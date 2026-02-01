Peste 90.000 de oameni protestează în Praga pentru sprijinul președintelui Pavl
MainNews.ro, 2 februarie 2026 01:00
Aproximativ 90.000 de oameni au protestat la Praga pentru a-l susține pe președintele Petr Pavl și pentru a denunța guvernul de dreapta condus de Andrej Babiš. Manifestanții acuză executivul de comportamente lipsită de demnitate. Protestul este sprijinit de o petiție care a strâns rapid peste 600.000 de semnături, vizând un milion. Protest masiv la Praga … Articolul Peste 90.000 de oameni protestează în Praga pentru sprijinul președintelui Pavl apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
01:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu discută despre provocările întâmpinate în administrația publică, evidențiind lipsa digitalizării ca fiind un șoc. Într-un interviu acordat Euronews, ea subliniază diferențele de ritm între mediul privat și cel public, exprimându-și speranța pentru o digitalizare eficientă a proceselor guvernamentale. Oana Gheorghiu, vicepremier apolitic, discută despre experiența în administrația publică Principalul șoc a fost … Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Primul meu șoc în administrația publică” apare prima dată în Main News.
01:40
George Simion, liderul AUR, a subliniat importanța românilor din diaspora pentru economia statelor occidentale, cerând crearea unui Minister al Externelor și Comerțului. La Forumul antreprenorilor români, Simion a evidențiat necesitatea sprijinirii relațiilor economice cu comunitățile românești din străinătate. George Simion susține importanța românilor din diaspora pentru economiile occidentale Partidul AUR își dorește Ministerul de Externe … Articolul George Simion: AUR vizează Ministerul Extern și Comerțul Exterior apare prima dată în Main News.
Acum o oră
01:10
Matei Popa, tânărul portar al FCSB, a debutat cu succes în victoria 1-0 contra Csikszereda. La doar 18 ani, el a primit sfaturi valoroase de la colegi precum Ștefan Târnovanu, exprimându-și mulțumirea pentru ajutorul primit. Popa preferă portarul Verbruggen, menționând că Donnarumma nu este pe placul său. Matei Popa a debutat la FCSB într-un meci … Articolul Matei Popa: „Ajutorul pe care l-am primit e esențial. Deloc fan Donnarumma” apare prima dată în Main News.
01:00
Aproximativ 90.000 de oameni au protestat la Praga pentru a-l susține pe președintele Petr Pavl și pentru a denunța guvernul de dreapta condus de Andrej Babiš. Manifestanții acuză executivul de comportamente lipsită de demnitate. Protestul este sprijinit de o petiție care a strâns rapid peste 600.000 de semnături, vizând un milion. Protest masiv la Praga … Articolul Peste 90.000 de oameni protestează în Praga pentru sprijinul președintelui Pavl apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
00:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță regândirea codurilor de boală ca urmare a deciziei de neplată a primei zile de concediu medical. Schimbările vizează reducerea inechităților în sistemul de concedii medicale și vor fi implementate în colaborare cu asociațiile de pacienți. Normele de aplicare vor fi transparente. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță schimbarea codurilor de boală … Articolul Schimbarea codurilor de boală: Ministrul Sănătăţii despre concediul medical apare prima dată în Main News.
00:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat impactul dezechilibrului politic asupra României, evidențiind costurile ce afectează cetățenii și relațiile cu investitorii. Ea speră ca deciziile luate de coaliția guvernamentală să prioritizeze interesele naționale peste cele de partid, pentru a asigura stabilitate economică. Vicepremierul Oana Gheorghiu avertizează asupra costurilor dezechilibrului politic pentru România Scandalurile publice afectează relațiile cu … Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu: Dezechilibrul politic afectează România apare prima dată în Main News.
00:20
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a lăudat pe Donald Trump pentru curaj, dar a remarcat că submarinele nucleare americane invocate de acesta sunt de negăsit. Medvedev a subliniat eforturile lui Trump de a aduce pacea în contextul războiului din Ucraina, afirmând că Rusia va obține curând victorie. Dmitri Medvedev l-a lăudat pe … Articolul Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump: Submarine nucleare uitate? apare prima dată în Main News.
