cauza amenințărilor primite după crimă. Cazul a șocat opinia publică și a ridicat întrebări legate de legea penală pentru minori. Mama băiatului de 13 ani acuzat de crimă
14:30
Ministrul de Interne critică afirmațiile lui Raed Arafat despre rețelele sociale pentru copii # MainNews.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu contestă propunerea lui Raed Arafat de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, subliniind nevoia de educație digitală
14:10
Plasele care în trecut prindeau pește au devenit un scut împotriva atacurilor cu drone în Ucraina. Acoperind drumurile vitale, aceste plase improvizate protejează soldații și civilii de bombardamentele rusești. Voluntarii din Europa contribuie la salvarea vieților în regiunile afectate, demonstrând solidaritate și inovație. Plasele donate de pescari europeni sunt folosite în Ucraina pentru a proteja … Articolul Plasele transformate în „Drumuri ale vieții” pentru apărarea Ucrainei apare prima dată în Main News.
14:00
Numărul investitorilor în fondurile deschise de investiții din România a depășit 1,1 milioane în 2025, marcând o creștere de 36% față de anul anterior. Fondurile de acțiuni și obligațiuni au avut cele mai mari creșteri. Industria se află într-un trend ascendent, evidențiind importanța educației financiare și a digitalizării. Numărul de investitori a depășit 1,1 milioane … Articolul Numărul investitorilor a depășit 1,1 milioane: o creștere remarcabilă apare prima dată în Main News.
14:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open, devenind campion după o finală captivantă împotriva lui Novak Djokovic, cu scorul de 2-6, 6-2, 3-2. Este prima sa victorie în această competiție, completându-și astfel palmaresul de Grand Slam. Alcaraz intră în istoria tenisului alături de marii campioni. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 A învins-o pe Novak … Articolul Carlos Alcaraz câștigă Australian Open, învingându-l pe Djokovic! apare prima dată în Main News.
13:50
Israelul va expulza Organizația Medici fără Frontiere din Fâșia Gaza, motivând refuzul ONG-ului de a furniza lista angajaților palestinieni. Ministerul Diasporei anunță că, începând cu 1 martie, MSF va înceta activitățile din regiune. ONG-ul contestă acuzațiile privind legăturile angajaților cu Hamas. Israel a decis să expulzeze Medici fără Frontiere din Fâșia Gaza până pe 28 … Articolul Israel expulzează Organizația Medici fără Frontiere din Gaza: motivele invocate apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
13:30
O nouă rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie 2026, anunță președintele ucrainean Zelenski. Negocierile sunt mediate de SUA, iar Ucraina își propune un sfârșit demn al războiului, rămânând în discuție problema teritoriilor ocupate. Întâlnire trilaterală mediată de SUA între Ucraina și … Articolul Zelenski dezvăluie data discuțiilor Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
13:30
Ministrul Dragoș Pîslaru a răspuns atacurilor PSD împotriva premierului Ilie Bolojan, criticând comportamentul social-democraților. Pîslaru a subliniat că PSD își trimite critici să conteste politicile guvernamentale, adăugând că ar trebui să le crape obrazul de rușine. Situația politică din PNL devine tot mai complicată, cu nemulțumiri interne. Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a ripostat atacurilor … Articolul Ministru Bolojan ripostează PSD: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine” apare prima dată în Main News.
13:10
Vladimir Putin l-a invitat pe Volodimir Zelenski la Moscova, oferindu-i garanții de securitate în cadrul unei posibile întâlniri. Aceasta propunere a fost discutată și cu Donald Trump. Zelenski își dorește o întâlnire pentru a aborda problemele teritoriale și situația centralei nucleare din Zaporojie. Kremlinul oferă securitate lui Zelenski dacă acesta vine la Moscova Putin, prin … Articolul Putin îl invită pe Zelenski la Moscova: „Îi garantăm securitatea” apare prima dată în Main News.
13:00
Valentin Mihăilă, starul român al echipei Rizespor, a marcat un gol excepțional în prima sa titularizare sub comanda antrenorului Recep Ucar. Cu 4 goluri în 12 meciuri, Mihăilă contribuie semnificativ la performanțele echipei. Rizespor a obținut un rezultat de 2-2 în partida cu Basaksehir, iar următorul meci va fi în Cupa Turciei. Valentin Mihăilă a … Articolul Valentin Mihăilă impresionează în Turcia cu un gol de excepție la debutul său apare prima dată în Main News.
12:50
Paradisul pe pământ promisi de Coreea de Nord s-a transformat în coșmar pentru zeci de mii de coreeni din Japonia. Un verdict istoric din Tokyo obligă regimul de la Phenian să plătească despăgubiri simbolice. Află detalii despre programul umanitar care a devenit capcană și despre lupta pentru dreptate. Visul unui paradis pe pământ în Coreea … Articolul Coreea de Nord, din paradis în coșmar: Japonia învinge regimul de la Phenian apare prima dată în Main News.
12:30
Salariul minim din România se situează printre cele mai mici din Uniunea Europeană, cu 795 euro pe lună, conform Eurostat 2026. România ocupă locul trei pe podiumul țărilor cu cele mai mici salarii, după Bulgaria și Letonia, în contextul diferențelor de prețuri între statele membre. Salariul minim din România este de 795 €, situându-se printre … Articolul Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE, conform Eurostat 2026 apare prima dată în Main News.
12:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, critică acordul comercial dintre UE și India, subliniind contradicțiile Europei în sprijinul Ucrainei. El acuză europenii că, indirect, finanțează războiul prin achizițiile de petrol rusesc. Această situație evidențiază tensiuni în cadrul alianței occidentale. Scott Bessent a criticat acordul comercial UE-India, acuzând Europa că își subminează poziția față de Ucraina El … Articolul Trump dezvăluie realitatea acordurilor comerciale: europenii finanțează războiul apare prima dată în Main News.
12:00
Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic se pregătesc pentru o gala de box senzațională în Qatar, pe 22 august. Ramos va lupta împotriva lui Andrew Tate, iar Zlatan se va confrunta cu Tristan Tate. Ambele meciuri promit să fie electrizante, aducând împreună legende ale fotbalului și influenceri controversați. Sergio Ramos va debuta în box cu un … Articolul Sergio Ramos și Zlatan Ibrahimovic luptă în ring cu frații Tate apare prima dată în Main News.
11:50
Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilitate după ce a născut un copil care nu le aparține biologic, din cauza unei erori în procedura FIV. Ei cer măsuri urgente și clarificări, temându-se că bebelușul ar putea fi luat de părinții săi biologici. Procesul este în curs de desfășurare. Un cuplu … Articolul O femeie a născut pentru altă familie după FIV: iubire pentru un bebeluș străin apare prima dată în Main News.
11:50
Taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare a dus la pierderi majore pentru România, redirecționând transporturile către Budapesta. Aeroportul Otopeni a simțit impactul, înregistrând scăderi semnificative ale venitului, estimându-se pierderi de 700 milioane euro anual pentru bugetul de stat. Taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare a fost introdusă de România de la … Articolul Taxa Temu mută avioanele din Otopeni în Budapesta, România pierde taxe vamale apare prima dată în Main News.
11:20
NASA va lansa misiunea Artemis II în februarie, aducând oameni aproape de Lună după 54 de ani. Cu un cost de 100 de miliarde de dolari și riscuri uriașe, misiunea va înregistra recorduri de distanță. Așteptările sunt mari pentru construirea de baze lunare în viitor. Descoperiți detalii esențiale! Nasa va lansa misiunea Artemis II în … Articolul Pariul NASA: Zece zile spre Lună și provocările viitorului spațial apare prima dată în Main News.
11:00
Mihai Neșu, fost internațional român, primește o pensie umilitoare de doar 500 lei lunar, insuficientă pentru nevoile sale, după un accident care l-a lăsat paralizat. Reacții dure au venit din partea societății, iar Neșu a subliniat dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Mihai Neșu a fost paralizat în urma unui accident la antrenament … Articolul Mihai Neșu, pensie umilitoare de 500 lei, comparată cu brunch-ul la Marriott apare prima dată în Main News.
10:50
Siria nu este stabilă pentru deportări în masă, afirmă comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner. Peste 940.000 de sirieni trăiesc în Germania, dar situația din țara lor rămâne nesigură. Accentul se pune pe întoarcerea voluntară, iar războiul civil a luat sfârșit în decembrie 2024. Situația din Siria nu este suficient de stabilă pentru deportări în … Articolul Deportările în masă din Siria sunt inadecvate, afirmă comisarul UE pentru migrație apare prima dată în Main News.
10:20
Partidul lui Victor Ponta, execuție silită: 700.000 lei nejustificați în contabilitate # MainNews.ro
Partidul Pro România, condus de Victor Ponta, se confruntă cu probleme financiare din cauza unei executări silite. Aproape 700.000 de lei din subvențiile primite de la stat au fost considerate nejustificate în contabilitate, afectând veniturile partidului și generând riscuri legale. Partidul Pro România, condus de Victor Ponta, a suferit executare silită pentru o datorie de … Articolul Partidul lui Victor Ponta, execuție silită: 700.000 lei nejustificați în contabilitate apare prima dată în Main News.
10:10
Ucraina se confruntă cu temperaturi extreme, atingând minime între -20 și -30 de grade Celsius, între 1 și 3 februarie. Avertismentul cod roșu indică pericole pentru regiunile Rivne, Jitomir, Kiev și altele, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Starea de urgență este în vigoare. Ucraina va experimenta temperaturi extreme între -20 și -30 de … Articolul Meteorologii anunță ger extrem în Ucraina: -30 de grade și atacuri rusești apare prima dată în Main News.
09:50
Bunicile gangster din Europa preiau conducerea imperiilor criminale, coordonând traficul de droguri și spălarea de bani. Aceste femei folosesc autoritatea familială pentru a exercita controlul, devenind acte temute în subteranul crimei. Exemple notabile includ Deborah Mason și Morag Yorston, care au provocat haos în comunități. Tot mai multe bunici din Europa conduc imperii criminale, participând … Articolul Bunicile gangster: regine ale crimei și imperiilor de milioane de euro apare prima dată în Main News.
09:50
Cea mai puternică monedă din lume, cu cea mai mare valoare nominală, este dinarul kuweitian (KWD), echivalent cu peste 3 dolari americani. Kuweitul, bogat în rezerve de petrol, beneficiază de o economie stabilă, având un venit pe cap de locuitor ridicat. Descoperă topul celor mai puternice monede globale! Dinarul kuweitian (KWD) este cea mai puternică … Articolul Moneda cea mai puternică din lume: secretul unei țări mici, bogate în petrol apare prima dată în Main News.
