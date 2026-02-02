Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gândul, 2 februarie 2026 07:50
Avertismentul meteorologilor s-a adeverit: a nins zdravăn în București duminică seară, 1 februarie, și s-a depus un strat de zăpadă de câțiva centimetri. ANM arată că, în următoarele zile, vremea în Capitală va fi extrem de rece și precipitațile vor continua. Senzația de frig va fi accentuată de vântul care va sufla cu putere. Cum […]
• • •
Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt # Gândul
V-ați întrebat vreodată de ce nu se găsesc burlane pe casele din Japonia care să fie folosite pentru drenarea apei de ploaie? În general, un astfel de sistem nu este utilizat precum în alte zone ale globului. În schimb, este înlocuit cu un altfel de sistem la fel de util care să ajute la îndepărtarea […]
2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 2 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Shakira este o cântăreață, compozitoare și dansatoare columbiană, una dintre cele mai cunoscute artiste latino din lume. Născută pe 2 februarie 1977, în Barranquilla, Columbia, și-a început cariera muzicală de la o […]
Ce înseamnă creșterea economică. Cum se măsoară, de ce contează și ce impact are asupra oamenilor # Gândul
În urechile românilor răsună de cel puțin un an termenul de „creștere economică”, o cifră preferată de guvern, cel puțin atunci când vrea să arate că lucrurile „merg bine”. Definiția din manualul de economie spune că aceasta reprezintă creșterea durabilă a valorii totale a bunurilor și serviciilor produse într-o economie pe o anumită perioadă, de […]
VIDEO. Momentul în care apare o undă de lumină misterioasă pe cerul Noii Zeelande. Care sunt teoriile # Gândul
Pe 30 ianuarie 2026, o undă luminoasă a fost fotografiată deasupra Wellington, capitala Noii Zeelande. În imagine se poate vedea cum lumina emisă de obiect se reflectă în apă. Filmarea momentului a fost realizată de o cameră video din Heretaunga Boating Club. Potrivit BBC , reporterii sugerează că ar fi un meteor sau un deșeu spațial care […]
O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein # Gândul
Peter Mandelson, care avea titlul de lord, membru al Parlamentului britanic și fost diplomat, a demisionat din Partidul Laburist după ce au apărut noi informații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Potrivit BBC , Jeffrey Epstein ar fi efectuat plăți de 75.000 de dolari care au ajuns în conturile Lordului Mandelson între anii 2003 și 2004. […]
VIDEO. Turiștii din toată lumea călătoresc în condiții geroase pentru a admira cum a înghețat Cascada Niagara # Gândul
Cascada Niagara a înghețat parțial din cauza temperaturilor extrem de scăzute și a ninsorilor abundente. Scenele izbitoare de la una dintre cele mai populare destinații turistice din lume au atras mai mulți vizitatori care au călătorit în condiții geroase pentru a asista la spectacolul de la granița dintre SUA și Canada Potrivit USA Today , vortexul polar […]
Fane Spoitoru și bătaia despre care nimeni nu a avut curaj să vorbească. „A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el” # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi bucureșteni a povestit, în exclusivitate pentru emisiunea „Martorii”, cum l-a bătut, într-un club celebru din București, pe Fane Spoitoru. De altfel, aceasta a fost și ultima dată când fostul lider incontestabil al lumii interlope românești s-a implicat într-o luptă de stradă. Titișor Ion, zis Fane Spoitoru a fost unul […]
Cine a fost George Pomuț, românul care a adus Alaska sub steagul american. Care este legătura lui Pomuț cu Groenlanda # Gândul
George Pomuț, originar din satul Gyula, din Transilvania, a fost una dintre marile figuri ale istoriei româno-americane. Aventurier, revoluționar, om de afaceri, erou de război și diplomat, Pomuț a jucat un rol esențial în cea mai mare tranzacție teritorială din istoria Statelor Unite: achiziționarea Alaskăi de la Rusia în 1867. Povestea sa este strâns legată […]
