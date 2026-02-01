Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical: Sunt deja construite, le punem în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate din inechităţi
News.ro, 1 februarie 2026 22:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical, el precizînd că sunt deja construite, în mare măsură şi le vor pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate din inechităţi.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:50
Gheorghiu: România trebuie să ia nişte decizii strategice importante cu privire la transportul feroviar. Să nu fim doar o ţară de tranzit, ci să fim o ţară care furnizăm cu adevărat servicii # News.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul care se ocupă de restructurarea companiilor de stat, afirmă că, în condiţiile în care printre companiile de stat care vor fi reorganizate sunt şi cele din transportul feroviar, România are de luat „decizii strategice” cu privire la infrastructura de transport feroviar, despre care reprezentanta Guvernului spune că are nevoie de „o guvernanţă sănătoasă” .
Acum 15 minute
22:40
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara, nu primim investitori străini. Ne-o pierdem în fiecare zi, cu fiecare ban pe care companiile îl pierd. Dacia, model de succes şi nu ne-am vândut ţara. Şi pentru TAROM s-ar putea găsi o soluţie # News.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că românii nu îşi vând ţara, dar „o pierd” cu fiecare ban pe are companiile publice neperformante îl irosesc. Ea dă exemplul companiei Dacia, despre care spune că „e un model de succes şi nu ne-am vândut ţara”, arătând că şi pentru TAROM poate ar fi cazul să se găsească un investitor.
22:40
Rogobete: Lipseşte ceva cu desăvârşire în ţara noastră şi anume legea malpraxisului. Am solicitat asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale. Sper ca în martie să începem demersul iar până la finalul anului să avem o lege de care e absolut nevoie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că lipseşte ceva cu desăvârşire în ţara noastră şi anume legea malpraxisului, el precizând că a solicitat asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale şi speră ca în martie să înceapă demersul iar până la finalul anului să avem o lege de care e absolut nevoie.
Acum 30 minute
22:30
Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară: Din sistemul de sănătate, ar fi culmea. Este subdimensionat / Măsurile din sănătate au adus economii de 3,3 miliarde de lei, anul trecut, estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde # News.ro
Ministurl Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară, că din sistemul de sănătate, ar fi culmea să se ia astfel de deciziei, pentru că sistemul este subdimensionat. El a precizat că măsurile din sănătate au avut au adus economii, în sistem, de 3,3 miliarde de lei, anul trecut, iar estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde, adică o anvelopă suficient de mare încât să îşi pot permite să elimine inechităţile şi nedreptăţile morale şi sociale incluse anul trecut.
Acum o oră
22:20
Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical: Sunt deja construite, le punem în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate din inechităţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical, el precizînd că sunt deja construite, în mare măsură şi le vor pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate din inechităţi.
22:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Statul român nu trebuie să fie neapărat acţionar în multe zone şi multe domenii, trebuie să fie un acţionar responsabil în acele zone în care e absolut nevoie # News.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că statul trebuie să se implice în economie doar în domeniile considerate strategice, sau acolo unde nu există interes din partea investitorilor din mediul privat. Oficialul guvernamental spune că „în rest, statul trebuie să-şi redimensioneze implicarea în piaţă”, subliniind că alte ţări europene au procedat în acest sens.
22:10
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea ciucană Csikszereda, în etapa a 24-a din Superligă.
22:00
Zeci de mii de cehi au manifestat duminică în capitală şi în alte oraşe pentru a-şi arăta sprijinul faţă de preşedintele Petr Pavel în disputa sa cu ministrul de externe al ţării, relatează AP.
22:00
Handbal: După Jocurile Olimpice şi Mondiale, Danemarca a câştigat şi Europeanul, realizând tripla # News.ro
Echipa de handbal masculin a Danemarcei a realizat o performaţă istorică duminică, reuşind „tripla coroană”, după ce a câştigat titlul european, după cel olimpic şi cel mondial.
22:00
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Panserraikos, în etapa a 19-a din campionatul Greciei, Super League.
