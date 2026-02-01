PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă / Grindeanu: Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită
News.ro, 1 februarie 2026 19:20
Partidul Social Democrat anunţă că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. Liderul PSD Sorin Grindeanu transmite un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită. Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
19:40
Cluj: Tânărul de 14 ani care a bătut un adolescent, în faţa unui centru comercial din Cluj Napoca, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti care a bătut un adolescent, în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.
Acum 30 minute
19:20
Superliga: Alibec revine cu gol, Farul Constanţa – Universitatea Craiova 4-1, iar oaspeţii au terminat cu Tudor Băluţă în poartă # News.ro
Echipa Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 4-1, liderul Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Superligă.
19:20
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă / Grindeanu: Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită # News.ro
Partidul Social Democrat anunţă că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. Liderul PSD Sorin Grindeanu transmite un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită. Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.
Acum o oră
19:00
Salvamont Braşov, acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi / O persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani / Elicopterul SMURD, trimis în zonă pentru preluarea victimei # News.ro
Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital.
19:00
Belgia: Un grup de 21 de prieteni a câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la EuroMillions / Fiecare a plătit 5 euro # News.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien.
Acum 2 ore
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan, urare video transmisă emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, la împlinirea a 18 ani - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj video emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, cu prilejul aniversării a 18 ani de emisie. El le transmite realizatorilor emisiunii că, la fel ca şi în meseria lor şi în a sa este o singură regulă: ”dacă oamenii te plac, rămâi, dacă oamenii nu te plac, pleci”.
18:10
Forţele pakistaneze au ucis 145 de militanţi după atacurile coordonate din provincia Balochistan # News.ro
Forţele de securitate ale Pakistanului au ucis 145 de militanţi în decurs de 40 de ore, după atacurile simultane care au zguduit provincia Balochistan, a anunţat duminică şeful guvernului provincial, Sarfaraz Bugti, relatează Reuters.
18:10
Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, duminică după-amiază, cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 138.0 km, fiind de intensitate I, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)
18:10
Premier League: Manchester United – Fulham 3-2 în prelungiri, după ce oaspeţii egalaseră la doi # News.ro
Echipa engleză Manchester United a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Fulham, în etapa a 24-a din Premier League. Gazdele au condus cu 2-0, fiind egalate pe final.
17:50
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, spune că are voturile necesare pentru a pune capăt blocajului parţial al guvernului SUA, până marţi # News.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, Mike Johnson, a declarat duminică faptul că este convins că republicanii dispun de voturile necesare pentru a încheia oprirea parţială a guvernului în următoarele zile, transmite Reuters.
Acum 4 ore
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan, urare video transmisă emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj video emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, cu prilejul aniversării a 18 ani de emisie. El le transmite realizatorilor emisiunii că, la fel ca şi în meseria lor şi în a sa este o singură regulă: ”dacă oamenii te plac, rămâi, dacă oamenii nu te plac, pleci”.
17:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Feyenoord Rotterdam, în etapa a 21-a din Eredivisie.
17:30
Papa Leon a declarat duminică, după rugăciunea Angelus, că este ”profund îngrijorat” de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Cuba şi a făcut apel la ”un dialog sincer şi eficient” pentru a preveni violenţele şi noi suferinţe pentru populaţia cubaneză, relatează Reuters.
17:20
La Liga: Rayo Vallecano, cu Raţiu integralist, a cedat greu pe Santiago Bernabeu, scor 1-2 # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu românul Andrei Raţiu integralist, a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu gruparea Real Madrid, în etapa a 22-a din La Liga.
16:50
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.
16:40
Riccardo, un băiat de 11 ani dat jos din autobuz pentru că nu a plătit suplimentul de JO, va avea rol de figurant la ceremonia de deschidere de la Milano # News.ro
După ce a emoţionat întreaga Italie şi chiar dincolo de graniţele acesteia prin nefericita sa întâmplare, micuţul Riccardo va trăi în sfârşit un vis şi va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care va avea loc vineri.
16:30
Suceava: Poliţiştii au identificat, în doar trei zile, peste 150 de metri cubi de lemn fără documente de provenienţă # News.ro
Poliţiştii suceveni, care săptămâna aceasta au făcut, timp de trei zile, verificări în urma unor informaţii cu privire la existenţa unor cantităţi de lemn deţinute ilegal, au descoperit peste 150 de metri cubi de lemn fără documente de provenienţă.
16:20
Medvedev: Trump este un lider eficient care caută pacea, dar Rusia ”nu a găsit” submarinele nucleare despre care a vorbit preşedintele american # News.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este ”un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters.
16:20
Elevul din Argeş care a lovit doi muncitori, plasat sub control judiciar pentru lovire sau alte violenţe # News.ro
Elevul de la un liceu din Piteşti care săptămâna aceasta a agresat doi muncitori, în incinta unităţii de învăţământ, a fost plasat sub control judiciar.
