Alisha Lehmann și Montel McKenzie: iubire și fotbal în lumina reflectoarelor
MainNews.ro, 2 februarie 2026 09:20
Alisha Lehmann, celebra fotbalistă elvețiană, revine pe terenul englezesc cu Leicester City Women, după despărțirea de Douglas Luiz. Acum, se bucură de o nouă relație cu Montel McKenzie, jucător în Isthmian League Premier Division. Urmărește evoluția lor pe Instagram @alishalehmann7 pentru cele mai recente actualizări. Alisha Lehmann, fostă jucătoare la Juventus și Como Women, s-a
• • •
Acum 5 minute
09:40
Găurile negre fugare care străbat galaxiile reprezintă un fenomen fascinant în astrofizică. Aceste obiecte masive pot călători cu viteze uriașe, lăsând în urmă urme vizibile și influențând formarea stelelor. Descoperirea lor ne ajută să înțelegem mai bine universul activ și dinamic în care trăim. Găurile negre fugare sunt obiecte masive care străbat galaxiile la viteze
09:40
Coridorul vertical al gazelor europene, o soluție strategică pentru Europa, conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, reducând dependența de gazul rusesc. Această infrastructură energetică provoacă o schimbare în fluxul de gaze, asigurând securitatea energetică și întărind relațiile comerciale dintre țări. Coridorul Vertical conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru a reduce dependența de
Acum 30 minute
09:20
Moltbook, o rețea socială inovatoare pentru agenți AI, a atras rapid peste 32.000 de utilizatori. Creată de Matt Schlicht, platforma facilitează interacțiuni autonome între roboți, ridicând întrebări despre viitorul inteligenței artificiale. Observații umane sunt încurajate, dar coordonarea rămâne autonomă. Noua rețea socială Moltbook permite agenților AI să interacționeze exclusiv între ei Peste 32.000 de agenți
09:20
Acum o oră
08:50
PSD a votat măsuri esențiale pentru sprijinul familiilor vulnerabile, inclusiv eliminarea CASS pentru mame, pensii one-off și un pachet de ajutoare pentru copii, estimând un impact bugetar total de 3,39 miliarde lei. Aceste măsuri vizează peste 5 milioane de români și sunt prioritizate în contextul creșterii costului vieții. PSD a votat măsuri de sprijin economic
Acum 2 ore
08:40
FCSB a obținut prima victorie din 2026, învingând FK Csikszereda cu 1-0 pe Arena Națională, într-un meci disputat pe zăpadă. Juri Cisotti a marcat golul decisiv, iar Florin Tănase a ratat un penalty. FCSB își revine după rezultatele slabe din campionat, în timp ce Csikszereda continuă seria înfringerilor. FCSB a învins FK Csikszereda cu 1-0
08:40
Judecătorul Claudiu Drăgușin critică propunerile lui Claudiu Sandu, comparând interpretarea acestora cu legislația sovietică din anii 1950. Tensiunile dintre cei doi magistrați au crescut după limitarea accesului procurorilor la sistemul ECRIS, afectând astfel colaborarea între secții. Drăgușin subliniază riscurile interpretării unilaterale a legilor. Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin critică propunerile fostului vicepreședinte Claudiu Sandu Drăgușin compară
08:40
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, avertizează asupra riscurilor unui conflict global și respinge afirmațiile occidentale despre amenințările Rusiei și Chinei. Medvedev subliniază că situația internațională devine tot mai periculoasă, dar Rusia nu dorește un conflict global, deși nu îl poate exclude. Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, denunță
08:20
Inflația erodează economiile pe termen lung, făcând ca banii lăsați în repaus să-și piardă din valoare. Investitori pot opta pentru depozite bancare, titluri de stat sau acțiuni. Noul normal include o inflație mai mare și dobânzi ridicate, schimbând radical abordarea financiară a populației. Inflația reduce valoarea reală a economiilor și afectează puterea de cumpărare Depozitele
08:10
Parlamentul României își reia activitatea, iar deputații și senatorii trebuie să abordeze subiecte cruciale, precum alegerea liderilor de grup, aprobarea bugetului pentru 2026 și numirile pentru SRI și SIE. Opoziția, formată din AUR și alte partide, se pregătește să conteste guvernul prin moțiuni de cenzură. Parlamentul României reîncepe activitatea pe 2 februarie, cu alegeri pentru
08:10
