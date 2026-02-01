Atac cu dronă în Ucraina: 15 mineri morți în Ternivka după un raid rusesc

10:50

Siria nu este stabilă pentru deportări în masă, afirmă comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner. Peste 940.000 de sirieni trăiesc în Germania, dar situația din țara lor rămâne nesigură. Accentul se pune pe întoarcerea voluntară, iar războiul civil a luat sfârșit în decembrie 2024. Situația din Siria nu este suficient de stabilă pentru deportări în …