16:10
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer sesizează Avocatul Poporului după intrarea în vigoare a prevederii ca prima zi de concediu medical să fie neplătită: Un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii # News.ro
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii şi dreptul la ocrotirea sănătăţii şi penalizează financiar pacienţii care merg recurent la spital pentru terapii.
16:10
Un program intensiv care combină meditaţia cu alte practici minte-corp a fost asociat cu modificări rapide şi măsurabile în activitatea cerebrală şi în biologia sângelui, potrivit unui studiu realizat în Statele Unite, sugerând că intervenţiile psihologice pot avea efecte detectabile asupra organismului.
16:10
Părţile de cadavru descoperite în Slobozia aparţin unei femei de 75 de ani, anunţă IPJ Ialomiţa # News.ro
Părţile de cadavru descoperite de poliţişti în extravilanul municipiului Slobozia aparţin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate.
16:00
FABC sesizează Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare a prevederii ca prima zi de concediu medical să fie neplătită: Considerăm că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii # News.ro
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea tratamentelor salvatoare, încalcă principiul egalităţii şi dreptul la ocrotirea sănătăţii şi penalizează financiar pacienţii care merg recurent la spital pentru terapii.
Acum 6 ore
15:40
Papa Leon îndeamnă liderii lumii să lanseze iniţiative de pace în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina # News.ro
Papa Leon a făcut duminică un apel către liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano şi Cortina d’Ampezzo pentru a promova pacea, îndemnând autorităţile să facă ”paşi concreţi” spre reducerea tensiunilor şi dialog, relatează Reuters.
15:20
Asocierea de firme care realizează lucrările de reabilitare la planşeul Unirii din Capitală anunţă că ar putea accelera ritmul de lucru: Depinde de finanţare / Suntem, în acest moment, undeva la peste 30% din această lucrare/ # News.ro
Asocierea de firme care realizează lucrările de reabilitare la planşeul Unirii din Capitală şi care are a termen de finalizare sfârşitul anului viitor anunţă că ar putea accelera ritmul de lucru, însă acest aspect depinde de bugetele alocate de autorităţile publice. Omul de afaceri Cristian Erbaşu a explicat că pentru anul aceasta este nevoie de o finanţare suplimentară nu faţă de contract, ci faţă de bugetarea iniţială pe 2026 pentru ca lucrările să se deruleze mai repede şi să fie terminate înainte de termenul contractual.
15:20
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat, duminică, pentru al doilea an consecutiv, proba de coborâre de la Crans-Montana, ultima probă a Cupei Mondiale de schi alpin înaintea Jocurilor Olimpice.
15:10
Argeş: Bărbat reţinut şi apoi plasat sub control judiciar, după ce a dat foc locuinţei soţiei sale, de care e despărţit # News.ro
Un bărbat din judeţul Argeş este anchetat penal pentru comiterea infracţiunii de distrugere prin incendiere, după ce, băut şi gelos, a dat foc unei anexe a locuinţei soţiei sale, de care este despărţit.
14:50
Alcaraz, omagiu pentru Djokovici: Îţi mulţumesc pentru ceea ce faci, pentru că este cu adevărat o sursă de inspiraţie pentru mine # News.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz i-a adus un omagiu lui Novak Djokovici, despre care a spus că este o sursă de inspiraţie, după finala de la Australian în care s-a impus pentru prima oară.
14:50
Laptele matern este ”aur lichid” pentru sugari, explică dr. Katie Hinde, profesor asociat la Arizona State University # News.ro
Laptele matern face mult mai mult decât să hrănească un copil, pe lângă grăsimi, proteine, vitamine şi minerale, conţine hormoni, celule stem şi factori imunitari care protejează bebeluşii de agenţi patogeni, a explicat dr. Katie Hinde într-o conferinţă susţinută în Masur Auditorium, al campusului National Institutes of Health (NIH) din Bethesda, statul Maryland, în apropiere de Washington, D.C.
14:40
UPDATE - Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul are 7 titluri de Grand Slam în carieră/ Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam/ Gluma lui Djokovici # News.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
14:30
Djokovici, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open: Carlos, eşti atât de tânăr, ca şi mine. Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani... nu! # News.ro
Novak Djokovici (38 de ani) a fost glumeţ la ceremonia de premiere după Australian Open, unde a pierdut în faţa lui Carlos Alcaraz (22 de ani). Sârbul i-a tranmis un mesaj şi lui Rafael Nadal, aflat în tribune la Melbourne Park.
14:30
Mama băiatului de 13 ani de Timiş, acuzat de crimă: Mă tem de revolta oamenilor/ Nu este vina mea că nu există lege/ Sunt mamă, înţeleg, poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă şi nu mai era poate revoltă # News.ro
Mama băiatului de 13 ani din localitatea timişeană Cenei acuzat de uciderea unui adolescent de 15 ani mărturiseşte că se teme de revolta oamenilor care au ajuns să manifesteze după ce fiul ei a fost lăsat liber, pentru că nu răspunde penal pentru crima la care a participat. „Nu este vina mea că nu există lege” spune femeia, arătând că „poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă şi nu mai era poate revoltă” în toată ţara.
