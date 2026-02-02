De ce se opune metroului o comună de lângă București: Ne va izola și mai mult – consilier local
Economica.net, 2 februarie 2026 09:20
Traseul suprateran al Magistralei 2 de metrou propus în cadrul extinderii acesteia către sud va izola și mai mult locuitorii din zonă, spune un consilier local al comunei Berceni. Duminică, primarul Sectorului 4 a anunțat că extinderea metroului în comuna Berceni așteaptă un aviz chiar din partea acestei comune.
• • •
Acum 30 minute
09:20
De ce se opune metroului o comună de lângă București: Ne va izola și mai mult – consilier local
Traseul suprateran al Magistralei 2 de metrou propus în cadrul extinderii acesteia către sud va izola și mai mult locuitorii din zonă, spune un consilier local al comunei Berceni. Duminică, primarul Sectorului 4 a anunțat că extinderea metroului în comuna Berceni așteaptă un aviz chiar din partea acestei comune.
Acum o oră
09:00
Iarna a cuprins România – Ce se întâmplă în Bucureşti, pe principalele autostrăzi din ţară şi pe aeroporturile din Capitală # Economica.net
Care este situaţia în Bucureşti, pe principalele autostrăzi din ţară şi ce se întâmplă pe aeroporturile din Capitală, puteţi citi mai jos.
09:00
Green NCAP a declarat Dacia Spring drept cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș din Europa # Economica.net
Green NCAP a stabilit cele mai „ecologice” mașini testate de la lansarea ratingurilor sale de sustenabilitate. Printre cele cinci modele premiate se află, la categoria „mașină electrică de oraș”, Dacia Spring.
Acum 12 ore
22:40
Uniunea Europeană se pregătește discret să aplice o lovitură mult mai puternică comerțului cu petrol al Rusiei. De data aceasta, Bruxelles-ul vizează mai puțin aspectele legate de plafonul de preț și mai mult realitatea aplicării sancțiunilor, scrie Oil Price.
22:10
EXCLUSIV Premieră în sistemul bancar. Revolut a ajuns pe primul loc, peste Banca Transilvania. Se apropie de 5 milioane de utilizatori # Economica.net
Record în sistemul bancar, Revolut Bank a reușit să surclaseze liderul sistemului bancar românesc, Banca Transilvania. Astfel, Banca Transilviania a anunțat acum două zile că are 4,6 milioane de utilizatori de carduri în BT Pay. Revolut Bank mai are puțin și atinge 5 milioane de utilizatori. Cifra oficială transmisă de bancă este de 4,9 milioane de utilizatori de carduri Revolut.
22:10
Polonezii de la Selena, lider mondial la produse chimice pentru construcții, au trimis 90 de milioane de euro în România # Economica.net
Grupul polonez Selena, lider mondial în producția și distribuția de produse chimice pentru construcții, și-a capitalizat firma de distribuție din România cu 90,8 milioane de euro. În schimb, compania cu activitatea de producție pe care o avea local a fost radiată.
22:10
Colete pierdute, livrări ratate și întârzieri: topul curierilor reclamați în România # Economica.net
În 2025, românii au trimis 5.244 de reclamații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), dintre care aproape 1.000 (19%) au vizat serviciile poștale.
22:10
Avertisment ING: Europa are nevoie disperată de rețele mobile mai rapide pentru a crește productivitatea. România rămâne în plutonul din spate # Economica.net
Odată cu diminuarea interesului pentru investițiile în rețelele de fibră optică, rețelele mobile vor reveni în centrul atenției în 2026, spun experții ING Bank. Aceștia atrag atenția că deși acoperirea este acum satisfăcătoare pentru majoritatea oamenilor, sunt necesare progrese suplimentare, iar Europa riscă să rămână în urma Asiei, Statelor Unite și Orientului Mijlociu în ceea ce privește cursa pentru supremația tehnologică în 5G.
22:00
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, spune premierul Starmer # Economica.net
Marea Britanie trebuie să 'facă mai mult' împreună cu Uniunea Europeană în materie de apărare, în special prin iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a indicat premierul Keir Starmer, transmit duminică AFP şi Reuters.
21:00
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează duminică AFP.
Acum 24 ore
20:30
Ucraina – Cel puţin 12 morţi într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Economica.net
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puţin 12 răniţi şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale, transmite AFP.
19:50
PSD cere adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate # Economica.net
PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, "în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii".
19:40
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 a fost de 19.586, în creştere cu 4,65%, comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
19:10
„Este, pur şi simplu, halucinant!” – Ce spun patronii din turism despre noul ministru al Turismului # Economica.net
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare, susţine Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă.
18:20
Guvernul a decis: păsuire fiscală pentru sute de mii de români. Fără e-factura pentru venituri din drepturi de autor, regim hotelier și nu numai, până la 1 iunie # Economica.net
Persoanele fizice care trebuiau să se înroleze în sistemul e-factura au primit păsuire de la guvern până pe data de 1 iunie 2026, deși măsura ar fi trebiuit să se aplice încă de la 1 ianuarie. După această dată, un număr important de români vor trebuie să emită facturi ca și firmele pentru a își încasa veniturile.