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather Va ninge în Predeal și alte localități situate la altitudini mari, informează meteorologii Accuweather. Cum arată prognoza pentru aprilie în Predeal, de exemplu? „Înroșită” cât se poate în zilele […]
Ninge abundent în capitală. Bulevardele și străzile sunt acoperite de un strat consistent de zăpadă. Ce se va întâmpla în orele următoare # Gândul
Ninsoarea a pus stăpânire pe Capitală. De câteva ore bune ninge în continuare, iar pe străzi s-a așternut un strat consistent de omăt. Ninsoarea este moderată, cu depuneri de câțiva centimetri. Traficul se desfășoară îngreunat pe principalele artere, unde viteza medie a scăzut, iar autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să evite deplasările […]
Papa Leon îi îndeamnă pe Trump și liderul Cubei la împăcare și se declară profund îngrijorat de agravarea tensiunilor # Gândul
Papa Leon s-a declarat profund îngrijorat de tensiunile în creștere dintre SUA și Cuba și a îndemnat cele două țări la un „dialog sincer și eficient” pentru a preveni violența și suferința poporului cubanez. Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale împotriva oricărei țări care va mai aproviziona Cuba cu petrol. […]
Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a făcut un experiment și a plasat o comandă pe Temu. Acesta a aflat că taxa este de 0 lei pentru o comandă în valoare de aproape 80 de lei. El a vrut să vadă mai mult dacă Temu ocolește taxa impusă de guvernul Bolojan, ceea ce se și întâmplă. […]
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
După ce s-a războit pe rețelele de socializare cu Donald Trump, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a lăudat pe liderul american pentru agenda sa „pacifistă” și caracterul împăciuitor. Trump se laudă că a încheiat „opt războaie” de la începutul celui de-al doilea mandat al său, deși l-a capturat pe dictatorul Nicolas Maduro […]
Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a comentat posibilitatea unei guvernări alături de PSD, afirmând că formațiunea sa nu este interesată de o participare simbolică la Executiv, ci de preluarea reală a puterii politice. Declarațiile au fost făcute în contextul criticilor la adresa actualei guvernări și al discuțiilor despre o eventuală schimbare de majoritate. Simion a subliniat […]
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025 # Gândul
Eduard Florin Ștefan, elev la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a obținut medalia de aur la runda globală a International Math Challenge 2026, desfășurată în Thailanda, confirmând încă o dată rezultatele remarcabile din palmaresul său internațional. Competiția a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, la Bangkok, iar tânărul matematician a reușit să urce pe cea […]
Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta este revoltat pentru că Guvernul a introdus o taxă pe pachetele care vin din China, măsură care afectează în special persoanele cu venituri mici, nu pe cei bogați. Decizia a dus la scăderea numărului de colete procesate în România, pierderi de venituri și redirecționarea pachetelor prin alte țări. Victor Ponta a […]
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a fost în platoul Antena 3. El a făcut un anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”, a spus el. „Eu am spus de la început ca este o masura tanzitorie care se poate opri oricand. Ea va fi […]
Ninsoarea face ravagii pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați # Gândul
Ninsoarea căzută duminică a creat probleme majore pe Drumul Expres Craiova–Pitești, unde carosabilul a rămas acoperit de zăpadă, în lipsa utilajelor de deszăpezire. Șoferii reclamă condiții periculoase de trafic. Traficul pe Drumul Expres Craiova–Pitești se desfășoară cu dificultate, după ce ninsoarea din cursul zilei a transformat șoseaua într-un traseu periculos. Mai mulți conducători auto au […]
Dezastru într-una dintre cele mai căutate stațiuni din Turcia. Zeci de morți în urma unor accidente # Gândul
Două accidente rutiere au avutloc în Antalya și Burdur, provocând moartea a 16 persoane. Știre în curs de actualizare
Liderul din Superliga, Universitatea Craiova, umilit la Ovidiu! Alibec: „Am venit ca și cum nici n-am plecat” # Gândul
Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 4-1, liderul campionatului Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Superligă. Universitatea Craiova a primit patru goluri în premieră în acest sezon intern. Craiovenii veneau după șapte etape consecutive fără înfrângere și aveau patru victorii la rând fără gol primit. Liderul Superligii, umilit la Ovidiu! Alibec: […]
Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă” # Gândul
În emisiunea Ora de Foc de la Antena 3, Daniel Băluță îi răspunde lui Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei: „Se referea la mine, este un lucru principial că nu putem permite ca șantiere ineficiente să înceapă. Dacă le pornim, nu e normal să începem altele, am spus la Termoneregetica ca nu vom începe altele. […]
Au revenit discuțiile despre permisul de conducere la vârste înaintate la nivelul Europei, pe fondul statisticilor care indică riscuri crescute în trafic și al presiunii publice pentru măsuri mai ferme. Unele state au introdus deja controale medicale periodice ori reînnoiri mai dese, însă altele păstrează un sistem permisiv, fără astfel de verificări obligatorii după obținerea […]
Mesajul lui Simion către antreprenorii români: „Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, a organizat duminică, 1 februarie, la Palatul Parlamentului, Forumul antreprenorilor români din diaspora. Evenimentul a adus laolaltă sute de antreprenori, investitori și profesioniști români stabiliți în străinătate, interesați să se întoarcă în țară și să se implice în dezvoltarea economică […]
Daniel Băluță a fost invitat la emisiunea Ora de Foc, de la Antena 3. El a vorbit despre starea sa de sănătate, dar și de despre, „otrăvirea” cu mercur și cu arsenic. „Sunt mai bine și sunt convins că în urmatoarele luni vi fi mult mai bine. Am avut parte de medici deosebiti. Intr-un timp […]
PSD a votat trei măsuri majore la Vila Lac. Grindeanu: „România nu își mai permite tot felul de experimente” # Gândul
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, susținerea adoptării în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile afectate de creșterea costului vieții. Social-democrații transmit că „adoptarea imediată a pachetului de relansare economică […]
Scandal de proporții într-o mănăstire budistă din Thailanda. Ce s-a descoperit în chiliile unor călugări # Gândul
Patru călugări budiști au fost arestați după ce autoritățile thailandeze au descoperit droguri, materiale pornografice și alte obiecte interzise în incinta unei mănăstiri din provincia Chonburi. Perchezițiile au avut loc pe 27 ianuarie, la mănăstirea Phrom Sunthon, în urma unor sesizări ale localnicilor privind posibila deținere de arme și consum de droguri pe teritoriul lăcașului […]
Trump anunță granturi de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american care se naște în timpul mandatului său # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că fiecare familie americană va primi câte o subvenție de 1.000 de dolari. „Fiecare președinte american din istoria modernă a lăsat copiii îndatorați, dar sub această administrație, vom lăsa fiecărui copil active reale și un imbol pentru a căpăta independența financiară”, a scris președintele. Fiecare părinte sau copil va […]
Presiunea corectă din anvelope când temperaturile scad sub 0 grade. Cum conduci în siguranță pe timp de iarnă # Gândul
Temperaturile înregistrate în ultimele zile sunt extrem de scăzute, iar asta face ca asfaltul să fie mult mai rece decât în mod normal. De asta, este important ca șoferii din România să știe cu exactitate care este presiunea corectă în anvelope atunci când temperaturile scad sub 0 grade. Care este presiunea corectă din anvelope iarna […]
„Cravata Galbenă”, primul mare pas peste Ocean: filmul românesc are premiera în Statele Unite # Gândul
Filmul românesc „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, va avea lansarea oficială în Statele Unite pe 6 februarie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Santa Barbara. Premiera marchează un moment important pentru producția inspirată din viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache. Proiecția va avea loc la Teatrul Riviera, în cadrul celei de-a 41-a […]
Final de săptămână dramatic pentru dolarul american și Bitcoin. Moneda americană, la minimul ultimilor 4 ani. Bitcoin scade sub 80.000 de dolari # Gândul
Final de săptămănă de foc pentru dolarul american și pentru monedele virtuale, după câteva zile de turbulențe pe piețele financiare, cu fluctuații mari inclusiv ale aurului și argintului, considerate active „de fugă” în caz de crize economice. Președintele american Donald Trump l-a nominalizat pe economistul conservator Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori […]
Primele verdețuri românești și-au făcut apariția în piețe. Este vorba despre salată, ceapă și ridichi. Prețurile sunt cu mult mai mari față de anul trecut, iar asta se datorează frigului din ianuarie care a afectat producția și a crescut costurile întreținerii solariilor. Românii pot cumpăra din piețe primele verdețuri românești, însă consumatorii trebuie să ia […]
Se împlinesc 10 ani de când multe publicații media transmiteau că anul 2016 a fost cel mai „groaznic an din istorie”. Problemele de atunci criza refugiaţilor, amplificarea terorismului în Europa, Brexit, tentativa de lovitură de stat din Turcia, răspândirea virusului Zika şi creşterea tensiunii rasiale în SUA, plus câștigarea alegerilor prezidențiale de către controversatul om de […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
S-a dat startul pentru România la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Declarațiile care au avut loc înaintea primelor probe # Gândul
Echipajele românești care participă la Monte-Carlo Istoric 2026 au luat oficial startul, în ediția cu numărul 28 a uneia dintre cele mai prestigioase competiții de motorsport istoric din Europa. Potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Automobilism Sportiv, România este reprezentată la această ediție de 5 echipaje reunite sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania, […]
Fără semne de compromis din partea Teheranului: Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA # Gândul
Compania aeriană Planet Labs PBC a realizat mai multe fotografii în care arată că pe două clădiri avariate în cadrul uzinelor nucleare de la Isfahan și Natanz au fost refăcute acoperișurile, astfel a fost marcată prima activitate semnificativă după loviturile israeliene și americane. Potrivit experților lucrările de construcție pot indica încercările oamenilor de știință iranieni […]
Sudanul face un pas către normalitate. Imagini cu primul zbor comercial către capitala Khartoum după un război civil de aproape 3 ani # Gândul
Aeroportul Internațional Khartoum din Sudan a primit duminică primul zbor comercial de linie, un pas simbolic major către normalizare după aproape trei ani de conflict. Khartoum a fost epicentrul luptelor brutale timp de aproape trei ani, scrie Al Jazeera. Redeschiderea aeroportului pentru zboruri civile este considerată de autorități un pas crucial pentru normalizarea vieții în capitală. […]
Donald Trump zice din avion că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici # Gândul
Donald Trump a oferit prima reacție oficială după ce Departamentul de Justiție al SUA a desecretizat, vineri, peste trei milioane de documente noi legate de cazul Jeffrey Epstein, relatează The Independent. Într-o declarație făcută la bordul AirforceOne, în drum spre casă, în Florida, Donald Trump a susținut că noile informații îi sunt favorabile, „contrazicând așteptările […]
Ce aliment este interzis să mănânci de Întâmpinarea Domnului. Atragi ghinionul de partea ta # Gândul
Pe 2 februarie este sărbătorită Întâmpinarea Domnului. Una din zilele încărcate semnificativ în tradiția populară românească. Bătrânii au transmis din generație în generație reguli clare legate de alimentație, ceea ce mănânci în această zi îți poate influența norocul pentru tot anul. Alimentul interzis de Întâmpinarea Domnului În credința populară, carnea este alimentul pe care nu […]
Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade s-a produs duminică, 1 februarie, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Acest seism a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55 km nord-vest de Buzău, 57 […]
Un primar din Bacău, declarație extremă în ședința de Consiliu: „Cei care nu muncesc, nu merită să trăiască” # Gândul
În cadrul unei ședințe de Consiliu Local din comuna Cleja, județul Bacău, primarul PNL Petru Iștoc a declarat, discutând despre ajutorul social , că persoanele care nu muncesc „nu merită să trăiască”, susținând că își asumă afirmațiile „pe proprie răspundere”, relatează știribazate. Ședința Consiliului Local a avut loc joi, 29 ianuarie, iar subiectul ajutorului social […]
Discuțiile de pace Rusia–Ucraina de la Abu Dhabi, mutate pe 4–5 februarie. Între timp, emisarul lui Putin discută în privat cu americanii la Miami # Gândul
Negocierile de pace dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei din acest weekend de la Abu Dhabi nu au înregistrat progrese semnificative, dar au reușit, în schimb, să stabilească un cadru de dialog direct între cele două părți. Următoarea rundă oficială de negocieri este programată pentru 4 și 5 februarie, întrucât cea care trebuia să aibă loc […]
WSJ: America trebuie să își întărească apărarea antiaeriană din Orientul Mijlociu înainte de atacarea Iranului. Ce țări sunt în pericol # Gândul
„Armada” lui Donald Trump a sosit în Orientul Mijlociu, condusă de grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln, la bordul căruia se află aeronavele F-35 de generația a cincea. În ciuda negocierilor, nici Washington DC, nici Teheran nu par să dea semne că vor să facă un pas înapoi. Cel de-al doilea atac american […]
Orașul din România în care transportul va fi gratuit în fiecare vineri, de la 1 aprilie, 2026 # Gândul
Transportul public în Brașov va deveni gratuit în fiecare zi de vineri, începând cu 1 aprilie 2026, datorită programului „Vinerea verde”. Măsura, aprobată în unanimitate de consilierii locali în ședința din 30 ianuarie 2026, vizează liniile RATBV din oraș, conform Brașov City. „Vinerea Verde este un pas prin care vrem să dăm posibilitatea cetățenilor municipiului […]
Fără ingrediente sofisticate și trucuri moderne, pilaful care datează din 1949 cucerește și astăzi. Rețeta presupune o gătire lentă, ca pe vremuri, și are alături și un desert cu care se completează perfect. Rețeta cu istorie, din caietele bunicilor Pilaful din 1949 are puține ingrediente și o tehnică simplă la bază: răbdarea. Carnea de porc […]
Alcaraz a câștigat Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Pe lângă trofeu, spaniolul a primit și 2.38 milioane de euro, cel mai mare premiu din istoria turneului. Premiu a fost mărit cu 19 la sută față de anul trecut și Novak Djokovic, finalist, a primit 1.24 milioane de euro. […]
Zodia care scapă în sfârșit de singurătate în 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV # Gândul
Cristina Demetrescu, astrolog, a prezentat predicțiile pentru horoscopul anului 2026 în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. A fost un an bipolar, puțin, cu mulți ani extremi. Eu văd și extrema bună. 2026 este un an în care, la propriu, tragem linie și o luăm de la capăt. O luăm de la zero. Nu […]
Trucul cu buretele pe calorifer pentru restabilirea umidității este eficient sau dăunează sănătății? # Gândul
Iarna, anotimpul în care caloriferele funcționează constant, atmosfera interioară se schimbă vizibil. Aerul devine mai uscat, camerele sunt resimțite mai repede ca fiind inconfortabile, iar multe persoane caută soluții simple și rapide pentru a îmbunătăți situația din locuință. În acest context este menționat tot mai des un truc popular, care recomandă așezarea unui burete pe […]
Paul Medinceanu, studentul expert în microtehnologie, care și-a depășit proprii profesori și a creat sisteme de ultimă generație, unice în România. Scrie viitorul electronicii și uimește oamenii de știință cu abilitățile sale # Gândul
Un studiu, realizat în premieră în România, își propune să afle modul în care elevii și tinerii cu abilități intelectuale deosebite procesează informațiile, își gestionează emoțiile și stresul pentru a obține rezultate excepționale, în ciuda provocărilor. Gândul a vorbit cu Paul Medinceanu, doctorand, cercetător și expert în microtehnologie, care a povestit cum a ajuns să […]