Acum 2 ore
21:40
Echipa germană Borussia Dortmund a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-2, de gruparea Heidenheim, în etapa a 20-a din Bundesliga.
21:40
Rogobete, după şedinţa conducerii PSD: Discuţia s-a axat mai degrabă pe responsabilitate / 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, după şedinţa conducerii PSD, că discuţia s-a axat mai degrabă pe responsabilitate. Despre solicitarea PSD privind adoptarea de urgenţă a pachetului de solidaritate, ministrul a arătat că 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari, nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România. Rogobete a mai afirmat că el crede în continuare în echilibru, în măsuri responsabile, ca cele prezentate, care vin să reducă anumite inechităţi şi inegalităţi care există.
21:30
Oana Gheorghiu, despre experienţa lucrului în administraţia publică: Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat # News.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru apolitic, vorbeşte despre experienţa lucrului în administraţia publică, ea spunând că cel mai dificil aspect i s-a părut lipsa digitalizării. ”Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat”, spune vicepremierul la trei luni de la preluarea portofoliului în Guvern.
21:30
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a terminat la egalitate duminică seara, scor 0-0, cu Getafe, în etapa a 22-a din La Liga. Celta a ajuns la nouă meciuri egale în acest sezon.
21:20
Oana Gheorghiu: Orice dezechilibru politic, în momentul de faţă, pentru România înseamnă costuri pe care le vor plăti tot cetăţenii / Acest permanent scandal public nu face bine # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că orice dezechilibru politic, în momentul de faţă, pentru România înseamnă costuri pe care le vor plăti tot cetăţenii, viceprim-ministrul subliniind că speră ca deciziile luate de partidele din coaliţie să treacă „dincolo de interesele de partid”. Acest permanent scandal public nu face bine, a mai afirmat vicepremierul despre situaţia din coaliţia de guvernare şi riscul ruperii acesteia.
21:10
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A.
Acum 4 ore
20:50
Iran: Manifestantul Erfan Soltani, simbol al represiunii care risca să fie spânzurat, a fost eliberat pe cauţiune # News.ro
Este unul dintre chipurile represiunii din Iran din ultimele săptămâni. Manifestantul iranian Erfan Soltani, arestat în cadrul mişcării de protest din ianuarie din Iran şi pentru care Washingtonul se temea că va fi executat, a fost eliberat pe cauţiune, a declarat duminică pentru AFP avocatul său.
20:40
Centrul Infotrafic, în contextul atenţionării meteorologice din sudul Olteniei, Munteniei şi Dobrogei: Nu sunt instituite restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale şi autostrăzi / Conducătorii auto să se informeze cu privire la starea drumului # News.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite, duminică seară, în contextul atenţionării meteorologice care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă valabilă pentru judeţele din sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, că nu sunt instituite restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale şi autostrăzi. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să se informeze cu privire la starea drumului pe care urmează să îl parcurgă.
20:40
Premier League: Cu Radu Drăguşin titular, Tottenham a revenit de la 0-2 şi a terminat la egalitate, 2-2, acasă, cu Manchester City # News.ro
Echipa engleză Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Manchester City, în etapa a 24-a din Premier League.
20:30
George Simion: În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii. Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Comisia pentru antreprenoriat şi turism din Camera Deputaţilor anunţă că au organizat duminică, la Palatul Parlamentului, Forumul antreprenorilor români din diaspora, liderul AUR declarând că în viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii şi că trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior
20:30
CNAB: Traficul aerian pe aeroporturile din Bucureşti se desfăşoară fără perturbări. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, duminică seara, că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară fără perturbări şi nicio cursă nu este anulată din motive meteo.
20:20
Dossier Center: Relaţia lui Jeffrey Epstein cu Rusia. Finanţistul avea legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii / Belyakov ar putea fi vârful icebergului în legăturile dintre elitele ruse şi Epstein # News.ro
Au apărut noi detalii în cazul lui Jeffrey Epstein, finanţistul şi infractorul sexual american care s-a sinucis în 2019, după ce a fost arestat sub acuzaţia de trafic de persoane şi solicitare de prostituţie. Deşi au fost făcute publice sute de nume ale victimelor şi clienţilor săi, până acum aproape că nu existau urme ruseşti în cazul Epstein. Dossier Center a descoperit însă legăturile strânse ale finanţistului cu Serghei Belyakov, pe atunci viceministru al Dezvoltării Economice şi ulterior director al Fundaţiei Forumului Economic din Sankt Petersburg, care organizează Forumul Economic Internaţional din Sankt Petersburg (SPIEF).
