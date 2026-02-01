„Nenorocit, criminal!” » Gigi Becali, rafală de insulte după victoria cu Csikszereda
Gazeta Sporturilor, 1 februarie 2026 22:50
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a comentat victoria cu Csikszereda (1-0), punând „tunurile” pe arbitrul Cristian Moldoveanu. După ce s-a consultat cu Mihai Stoica, a anunțat că va cere recuzarea acestuia.Becali și-a început intervenția de la PrimaSport lăudând spiritul de luptă al jucătorilor lui, apoi s-a concentrat pe deciziile arbitrului de centru din această seară, Cristian Moldoveanu, pe care l-a și jignit în discursul lui. ...
• • •
Acum 10 minute
23:00
Matei Popa a debutat la FCSB cu un „clean sheet” și a dat declarația serii: „I-am zis să stea aproape de ambulanță!” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Csikszereda 1-0. Debut reușit pentru Matei Popa (18 ani), portarul crescut în academia roș-albaștrilor. Acesta i-a luat locul în poartă lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) și a avut o prestație reușită. Acesta a explicat că a fost încurajat de Târnovanu și Udrea, ceilalți portari din lotul roș-albaștrilor, și aștepta cu nerăbdare acest moment. ...
Acum 30 minute
22:50
22:40
Noul transfer de la FCSB, „camuflat” pe Arena Națională » Luni este așteptat să semneze # Gazeta Sporturilor
FCSB - Csikszereda 1-0. Joao Paulo (27 de ani), mijlocaș internațional al Insulelor Capului Verde, este la o semnătură distanță de campioana FCSB. Duminică seara, la meciul cu Csikszereda, a fost prezent pe „Arena Națională”. FCSB a rezolvat pe finalul perioadei de mercato transferul jucătorului de la Oțelul Galați, Joao Paulo. ...
22:40
FCSB - Csikszereda 1-0. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după insuccesul din această seară. Acesta a fost supărat din cauza faptului că echipa lui n-a obținut mai mult, în contextul în care campioana era supraîncărcată din punct de vedere fizic.Tehnicianul s-a luat și de arbitrajul lui Moldoveanu, chiar dacă nu contestă victoria campioanei României.Pe finalul intervenției a criticat și condițiile de joc. ...
Acum o oră
22:30
Real Madrid s-a impus cu mari emoții pe teren propriu în fața lui Rayo Vallecano, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul #22 din La Liga. Golul victoriei a fost marcat de Kylian Mbappe, din penalty, în cel de-al 10-lea minut suplimentar al partidei. La conferința de presă ulterioară meciului, Alvaro Arbeloa a vorbit despre prestația jucătorilor săi, dar a abordat și un subiect mai puțin plăcut.Andrei Rațiu a fost integralist în tabăra oaspeților. ...
22:20
Imagini copleșitoare la Salonic » Răzvan Lucescu și fanii lui PAOK, la primul meci după decesul celor 7 suporteri # Gazeta Sporturilor
Imagini copleșitoare la Salonic! PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a disputat primul meci după tragedia în care șapte suporteri ai clubului și-au pierdut viața.Formația din Salonic a revenit pe teren la câteva zile după accidentul rutier petrecut pe 27 ianuarie, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, accident în urma căruia șapte fani greci ai lui PAOK au murit. ...
22:10
Faza reclamată de Pep Guardiola în Tottenham - Manchester City: „Dacă ar face un fundaș asta...” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (55 de ani) a comentat remiza cu Tottenham, 2-2 după ce Manchester City a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri.Rayan Cherki și Antoine Semenyo au înscris în prima parte, în două faze în care românul Radu Drăgușin a fost implicat, dar City a scăzut nivelul în repriza secundă.Tottenham a egalat și a avut câteva situații în care ar fi putut să înscrie golul 3, dar la final punctele au fost împărțite, câte unul de fiecare. ...
Acum 2 ore
22:00
Carlos Alcaraz l-a egalat la trofee de Mare Șlem pe John McEnroe, iar americanul e încântat de spaniol: „Are o maturitate nespecifică vârstei sale” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) s-a impus la Australian Open, cucerind al șaptelea trofeu de Mare Șlem al carierei. Această reușită l-a așezat pe aceeași treaptă a clasamentului Erei Open cu John McEnroe și Mats Wilander. Americanul a vorbit despre ce apreciază la iberic într-un interviu pentru El País. ...