Iranul a demarat lucrări de reabilitare a instalațiilor nucleare avariate după atacurile Israelului și SUA, conform imaginilor satelitare. Aceste activități ar putea indica intenții de a reactiva programul nuclear, în contextul tensiunilor regionale și a cerințelor sporite impuse de Washington. Iranul începe lucrări de refacere la instalațiile nucleare avariate de atacurile Israelului și SUA Imagini
Acum 4 ore
07:40
În 2025, Guvernul a cheltuit 100 de lei, dintre care 18 lei au fost împrumuturi, reflectând un deficit bugetar ridicat. O ușoară revenire în finanțele statului a fost notată, dar anul rămâne dezechilibrat comparativ cu ultimele două decenii. Descoperiți mai multe detalii pe Profit.ro. Anul trecut, Guvernul a cheltuit 100 de lei, din care 18
07:20
Cristi Chivu a reacționat după victoria Interului cu 2-0 în fața Cremonese, bucurându-se de avansul echipei în campionat. Antrenorul român a dezvăluit că perioada încărcată l-a afectat, povestind cum a fost trezit de fiica sa, temându-se că a întârziat la o ședință. Inter se pregătește pentru următoarele provocări. Cristi Chivu a reacționat după victoria Inter-ului
07:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins posibilitatea concedierilor în sistemul de sănătate, subliniind că acesta este subdimensionat. Măsurile recente au generat economii de 3,3 miliarde de lei, iar estimările pentru anul acesta sunt de 5 miliarde. Eliminarea inechităților rămâne o prioritate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat economii de 3,3 miliarde de lei în sănătate
07:10
Donald Trump a comentat despre dezvăluirile recente legate de Jeffrey Epstein, insistând că informațiile îl absolvă și că intenționează să acționeze în justiție împotriva autorului Michael Wolff și a averii lui Epstein. Deși numele lui apare frecvent în documente, Trump neagă orice implicare ilegală. Donald Trump a oferit prima reacție oficială după desecretizarea documentelor din
06:40
Luis Suarez a adus victorie crucială pentru Sporting Lisabona în Liga Portugal, marcând o execuție spectaculoasă în al șaselea minut de prelungiri împotriva celor de la Nacional. Această reușită fantastică întărește șansele echipei în lupta pentru titlu. Află mai multe despre momentul decisiv al meciului! Sporting Lisabona a câștigat un meci crucial în Liga Portugal
06:40
Nicușor Dan a transmis urări aniversare lui Răzvan și Dani de la „Super Neatza", subliniind importanța simpatiei publicului pentru succesul în televiziune și politică. Președintele a apreciat rolul emisiunii în aducerea problemelor reale ale societății, invitând la o întâlnire peste 25 de ani pentru a continua discuțiile importante. Nicușor Dan a transmis urări de aniversare
06:10
Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, acuză europenii de supunere față de SUA, afirmând că acțiunile acestora împotriva IRGC le afectează propriile interese. Iranul pregătește măsuri, inclusiv expulzarea atașaților militari din UE, în contextul violențelor interne și al protestelor sângeroase. Președintele Parlamentului iranian, Ghalibaf, a activat articolul 7 din Legea privind contramăsurile împotriva forțelor armate
Acum 6 ore
05:40
Atenționări Infotrafic: viscol și ninsoare afectează sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență maximă și să verifice starea drumurilor înainte de a pleca la drum. Respectați regulile de circulație și echipați-vă mașinile cu anvelope de iarnă pentru siguranță. Avertizări de viscol și ninsoare pentru sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei Nu sunt
05:20
Gigi Becali a criticat dur arbitrajul în urma meciului FCSB – Csikszereda 1-0, acuzând faptul că echipa sa a fost dezavantajată. Deși FCSB a obținut victoria, patronul s-a declarat nemulțumit de deciziile luate de arbitrul Cristian Moldoveanu și a cerut eliminarea acestuia din arbitraj. Detalii complete în articol. FCSB a învins Csikszereda cu 1-0 într-un
05:10
Chinezii, atrași de prețul record al aurului, se înghesuie la automatele din mall-uri pentru a vinde bijuterii moștenite. În Shanghai, cozi lungi de clienți aşteaptă să transforme produsele din aur în bani. Cu sume substanțiale afișate, procesul devine tot mai popular și sigur comparativ cu vânzarea tradițională. Chinezii vând bijuteriile moștenite din cauza creșterii prețului
04:40
Departamentul de Justiție al SUA nu va deschide noi proceduri împotriva lui Jeffrey Epstein, conform lui Todd Blanche. În ciuda publicării a 3,5 milioane de documente, nu s-au găsit dovezi suficiente pentru urmăriri penale. Donald Trump se consideră „absolvit" de orice implicare în scandal. Departamentul de Justiție al SUA a confirmat că nu va deschide
