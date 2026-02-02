Gigi Becali surprinde un titular FCSB după victoria cu Csikszereda: „Te distrezi pe teren?”

21:20

Rusia a atacat un autobuz din Ternivka, iar 15 mineri au murit, iar 7 au fost răniți. Atacul este parte dintr-o serie de agresiuni asupra infrastructurii ucrainene, în timp ce eforturile de negociere pentru un acord de pace continuă. Atacuri suplimentare au avut loc la Zaporojie, rănind civili. 15 mineri au murit în urma unui … Articolul Atac cu dronă în Ucraina: 15 mineri morți în Ternivka după un raid rusesc apare prima dată în Main News.