22:00
Cristi Chivu, o nouă conferință încântătoare: „Joi seara am adormit și fiica mea m-a trezit. M-am speriat, am crezut că...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a tras primele concluzii după o nouă victorie a echipei lui, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Serie A contra celor de la Cremonese.Liderul din Serie A nu a avut emoții contra nou-promovatei și s-a distanțat astfel de urmăritoarele din Serie A, AC Milan și Napoli. După meci, Chivu a vorbit despre victorie, despre viitorul lui Frattesi la echipă și ultimele zile din perioada de mercato. ...
21:40
„Zâmbește și Chivu” » Italienii s-au convins de român » Notele, după Cremonese - Inter 0-2 # Gazeta Sporturilor
Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a învins-o în deplasare pe Cremonese, scor 2-0, în etapa 23 din Serie A. Presa din Italia a reacționat după a patra victorie consecutivă în campionat.Antrenorul român a primit nota 7 din partea celor de la TMW. Jurnaliștii italieni l-a lăudat pe tehnician, considerând faptul că are pe mâini o echipă mai închegată față de începutul sezonului. ...
21:20
Notele lui Radu Drăgușin în Anglia, după 2-2 cu Manchester City: „Fix așa a părut” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) a fost integralist în Tottenham - Manchester City 2-2, meci din etapa 24 a campionatului Angliei.A existat consens între publicațiile din Insulă în analiza prestației lui Radu: cu o parte din vină la ambele goluri ale adversarilor, dar mult mai bun în repriza a doua, în care l-a avut adesea adversar direct pe Erling Haaland. ...
21:20
Borussia Dortmund profită de pasul greșit al lui Bayern și relansează lupta la titlu » Clasamentul din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus pe teren propriu în fața ultimei clasate Heidenheim, scor 3-2, într-un duel al rundei cu numărul #20 din Bundesliga, și s-a apropiat la șase puncte de liderul Bayern Munchen. ...
21:20
Revoltă prin ninsoare: primul mesaj afișat împotriva lui Gigi Becali + „Yeti” la „oficială” # Gazeta Sporturilor
FCSB a primit vizita celor de la Csikszereda duminică seara, pe Arena Națională, în runda a 24-a din Superliga, iar meciul s-a jucat pe un teren cu zăpadă, după ce la București a început să ningă puternic cu aproximativ o oră și jumătate înainte de start. De la oficială, Mihai Stoichiță a oferit imaginea serii. De vizavi, de la Tribuna 2, fanii au avut un mesaj la adresa lui Gigi Becali. ...
21:10
Pavel Badea, mesaj clar după eșecul Craiovei cu Farul: „Ei doi au avut un aport mare la această înfrângere” # Gazeta Sporturilor
După 1-4 cu Farul Constanța, Pavel Badea (58 de ani), fostul mijlocaș din Bănie, a comentat pentru Gazeta Sporturilor, înfrângerea suferită de Universitatea Craiova.Formația alb-albastră a călcat strâmb pe terenul celor de la Farul Constanța și a ratat șansa de a se distanța în fruntea clasamentului față de Dinamo și Rapid. Pavel Badea a urmărit meciul disputat la Ovidiu, iar verdictul său nu a fost unul tocmai favorabil pentru formația din Bănie. ...
21:10
6 lucruri care nu s-au văzut la TV în Farul - Universitatea Craiova » Surpriza de la final # Gazeta Sporturilor
Farul - Universitatea Craiova 4-1. În atmosfera de iarnă grea din câmpul din Ovidiu, Farul Constanța a făcut marea surpriză și a zdrobit liderul Universitatea Craiova. Marcată și de revenirea cu gol a veteranului Denis Alibec pe Litoral, partida a oferit o imagine neașteptată după ultimul fluier. Galeria olteană nu doar că nu și-a certat favoriții, dar i-a chemat să cânte împreună.6 lucruri care nu s-au văzut la TV în Farul - Craiova1. ...
Acum 4 ore
21:00
Scene tensionate în Cremonese - Inter! Cristi Chivu a intervenit, după ce fotbalistul a fost luat la țintă de petarde # Gazeta Sporturilor
Inter riscă sancțiuni mari după un incident grav petrecut în meciul cu Cremonese, din Serie A. Portarul gazdelor, Emil Audero (29 de ani), a fost lovit de o petardă care a explodat chiar lângă el.Incidentul s-a produs în minutul 50 al partidei, pe stadionul Giovanni Zini, într-un moment în care Audero era singurul jucător aflat în careu. Petarda a fost aruncată din sectorul ocupat de suporterii lui Inter și a explodat la mică distanță de portar.FOTO. ...
