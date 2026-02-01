Peste 90.000 de oameni protestează în Praga pentru sprijinul președintelui Pavl

14:30

Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a declarat că nu a observat nimic îngrijorător în comportamentul său. Familia trăiește în teroare din cauza amenințărilor primite după crimă. Cazul a șocat opinia publică și a ridicat întrebări legate de legea penală pentru minori. Mama băiatului de 13 ani acuzat de crimă …