10:20

Sachs a afirmat că Europa ar trebui să reia diplomația cu Rusia, să revină la principiile securității globale […] The post Jeffrey Sachs, interviu pentru TASS: Europa se îndreaptă spre declin prin interzicerea gazelor rusești; SUA nu pot menține prețul petrolului sub 50 de dolari pe baril; Consiliul pentru Pace nu are nicio legătură cu pacea; Trump nu va renunța la încercarea de a cumpăra Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.