20:10
Zicu a bătut-o pe Craiova cu 4-1, dar a ținut să se plângă de meciul cu Dinamo: „Mă depășește, nu e normal!” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul Farului, a comentat pe scurt victoria cu Universitatea Craiova (4-1), fiind mai preocupat la flash-interviu să se plângă de felul în care sunt programate meciurile echipei lui în comparație cu ale lui Dinamo.Farul a învins-o cu 4-1 pe Universitatea Craiova, o victorie răsunătoare contra unei formații cotată cu șanse bune la titlu, dar rezultatul a trecut în plan secund la flash-interviul acordat de Ianis Zicu. ...
20:00
Denis Alibec s-a întors cu gol și o „înțeapă” pe FCSB: „Am făcut alegerea greșită!” # Gazeta Sporturilor
Farul - Universitatea Craiova 4-1. Denis Alibec (35 de ani) s-a întors la Constanța cu gol. Atacantul a transformat o lovitură liberă în minutul 87, profitând și de faptul că în poarta oltenilor se afla mijlocașul Tudor Băluță.Plecat după jumătate de sezon de la FCSB, vârful a explicat că nici n-a simțit că a plecat de la echipă în vară. ...
19:50
„Portarul” Tudor Băluță a venit înghețat la flash-interviu: „Încă tremur, era mai bine pe teren” # Gazeta Sporturilor
Farul - Universitatea Craiova 4-1. Tudor Băluță (26 de ani), mijlocașul oltenilor, a oferit prima reacție după cel mai drastic eșec din acest sezon. În minutul 84, portarul Pavlo Isenko (22 de ani) a primit cartonașul roșu după ce l-a faultat pe Tănasă în postura de ultim apărător. Cum Coelho efectuase toate schimbările, Băluță a preluat tricoul și mănușile de portar. ...
19:50
Ce a putut spune Filipe Coelho după meciul în care echipa lui a fost dezmembrată # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a tras concluziile la flash-interviu, imediat după ce echipa lui a fost făcută groggy în deplasarea de la Farul, eșec 1-4, în runda a 24-a din Superliga. Craiova a fost năucită în prima repriză de Farul, care a înscris de nu mai puțin de 3 ori în doar 30 de minute. Oltenii au încercat revenirea, dar ratările uriașe nu s-au concretizat devreme. ...
19:30
AliBACK cu gol! Intrat în poarta Craiovei, Tudor Băluță s-a păcălit la lovitura liberă a lui Denis # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani) a înscris la primul joc de la revenirea la Farul, din lovitură liberă, în poarta Universității Craiova fiind mijlocașul Tudor Băluță, intrat la nevoie între buturi.Vineri, Farul a anunțat transferul lui Denis Alibec, jucător pe care-l lăsase în vara lui 2025 la FCSB.Astăzi, la primul meci din acest nou mandat la Farul, a intrat pe teren în minutul 70. ...
19:30
Elena Rybakina, „Lady in Red” la Antipozi » Ședință foto cu trofeul de la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Kazaha Elena Rybakina (26 de ani, numărul 5 WTA), noua campioană de la Australian Open, a pozat pentru ședința tradițională cu trofeul, la o zi după victoria asupra Arynei Sabalenka (27 de ani, locul 1 mondial).În 2026, o nouă campioană s-a încoronat în primul turneu de Grand Slam al sezonului. Elena Rybakina, finalistă perdantă în 2023, s-a revanșat în disputa cu liderul WTA, Aryna Sabalenka, în fața căreia pierdea în urmă cu trei ani pe Arena Rod Laver. ...
19:30
Karim Benzema (38 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu Al-Hilal! Enervat de ultima ofertă pe care i-a propus-o Al-Ittihad, superstarul francez rămâne în campionatul Arabiei Saudite, însă la rivala de pe primul loc.Cum fotbalistul este nemulțumit de situația sa actuală de la Al-Ittihad, acesta ar putea continua la rivala din campionat, potrivit jurnalistului Yagiz Sabuncuoglu. ...
