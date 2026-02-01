Întâmpinarea Domnului
Ziarul Lumina, 1 februarie 2026 22:50
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Întâmpinarea Domnului, adică aducerea la templul din Ierusalim a Pruncului Iisus, la 40 de zile de la Naşterea Sa, de către Sfânta Fecioară Maria şi Dreptul Iosif. Aici
„În vremea aceea au adus părinții pe Iisus Pruncul la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, ca «orice întâi-născut de parte
Doi oameni diferiți din lume, mânați de dreapta conștiință,S-au dus la templu să se roage, cum ei credeau de cuviință.Unul din ei era notabil, și după Lege fariseu.Iar celălalt era un vameș, un
„Să alegem calea smereniei pentru a ne pregăti pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului” # Ziarul Lumina
În Duminica a 33‑a după Rusalii, a Vameșului și a Fariseului, 1 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au fost prăznuiţi la Sibiu prin Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mi
Simpozionul și concursul interjudețean de cultură religioasă „Bartolomeu Valeriu Anania - Vocea din agora cetății”, ediția a IV‑a # Ziarul Lumina
Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca a organizat joi, 29 ianuarie, la Muzeul Mitropoliei Clujului, cea de‑a patra ediție a Simpozionului și concursului interjudețean de cultură
Primele trei volume din ediția „Opere complete”, de pr. acad. George Remete, lansate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca # Ziarul Lumina
Primele trei volume din ediția „Opere complete”, care alcătuiesc trilogia „Cunoașterea prin tăcere”, semnate de părintele academician George Remete, au fost lansate vineri seara, 30 ianuarie, în Aula
Sfinții Trei Ierarhi, cinstiți de școlile teologice clujene la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca # Ziarul Lumina
În ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 30 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Duminica a 33‑a după Rusalii, a Vameșului și Fariseului, marchează începutul perioadei liturgice a Triodului. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de
Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas # Ziarul Lumina
Sfântul Trifon era din satul Lamsac, din ţinutul Frigiei, şi a trăit pe vremea împăraţilor Gordian al 3-lea (238-244), Filip Arabul (244-248) şi Deciu (249-251). A cunoscut încă din
Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci aceea este smerenie, când cineva se ştie pe sine că a făcut multe şi mari fapte bune, şi totuşi nu cugetă lucruri
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 725-727„Iar despre ascultarea de duhovnic (Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria), a spus:- Duhovnicia este cea mai
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iar când veți vedea «urâciunea pustiirii», cea prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine - cine citește să înțeleagă -, atunci
Sfinţii Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan au fost medicii creştini care aduceau vindecare fără a condiţiona actul medical. Pe lângă cunoştinţele medicale, Dumnezeu i‑a învrednicit cu darul
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 1-28 februarie 2026: preot paroh la Parohia „Sfântul Anton”-Curtea Veche,
Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur a fost cinstită vineri, 30 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Ziua este dedicată învățământului
Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, și‑a sărbătorit hramul vineri, 30 ianuarie, printr‑un program liturgic solemn, încununat de săvârșirea Sfintei
An de an, învățământul teologic ortodox își sărbătorește hramul cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. În 2026 se împlinesc 90 de ani de la
Biserica Ortodoxă Română i‑a cinstit astăzi, 30 ianuarie, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, în care a prezentat aspecte din viața și lucrarea fiecăruia dintre cei trei mari dascăli ai Ortodoxiei.