19:50
Khamenei: Problema dintre SUA şi Iran? Statele Unite vor să devoreze Iranul; naţiunea iraniană împiedică acest lucru / Americanii să ştie că dacă vor începe un război, va fi un război regional / Oricine încearcă să atace va primi o lovitură decisivă # News.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat, duminică, că oricine va încerca să îi atace ţara “va primi o lovitură decisivă din partea naţiunii iraniene”. El a precizat că dacă americanii vor începe un război, acesta va fi unul regional. “Statele Unite vor să devoreze Iranul; naţiunea italiană împiedică acest lucru”, a menţionat Khamenei.
19:50
Echipa franceză Paris FC a anunţat duminică transferul oficial al atacantului italian Ciro Immobile.
19:40
Cluj: Tânărul de 14 ani care a bătut un adolescent, în faţa unui centru comercial din Cluj Napoca, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti care a bătut un adolescent, în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.
19:20
Superliga: Alibec revine cu gol, Farul Constanţa – Universitatea Craiova 4-1, iar oaspeţii au terminat cu Tudor Băluţă în poartă # News.ro
Echipa Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 4-1, liderul Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Superligă.
19:20
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă / Grindeanu: Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită # News.ro
Partidul Social Democrat anunţă că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. Liderul PSD Sorin Grindeanu transmite un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită. Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.
19:00
Salvamont Braşov, acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi / O persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani / Elicopterul SMURD, trimis în zonă pentru preluarea victimei # News.ro
Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital.
19:00
Belgia: Un grup de 21 de prieteni a câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la EuroMillions / Fiecare a plătit 5 euro # News.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien.
Acum 6 ore
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan, urare video transmisă emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, la împlinirea a 18 ani - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj video emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, cu prilejul aniversării a 18 ani de emisie. El le transmite realizatorilor emisiunii că, la fel ca şi în meseria lor şi în a sa este o singură regulă: ”dacă oamenii te plac, rămâi, dacă oamenii nu te plac, pleci”.
18:10
Forţele pakistaneze au ucis 145 de militanţi după atacurile coordonate din provincia Balochistan # News.ro
Forţele de securitate ale Pakistanului au ucis 145 de militanţi în decurs de 40 de ore, după atacurile simultane care au zguduit provincia Balochistan, a anunţat duminică şeful guvernului provincial, Sarfaraz Bugti, relatează Reuters.
18:10
Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, duminică după-amiază, cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 138.0 km, fiind de intensitate I, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)
18:10
Premier League: Manchester United – Fulham 3-2 în prelungiri, după ce oaspeţii egalaseră la doi # News.ro
Echipa engleză Manchester United a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Fulham, în etapa a 24-a din Premier League. Gazdele au condus cu 2-0, fiind egalate pe final.
17:50
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, spune că are voturile necesare pentru a pune capăt blocajului parţial al guvernului SUA, până marţi # News.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, Mike Johnson, a declarat duminică faptul că este convins că republicanii dispun de voturile necesare pentru a încheia oprirea parţială a guvernului în următoarele zile, transmite Reuters.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan, urare video transmisă emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj video emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, cu prilejul aniversării a 18 ani de emisie. El le transmite realizatorilor emisiunii că, la fel ca şi în meseria lor şi în a sa este o singură regulă: ”dacă oamenii te plac, rămâi, dacă oamenii nu te plac, pleci”.
17:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Feyenoord Rotterdam, în etapa a 21-a din Eredivisie.
17:30
Papa Leon a declarat duminică, după rugăciunea Angelus, că este ”profund îngrijorat” de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Cuba şi a făcut apel la ”un dialog sincer şi eficient” pentru a preveni violenţele şi noi suferinţe pentru populaţia cubaneză, relatează Reuters.