19:30
Liverpool vrea să-și mărească colonia de jucători olandezi » „Cormoranii” au început negocierile pentru transfer # Gazeta Sporturilor
Liverpool se află în discuții avansate atât cu RB Leipzig, cât și cu cei de la Sunderland, în ceea ce privește transferul lui Lutsharel Geertruida, fundașul batav în vârstă de 25 de ani care a sosit în Premier League la începutul actualei stagiuni.Programul complet al etapei #24 din Premier LeagueAproape de finalul perioadei de mercato din iarnă, campioana Angliei plănuiește să efectueze primul transfer din 2026. ...
19:10
Unde se situează Carlos Alcaraz în raport cu marii jucători de tenis » Are mai multe turnee de Mare Șlem decât Nadal, Federer sau Djokovic la vârsta lui # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat duminică al șaptelea turneu de Mare Șlem al carierei, completându-și vitrina de trofee cu cel de la Australian Open. A devenit cel mai tânăr jucător care reușește acest lucru și are mai multe triumfuri decât aveau Nadal, Federer sau Djokovic la vârsta sa. ...
19:10
Inspirată de Carlos Alcaraz, o jucătoare din China a reușit surpriza în primul meci de la Transylvania Open: „Cheia a fost să cred” # Gazeta Sporturilor
Ediția a 6-a a Transylvania Open a început cu o surpriză. Yue Yuan (27 de ani, 130 WTA) s-a impus în fața Antoniei Ruzic (23 de ani, 65 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2, la capătul unei partide cu multe întorsături de situație, ce s-a întins pe parcursul a două ore și 35 de minute.Primul meci de pe tabloul principal al Transylvania Open a pus față în față două jucătoare care au fost învinse în primul tur la Australian Open, ambele jucând pe Rod Laver Arena. ...
19:10
Intră la negocieri pentru transferul lui Valentin Mihăilă: „Discuții în desfășurare” # Gazeta Sporturilor
Valentin Mihăilă (25 de ani) are un început de 2026 foarte bun. Mijlocașul stânga al celor de la Rizespor a intrat pe radarul lui Dinamo Zagreb, fosta adversară a celor de la FCSB din Europa League.Cu două goluri consecutive, Mihăilă și-a intrat în formă și le-a atras atenția croaților, potrivit paginii de X „TheCroatian”.Valentin Mihăilă, în atenția lui Dinamo ZagrebSâmbătă, 31 ianuarie, românul a înscris golul 2 în Basaksehir - Rizespor 2-2. ...
Acum 6 ore
18:30
Trei din trei pentru Carrick pe banca lui United » „Diavolii” câștigă „thriller”-ul cu Fulham și urcă în TOP 4! # Gazeta Sporturilor
Manchester United s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Fulham, scor 3-2, într-un duel extrem de spectaculos al rundei cu numărul #24 din Premier League, și a urcat pe locul 4 în Anglia.Programul complet al etapei #24 din Premier LeagueMichael Carrick continuă să impresioneze pe banca „diavolilor”. Tehnicianul interimar al grupării de pe Old Trafford a bifat astăzi cel de-al treilea succes în tot atâtea partide disputate la cârma formației din Manchester. ...
18:30
La aproape 39 de ani, Novak Djokovic a vorbit despre viitor imediat după finala de la Australian Open: „Nu știu dacă mă voi mai vedea cu ei” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani), cu patru luni înainte de a împlini 39 de ani, a vorbit la conferința de presă, după înfrângerea în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani) din finala Australian Open, despre ceea ce îl frustrează în ultimii doi ani și inevitabil despre viitorul lui pe teren. ...
18:20
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu și ce note i-au acordat, după meciul făcut pe „Bernabeu” # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. În minutul 64, românul a irosit o șansă de a-și aduce echipa în avantaj, ratând în situație de 1 la 1 cu Thibaut Courtois.În această după-amiază, Andrei Rațiu a avut parte de o nouă deplasare pe „Bernabeu”, teren unde a jucat excepțional în precedentele sezoane. ...
17:50
Atletico Madrid plănuiește o dublă lovitură de senzație la final de mercato! Un nume mare e deja rezolvat # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid a bătut palma cu cei de la Atalanta pentru transferul lui Ademola Lookman (28 de ani), unul dintre cei mai curtati atacanți din lume în actuala perioadă de transferuri. Chiar și așa, „los colchoneros” nu se opresc aici. Potrivit lui Fabrizio Romano, șefii de pe Metropolitano mai țintesc un jucător cu profil ofensiv în această iarnă. ...
