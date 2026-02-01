Cristi Chivu, savuros după victoria Interului: „M-am trezit speriat, credeam că întârzii la ședință!”
Sport.ro, 1 februarie 2026 22:20
Cristi Chivu (45 de ani) a analizat succesul obținut de Inter duminică pe terenul celor de la Cremonese, scor 2-0, oferind o perspectivă sinceră asupra presiunii de la echipă.
• • •
22:20
Inter a bifat o nouă victorie în Serie A, scor 2-0 în deplasare cu cei de la Cremonese.
22:10
Danemarca a devenit campioană europeană la handbal duminică seara, la Herning.
22:10
Borussia Dortmund a revenit spectaculos în Bundesliga! Guirassy i-a salvat pe „galben-negri” # Sport.ro
Echipa germană Borussia Dortmund a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-2, de gruparea Heidenheim, în etapa a 20-a din Bundesliga.
22:00
Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute” # Sport.ro
Evoluția lui Radu Drăgușin din remiza cu Manchester City a fost analizată de specialiștii englezi.
22:00
Lautaro Martinez, discurs tăios după victoria Interului! + Pentru cine a fost mesajul de la gol # Sport.ro
Lautaro Martinez a marcat în victoria obținută de Inter cu Cremonese, scor 2-0, în etapa a 23-a din Serie A.
Acum 2 ore
21:50
Dinamo, hop pe locul 2 după victoria senzațională cu Universitatea Craiova! Cine a jucat ca un ”MONSTRU” # Sport.ro
Succes important pentru echipa din Ștefan cel Mare, al cincilea consecutiv în campionat.
21:30
Inter Milano s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Cremonese, duminică, în etapa cu numărul 23 din Serie A.
21:30
Ninsoarea le-a dat bătăi de cap organizatorilor la FCSB - Csikszereda, meciul disputat pe Arena Națională în runda #24 din Superliga.
21:20
Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență” # Sport.ro
Meciul dintre Tottenham și Manchester City s-a încheiat cu scorul de 2-2.
21:10
Davide Frattesi a fost titular în victoria lui Inter, 2-0 cu Cremonese, dar acesta ar putea fi ultimul său meci în tricoul nerazzurro.
21:10
Radu Drăgușin, evoluție sub așteptări în Tottenham - Manchester City 2-2: nota primită de fundașul român # Sport.ro
Radu Drăgușin a fost integralist în remiza lui Tottenham cu Manchester City, scor 2-2.
Acum 4 ore
20:50
O nouă aventură pentru atacantul italian.
20:40
Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul celor de la Oțelul Galați, este prezent pe Arena Națională la meciul FCSB - FK Csikszereda.
20:30
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:20
Zicu, revoltat deși a zdrobit Universitatea Craiova: „Nu e normal! Măcar un minim de echidistanță” # Sport.ro
Farul a zdrobit liderul Universitatea Craiova, scor 4-1, însă Ianis Zicu a criticat dur programarea meciurilor imediat după succesul de la Ovidiu.
20:20
FCSB - FK Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro în runda cu numărul 24 din Superliga.
20:00
Rayo Vallecano a pierdut cu 1-2 în fața ”galacticilor” într-un meci pe care l-a terminat cu doi eliminați.
19:50
Denis Alibec s-a întors la Farul Constanța și a înscris în primul meci de la revenire.
19:40
Atalanta a rămas în inferioritate numerică încă din startul partidei cu Como, după ce Honest Ahanor a văzut cartonașul roșu pentru o reacție violentă asupra unui adversar.
19:40
Tudor Băluță, dărâmat după Farul - Craiova 4-1: "E dureros! Tremur și acum, în poartă nu mai puteam" # Sport.ro
Universitatea Craiova a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Farul Constanța, 1-4, în runda #24 din Superliga.
19:30
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, într-un duel de top din Premier League, transmis LIVE pe VOYO.
19:20
Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri # Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:20
Asta îi lipsea Universității Craiova la 3-0 cu Farul: ratarea INCREDIBILĂ cu toată poarta în față # Sport.ro
Universitatea Craiova a ratat incredibil în finalul primei reprize de la Ovidiu.