04:20
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB, după victoria cu Csikszereda. Pe lângă Joao Paulo, echipa va semna cu un atacant și un mijlocaș. Becali s-a consultat cu Mirel Rădoi despre transferuri, iar Joao Paulo va efectua vizita medicală. Detalii despre sumele implicate și așteptările pentru sezonul actual. Gigi Becali a anunțat noi transferuri
04:10
Liam, un băiețel de 5 ani din Minneapolis, a fost arestat de ICE împreună cu tatăl său, provocând indignare națională. Judecătorul Fred Biery a condamnat acțiunile agențiilor de imigrare, subliniind trauma cauzată copiilor pentru cote de deportare. Un apel pentru un sistem de imigrație mai uman este necesar. Liam, un băiețel de 5 ani, a
Acum 8 ore
03:40
Regizorul filmului Melania, Brett Ratner, apare în fotografii cu Jeffrey Epstein, conform documentelor Departamentului de Justiție al SUA. Acuzat de hărțuire sexuală de mai multe femei, Ratner este în centrul controversei legate de lansarea filmului, care reflectă viața primei doamne a Statelor Unite. Brett Ratner, regizorul filmului Melania, a fost fotografiat alături de Jeffrey Epstein
03:10
16 morți în accidente tragice din Turcia: un autocar s-a răsturnat într-o râpă, omorând nouă persoane, iar pe autostrada Antalya-Isparta, o coliziune frontală a dus la decesul altor șapte oameni. Eforturile de salvare sunt coordonate de autorități, iar supraviețuitorii se află în stare gravă. 16 morți în două accidente în Turcia, în doar câteva ore
03:10
Gigi Becali surprinde un titular FCSB după victoria cu Csikszereda: „Te distrezi pe teren?” # MainNews.ro
Gigi Becali critică vehement prestația lui Daniel Bîrligea după victoria FCSB împotriva Csikszereda. Patronul echipei îi reproșează lipsa de implicare și promite să-l sune pentru a-i transmite mesajul de a-și da silința. Becali consideră că Bîrligea poate fi un atacant valoros, dar trebuie să joace cu dăruire. Gigi Becali critică prestația modestă a lui Daniel
02:40
Cod galben de ninsori a fost emis de ANM pentru județele Brăila, Argeș, Prahova și Dâmbovița. Fenomenele meteo includ ninsori temporare cu un strat de zăpadă de 5-10 cm. Autoritățile recomandă precauție și evitarea călătoriilor neesențiale în perioada afectată. Rămâneți informați și pregătiți!
02:40
Oana Gheorghiu sugerează privatizarea TAROM după modelul Dacia, evidențiind beneficiile parteneriatelor cu investitori străini. Vicepremierul subliniază necesitatea reformelor și a unei gestionări eficiente a companiilor de stat pentru a evita pierderile și a asigura servicii publice de calitate în România. Oana Gheorghiu consideră că TAROM ar trebui privatizată similar cu Dacia Exemplul Dacia ilustrează că … Articolul Oana Gheorghiu propune privatizarea TAROM după modelul Dacia apare prima dată în Main News.
02:10
21 de prieteni din Belgia au câștigat 123 de milioane de euro la EuroMillions, fiecare primind aproximativ 5,8 milioane. Biletul câștigător a fost jucat la o brutărie din Flandra de Est. Descoperirea câștigului a adus bucurie și petrecere, dar unii câștigători pun sănătatea înaintea banilor. 21 de prieteni din Belgia au câștigat 123 de milioane … Articolul 21 de belgieni câștigă 123 milioane euro la EuroMillions după 15 apeluri pierdute apare prima dată în Main News.
02:10
Darius Olaru a criticat dur arbitrajul după meciul FCSB – Csikszereda 1-0, acuzând centralul Cristian Moldoveanu că a lăsat jocul prea liber și nu a sancționat intrările dure. Olaru subliniază că echipa ar fi trebuit să marcheze mai mult în prima repriză pentru a-și simplifica meciul. Darius Olaru critică arbitrajul lui Cristian Moldoveanu după meciul … Articolul Darius Olaru, nemulțumit de arbitraj la FCSB – Csikszereda 1-0: „A fost o simulare” apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu discută despre provocările întâmpinate în administrația publică, evidențiind lipsa digitalizării ca fiind un șoc. Într-un interviu acordat Euronews, ea subliniază diferențele de ritm între mediul privat și cel public, exprimându-și speranța pentru o digitalizare eficientă a proceselor guvernamentale. Oana Gheorghiu, vicepremier apolitic, discută despre experiența în administrația publică Principalul șoc a fost … Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Primul meu șoc în administrația publică” apare prima dată în Main News.