00:10
Florin Tănase a impresionat după victoria FCSB 1-0 cu Csikszereda, comentând în mod amuzant despre acoperișul decapotabil al Arenei Naționale. El a subliniat importanța acestei victorii și a vorbit despre penalty-ul ratat, pregătind echipa pentru următoarele meciuri vitale în lupta pentru play-off. FCSB a învins Csikszereda cu 1-0 în etapa a 24-a din Liga 1 … Articolul Florin Tănase, declarație surprinzătoare după FCSB – Csikszereda 1-0: „E decapotabil” apare prima dată în Main News.
00:00
Un obuz din Primul Război Mondial a fost descoperit în rectul unui bărbat de 24 de ani, operat de urgență în Toulouse. Medicii au fost șocați când au realizat că sursa durerilor abdominale era un proiectil vechi. Intervenția geniștilor a confirmat că obiectul era inert, eliminând riscurile de explozie. Un obuz din Primul Război Mondial … Articolul Obuz din Primul Război Mondial găsit în corpul unui bărbat operat la Toulouse apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
23:40
Congresul USR din februarie: teama de fuziunea cu PNL blochează identitatea ideologică # MainNews.ro
USR se va reuni în februarie pentru un Congres, dar nu va clarifica identitatea ideologică a partidului, ceea ce stârnește temeri legate de fuziunea cu PNL. Propunerile nu includ poziționarea ca partid de centru-dreapta, generând controverse interne și îngrijorări în rândul analiștilor despre viitorul formațiunii. USR va organiza un Congres la sfârșitul lunii februarie pentru … Articolul Congresul USR din februarie: teama de fuziunea cu PNL blochează identitatea ideologică apare prima dată în Main News.
23:30
Primarul PNL din Bacău, Petru Iștoc, a generat controverse cu declarația că „cei care nu muncesc, nu merită să trăiască”. Comentariile sale radicale, susținute de argumente religioase, au stârnit indignare și critici privind lipsa de empatie față de cetățenii asistați social. Reacții virale pe rețelele de socializare. Primarul Petru Iștoc din Cleja, Bacău, a stârnit … Articolul Primar PNL Bacău: „Cine nu muncește nu merită să traiască” apare prima dată în Main News.
23:20
Volodimir Zelenski a anunțat că negocierile de pace între Statele Unite, Ucraina și Rusia vor avea loc pe 4 și 5 februarie în Abu Dhabi. Președintele Ucrainei a subliniat importanța unei discuții obiective și speră la un sfârșit demn al războiului, în contextul tensiunilor teritoriale sensibile. Negocieri de pace între Statele Unite, Ucraina și Rusia … Articolul Negocieri de pace între Ucraina, Rusia și SUA, anunțate de Zelenski pentru miercuri apare prima dată în Main News.
23:10
Manifestantul iranian Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, a fost eliberat pe cauțiune după ce risca execuția. Are 26 de ani și a fost arestat după protestele din ianuarie. Acuzațiile vizează „complot împotriva securității interne”. Situația din Iran este critică, cu mii de victime raportate. Erfan Soltani, activist iranian, a fost eliberat pe cauțiune … Articolul Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, eliberat pe cauțiune apare prima dată în Main News.
23:10
Radu Drăgușin a avut o prestație dificilă la primul meci ca titular după un an, fiind responsabil pentru ambele goluri primite de Tottenham. După o repriză slabă, românul a evoluat mai bine în a doua parte, iar echipa a reușit o revenire spectaculoasă, egalând cu Manchester City. Detalii despre meci și performanța sa. Radu Drăgușin … Articolul Radu Drăgușin, debbut dezastruos ca titular; Tottenham revine miraculos cu City apare prima dată în Main News.
22:40
George Simion, președintele AUR, propune ca Ministerul Afacerilor Externe să includă o componentă dedicată comerțului exterior. La Forumul antreprenorilor români din diaspora, el subliniază importanța relațiilor economice și a sprijinului statului pentru produsele românești în comunitățile din străinătate. George Simion, președintele AUR, susține că Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să includă și o componentă pentru … Articolul George Simion: AUR propune Comerț Exterior în Ministerul de Externe apare prima dată în Main News.
