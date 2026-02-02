VIDEO. Momentul în care apare o undă de lumină misterioasă pe cerul Noii Zeelande. Care sunt teoriile

16:20

Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab vor fi scoși din funcțiune, valorificați sau casați la decizia Guvernului pe motiv că nu mai prezintă interes public. Guvernul se pregătește să treacă doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat. Acest lucru a […]