17:50
Tras pe linie moartă de Rapid, Antoine Baroan a ajuns la un acord cu noua echipă: „Prezentat în următoarele ore” # Gazeta Sporturilor
Rapidistul Antoine Baroan (25 de ani) nu mai intră în planurile antrenorului Costel Gâlcă (53 de ani) și urmează să fie cedat în această iarnă. Francezul a bătut palma cu AFS, ultimul loc din prima ligă a Portugaliei.Totul s-a „rupt” între Baroan și Rapid la începutul lunii decembrie, atunci când fotbalistul a fost exclus din lot de Gâlcă din cauza numeroaselor acte de indisciplină. ...
17:20
Ana Bogdan și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele de la Transylvania Open! Când va debuta Emma Răducanu la Cluj + ce jucătoare vin din calificări # Gazeta Sporturilor
Duminică, 1 februarie, în sesiunea de dimineață de la Transylvania Open s-au jucat cele patru meciuri din turul final al calificărilor. În urma acestor partide, s-a aflat tabloul complet al turneului disputat la Cluj-Napoca.În timp ce la Melbourne se juca finala Australian Open, între Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, în BTarena din Cluj-Napoca se disputau cele 4 meciuri din turul al doilea al calificărilor pentru tabloul principal al competiției de simplu. ...
17:20
„Mâine ajung în România” » Și-au dat acordul de transfer chiar înainte de FCSB - Csikszereda # Gazeta Sporturilor
Csikszereda a bifat două transferuri importante, cu puțin timp înaintea partidei cu FCSB, din etapa 24 a Superligii. Formația din Miercurea Ciuc a ajuns la un acord cu mijlocașii maghiari Laszlo Kleinheisler (31 de ani) și Matyas Tajti (27 de ani), ambii liberi de contract. Cei doi sunt așteptați la începutul săptămânii viitoare în România. ...
17:20
Real Madrid a învins-o pe Rayo Vallecano pe Santiago Bernabeu, scor 2-1. Golul decisiv a fost marcat de Mbappe, în urma unei lovituri de pedeapsă pe care a transformat-o în minutul 90+10.Revenit pe teren după accidentarea suferită pe 11 ianuarie în meciul cu Mallorca, Andrei Rațiu a fost integralist în partida de pe terenul „galacticilor”. ...
17:20
Carlos Alcaraz și combustibilul pentru noi obiective în carieră: „Urăsc să pierd, asta e motivația mea” # Gazeta Sporturilor
Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz (22 de ani) și-a completat Grand Slam-ul carierei odată cu victoria de la Australian Open, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 cu Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP), apoi a vorbit despre cum și-a depășit complexul Melbourne, despre momentele neobișnuite de după despărțirea de Juan Carlos Ferrero, dar și despre țintele viitoare. ...
Acum 8 ore
16:50
Jude Bellingham, mijlocașul lui Real Madrid, s-a accidentat în timpul meciului cu Rayo Vallecano, disputat duminică pe Santiago Bernabéu, în etapa a 22-a din LaLiga, și a fost nevoit să părăsească terenul încă din minutul nouă al partidei. Mijlocașul englez a simțit o înțepătură la coapsa stângă în timp ce alerga spre linia de fund și a căzut imediat pe gazon, cu mâna pe zona afectată. ...
16:50
Șocant scandal! Doi fotbaliști de la Poli Timișoara, acuzați că au snopit în bătaie un tânăr de 19 ani: „Huliganii mi-au nenorocit copilul! Parul cu care l-au lovit e plin de sângele lui” # Gazeta Sporturilor
Doi fotbaliști ai Politehnicii Timișoara, Cosmin Huminic și Denis Tătaru, sunt acuzați că ar fi bătut cu bestialitate un tânăr în această dimineață, într-un incident petrecut în fața unui club din oraș. ...
16:20
Primul antrenor al lui Matei Popa dezvăluie profilul portarului care va debuta la FCSB: „Nu știe ce sunt emoțiile!” » Capitolul la care îl surclasează pe Târnovanu # Gazeta Sporturilor
Matei Popa (18 ani) va apăra poarta celor de la FCSB în ultimele șapte runde ale campionatului regulat din Superliga. Primul antrenor al goalkeeper-ului care își va face debutul diseară, de la 20:00, în FCSB - Csikszereda, a acceptat provocarea Gazetei Sporturilor de a-i contura, fostului său elev, profilul de jucător. ...