22:30
Inter a obținut o victorie clară cu 2-0 în fața lui Cremonese, consolidându-se pe prima poziție în Serie A, la 8 puncte de AC Milan și 9 puncte de Napoli. Dar un incident neplăcut cu suporterii ar putea aduce sancțiuni clubului. Urmează meciuri importante pentru echipa lui Cristi Chivu în Cupa Italiei și Liga Campionilor. … Articolul Inter câștigă în Serie A: victorie clară pentru echipa lui Cristi Chivu apare prima dată în Main News.
22:30
Un profesor universitar de la SNSPA a pierdut 26,2% din venituri în ultimele luni, în urma deciziilor de reducere a cheltuielilor din învățământul superior. Ilie Bolojan propune tăierea cu 10% a bugetului, dar rectorii afirmă că au deja reduceri semnificative. Cătălin Stoica critică obediența unor rectori privind aceste măsuri. Profesorul Cătălin Stoica de la SNSPA … Articolul Profesor universitar: veniturile scad cu 26,2% după tăierile lui Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
22:00
Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost arestat în timpul protestelor din ianuarie. Temeri majore existau privind o posibilă execuție, în contextul represiuni fără precedent, unde autoritățile iraniene raportează mii de morți. Soltani risca pedepse severe pentru activitățile sale. Erfan Soltani, tânărul simbol al represiunii din … Articolul Opozantul iranian Erfan Soltani, eliberat pe cauțiune, simbol al represiunii apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:30
India a liberalizat piețele de capital, permițând investitorilor străini direcți să cumpere acțiuni indiene pentru prima dată, facilitând intrarea capitalului global. Prin creșterea limitei de investiții de la 5% la 10%, India se transformă într-o bursă atrăgătoare, asemănătoare celor occidentale, stimulând economia locală. India a liberalizat piețele de capital, permițând investiții directe din partea străinilor … Articolul India lansează bursa pentru investitorii străini direcţi pentru prima dată apare prima dată în Main News.
21:20
Rusia a atacat un autobuz din Ternivka, iar 15 mineri au murit, iar 7 au fost răniți. Atacul este parte dintr-o serie de agresiuni asupra infrastructurii ucrainene, în timp ce eforturile de negociere pentru un acord de pace continuă. Atacuri suplimentare au avut loc la Zaporojie, rănind civili. 15 mineri au murit în urma unui … Articolul Atac cu dronă în Ucraina: 15 mineri morți în Ternivka după un raid rusesc apare prima dată în Main News.
21:10
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează că orice atac asupra Iranului va fi întâmpinat cu o lovitură decisivă, avertizând că un război declanșat de SUA ar deveni regional. Khamenei subliniază dorința Statelor Unite de a controla Iranul și resursele sale, afirmând că națiunea iraniană va rezista acestor presiuni. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, avertizează că orice … Articolul Khamenei: Războiul cu SUA va fi regional, atacatorii vor fi distruși decisiv apare prima dată în Main News.
21:10
Universitatea Craiova a suferit o înfrângere umilitoare în fața Farului, fiind depășită în primele 30 de minute. Denis Alibec a debutat cu un gol spectaculos din lovitură liberă. Eliminarea lui Isenko a complicat și mai mult situația pentru oaspeți, iar Alibec și echipa sa speră la un parcurs bun în Superligă. Universitatea Craiova a fost … Articolul Farul a învins rapid Universitatea Craiova, debut cu gol pentru Alibec apare prima dată în Main News.
20:30
Conducerea PSD s-a întâlnit la Vila Lac pentru a discuta măsuri de relansare economică și despre tensiunile din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a subliniat că limita de suportabilitate a fost depășită. Noii lideri de filiale au fost votați, iar PSD cere adoptarea urgentă a pachetului de măsuri economice. Conducerea PSD s-a reunit la Vila … Articolul Deciziile de la PSD Vila Lac: Grindeanu anunță depășirea limitei suportabilității apare prima dată în Main News.
20:20
De ce vrea Putin să controleze întreaga regiune Donețk? Regiunea, cu o importanță simbolică și strategică, rămâne un punct cheie în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Descoperiți motivele din spatele ambițiilor Moscovei și impactul asupra securității regionale și integrității teritoriale a Ucrainei. Disputa teritorială din regiunea Donețk este esențială pentru negocierile de pace … Articolul Importanța strategică a preluării regiunii Donețk de către Putin apare prima dată în Main News.