De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, 30 ianuarie, de Preasfințitul Părinte
Dacă în atelierele tăcute ale pictorilor lumina se răsfrânge în mii de culori, iar umbrele își țes veșmântul pe pânze înmiresmate de terebentină, dacă sculptorilor le este proprie modelarea lemnului și a
Pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a avut loc joi, 29 ianuarie, ceremonia solemnă de repatriere a celor șapte suporteri greci care și‑au pierdut viața în tragicul accident rutier produs
La sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi
La sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva s‑au desfășurat joi, 29 ianuarie, lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale, sub președinția Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul
Proiectul Patriarhiei Române „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul” a fost lansat joi, 29 ianuarie, la Sibiu. În cadrul proiectului, 250 de copii din cinci centre catehetice
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 569-570„Dorind să ia asupră-și jugul nevoinței călugărești, tânărul Ioan Moroi a cerut sfatul marelui pelerin
Fraţilor, aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Iisus Hristos, ieri şi astăzi şi în
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Episcopul Romei # Ziarul Lumina
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au fost sărbătoriţi separat pe parcursul lunii ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare - în prima zi a lunii, Sfântul Grigorie
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din
În marile lucrări de teologie patristică se amintește și se prețuiește prietenia dintre doi părinți și teologi fundamentali pentru Biserică, Sfinții Grigorie Teologul și Vasile cel Mare, care a devenit mod
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ). Documentul reglementează mult mai clar
Tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani care nu urmează un program educaţional sau de formare şi nici nu sunt încadraţi profesional reprezintă o categorie socio-economică al cărei procent în România este cu
Universitatea din Bucureşti (UB) a lansat proiectul descopeRO.unibuc.ro, „o platformă care îşi propune să prezinte activitatea cercetătorilor din cadrul instituţiei de învăţământ superior într-o formă
Fundația Comunitară Vâlcea a lansat a cincea ediţie a programului Fondul Științescu Vâlcea (Științescu 5.0), un program de finanțare gândit să sprijine iniţiativele educaţionale ale profesorilor şi
La Muzeul „Theodor Aman” din București va fi deschisă, începând cu 6 februarie 2026, expoziția „Aman - Linie, Punct. Theodor Aman - desenator”, publicul având ocazia să exploreze o selecție de desene în
La Muzeul Orașului Oradea va avea loc, la 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”, curatoriată de Cristina Li
Peste 20 de asociaţii şi grupuri civice solicită autorităţilor locale reglementarea grădinăritului comunitar şi sprijin pentru identificarea a zece terenuri în fiecare localitate care să fie amenajate în
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în UE era, în 2024, de 15.224 de euro (+6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 de euro, arată Eurostat. Cel mai scump hectar se înregistra în Malta, cu o
O petiţie online, „Salvează pescuitul! Controlaţi populaţia de cormorani!”, cere autorităţilor să controleze numărul cormoranilor care afectează pescuitul şi echilibrul ecosistemelor
O asociație de profil solicită majorarea, în 2026, a sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate la 2,5 euro/mp, de la 1,5 euro/mp anul trecut. Uniunea „Salvăm Ţăranul Român” motivează
Un obstacol frecvent în calea rugăciunii îl constituie expresia globalizantă care pretinde că omul nu mai simte nevoia de rugăciune deoarece Îl are pe Dumnezeu deja în interiorul său şi de aceea nu mai vede
Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată
Trei apeluri de proiecte pentru adăposturi pescărești, pentru investiții în acvacultură și, respectiv, pentru procesarea produselor pescărești prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit sunt disponibile în
Acest tip de iconografie se distinge prin frumusețe, prin delicatețea cu care sunt conturate personajele și mai ales prin originalitatea abordării de către meșterul iconar. În Muzeul de icoane pe sticlă de la Sib
Pe bolta Sălii Mari de concerte a Ateneului Român, în registrul de deasupra frescei care înfățișează în 25 de tablouri istoria poporului nostru, Teologia este înscrisă în simfonia artelor și științelor: Ar
Înainte‑prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas Sfântul Mucenic Trifon a trăit în secolul al III‑lea. A suferit moarte martirică în timpul persecuției ordonate de împăratul Deciu (249‑251). Era din ţinutul Frigiei, din localitatea Lampsac. A cunoscut din copilărie credinţa creştină. Pentru viaţa lui curată şi smerită a primit de la Dumnezeu darul vindecări de boli şi al izgonirii duhurilor rele. Este chemat la Roma de împăratul Gordian al III‑lea (238‑244)...
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur este un bun prilej de a ne reaminti vieţile lor pline de virtuţi, lucrarea lor misionară, duhovnicească şi filantropică, dar şi contribuţia extraordinară pe care au avut-o în apărarea dreptei credinţe. Despre actualitatea teologiei lor şi despre modelele de trăire creştină autentică oferite de cei trei mari Sfinţi Părinţi am vorbit cu pr. conf. dr. Mircea Ielciu, profesor emerit la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a organizat joi, 29 ianuarie, o nouă acțiune social‑filantropică în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Prin acest demers, 50 de vârstnici
Cu ocazia cinstirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din ziua de 30 ianuarie, raclele care adăpostesc cinstitele lor moaște vor fi așezate în Catedrala Patriarhală
Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit astăzi, 29 ianuarie, întrunirea Cercului pastoral al clericilor din Protoieria Sector 4 Capitală. În cadrul evenimentului, părintele prof.
