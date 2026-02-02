Cazul Epstein: Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist

23:10

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a comentat duminică ultimele cazuri de agresiuni grave, care au implicat minori, el arătând că zona de sănătate mintală a fost lăsată la şi altele în general în România, şi nu există o strategie naţională coerentă pentru componenta de sănătate mentală adulţi copii, nu există o strategie pe adicţii, astfel că s-a pierdut controlul administrativ. El a spus că nu este adeptul interzicerii accesului minorilor la platformele sociale, dar consideră că e nevoie de educaţie pentru sănătate, în şcoli, prin care să fie educaţi copiii să se ferească, să filtreze cât de cât conţinutul din online.