20:10
FCSB a încheiat partida cu Csikszereda 0-0, lăsând echipa roș-albaștrilor în căutarea disperată a unei victorii. Antrenorul Elias Charalambous se confruntă cu absențe importante, printre care M. Popescu și Chiricheș. La ce performanță pot spera jucătorii în meciurile următoare? FCSB și Csikszereda au terminat meciul la egalitate, 0-0 FCSB are nevoie urgentă de victorie pentru … Articolul FCSB caută victoria în meciul cu Csikszereda, după un 0-0 dezamăgitor apare prima dată în Main News.
20:00
Bucureștenii racordați la sistemul de încălzire ar putea să nu mai plătească facturi în cazul livrării necorespunzătoare a energiei termice. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, anunță un proiect care protejează cetățenii și responsabilizează furnizorii, începând din ianuarie. O măsură necesară pentru drepturile consumatorilor. Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire ar putea fi scutiți de … Articolul Daniel Băluță rezolvă problema agentului termic: Dreptate pentru bucureșteni apare prima dată în Main News.
20:00
Forțele de securitate din Pakistan au eliminat 145 de militanți în Balochistan, ca răspuns la atacuri coordonate. Acest val de violență a afectat districte precum Quetta și Gwadar, cu un bilanț de 17 membri ai forțelor de ordine și 31 de civili uciși. Insurgența separatistă din Balochistan continuă să reprezinte o provocare majoră. Forțele de … Articolul Forțele de securitate din Pakistan elimină 145 de militanți în Balochistan apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:30
Atacul rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni în regiunea Dnipropetrovsk a dus la moartea a cel puțin 15 persoane și la rănirea altor șapte. Aceasta acțiune brutală, realizată cu drone, evidențiază impactul devastator al conflictului asupra civililor și infrastructurii energetice. Atac rusesc asupra unui autobuz de mineri lângă Pavlohrad a dus la moartea … Articolul Atac rusesc asupra autobuzului cu mineri ucraineni nevinovați apare prima dată în Main News.
19:00
Județul Békés a înregistrat în 2024 cele mai multe infracțiuni din Ungaria, cu 25.623 de cazuri, majoritatea fiind furturi și fraude. În contrast, 186 de așezări din Ungaria nu au raportat nicio infracțiune. În Heves, județul cu cele mai multe infracțiuni violente în 2025, s-au constatat 1.945 de incidente la 100.000 de locuitori. Județul Békés … Articolul Cele mai multe infracțiuni din Ungaria, județul de la granița cu România apare prima dată în Main News.
18:40
Extinderea M4 de metrou: Ordin pentru lucrări și 14 stații noi semnat de Daniel Băluță # MainNews.ro
Extinderea Magistralei M4 de metrou în București a intrat în linie dreaptă odată cu semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru lotul 2 de către primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul va include 14 stații noi și este finanțat cu 3,5 miliarde de euro din fonduri europene. Mobilitate urbană îmbunătățită! Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, … Articolul Extinderea M4 de metrou: Ordin pentru lucrări și 14 stații noi semnat de Daniel Băluță apare prima dată în Main News.
18:30
Românii au evitat televizorul în 2025, cu audiențe în scădere drastică pentru principalele televiziuni. Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori, în timp ce Realitatea Plus a înregistrat o creștere de 75%. Televiziunea Română a rămas în anonimat, cu o cotă de piață de doar 2,7%. Audiențele televiziunilor comerciale și de știri din România … Articolul Românii evită televiziunea: audiențe scăzute în 2025, creștere pentru Realitatea Plus apare prima dată în Main News.
18:20
Moltbook este o rețea socială inovatoare dedicată exclusiv agenților de inteligență artificială, unde aceștia interacționează autonom. Lumea umană rămâne un observator, dar contribuie la validitatea acestei comunități. Motivația umană, curiozitatea și reticența sunt esențiale pentru această nouă platformă interactivă. Moltbook este o rețea socială nouă dedicată exclusiv agenților de Inteligență Artificială Utilizatorii umani pot doar … Articolul Locul unde IA comunică exclusiv între ea, iar oamenii privesc apare prima dată în Main News.
