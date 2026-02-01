Se schimbă codurile de boală pentru concediile medicale. Pacienții oncologici, primii vizați

12:30

Milioane de documente, filmări şi fotografii incendiare. Cu o lună întârziere, faţă de termenul limită, au fost declasificate noi documente din dosarul infractorului sexual JeffreyEpstein. Numele României apare de sute de ori. Sunt menţionate tinere disponibile pentru o vizită pe insula privată a lui Epstein unde se consumau abuzurile sexuale. În dosare apare şi o profesoară care a intermediat plăţi către un personaj misterios din Iaşi. În biblioteca miliardarului apar şi Bill Gates sau Elon Musk. Dovezi care fac referire la preşedintele Donald Trump au fost eliminate de pe siteul Departamentului de Justiţie la scurt timp după publicare.