17:50
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut, în decembrie 2025, cu 1,98%, până la aproximativ 2,38 milioane, comparativ cu 2,34 milioane de poliţe active la 31 decembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
17:00
Unde se află România în clasamentul european al „sănătăţii” sectorului telecom – raport Kearney # Economica.net
România se clasează pe locul 16 din 20 în clasamentul european al "sănătăţii" sectorului de telecomunicaţii, relevă datele dintr-un raport de specialitate, publicat recent.
17:00
EXCLUSIV Tren direct Aeroport Otopeni – Ploiești: Când spune CFR Infrastructură că va fi posibil # Economica.net
Călătorii care circulă dinspre Ploiești vor putea merge cu trenul direct la Aeroportul Otopeni, fără să mai treacă prin Gara de Nord, după ce vor fi efectuate anumite lucrări prevăzute în mega-proiectul Complexul Feroviar București, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții CFR Infrastructură.
16:20
Bancomatul care schimbă bijuteriile în bani. Chinezii fac coadă la automatele care cumpără aur # Economica.net
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie, informează AFP.
15:40
Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice din oferta pentru casnici și în februarie și în martie # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației cu o ofertă standard la acest moment, menține această ofertă, cu același preț, și în lunile februarie și martie.
15:30
An decisiv pentru banii din PNRR. România se concentrează pe proiectele care pot fi terminate pânî în august 2026 # Economica.net
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar Romania se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea AGERPRES.
15:30
Pasajul de la Apărătorii Patriei ar putea fi gata în 2026. Ce pasaj nou mai construiește Primăria Sectorului 4 # Economica.net
Lucrările la pasajul de la Apărătorii Patriei vor fi finalizate anul acesta, dă asigurări primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care anunță un nou pasaj peste Șoseaua Olteniței.
15:00
Planșeul Unirii: Stadiul celui mai mare șantier din centrul Capitalei și când vor fi terminate lucrările. Anunțul constructorului VIDEO # Economica.net
Lucrările la Planșeul Unirii sunt realizate în proporție de peste 30%, acestea putând fi finalizate chiar în 2026, în avans față de termenul contractual, dacă se alocă bugetul necesar, potrivit lui Cristian Erbașu, directorul general al Construcții Erbașu.
14:30
Ofertă la angajare pentru şef de şantier: mașină de serviciu BMW seria 5, cu utilizare nelimitată, 10.000 de lei „în mână” lunar # Economica.net
Un dezvoltator imobiliar angajează în Ilfov şef de şantier pe un venit net lunar de 10.000 de lei care include salariul pentru 9 ore de muncă pe zi şi tichete de masă. Dreptul de a utiliza nelimitat maşina de serviciu BMW seria 5 se numără printre beneficiile oferite candidatului selectat pentru acest post.
14:20
Premierul slovac Robert Fico a anunţat sâmbătă pe Facebook că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe, acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP.
14:10
Proiectul extinderii către sud a Magistralei 2 de metrou, cunoscută ca "Magistrala Corporatiștilor", stă chiar în avizul comunei Berceni, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care gestionează acest obiectiv de investiții, în parteneriat cu Metrorex.
14:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a asigurat duminică că ameninţările recente ale Statelor Unite nu sperie poporul iranian şi a avertizat că orice conflict se va transforma într-un război regional, relatează agenţiile de presă internaţionale.
13:40
Criză Bosch – Profitul a scăzut puternic până la cel mai mic nivel din ultimii patru ani. Declin de 45% din cauza concurenţei din China şi costurile legate de disponibilizări # Economica.net
Datele preliminare arată că profitul operaţional (înainte de dobânzi şi taxe - EBIT) al furnizorului de componente auto Boschs-a situat în 2025 la 1,7 miliarde de euro (2,02 miliarde de dolari). Este cel mai redus nivel al profitului din ultimii patru ani, performanţa companiei fiind afectată de costurile de miliarde de euro cu concedierea a mii de angajaţi.
13:10
Metrou Gara de Nord – Gara Progresul: Începe proiectarea tuturor celor 14 stații. Când vor fi gata VIDEO # Economica.net
Începe proiectarea tuturor celor 14 noi stații de metrou din cadrul proiectului de extindere a Magistralei M4, pe tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, informează duminică Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Acesta estimează că lucrările vor fi terminate peste șapte ani, respectiv în 2033.
13:00
FOTO Studiu în premieră în sistemul medical. De ce pierd clinicile 4 din 10 pacienți români de la primul apel # Economica.net
MedOcean, un start-up bazat pe Inteligență Artificială (AI) axat pe sistemul medical, transmite că a reușit să realizeze primul studiu calitativ din România care arată comportamentul potențialilor pacienți în raport cu furnizorul de servicii medicale și trage câteva concluzii care pot părea surprinzătoare. Printre acestea, faptul că 4 din 10 potențiali pacienți sunt pierduți de clinici de la primul apel telefonic, o mare problemă fiind lipsa de empatie a operatorilor, sau că pacientul modern cere de la sistemul medical rapiditate și claritate pe model "UBER sau Netflix".
