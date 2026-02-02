Marius Șumudică a dat lovitura! Al-Okhdood a transferat un internațional din La Liga
Fanatik, 2 februarie 2026 07:50
Al-Okhdood a transferat un nou jucător. Marius Șumudică a dat lovitura și va antrena un internațional venit din campionatul spaniol, La Liga. Despre cine este vorba.
Acum 30 minute
07:50
07:40
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit numele jucătorului pentru care ar oferi 3 milioane de euro. Patronul FCSB e încântat de un atacant român care evoluează în străinătate.
Acum o oră
07:20
Scandal uriaș la Timișoara! Doi fotbaliști ai lui Poli au atacat cu parul un tânăr de 19 ani: „L-au nenorocit!” # Fanatik
Doi fotbaliști ai Politehnicii Timișoara au recurs la gesturi reprobabile în dimineața de 1 februarie. Au atacat un tânăr cu parul în fața unui club de noapte. Vezi reacțiile clubului, antrenorului și ale mamei victimei
07:10
Ianis Zicu surprinde după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Ne batem pentru locurile 7-8”. Ce i-a spus lui Denis Alibec # Fanatik
Farul a obținut 3 puncte mari duminică seară după 4-1 cu Universitatea Craiova, dar „marinarii” au un obiectiv neașteptat. Ce a spus Ianis Zicu după meci.
Acum 2 ore
06:50
„Are o medie de puncte excepțională: 24 în 11 meciuri”. Cristiano Bergodi, lăudat de șefi după Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv # Fanatik
Cristiano Bergodi a venit în Giulești cu actuala sa echipă, U Cluj, și a plecat acasă cu toate cele 3 puncte. Șefii din Ardeal îl laudă pe tehnicianul italian, cel care are niște cifre de invidiat.
Acum 4 ore
05:50
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la Cotroceni # Fanatik
Ce economii a făcut, de fapt, Nicușor Dan în primele șase luni de mandat la Cotroceni. Cât de adevărată este afirmația președintelui că a redus cheltuielile cu 30%
Acum 8 ore
00:20
Robert Ilyeș, tranșant după eșecul cu FCSB. „„Sunt frustrat! Rar o mai prinzi în asemenea hal” # Fanatik
FCSB s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Csíkszereda, pe Arena Națională, într-un meci disputat pe ninsoare. Robert Ilyeș acuză arbitrajul și spune că echipa sa a ratat o șansă importantă.
Acum 12 ore
23:40
Darius Olaru, furios după arbitrajul din FCSB – Csikszereda 1-0: „Dacă așa se protejează, mi se pare incredibil”. Ce a zis Tănase de penalty-ul ratat # Fanatik
FCSB a luat 3 puncte după un meci chinuit acasă cu Csikszereda. Jucătorii lui Elias Charalambous vor acum alte puncte din meciurile următoare cu Botoșani și Oțelul. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat.
23:30
Elias Charalambous, îngrijorat la FCSB – Csikszereda: „Periculos să joci în asemenea condiții”. Ce spune despre transferuri. Video # Fanatik
FCSB a câștigat cu emoții meciul cu Csíkszereda, scor 1-0, în condiții dificile, și rămâne în lupta pentru play-off. Elias Charalambous a vorbit despre partida de pe Arena Națională.
23:20
Imagini copleșitoare de pe Toumba, la meciul lui Răzvan Lucescu. Omagiu pentru suporterii lui PAOK care și-au pierdut viața în România. Foto / Video # Fanatik
Scene copleșitoare în timpul meciului PAOK - Panserraikos 4-1. Suporterii echipei lui Răzvan Lucescu au adus un omagiu celor 7 tineri decedați în accidentul din România.
23:20
Primul verdict al lui Gigi Becali după debutul lui Matei Popa la FCSB: „Mai avea un metru și o gafa”. Cine va apăra la următorul meci # Fanatik
Gigi Becali a decis să folosească un portar U21 pentru a putea avea doar jucători de câmp experimentați. Care a fost părerea patronului FCSB despre debutul lui Matei Popa
23:20
Pontul zilei de luni, 2 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru FC Botoșani – Oțelul # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 2 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul FC Botoșani - Oțelul.
