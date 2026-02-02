Cazul Epstein: Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist
News.ro, 2 februarie 2026 06:20
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a anunţat că şi-a dat demisia din Partidul Laburist pentru a evita „alte situaţii jenante” legate de prietenia sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, relatează Politico.
• • •
Acum 30 minute
06:20
Bad Bunny a spus „ICE Out” atunci când a câştigat premiul Grammy şi a primit ovaţii: „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale. Suntem americani” - VIDEO # News.ro
În timp ce accepta premiul pentru Cel mai bun album de muzică urbană cu „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” la Premiile Grammy 2026, Bad Bunny a făcut o declaraţie tranşantă: „ICE afară” şi „nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereştri”.
06:20
06:10
Preţurile locuinţelor noi din China au crescut în ianuarie, pe fondul semnalelor de sprijin guvernamental, arată un sondaj privat # News.ro
Preţurile medii ale locuinţelor noi din 100 de oraşe chineze au crescut în ianuarie, în timp ce scăderile din piaţa secundară s-au mai temperat, potrivit unui sondaj al China Index Academy publicat duminică, citat de Reuters.
Acum o oră
06:00
Billie Eilish a denunţat ICE pe scena Premiilor Grammy: „Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat” - VIDEO # News.ro
Billie Eilish s-a alăturat lui Bad Bunny şi a criticat ICE în discursul său de acceptare a premiului Grammy pentru Piesa anului cu „Wildflower”.
06:00
Premierul britanic Keir Starmer a semnalat că Marea Britanie este gata să încerce din nou să stabilească relaţii de apărare mai strânse cu Uniunea Europeană, după ce negocierile privind accesul britanic la programul de împrumuturi SAFE au eşuat anul trecut, relatează Politico.
05:50
Donald Trump spune că poate rezolva „foarte uşor” problema financiară a ONU / "Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări... şi ele ar trimite cecurile în câteva minute" # News.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pericol de colaps financiar, el lăudându-se cu abilitatea sa de a convinge membrii să achite cotizaţiile restante, relatează Politico.
05:50
Vânzările BYD scad pentru a cincea lună consecutiv, pe fondul concurenţei dure şi al incertitudinilor externe # News.ro
Vânzările producătorului chinez de vehicule electrice BYD au scăzut cu 30,1% în ianuarie, comparativ cu anul trecut, marcând a cincea lună consecutivă de declin, arată documentele depuse la bursă, citate de Reuters.
05:40
Lady Gaga a reinventat „Abracadabra” cu chitare rock, îmbrăcată cu o colivie de pasăre la premiile Grammy - VIDEO # News.ro
Lady Gaga a revenit la Los Angeles pentru a interpreta o versiune rock a piesei „Abracadabra” la premiile Grammy, duminică seara. Ea a câştigat premiul pentru Cel mai bun album pop vocal "Mayhem" la cea de-a 68-a ediţie.
Acum 2 ore
05:20
Kendrick Lamar intră în istoria premiilor Grammy ca cel mai premiat rapper, depăşind recordul lui Jay-Z/ VIDEO # News.ro
Kendrick Lamar este oficial cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy.
05:10
05:10
India reduce tarifele vamale pentru a sprijini producţia locală şi exporturile afectate de politicile comerciale ale SUA # News.ro
India a anunţat duminică o reducere semnificativă a tarifelor la o gamă largă de bunuri de capital şi materii prime, într-un efort de a diminua dependenţa de China pentru produse esenţiale tranziţiei energetice şi de a reduce costurile pentru exportatorii afectaţi de politicile comerciale ale administraţiei americane, transmite Reuters.
Acum 6 ore
00:40
Telegondola de la Sinaia, nefuncţională, luni, pe tronsonul care urcă la cota 1400 din Bucegi. Turiştii pot urca doar cu telecabina pe acest tronson # News.ro
Telegondola care urcă din staţiunea Sinaia la cota 1400 din Munţii Bucegi nu funcţionează, luni, din cauza unei defecţiuni. Turiştii pot urca doar cu telecabina până la ota 1400, iar de la cota 1400 la cota 2000 funcţionează al doilea tronson al telegondolei.
Acum 8 ore
23:50
Războiul din Ucraina: Elon Musk spune că a luat măsuri pentru a împiedica Rusia să utilizeze Starlink # News.ro
Elon Musk a declarat că măsurile luate de compania sa SpaceX pentru a opri utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi dat roade.
23:50
Echipa italiană Juventus Torino a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Parma, în etapa a 23-a din Serie A.
