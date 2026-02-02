De ce se opune metroului o comună de lângă București: Ne va izola și mai mult – consilier local

13:00

MedOcean, un start-up bazat pe Inteligență Artificială (AI) axat pe sistemul medical, transmite că a reușit să realizeze primul studiu calitativ din România care arată comportamentul potențialilor pacienți în raport cu furnizorul de servicii medicale și trage câteva concluzii care pot părea surprinzătoare. Printre acestea, faptul că 4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de clinici de la primul apel telefonic, o mare problemă fiind lipsa de empatie a operatorilor, sau că pacientul modern cere de la sistemul medical rapiditate și claritate pe model "UBER sau Netflix".