14:20
UPDATE - Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră/ Alcaraz, cel mai tânăr jucător care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam # News.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
14:20
Băluţă anunţă un proiect de hotărâre care va fi promovat în CGMB: Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic # News.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă ă PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu. Acesta susţine de asemenea modificarea politicii privind acordarea subvenţiilor pentru căldură în Bucureşti „astfel încât fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.
14:10
La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam.
14:10
Zelenski: Noi discuţii trilaterale pentru pace, cu Rusia şi SUA, vor avea loc pe 4–5 februarie, la Abu Dhabi # News.ro
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
14:00
Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră # News.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
Acum 8 ore
13:40
Băluţă: A te plânge a devenit mai nou principala activitate a celor aleşi să ne conducă destinele / De ce consilierii PSD au votat împotriva creşterii tarifelor la transportul public în Capitală # News.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, social-democratul Daniel Băluţă, îl atacă pe primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, afirmând că Primăria sectorului 4 a demonstrat că „proiectele mari nu sunt nici vise, nici viziuni, ci realitate, lucruri care, din păcate, sunt străine noii conduceri a Bucureştiului”. Băluţă a explicat şi de ce PSD s-a opus majorării tarifului pentru transportul în comun în Bucureşti: „Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta”.
13:40
Incendiu într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Braşov. Şase persoane, evacuate din apartamentele învecinate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică, într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.
13:30
Liverpool: Ibrahima Konate a izbucnit în lacrimi, după ce a marcat la meciul cu Newcastle. Care este motivul - VIDEO # News.ro
La revenirea sa ca titular, fundaşul francez Ibrahima Konaté a marcat al patrulea gol al echipei Liverpool împotriva Newcastle (4-1), în etapa a 24-a din Premier League.
13:30
Ministrul de Interne îl contrazice pe secretarul de stat în MAI Raed Arafat: Problema nu e existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili # News.ro
Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu îl contrazice pe secretarul de stat în MAI Raed Arafat, care a susţinut că este momentul pentru limitarea ccesului copiilor la reţelele sociale, după modelul altor state, ministrul susţinând că problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite. ”Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online”, argumentează Predoiu, adăugând că ”interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie”. El subliniază că a făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator şi membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea şi valori conservatoare în general, Ministerul de Interne neavând atribuţia stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare şi acces la informaţie
13:20
Noi descoperiri în cazul rămăşiţelor umane din Slobozia. Poliţiştii au găsit părţi ale unui cadavru în extravilanul oraşului # News.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în continuarea cercetărilor demarate după ce, sâmbătă, au fost semnalate rămăşiţe posibil umane în cartierul Tineretului.
13:20
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminică, potrivit presei de stat, că dacă Statele Unite vor ataca Iranul, confruntarea s-ar transforma într-un conflict regional, pe fondul tensiunilor crescute dintre Washington şi Teheran, transmite Reuters.
13:10
Băluţă: Începând de luni, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare/ O asociere de firme româneşti a câştigat contractul / Faza de proiectare va dura cel mult 10 luni # News.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că lucrările de proiectare a staţiilor de metrou din cadrul magistralei 4, între Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul vor fi realizate exclusiv de companii româneşti, aflate într-o asociere.
12:50
Mult timp s-a considerat că amintirile despre experienţele personale şi accesarea cunoştinţelor generale se bazează pe sisteme diferite din creier. Un studiu recent sugerează însă că această distincţie este mult mai puţin delimitată decât se presupunea, iar diferitele forme de memorie pot fi susţinute de mecanisme comune din creier.
12:30
Patronatele din turism resping ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Irineu Darău: ”Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România” # News.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău. FPTR precizează că nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional. Potrivit federaţiei, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.
12:30
Atacantul Ademola Lookman doreşte să părăsească Atalanta încă din vara trecută, după mai multe sezoane de foarte înalt nivel în tricoul echipei din Bergamo.
12:30
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei, menţionată de sute de ori în documentele Epstein; corespondenţe cu glume obscene şi sfaturi despre pornografie pentru fiul ei # News.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul ştiinţific al lui Bill Gates făcea aluzii sexuale legate de aceasta.
12:10
PERSPECTIVELE Economiei României în anul 2026 - Partea I – Situaţia actuală, după tumultuosul an 2025 # News.ro
(Analiză realizată de Radu Limpede)
12:10
PERSPECTIVELE Economiei României în anul 2026 - Partea a ll-a – Factorii care pot aduce surpriza pozitivă # News.ro
(Analiză realizată de Radu Limpede)
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.