23:30
Vicepremierul Gheorghiu anunţă că va lansa o platformă prin intermediul căreia cetăţenii şi funcţionarii pot semnala probleme legate de birocraţie. Inteligenţa artificială le va centraliza şi le va trimite către instituţii # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunţă că şi-a propus lansarea unei platforme care să colecteze de la cetăţeni problemele pe care aceştia le semnalează, cu privire la birocraţie, iar cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) aceste probleme să fie centralizate şi trimise către instituţiile care trebuie să le rezolve.
23:10
Unul dintre scenariştii nominalizaţi la premiile Oscar pentru filmul iranian „It Was Just an Accident” a fost arestat la Teheran cu doar câteva săptămâni înainte de decernarea premiilor Oscar, relatează AP.
23:10
Rogobete: Zona de sănătate mintală a fost lăsată la şi altele în general în România. Nu există o strategie naţională coerentă pentru componenta de sănătate mintală, nu există o strategie pe adicţii. S-a pierdut controlul administrativ # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a comentat duminică ultimele cazuri de agresiuni grave, care au implicat minori, el arătând că zona de sănătate mintală a fost lăsată la şi altele în general în România, şi nu există o strategie naţională coerentă pentru componenta de sănătate mentală adulţi copii, nu există o strategie pe adicţii, astfel că s-a pierdut controlul administrativ. El a spus că nu este adeptul interzicerii accesului minorilor la platformele sociale, dar consideră că e nevoie de educaţie pentru sănătate, în şcoli, prin care să fie educaţi copiii să se ferească, să filtreze cât de cât conţinutul din online.
23:10
Gheorghiu: Trebuie să existe o asumare politică pe următorii 10 ani pe tema guvernanţei companiilor de stat. Sper că oamenii politici, după 35 de ani, au ajuns la maturitatea de a lua nişte decizii strategice de care e absolut nevoie # News.ro
Oana Gheorghiu spune că reformele privind guvernanţa corporativă necesită timp, dar sunt procese prin care şi alte state au trecut cu succes. „dar trebuie să existe o decizie politică şi o asumare politică pe următorii 10 ani. Sper că oamenii politici, după 35 de ani de politică în România, au ajuns la o maturitate. Sper că dincolo de această descărcare permanentă a frustrărilor politice, sper că au şi maturitatea de a lua nişte decizii strategice de care e absolut nevoie”, afirmă vicepremierul.
23:10
Circulaţie în condiţii de iarnă pe drumurile din judeţul Giurgiu, inclusiv pe podul Giurgiu-Ruse - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă că pe drumurile din judeţ se circulă în condiţii de iarnă, inclusiv Podul Prieteniei, care face legătura cu Bulgaria. Deşi e viscol, niciun drum nu este închis în judeţ.
23:00
Oana Gheorghiu: Cu siguranţă există rezistenţă la schimbare în companiile de stat, dar cred că vom reuşi. Sindicatele înţeleg că e nevoie de schimbare de paradigmă în felul în care sunt conduse aceste companii # News.ro
Oana Gheorghiu, vicepremierul care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, admite că există „rezistenţă” la schimbare, însă spune că rezistenţa e ceva normal, fie că este vorba despre sisteme sau de persoane. Ea spune că a discutat şi cu reprezentanţi ai salariaţilor din unele companii, arătând că sindicaliştii „înţeleg pe de altă parte că e nevoie de schimbare de paradigmă în felul în care sunt conduse aceste companii”.
22:50
Gheorghiu: România trebuie să ia nişte decizii strategice importante cu privire la transportul feroviar. Să nu fim doar o ţară de tranzit, ci să fim o ţară care furnizăm cu adevărat servicii # News.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul care se ocupă de restructurarea companiilor de stat, afirmă că, în condiţiile în care printre companiile de stat care vor fi reorganizate sunt şi cele din transportul feroviar, România are de luat „decizii strategice” cu privire la infrastructura de transport feroviar, despre care reprezentanta Guvernului spune că are nevoie de „o guvernanţă sănătoasă” .
22:40
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara, nu primim investitori străini. Ne-o pierdem în fiecare zi, cu fiecare ban pe care companiile îl pierd. Dacia, model de succes şi nu ne-am vândut ţara. Şi pentru TAROM s-ar putea găsi o soluţie # News.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că românii nu îşi vând ţara, dar „o pierd” cu fiecare ban pe are companiile publice neperformante îl irosesc. Ea dă exemplul companiei Dacia, despre care spune că „e un model de succes şi nu ne-am vândut ţara”, arătând că şi pentru TAROM poate ar fi cazul să se găsească un investitor.
22:40
Rogobete: Lipseşte ceva cu desăvârşire în ţara noastră şi anume legea malpraxisului. Am solicitat asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale. Sper ca în martie să începem demersul iar până la finalul anului să avem o lege de care e absolut nevoie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că lipseşte ceva cu desăvârşire în ţara noastră şi anume legea malpraxisului, el precizând că a solicitat asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale şi speră ca în martie să înceapă demersul iar până la finalul anului să avem o lege de care e absolut nevoie.
Acum 12 ore
22:30
Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară: Din sistemul de sănătate, ar fi culmea. Este subdimensionat / Măsurile din sănătate au adus economii de 3,3 miliarde de lei, anul trecut, estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde # News.ro
Ministurl Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară, că din sistemul de sănătate, ar fi culmea să se ia astfel de deciziei, pentru că sistemul este subdimensionat. El a precizat că măsurile din sănătate au avut au adus economii, în sistem, de 3,3 miliarde de lei, anul trecut, iar estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde, adică o anvelopă suficient de mare încât să îşi pot permite să elimine inechităţile şi nedreptăţile morale şi sociale incluse anul trecut.
22:20
Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical: Sunt deja construite, le punem în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate din inechităţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical, el precizînd că sunt deja construite, în mare măsură şi le vor pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate din inechităţi.
22:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Statul român nu trebuie să fie neapărat acţionar în multe zone şi multe domenii, trebuie să fie un acţionar responsabil în acele zone în care e absolut nevoie # News.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că statul trebuie să se implice în economie doar în domeniile considerate strategice, sau acolo unde nu există interes din partea investitorilor din mediul privat. Oficialul guvernamental spune că „în rest, statul trebuie să-şi redimensioneze implicarea în piaţă”, subliniind că alte ţări europene au procedat în acest sens.
22:10
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea ciucană Csikszereda, în etapa a 24-a din Superligă.
22:00
Zeci de mii de cehi au manifestat duminică în capitală şi în alte oraşe pentru a-şi arăta sprijinul faţă de preşedintele Petr Pavel în disputa sa cu ministrul de externe al ţării, relatează AP.
22:00
Handbal: După Jocurile Olimpice şi Mondiale, Danemarca a câştigat şi Europeanul, realizând tripla # News.ro
Echipa de handbal masculin a Danemarcei a realizat o performaţă istorică duminică, reuşind „tripla coroană”, după ce a câştigat titlul european, după cel olimpic şi cel mondial.
22:00
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Panserraikos, în etapa a 19-a din campionatul Greciei, Super League.
21:40
Echipa germană Borussia Dortmund a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-2, de gruparea Heidenheim, în etapa a 20-a din Bundesliga.
21:40
Rogobete, după şedinţa conducerii PSD: Discuţia s-a axat mai degrabă pe responsabilitate / 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, după şedinţa conducerii PSD, că discuţia s-a axat mai degrabă pe responsabilitate. Despre solicitarea PSD privind adoptarea de urgenţă a pachetului de solidaritate, ministrul a arătat că 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari, nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România. Rogobete a mai afirmat că el crede în continuare în echilibru, în măsuri responsabile, ca cele prezentate, care vin să reducă anumite inechităţi şi inegalităţi care există.
21:30
Oana Gheorghiu, despre experienţa lucrului în administraţia publică: Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat # News.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru apolitic, vorbeşte despre experienţa lucrului în administraţia publică, ea spunând că cel mai dificil aspect i s-a părut lipsa digitalizării. ”Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat”, spune vicepremierul la trei luni de la preluarea portofoliului în Guvern.
21:30
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a terminat la egalitate duminică seara, scor 0-0, cu Getafe, în etapa a 22-a din La Liga. Celta a ajuns la nouă meciuri egale în acest sezon.
21:20
Oana Gheorghiu: Orice dezechilibru politic, în momentul de faţă, pentru România înseamnă costuri pe care le vor plăti tot cetăţenii / Acest permanent scandal public nu face bine # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că orice dezechilibru politic, în momentul de faţă, pentru România înseamnă costuri pe care le vor plăti tot cetăţenii, viceprim-ministrul subliniind că speră ca deciziile luate de partidele din coaliţie să treacă „dincolo de interesele de partid”. Acest permanent scandal public nu face bine, a mai afirmat vicepremierul despre situaţia din coaliţia de guvernare şi riscul ruperii acesteia.
21:10
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A.
20:50
Iran: Manifestantul Erfan Soltani, simbol al represiunii care risca să fie spânzurat, a fost eliberat pe cauţiune # News.ro
Este unul dintre chipurile represiunii din Iran din ultimele săptămâni. Manifestantul iranian Erfan Soltani, arestat în cadrul mişcării de protest din ianuarie din Iran şi pentru care Washingtonul se temea că va fi executat, a fost eliberat pe cauţiune, a declarat duminică pentru AFP avocatul său.
20:40
Centrul Infotrafic, în contextul atenţionării meteorologice din sudul Olteniei, Munteniei şi Dobrogei: Nu sunt instituite restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale şi autostrăzi / Conducătorii auto să se informeze cu privire la starea drumului # News.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite, duminică seară, în contextul atenţionării meteorologice care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă valabilă pentru judeţele din sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, că nu sunt instituite restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale şi autostrăzi. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să se informeze cu privire la starea drumului pe care urmează să îl parcurgă.
20:40
Premier League: Cu Radu Drăguşin titular, Tottenham a revenit de la 0-2 şi a terminat la egalitate, 2-2, acasă, cu Manchester City # News.ro
Echipa engleză Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Manchester City, în etapa a 24-a din Premier League.
20:30
George Simion: În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii. Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Comisia pentru antreprenoriat şi turism din Camera Deputaţilor anunţă că au organizat duminică, la Palatul Parlamentului, Forumul antreprenorilor români din diaspora, liderul AUR declarând că în viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii şi că trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior
20:30
CNAB: Traficul aerian pe aeroporturile din Bucureşti se desfăşoară fără perturbări. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, duminică seara, că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară fără perturbări şi nicio cursă nu este anulată din motive meteo.
20:20
Dossier Center: Relaţia lui Jeffrey Epstein cu Rusia. Finanţistul avea legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii / Belyakov ar putea fi vârful icebergului în legăturile dintre elitele ruse şi Epstein # News.ro
Au apărut noi detalii în cazul lui Jeffrey Epstein, finanţistul şi infractorul sexual american care s-a sinucis în 2019, după ce a fost arestat sub acuzaţia de trafic de persoane şi solicitare de prostituţie. Deşi au fost făcute publice sute de nume ale victimelor şi clienţilor săi, până acum aproape că nu existau urme ruseşti în cazul Epstein. Dossier Center a descoperit însă legăturile strânse ale finanţistului cu Serghei Belyakov, pe atunci viceministru al Dezvoltării Economice şi ulterior director al Fundaţiei Forumului Economic din Sankt Petersburg, care organizează Forumul Economic Internaţional din Sankt Petersburg (SPIEF).
19:50
Khamenei: Problema dintre SUA şi Iran? Statele Unite vor să devoreze Iranul; naţiunea iraniană împiedică acest lucru / Americanii să ştie că dacă vor începe un război, va fi un război regional / Oricine încearcă să atace va primi o lovitură decisivă # News.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat, duminică, că oricine va încerca să îi atace ţara “va primi o lovitură decisivă din partea naţiunii iraniene”. El a precizat că dacă americanii vor începe un război, acesta va fi unul regional. “Statele Unite vor să devoreze Iranul; naţiunea italiană împiedică acest lucru”, a menţionat Khamenei.
19:50
Echipa franceză Paris FC a anunţat duminică transferul oficial al atacantului italian Ciro Immobile.
19:40
Cluj: Tânărul de 14 ani care a bătut un adolescent, în faţa unui centru comercial din Cluj Napoca, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti care a bătut un adolescent, în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.
19:20
Superliga: Alibec revine cu gol, Farul Constanţa – Universitatea Craiova 4-1, iar oaspeţii au terminat cu Tudor Băluţă în poartă # News.ro
Echipa Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 4-1, liderul Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Superligă.
19:20
PSD: Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă / Grindeanu: Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită # News.ro
Partidul Social Democrat anunţă că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. Liderul PSD Sorin Grindeanu transmite un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită. Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.
19:00
Salvamont Braşov, acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi / O persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani / Elicopterul SMURD, trimis în zonă pentru preluarea victimei # News.ro
Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital.
19:00
Belgia: Un grup de 21 de prieteni a câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la EuroMillions / Fiecare a plătit 5 euro # News.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien.
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan, urare video transmisă emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, la împlinirea a 18 ani - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj video emisiunii TV ”Super Neatza Cu Răzvan şi Dani”, cu prilejul aniversării a 18 ani de emisie. El le transmite realizatorilor emisiunii că, la fel ca şi în meseria lor şi în a sa este o singură regulă: ”dacă oamenii te plac, rămâi, dacă oamenii nu te plac, pleci”.