18:00
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel, inclusiv vehicule tactice JLTV și elicoptere de atac AH-64E Apache. Această decizie subliniază angajamentul Americii de a-și susține aliații din Orientul Mijlociu în contextul tensiunilor regionale continue. Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări militare către Israel … Articolul Vânzări militare de 6,5 miliarde de dolari din SUA către Israel aprobate apare prima dată în Main News.
18:00
Pepsi a provocat Coca-Cola la Super Bowl LX cu o reclamă virală în care ursul polar alege Pepsi Zero. Regizată de Taika Waititi, campania subliniază spiritul provocator al brandului. Descoperă cum Pepsi își afirmă identitatea de brand al generației tinere și alte reclame de succes. Coca-Cola își folosește imaginea ursului polar din anii 1920 Pepsi … Articolul Reclama Pepsi cu ursul Coca-Cola: o colaborare surprinzătoare apare prima dată în Main News.
18:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026, învingându-l pe Novak Djokovic după o finală intensă, cu scorul 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. La doar 22 de ani, Alcaraz devine cel mai tânăr jucător câștigător al tuturor celor patru turnee de Grand Slam. Discursurile lor emoționante au captat atenția fanilor. Carlos Alcaraz a câștigat finala Australian Open … Articolul Alcaraz și Djokovic: Discursuri emoționante care au captivat fanii apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:00
Rhea Holmes, o văduvă distrusă de moartea soțului său Eddie, a dormit timp de 5 ani în cavoul său din cimitirul Oakwood. După ce a pierdut locul de muncă și locuința, Rhea a găsit refugiu lângă mormântul iubirii sale. Intervenția unui ofițer de poliție a dus la găsirea unei locuințe permanente, oferindu-i astfel o nouă … Articolul Văduva care a dormit 5 ani în cavoul soțului ei – motivul emoționant apare prima dată în Main News.
17:00
Robert Lewandowski se află în ultimele luni ale contractului cu Barcelona, iar soția sa, Anna Lewandowska, sugerează că despărțirea este iminentă. Ea speră ca fanii să nu uite cine a fost soțul ei și să continue să-i pronunțe numele. Lewandowski este dispus să se sacrifice pentru a rămâne pe Camp Nou. Robert Lewandowski se află … Articolul Soția lui Lewandowski dezvăluie adevărul despre situația la Barcelona apare prima dată în Main News.
16:30
Atelierul clandestin de falsificare a monedelor de la Cetatea Neamț, activ sub domnia lui Eustatie Dabija, dezvăluie o poveste fascinantă de inginerie financiară ilegală. Descoperirile arheologice din anii 1930 confirmă producția de șilingi falși care au inundat Moldova, schimbând istoricul monetar al regiunii. Cetatea Neamț a găzduit un atelier clandestin de falsificat monede europene în … Articolul Atelier clandestin vechi de 600 de ani pentru falsificarea monedelor europene apare prima dată în Main News.
16:30
Daniel Băluță, președintele PSD București, anunță o inițiativă pentru a proteja bucureștenii de facturile la termie în cazul întreruperii serviciilor de încălzire și apă caldă. Proiectul de hotărâre va stipula că asociațiile de proprietari nu vor mai plăti pentru servicii livrate sub parametrii normali. Daniel Băluță, președintele PSD București, propune măsuri urgente pentru protejarea bucureștenilor … Articolul Daniel Băluță: Dreptate pentru bucureștenii fără căldură și apă caldă apare prima dată în Main News.
16:00
Iranul trebuie să facă concesii majore pentru a evita o intervenție militară americană, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. Franța cere regimului iranian să înceteze opresiunea internă și să permită cetățenilor francezi închiși să se întoarcă în țară, avertizând asupra măsurilor ferme împotriva regimului. Jean-Noel Barrot, ministrul de externe al Franței, solicită Iranului … Articolul Franța solicită Iranului „concesii majore” pentru a evita intervenția SUA apare prima dată în Main News.
16:00
Farul Constanța întâlnește Universitatea Craiova în etapa a 24-a din SuperLigă, duminică la ora 17:15. Meciul, ce poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro și Antena Sport, promite intensitate, mai ales după revenirea lui Denis Alibec. Oltenii se pregătesc să lupte pentru trei puncte vitale. Farul Constanța și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică … Articolul Farul – Univ. Craiova, LIVE TEXT (17:15): Duel pentru primul loc în clasament apare prima dată în Main News.
