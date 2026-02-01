Să vă fie frică!

Păzea, vine „crocobaurul”! FCSB a bifat o victorie-pansament chinuită cu Csikszereda (1-0) și rămâne în grupul formațiilor ce se luptă pentru play-off. Adversarii au de ce să se teamă, campioana nu și-a spus ultimul cuvânt.FCSB a fost, este, va fi o amenințare pentru adversare. Atât cele de sus, grupul de pe podium, Craiova, Dinamo, Rapid, care sunt cu un picior în play-off, cât și pentru celelalte, șapte la număr, care se luptă să prindă top 6 in extremis. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor