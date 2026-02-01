Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”

19:40

Temperaturile înregistrate în ultimele zile sunt extrem de scăzute, iar asta face ca asfaltul să fie mult mai rece decât în mod normal. De asta, este important ca șoferii din România să știe cu exactitate care este presiunea corectă în anvelope atunci când temperaturile scad sub 0 grade. Care este presiunea corectă din anvelope iarna […]