16:10
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență” # Gazeta Sporturilor
Campion de 10 ori la Melbourne, Novak Djokovic a cedat anul acesta finala în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP), 6-2, 2-6, 3-6, 5-7, apoi a vorbit despre trăirile din timpul meciului, despre evoluția sa per total în turneu, aducând laude și apreciere învingătorului său.Novak Djokovic a venit primul la conferința de presă de după prima sa înfrângere într-o finală la Australian Open. ...
15:50
Dănuț Lupu le exclude pe Dinamo și pe Rapid din lupta pentru titlu: „Ea e favorită, are lot complet!” # Gazeta Sporturilor
Dănuț Lupu (58 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo sau Rapid, a analizat pentru Gazeta Sporturilor ultimele rezultate obținute de cele două echipe. Fostul fotbalist nu crede că formațiile din Capitală mai au șanse la titlu.Dinamo a remizat cu Petrolul pe Arcul de Triumf, scor 0-0, iar Rapid București a pierdut în Giulești cu scorul de 0-2, în fața celor de la U Cluj. ...
15:50
Mihai Toma a vorbit despre presiunea de a juca la FCSB: „În 2-3 luni e posibil să nu mai știe nimeni de tine” # Gazeta Sporturilor
Mihai Toma (18 ani) a devenit unul dintre cei mai folosiți jucători de la FCSB, fiind eligibil pentru regula U21.Acesta a vorbit despre presiunea de a juca un club mare precum FCSB, dar și riscul la care se expun jucătorii tineri care nu duc o viață echilibrată și organizată.FCSB speră să obțină prima victorie din acest an. În seara aceasta, de la ora 20:00, campioana primește vizita echipei Csikszereda, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din Superligă.VIDEO. ...
15:40
Cel mai mare premiu din istorie! Câți bani a câștigat Carlos Alcaraz la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz a câștigat cel mai mare premiu din istoria Australian Open, după victoria cu Novak Djokovic din finala primului turneu de Grand Slam al anului.Spaniolul l-a învins pe sârb cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, obținând primul Australian Open din carieră și al 7-lea Grand Slam per total.Pentru câștigarea turneului de la Antipozi, Carlos Alcaraz a fost recompensat de organizatori cu 2,38 milioane de euro. ...
15:20
Cristian Munteanu, președintele Oțelului, a declarat că din suma primită de la FCSB pentru mijlocașul Joao Paulo vor fi achitate toate salariile restante la club.Gigi Becali a declarat pentru GSP.ro că transferul lui Joao Paulo la FCSB e rezolvat. Patronul roș-albaștrilor a transmis că va plăti 600.000 de euro pentru mijlocașul din Insulele Capului Verde. ...
Acum 12 ore
15:00
Tottenham primește vizita lui Manchester City în unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei 24 din Premier League. Meciul începe la ora 18:30 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo, contra cost.„Cetățenii” au neapărată nevoie de victorie pentru a reveni la 4 puncte în spatele liderului Arsenal. „Tunarii” s-au impus ieri în deplasare cu Leeds United, scor 4-0. ...
14:50
Boris Becker, cuvinte de laudă la adresa lui Alcaraz: „Are lumea tenisului la picioare” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) în finala de la Australian Open, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă toate cele patru turnee de Grand Slam.Boris Becker (58 de ani), de două ori campion la Melbourne (1991, 1996), a avut numai cuvinte de laudă la adresa spaniolului. ...
14:30
Carlos Alcaraz a ajuns la microfon și i-a transmis un mesaj lui Djokovic » Apoi s-a întors către Nadal: „Mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) i-a transmis un mesaj lui Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), după ce l-a învins în finala Australian Open, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Apoi, spaniolul a vorbit despre Rafael Nadal, aflat în tribună.Alcaraz a câștigat primul Australian Open din carieră în fața idolului său, Rafa Nadal. La finalul partidei, i-a mulțumit „matadorului” și s-a declarat onorat că acesta a urmărit de la fața locului finala. ...
14:30
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal: „Ciudat să te văd acolo!” # Gazeta Sporturilor
La aproape 39 de ani, Novak Djokovic, care va urca pe locul 3 ATP în urma turneului de la Melbourne, a fost vizibil emoționat după ce a pierdut în premieră o finală la Australian Open, 6-2, 2-6, 3-6, 5-7 cu Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), după 10 triumfuri consecutive în ultimul act al primului Grand Slam al anului. ...