23:10
Gigi Becali s-a sfătuit cu Mirel Rădoi pentru ultimul transfer: „Mi-a spus că era pe lista lui!” Care sunt ultimele mutări pregătite: „L-am văzut de acum şase luni!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit după FCSB - Csikszereda 1-0 că s-a sfătuit şi cu Mirel Rădoi la transferul lui Joao Paulo. Patronul roş-albaştrilor a dat detalii despre ultimele două transferuri pregătite.
22:50
Gigi Becali, amenințare șocantă pentru Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0: „O să mai joace la anul! Să vezi ce o să mă distrez” # Fanatik
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu Daniel Bîrligea și l-a amenințat pe atacant după FCSB - Csikszereda 1-0. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat latifundiarul din Pipera despre atacantul său.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 2 februarie 2026, poate aduce un câștig de 621 lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din campionatele de top din Europa.
22:40
Gigi Becali l-a făcut praf și pulbere pe „centralul” Moldoveanu după FCSB – Csikszereda: „Un nenorocit! Facem cerere să-l scoatem din arbitraj” # Fanatik
Gigi Becali a pus tunurile pe arbitraj după FCSB - Csikszereda. Patronul roș-albaștrilor a fost extrem de vehement la adresa manierei arbitrului Moldoveanu. Ce a declarat omul de afaceri
22:10
Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda. Scenă emoţionantă la finalul meciului # Fanatik
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a titularizat pe Matei Popa, care a debutat în SuperLiga în meciul cu Csikszereda. Un prim meci reuşit pentru Donnarumma de FCSB, care a ţinut poarta intactă.
22:10
Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Farul – U Craiova și FCSB – Csikszereda # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după meciurile Farul - U Craiova și FCSB - Csikszereda
22:00
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!” # Fanatik
Inter a luat toate cele 3 puncte din deplasarea cu Cremonese. Vezi pe Fanatik.ro cum a reacționat Cristi Chivu după victoria obținută de echipa sa în etapa 23 din Serie A.
21:40
Gol de PlayStation în Tottenham – Manchester City. Radu Drăgușin, martor la execuția care candidează la Premiul Puskas. Video # Fanatik
Fază de senzație în Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin a marcat golul începutului de an. L-a învins pe Donnarumma cu un scorpion kick. Antrenorului nu i-a venit să creadă.
21:40
Joao Paulo, surprins în tribune la FCSB – Csikszereda! Lângă cine a stat noul jucător al campioanei României. Foto # Fanatik
Joao Paulo, jucătorul transferat de FCSB în această iarnă, a fost surprins în tribune la meciul cu Csíkszereda, alături de oficialii clubului. Urmează anunțul oficial.
21:10
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile # Fanatik
Românii care muncesc în mai multe domenii într-o țară importantă din Europa au pus bazele unei echipe de fotbal. Formația lor nu face doar simplu act de prezență, ci obține și rezultate remarcabile.
21:10
Juri Cisotti, două goluri în patru zile pentru FCSB! Italianul este pe val după ce a înscris cu Fenerbahce și Csikszereda # Fanatik
Cisotti este de neoprit la FCSB! Italianul a marcat și cu Csikszereda Miercurea Ciuc după ce a făcut-o și în urmă cu patru zile contra lui Fenerbahce. Cum a înscris mijlocașul campioanei
21:10
Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de la FCSB un nou penalty după aproape 5 ani de la precedentul. Video # Fanatik
Florin Tănase a ratat un nou penalty după ce s-a aflat față în față cu Eduard Pap. Vezi pe Fanatik.ro detalii despre faza petrecută în etapa 24 din SuperLiga și când s-a mai întâmplat acest scenariu.