12:00
Anunţ pentru toţi românii – Ce se întâmplă cu facturile la gaze pentru luna ianuarie (AEI) # Economica.net
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
11:30
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21%, în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 599,7 milioane de lei, de la 859,3 milioane de lei, în noiembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
10:50
India a anunţat duminică o liberalizare a pieţelor sale de capital, permiţând, pentru prima dată, ca persoanele care locuiesc în afara ţării să investească direct în acţiuni indiene printr-un mecanism simplificat, ceea ce elimină necesitatea de a opera exclusiv pe căi instituţionale, informează EFE.
10:40
Cum va fi vremea în următoarele trei zile în Bucureşti şi în ţară – Vezi zonele afectate de fenomene extreme # Economica.net
Meteorologii au emis, duminică, o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în întreaga ţară, până miercuri dimineaţa. De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis şi o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
10:30
Israelul va redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt şi Fâşia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane şi în condiţii drastice, informează duminică AFP.
10:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliştii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi un arc de triumf în Washington, descriind o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, informează duminică dpa, citată de Agerpres.
Ieri
09:20
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat sâmbătă un acord cu India pentru ca această ţară să cumpere petrol din Venezuela, al cărui sector a fost liberalizat după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, în loc să îl importe din Iran, informează duminică EFE.
08:20
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, informează AFP.
08:20
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuşi Labubu, a ales Londra drept sediu regional pentru Europa şi va deschide încă şapte magazine în Regatul Unit, potrivit Reuters, citată de News.ro.
08:10
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală.
08:00
Peter Braun, cunoscutul investitor american celebru mai ales după scandalul privatizării Alro, renunță la business-ul de comerț cu energie electrică din România # Economica.net
“Proiect de decizie și raport privind retragerea Licenţei nr. 2298 pentru activitatea traderului de energie electrică, acordată societăţii GAS & POWER TRADING SRL prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 2389 din 29.12.2021, la solicitarea operatorului”.
08:00
Action, care are mereu 1.500 de produse sub 5 lei, se extinde şi angajează și lucrători part time. Ce salarii oferă # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine în Drobeta Turnu Severin şi Bucureşti, unde face angajări, potrivit anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
31 ianuarie 2026
20:30
TOP DOBÂNZI – Tot ce trebuie să știi, dacă vrei să iei credit în 2026. Condițiile nu mai sunt aceleași # Economica.net
Pentru mulți nu este chiar cel mai bun moment pentru a lua un credit de nevoi personale, dar situații speciale apar mereu. Iată care sunt condițiile oferite de bănci anul acesta. Dobânzi, rată, obligații.
19:30
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă, potrivit dpa, citată de Agerpres.
19:10
Cu peste 51 de milioane de utilizatori lunari în UE, WhatsApp a fost inclusă în categoria marilor platforme online, ceea ce înseamnă un nou nivel de control și obligații din partea autorităților de reglementare pentru serviciul deținut de Meta.
19:00
Consiliera lui Bolojan, mesaj fără echivoc pentru bugetari. Oana Gheorghiu: Nimeni, niciodată, nu mai trebuie să lase robinetul deschis # Economica.net
Într-un mesaj pe Facebook, Oana Gheorghiu, consilier al premierului Ilie Bolojan, transmite, încă o dată, că e timpul să strângem cureaua.
18:30
Viktor Orban spune că Ungaria nu are nevoie de măsuri de austeritate: Nu trebuie să luăm nimic de la oameni # Economica.net
Viktor Orban, premierul Ungariei, exclude posibilitatea ca Guvernul să treacă la măsuri de austerite după alegerile din primăvară.
18:00
România apare în dosarele Epstein, lângă Trump, Clinton și mulți alții. Români menționați cu nume și prenume. Epstein: Caut loc de muncă pentru o bună prietenă, model din România # Economica.net
Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie care s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România, în primul rând în legătură cu un fost model, absolventă a unei facultăți de economie.
17:30
Premieră. Cum poate deveni România capitala „banilor verzi”. Ce sunt finanțele sustenabile și cum tratează românii piețele viitorului # Economica.net
În cadrul unui proiect european, Institutul de Studii Financiare (ISF) a realizat, în premieră pentru România, mai multe studii privind tranziția către finanțele verzi, cercetări bazate pe sondaje care au luat în considerare peste 200 de investitori relevanți în piețele financiare și peste 1.200 de persoane obișnuite. Concluzia unuia dintre aceste materiale este că România are șansa de a deveni un hub al tranziției spre piețele financiare ale viitorului, în contextul reglementărilor europene ESG.
17:20
Iranul amenință că va declara armatele europene drept organizații teroriste, după ce statele UE au desemnat Corpul Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă # Economica.net
Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi (foto), a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale Uniunii Europene pe lista grupărilor teroriste, ca răspuns la includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista UE cu "organizaţii teroriste" de către blocul comunitar joi, transmite EFE, citată de Agerpres.