19:00
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, într-un duel de top din Premier League, transmis LIVE pe VOYO.
Acum 6 ore
18:50
Aston Villa - Brentford, surpriză uriașă în Premier League! Ce s-a întâmplat pe ”Villa Park” # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
18:50
Motivul care l-a scos pe Dennis Man din lot pentru meciul cu Feyenoord. PSV s-a impus la scor fără el pe teren # Sport.ro
Dennis Man nu a făcut parte din lotul lui PSV pentru derby-ul cu Feyenoord, câștigat clar de campioana Olandei, scor 3-0.
18:40
FCSB primește vizita lui FK Csikszereda, în această seară, de la ora 20:00, în runda a 24-a din Superliga.
18:30
Arda Turan a fost protagonistul unui ”interviul stânjenitor” în vară, atunci când echipa sa, Șahtior Donețk, a înfruntat Beșiktaș în preliminariile Europa League.
18:20
"Demonstrație uriașă de încredere!" Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este titular la Tottenham în partida cu Manchester City, care începe la 18:30 și va fi transmisă în direct de VOYO.
17:50
Succes pentru naționala noastră de junioare.
17:50
Alfred Gislason, "vizat" de plecarea în glorie de pe banca Germaniei, cu aurul european. Selecționerul s-a săturat de critici # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal, e live pe VOYO, de la 19:00.
17:40
Andrei Rațiu a ratat o ocazie uriașă duminică, în eșecul lui Rayo cu Real Madrid, scor 1-2. Fundașul român, scăpat singur cu portarul Courtois, nu a reușit să marcheze, iar presa spaniolă a taxat momentul.
17:30
Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Manchester City (VOYO). Duel uriaș contra lui Haaland # Sport.ro
Radu Drăgușin este titular la Tottenham în partida cu Manchester City, transmisă de VOYO, de la 18:30, în runda 24 din Premier League.
17:30
Șoc pentru Rațiu și Rayo Vallecano cu Real Madrid! Kylian Mbappe a decis meciul din penalty: două cartonașe roșii # Sport.ro
Real Madrid a câștigat în ultimele minute, grație golului marcat de Kylian Mbappe din penalty, în utlimele minute.
17:30
Legenda danezilor, în goana după încă un aur la EURO! Rasmus Lauge: "Nu mă voi sătura să joc finale și să câștig titluri" # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal, e live pe VOYO, de la 19:00.
17:10
Scene ireale în Croația! Arbitrul s-a accidentat în zăpada, iar un fost jucător din Superliga și-a spart nasul # Sport.ro
Partida Slaven Belupo - Varazdin 0-2, din etapa a 20-a a campionatului Croației, a fost marcată de un incident rar: arbitrul asistent Dino Knez s-a accidentat din cauza zăpezii necurățate.
17:00
Șansa unui prim trofeu pe 2026 pentru gruparea din Ghencea.
17:00
Legendă! Moment istoric pentru Andreas Wolff, devenit germanul cu cele mai multe meciuri la EURO! În urmă cu 10 ani a cucerit aurul, acum dispută o nouă finală # Sport.ro
Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal, e de la 19:00, live pe VOYO.
Acum 8 ore
16:50
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre # Sport.ro
România a avut un sezon european onorabil, cu două echipe participante în fazele principale din UEFA Europa League și UEFA Conference League.
16:40
Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara # Sport.ro
Se anunță o luptă palpitantă pentru titlul de campioană în voleiul masculin.
16:40
Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a încercat ultimele săptămâni să obțină semnătura veteranului Ivan Perisic (36 de ani), de la PSV Eindhoven.
16:40
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin # Sport.ro
Finala Danemarca - Germania e în direct pe VOYO.
16:30
Costel Pantilimon 39 | VIDEO cu intervențiile senzaționale ale fostului portar în Premier League # Sport.ro
Costel Pantilimon, expertul Premier League la VOYO, împlinește azi 39 de ani.