01:40
George Simion, liderul AUR, a subliniat importanța românilor din diaspora pentru economia statelor occidentale, cerând crearea unui Minister al Externelor și Comerțului. La Forumul antreprenorilor români, Simion a evidențiat necesitatea sprijinirii relațiilor economice cu comunitățile românești din străinătate. George Simion susține importanța românilor din diaspora pentru economiile occidentale Partidul AUR își dorește Ministerul de Externe … Articolul George Simion: AUR vizează Ministerul Extern și Comerțul Exterior apare prima dată în Main News.
01:10
Matei Popa, tânărul portar al FCSB, a debutat cu succes în victoria 1-0 contra Csikszereda. La doar 18 ani, el a primit sfaturi valoroase de la colegi precum Ștefan Târnovanu, exprimându-și mulțumirea pentru ajutorul primit. Popa preferă portarul Verbruggen, menționând că Donnarumma nu este pe placul său. Matei Popa a debutat la FCSB într-un meci … Articolul Matei Popa: „Ajutorul pe care l-am primit e esențial. Deloc fan Donnarumma” apare prima dată în Main News.
01:00
Aproximativ 90.000 de oameni au protestat la Praga pentru a-l susține pe președintele Petr Pavl și pentru a denunța guvernul de dreapta condus de Andrej Babiš. Manifestanții acuză executivul de comportamente lipsită de demnitate. Protestul este sprijinit de o petiție care a strâns rapid peste 600.000 de semnături, vizând un milion. Protest masiv la Praga … Articolul Peste 90.000 de oameni protestează în Praga pentru sprijinul președintelui Pavl apare prima dată în Main News.
00:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță regândirea codurilor de boală ca urmare a deciziei de neplată a primei zile de concediu medical. Schimbările vizează reducerea inechităților în sistemul de concedii medicale și vor fi implementate în colaborare cu asociațiile de pacienți. Normele de aplicare vor fi transparente. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță schimbarea codurilor de boală … Articolul Schimbarea codurilor de boală: Ministrul Sănătăţii despre concediul medical apare prima dată în Main News.
00:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat impactul dezechilibrului politic asupra României, evidențiind costurile ce afectează cetățenii și relațiile cu investitorii. Ea speră ca deciziile luate de coaliția guvernamentală să prioritizeze interesele naționale peste cele de partid, pentru a asigura stabilitate economică. Vicepremierul Oana Gheorghiu avertizează asupra costurilor dezechilibrului politic pentru România Scandalurile publice afectează relațiile cu … Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu: Dezechilibrul politic afectează România apare prima dată în Main News.
00:20
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a lăudat pe Donald Trump pentru curaj, dar a remarcat că submarinele nucleare americane invocate de acesta sunt de negăsit. Medvedev a subliniat eforturile lui Trump de a aduce pacea în contextul războiului din Ucraina, afirmând că Rusia va obține curând victorie. Dmitri Medvedev l-a lăudat pe … Articolul Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump: Submarine nucleare uitate? apare prima dată în Main News.
00:10
Florin Tănase a impresionat după victoria FCSB 1-0 cu Csikszereda, comentând în mod amuzant despre acoperișul decapotabil al Arenei Naționale. El a subliniat importanța acestei victorii și a vorbit despre penalty-ul ratat, pregătind echipa pentru următoarele meciuri vitale în lupta pentru play-off. FCSB a învins Csikszereda cu 1-0 în etapa a 24-a din Liga 1 … Articolul Florin Tănase, declarație surprinzătoare după FCSB – Csikszereda 1-0: „E decapotabil” apare prima dată în Main News.
00:00
Un obuz din Primul Război Mondial a fost descoperit în rectul unui bărbat de 24 de ani, operat de urgență în Toulouse. Medicii au fost șocați când au realizat că sursa durerilor abdominale era un proiectil vechi. Intervenția geniștilor a confirmat că obiectul era inert, eliminând riscurile de explozie. Un obuz din Primul Război Mondial … Articolul Obuz din Primul Război Mondial găsit în corpul unui bărbat operat la Toulouse apare prima dată în Main News.
1 februarie 2026
23:40
Congresul USR din februarie: teama de fuziunea cu PNL blochează identitatea ideologică # MainNews.ro
USR se va reuni în februarie pentru un Congres, dar nu va clarifica identitatea ideologică a partidului, ceea ce stârnește temeri legate de fuziunea cu PNL. Propunerile nu includ poziționarea ca partid de centru-dreapta, generând controverse interne și îngrijorări în rândul analiștilor despre viitorul formațiunii. USR va organiza un Congres la sfârșitul lunii februarie pentru … Articolul Congresul USR din februarie: teama de fuziunea cu PNL blochează identitatea ideologică apare prima dată în Main News.
