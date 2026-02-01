Iran: Manifestantul Erfan Soltani, simbol al represiunii care risca să fie spânzurat, a fost eliberat pe cauţiune

15:20

Asocierea de firme care realizează lucrările de reabilitare la planşeul Unirii din Capitală şi care are a termen de finalizare sfârşitul anului viitor anunţă că ar putea accelera ritmul de lucru, însă acest aspect depinde de bugetele alocate de autorităţile publice. Omul de afaceri Cristian Erbaşu a explicat că pentru anul aceasta este nevoie de o finanţare suplimentară nu faţă de contract, ci faţă de bugetarea iniţială pe 2026 pentru ca lucrările să se deruleze mai repede şi să fie terminate înainte de termenul contractual.