17:20
La Liga: Rayo Vallecano, cu Raţiu integralist, a cedat greu pe Santiago Bernabeu, scor 1-2 # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu românul Andrei Raţiu integralist, a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu gruparea Real Madrid, în etapa a 22-a din La Liga.
Acum 8 ore
16:50
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.
16:40
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano # News.ro
După ce a emoţionat întreaga Italie şi chiar dincolo de graniţele acesteia prin nefericita sa întâmplare, micuţul Riccardo va trăi în sfârşit un vis şi va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care va avea loc vineri.
16:30
Suceava: Poliţiştii au identificat, în doar trei zile, peste 150 de metri cubi de lemn fără documente de provenienţă # News.ro
Poliţiştii suceveni, care săptămâna aceasta au făcut, timp de trei zile, verificări în urma unor informaţii cu privire la existenţa unor cantităţi de lemn deţinute ilegal, au descoperit peste 150 de metri cubi de lemn fără documente de provenienţă.
16:20
Medvedev: Trump este un lider eficient care caută pacea, dar Rusia ”nu a găsit” submarinele nucleare despre care a vorbit preşedintele american # News.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este ”un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters.
16:20
Elevul din Argeş care a lovit doi muncitori, plasat sub control judiciar pentru lovire sau alte violenţe # News.ro
Elevul de la un liceu din Piteşti care săptămâna aceasta a agresat doi muncitori, în incinta unităţii de învăţământ, a fost plasat sub control judiciar.
16:10
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer sesizează Avocatul Poporului după intrarea în vigoare a prevederii ca prima zi de concediu medical să fie neplătită: Un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii # News.ro
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii şi dreptul la ocrotirea sănătăţii şi penalizează financiar pacienţii care merg recurent la spital pentru terapii.
16:10
Un program intensiv care combină meditaţia cu alte practici minte-corp a fost asociat cu modificări rapide şi măsurabile în activitatea cerebrală şi în biologia sângelui, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite, sugerând că intervenţiile psihologice pot avea efecte detectabile asupra organismului.
16:10
Părţile de cadavru descoperite în Slobozia aparţin unei femei de 75 de ani, anunţă IPJ Ialomiţa # News.ro
Părţile de cadavru descoperite de poliţişti în extravilanul municipiului Slobozia aparţin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate.
16:00
FABC sesizează Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare a prevederii ca prima zi de concediu medical să fie neplătită: Considerăm că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii # News.ro
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii şi dreptul la ocrotirea sănătăţii şi penalizează financiar pacienţii care merg recurent la spital pentru terapii.
15:40
Papa Leon îndeamnă liderii lumii să lanseze iniţiative de pace în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina # News.ro
Papa Leon a făcut duminică un apel către liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano şi Cortina d’Ampezzo pentru a promova pacea, îndemnând autorităţile să facă ”paşi concreţi” spre reducerea tensiunilor şi dialog, relatează Reuters.
15:20
Asocierea de firme care realizează lucrările de reabilitare la planşeul Unirii din Capitală anunţă că ar putea accelera ritmul de lucru: Depinde de finanţare / Suntem, în acest moment, undeva la peste 30% din această lucrare/ # News.ro
Asocierea de firme care realizează lucrările de reabilitare la planşeul Unirii din Capitală şi care are a termen de finalizare sfârşitul anului viitor anunţă că ar putea accelera ritmul de lucru, însă acest aspect depinde de bugetele alocate de autorităţile publice. Omul de afaceri Cristian Erbaşu a explicat că pentru anul aceasta este nevoie de o finanţare suplimentară nu faţă de contract, ci faţă de bugetarea iniţială pe 2026 pentru ca lucrările să se deruleze mai repede şi să fie terminate înainte de termenul contractual.
15:20
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat, duminică, pentru al doilea an consecutiv, proba de coborâre de la Crans-Montana, ultima probă a Cupei Mondiale de schi alpin înaintea Jocurilor Olimpice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.