20:50
Gigi Becali a ochit un jucător la U Cluj după 2-0 la Rapid. „E greu să-l iei acum”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a urmărit meciul Rapid - U Cluj 0-2 și a ochit un nou jucător. Pe cine a lăudat patronul FCSB-ului după victoria ardelenilor în Giulești.
20:40
Andrei Vochin, contrariat de forma echipelor de titlu din SuperLiga după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Unde-i adevărul?” # Fanatik
Andrei Vochin caută răspunsuri despre adevărata față a Universității Craiova. Oltenii au început 2026 cu prestații excelente, dar au capotat inexplicabil la Ovidiu, împotriva Farului. Dinamo și Rapid nu au convins nici ele.
20:40
Radu Drăgușin, „demolat” de fostul jucător al lui Manchester City după primul meci ca titular la Spurs în acest sezon. „Face doar pași în spate” # Fanatik
Radu Drăgușin a fost aspru criticat în Anglia după primul meci ca titular la Tottenham în acest sezon. Fundașul român a greșit la ambele goluri marcate de Manchester City din prima repriză.
19:50
Cum au reacționat fanii lui Tottenham după prestația lui Radu Drăgușin din meciul cu City! Românul, val de critici: „Jucător groaznic!” / „Un clovn” # Fanatik
Deși este primul meci al lui Radu Drăgușin ca titular în acest sezon, fanii lui Spurs și-au pierdut deja răbdarea. Ce au scris suporterii londonezi pe rețelele de socializare despre internaționalul român
19:50
Tudor Băluță a intrat în poartă la Farul – Universitatea Craiova 4-1. S-a pregătit minute în șir, dar a luat gol imediat de la Alibec! Reacția sinceră a olteanului # Fanatik
Tudor Băluță a ajuns portar de nevoie în Farul – Universitatea Craiova 4-1. A „înghețat” în poartă și a primit gol de la Alibec. Ce a spus la final de meci, la flash-interviu.
19:50
Filipe Coelho anunţă o accidentre serioasă la Universitatea Craiova: „O să vedem cu departamentul medical cât lipseşte!” De ce au pierdut oltenii cu Farul # Fanatik
Filipe Coelho a recunoscut superioritatea Farului în victoria obţinută de "marinari" cu 4-1. Antrenorul Universităţii Craiova a anunţat o accidentare serioasă în echipa olteană.
19:40
Planul lui Gigi Becali împotriva Universității Craiova a reușit. Denis Alibec, gol în poarta oltenilor în primul meci de la revenirea la Farul. „De aia am grăbit actele!” # Fanatik
Denis Alibec a marcat în primul său meci de la revenirea la Farul Constanța. Planul lui Gigi Becali a funcționat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
19:30
Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova! Cât lipseşte ucraineanul. Foto # Fanatik
Pavlo Isenko a fost eliminat în minutul 84 al meciului dintre Farul şi Universitatea Craiova. Portarul oltenilor a fost înlocuit de Tudor Băluţă, care a luat gol de la Denis Alibec.
19:10
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!” # Fanatik
Un fotbalist de 38 de ani care evoluează în România a dezvăluit care este alimentul extrem de popular și consumat zilnic de români pe care l-a eliminat din mesele sale.
Acum 24 ore
19:00
Internaționalul U21 al României face spectacol în Italia! Hat-trick spectaculos împotriva Milanului. Video # Fanatik
Ioan Vermeșan, atacantul internațional U21 care evoluează pentru Hellas Verona, a înscris o triplă de excepție împotriva Milanului. Cum a reușit să marcheze tânărul fotbalist român
19:00
Radu Drăgușin, eroare la golul înscris de Cherki în Tottenham – Manchester City. Fundașul român l-a exasperat pe antrenorul lui Spurs # Fanatik
Radu Drăgușin a avut o seară dificilă în meciul Tottenham – Manchester City. Fundașul român a fost în prim-plan la deschiderea scorului. S-a apărat mult prea larg.
18:50
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el” # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre relația tensionată cu fostul antrenor de la echipa sa, Victor Pițurcă. Ce i-a reproșat tehnicianul când era în detenție.