15:30
Extinderea Magistralei M4 de metrou din București, un proiect de 3,5 miliarde euro cu fonduri europene, a intrat în linie dreaptă. Primarul Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2, care include 14 stații noi, generând mii de locuri de muncă și îmbunătățind mobilitatea orașului. Extinderea Magistralei M4 de metrou din … Articolul Extinderea Magistralei M4 de metrou: Proiectul major al României avansează! apare prima dată în Main News.
15:30
Consiliul Politic Național al PSD se întrunește duminică pentru a discuta prioritatile legislative, un nou pachet de măsuri pentru categoriile sociale vulnerabile și schimbări în conducerea filialelor din București. Ministrul Muncii va propune ajutoare financiare pentru pensionari și alte grupuri desfavorizate. Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică seară pentru a discuta prioritățile legislative … Articolul PSD se pregătește pentru sesiunea parlamentară cu un nou pachet de măsuri apare prima dată în Main News.
15:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 după o finală dramatică cu Novak Djokovic, impunându-se în patru seturi. Aceasta este prima sa victorie la Melbourne și cel de-al șaptelea titlu de Grand Slam, stabilind un nou record pentru cel mai tânăr jucător cu toate cele patru turnee majore câștigate. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open … Articolul Alcaraz câștigă Australian Open 2026 și își completează palmaresul Grand Slam! apare prima dată în Main News.
14:50
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, amenință SUA cu un război regional în cazul unui atac militar. Tensiunile dintre Washington și Teheran cresc, iar Khamenei consideră protestele din Iran drept o lovitură de stat. Acesta avertizează că națiunea iraniană va reacționa ferm la orice agresiune. Ali Khamenei avertizează că un atac american ar putea provoca … Articolul Khamenei avertizează: Război regional dacă SUA atacă Iranul apare prima dată în Main News.
14:30
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a declarat că nu a observat nimic îngrijorător în comportamentul său. Familia trăiește în teroare din cauza amenințărilor primite după crimă. Cazul a șocat opinia publică și a ridicat întrebări legate de legea penală pentru minori. Mama băiatului de 13 ani acuzat de crimă … Articolul Mama băiatului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Nu e vina mea, nu există lege” apare prima dată în Main News.
14:30
Ministrul de Interne critică afirmațiile lui Raed Arafat despre rețelele sociale pentru copii # MainNews.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu contestă propunerea lui Raed Arafat de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, subliniind nevoia de educație digitală în loc de interdicții. Predoiu avertizează că o astfel de măsură nu rezolvă problemele fundamentale și poate crea frustrare. Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, se opune interzicerii accesului minorilor … Articolul Ministrul de Interne critică afirmațiile lui Raed Arafat despre rețelele sociale pentru copii apare prima dată în Main News.
14:10
Plasele care în trecut prindeau pește au devenit un scut împotriva atacurilor cu drone în Ucraina. Acoperind drumurile vitale, aceste plase improvizate protejează soldații și civilii de bombardamentele rusești. Voluntarii din Europa contribuie la salvarea vieților în regiunile afectate, demonstrând solidaritate și inovație. Plasele donate de pescari europeni sunt folosite în Ucraina pentru a proteja … Articolul Plasele transformate în „Drumuri ale vieții” pentru apărarea Ucrainei apare prima dată în Main News.
14:00
Numărul investitorilor în fondurile deschise de investiții din România a depășit 1,1 milioane în 2025, marcând o creștere de 36% față de anul anterior. Fondurile de acțiuni și obligațiuni au avut cele mai mari creșteri. Industria se află într-un trend ascendent, evidențiind importanța educației financiare și a digitalizării. Numărul de investitori a depășit 1,1 milioane … Articolul Numărul investitorilor a depășit 1,1 milioane: o creștere remarcabilă apare prima dată în Main News.
14:00
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open, devenind campion după o finală captivantă împotriva lui Novak Djokovic, cu scorul de 2-6, 6-2, 3-2. Este prima sa victorie în această competiție, completându-și astfel palmaresul de Grand Slam. Alcaraz intră în istoria tenisului alături de marii campioni. Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026 A învins-o pe Novak … Articolul Carlos Alcaraz câștigă Australian Open, învingându-l pe Djokovic! apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.