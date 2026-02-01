Înger cu chipul Georgiei Meloni, pictat într-o biserică din Italia. Anchetă demarată

12:00

A plecat din România nu pentru că nu era bun, ci pentru că sistemul nu îi permitea să fie avocat fără „taxe" ascunse. În Spania, a luat totul de la zero, într-o limbă străină, într-un sistem dur și extrem de competitiv. Astăzi conduce un birou de referință în Madrid și studiază doctoratul în drept penal economic. Povestea lui Marius Vili Sârbu nu este despre noroc, ci despre ce se întâmplă când meritul întâlnește un sistem care îl recunoaște.