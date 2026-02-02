Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit

07:40

V-ați întrebat vreodată de ce nu se găsesc burlane pe casele din Japonia care să fie folosite pentru drenarea apei de ploaie? În general, un astfel de sistem nu este utilizat precum în alte zone ale globului. În schimb, este înlocuit cu un altfel de sistem la fel de util care să ajute la îndepărtarea […]