18:30
Gigi Becali a făcut toate calculele FCSB după victoriile lui U Cluj și UTA. Mesaj tare pentru Iftime. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali e optimist după rezultatele înregistrate în etapa a 24-a din SuperLiga. Latifundiarul din Pipera e convins că FCSB va prinde play-off-ul și i-a transmis un mesaj tare lui Valeriu Iftime
18:20
Mihai Toma a spus cum face față presiunii de la FCSB: „Mereu am fost așa”. Cine îl ajută pe tânărul fotbalist, de fapt # Fanatik
Mihai Toma este tânărul jucător cu minute tot mai multe la FCSB. Fotbalistul U21 a vorbit despre presiunea pe care o resimte și a dezvăluit cine îl ajută să facă față, de fapt.
18:00
Universitatea Craiova, executată de foștii ei jucători cu Farul. Ișfan și Vînă au marcat după gafele comise de Romanchuk și Cicâldău. Video # Fanatik
Universitatea Craiova a avut un start de coșmar în duelul cu Farul Constanța, fiind condusă încă din primele minute după o eroare uriașă a lui Romanchuk.
17:40
Andrei Rațiu l-a scos din sărite pe Vinicius! Ce s-a întâmplat prelungirile meciului Real Madrid – Rayo Vallecano. Fanii de pe „Bernabeu” au explodat! # Fanatik
Moment tensionat pe „Bernabéu”: Andrei Rațiu a acuzat crampe în meciul Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Vinicius a reacționat nervos. Suporterii l-au taxat pe fotbalistul român.
17:10
Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui Meme”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a lămurit situaţia lui Dennis Politic la FCSB. Atacantul va fi cedat în această perioadă de mercato în Grecia, la Panaitolikos, până în vară.
16:50
Andrei Rațiu a fost pe punctul de a marca în poarta lui Real Madrid. Thibaut Courtois a avut un reflex uluitor și s-a opus șutului trimis de fundașul român.
16:40
Într-un mare oraș al lumii, găsim locul în care Daniel Pancu ocupă un loc de cinste. Tot aici, prezența lui Mircea Lucescu este puțin mai izolată. Explicația situației.
16:40
Care este clubul cu cele mai mari venituri din lume și campionatul care produce cei mai mulți bani. Bogdan Baratky, analiză privind rapoartele UEFA în comparație cu SuperLiga # Fanatik
Bogdan Baratky a făcut o analiză amplă în FANATIK despre banii pe care îi încasează marile cluburi din Europa de la UEFA, dar și despre celelalte surse de venit care completează bugetul
16:30
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Cristi Chivu caută a patra victorie consecutivă în campionat # Fanatik
Pentru Inter urmează meciul din deplasare cu Cremonese! Pe FANATIK găsiți toate informațiile despre jocul pe care echipa antrenată de Cristi Chivu îl are în Serie A.
16:10
Cristi Balaj susţine că la meciul FC Argeş - UTA Arad a fost o viciere de rezultat. Andrei Chivulete nu a văzut un penalty clar pentru gazde.
15:40
„Mai iau doi jucători”. Patronul FCSB e pregătit să dea lovitura pe finalul perioadei de transferuri. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, mai hotărât ca niciodată să întărească echipa. Patronul FCSB-ului a anunțat noi transferuri pe finalul perioadei de mercato din această iarnă. Pe cine aduce, de fapt.
15:20
Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre decizia controversată a arbitrului la Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu a comentat franc faza din minutul 84 de la Rapid - Universitatea Cluj 0-2. Acționarul minoritar al giuleștenilor nu e de acord cu faptul că Florin Andrei a dictat penalty pentru oaspeți
14:50
Dosarul de securitate al celebrului Ștefan Kovacs l-a surprins pe Mitică Dragomir. „A făcut rău cuiva?” # Fanatik
Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Ștefan Kovacs, după ce a ieșit la suprafață faptul că fostul mare antrenor român are un dosar de rețea în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