23:30
Primarul PNL din Bacău, Petru Iștoc, a generat controverse cu declarația că „cei care nu muncesc, nu merită să trăiască”. Comentariile sale radicale, susținute de argumente religioase, au stârnit indignare și critici privind lipsa de empatie față de cetățenii asistați social. Reacții virale pe rețelele de socializare. Primarul Petru Iștoc din Cleja, Bacău, a stârnit … Articolul Primar PNL Bacău: „Cine nu muncește nu merită să traiască” apare prima dată în Main News.
23:20
Volodimir Zelenski a anunțat că negocierile de pace între Statele Unite, Ucraina și Rusia vor avea loc pe 4 și 5 februarie în Abu Dhabi. Președintele Ucrainei a subliniat importanța unei discuții obiective și speră la un sfârșit demn al războiului, în contextul tensiunilor teritoriale sensibile. Negocieri de pace între Statele Unite, Ucraina și Rusia … Articolul Negocieri de pace între Ucraina, Rusia și SUA, anunțate de Zelenski pentru miercuri apare prima dată în Main News.
23:10
Manifestantul iranian Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, a fost eliberat pe cauțiune după ce risca execuția. Are 26 de ani și a fost arestat după protestele din ianuarie. Acuzațiile vizează „complot împotriva securității interne”. Situația din Iran este critică, cu mii de victime raportate. Erfan Soltani, activist iranian, a fost eliberat pe cauțiune … Articolul Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, eliberat pe cauțiune apare prima dată în Main News.
23:10
Radu Drăgușin a avut o prestație dificilă la primul meci ca titular după un an, fiind responsabil pentru ambele goluri primite de Tottenham. După o repriză slabă, românul a evoluat mai bine în a doua parte, iar echipa a reușit o revenire spectaculoasă, egalând cu Manchester City. Detalii despre meci și performanța sa. Radu Drăgușin … Articolul Radu Drăgușin, debbut dezastruos ca titular; Tottenham revine miraculos cu City apare prima dată în Main News.
22:40
George Simion, președintele AUR, propune ca Ministerul Afacerilor Externe să includă o componentă dedicată comerțului exterior. La Forumul antreprenorilor români din diaspora, el subliniază importanța relațiilor economice și a sprijinului statului pentru produsele românești în comunitățile din străinătate. George Simion, președintele AUR, susține că Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să includă și o componentă pentru … Articolul George Simion: AUR propune Comerț Exterior în Ministerul de Externe apare prima dată în Main News.
22:30
Inter a obținut o victorie clară cu 2-0 în fața lui Cremonese, consolidându-se pe prima poziție în Serie A, la 8 puncte de AC Milan și 9 puncte de Napoli. Dar un incident neplăcut cu suporterii ar putea aduce sancțiuni clubului. Urmează meciuri importante pentru echipa lui Cristi Chivu în Cupa Italiei și Liga Campionilor. … Articolul Inter câștigă în Serie A: victorie clară pentru echipa lui Cristi Chivu apare prima dată în Main News.
22:30
Un profesor universitar de la SNSPA a pierdut 26,2% din venituri în ultimele luni, în urma deciziilor de reducere a cheltuielilor din învățământul superior. Ilie Bolojan propune tăierea cu 10% a bugetului, dar rectorii afirmă că au deja reduceri semnificative. Cătălin Stoica critică obediența unor rectori privind aceste măsuri. Profesorul Cătălin Stoica de la SNSPA … Articolul Profesor universitar: veniturile scad cu 26,2% după tăierile lui Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
22:00
Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost arestat în timpul protestelor din ianuarie. Temeri majore existau privind o posibilă execuție, în contextul represiuni fără precedent, unde autoritățile iraniene raportează mii de morți. Soltani risca pedepse severe pentru activitățile sale. Erfan Soltani, tânărul simbol al represiunii din … Articolul Opozantul iranian Erfan Soltani, eliberat pe cauțiune, simbol al represiunii apare prima dată în Main News.
21:30
India a liberalizat piețele de capital, permițând investitorilor străini direcți să cumpere acțiuni indiene pentru prima dată, facilitând intrarea capitalului global. Prin creșterea limitei de investiții de la 5% la 10%, India se transformă într-o bursă atrăgătoare, asemănătoare celor occidentale, stimulând economia locală. India a liberalizat piețele de capital, permițând investiții directe din partea străinilor … Articolul India lansează bursa pentru investitorii străini direcţi pentru prima dată apare prima dată în Main News.
