Accesul Moscovei la sateliţii Starlink, restricţionat la cererea Kievului
Financial Intelligence, 2 februarie 2026 09:20
Compania aerospaţială americană SpaceX a îngreunat accesul Rusiei la conexiunea prin satelit Starlink, în urma unei solicitări din […]
• • •
Acum 5 minute
09:40
Directorul FMI spune că inflaţia va scădea, dar este nevoie de integrare comercială # Financial Intelligence
Inflaţia globală este aşteptată să scadă până la 3,8% în acest an, şi la 3,4% în 2027, ajutată […]
09:40
Prăbuşirea prețurilor mărfurilor zguduie luni piețele globale; după creşteri record, preţurile aurului şi argintului înregistrează scăderi # Financial Intelligence
Preţurile mărfurilor se prăbușesc după numirea lui Warsh în funcția de președinte al Fed Aurul, argintul, petrolul și […]
Acum 10 minute
09:30
Ministerul Finanțelor dorește ca acționarii Fondului Proprietatea să acorde Franklin Templeton un mandat de administrare de numai un an; FT nu este de acord și își rezervă dreptul de a nu accepta mandatul; FT propune comisioane mai mari pentru un mandat de numai un an # Financial Intelligence
MFP propune revocarea membrilor CRA – Istvan Sarkany și Florin Munteanu Ministerul Finanțelor, care deține 11,57% din capitalul […]
Acum 30 minute
09:20
BlueSpace Technology își consolidează poziția de furnizor de încredere pentru NATO: 4 contracte de export de echipamente TEMPEST în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
BlueSpace Technology, important producător de echipamente TEMPEST din Europa de Est, a încheiat, în luna ianuarie 2026, nu […]
09:20
Compania aerospaţială americană SpaceX a îngreuiat accesul Rusiei la conexiunea prin satelit Starlink, în urma unei solicitări din […]
Acum o oră
09:00
Aurul scade cu 6%, iar argintul se prăbușește cu 12%, continuând vânzările masive de metale prețioase, după o scădere istorică # Financial Intelligence
Aurul și argintul și-au continuat scăderile masive luni, adâncind pierderile de la scăderea de vinerea trecută, deoarece un […]
08:50
Incendiu la Spitalul Militar din Braşov. Focul se manifestă la un container din curtea unităţii sanitare # Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, în curtea Spitalului Militar din Braşov. Focul se manifestă la un container […]
08:50
Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence (ministru) # Financial Intelligence
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă […]
Acum 2 ore
08:40
Medvedev spune că Rusia nu vrea un conflict global, dar că lumea devine foarte periculoasă # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirmă că lumea devine foarte periculoasă, dar că […]
Acum 4 ore
06:50
Petrolul scade cu peste 6%, pe fondul semnalelor lui Trump privind negocierile cu Iranul, care atenuează temerile legate de șocul ofertei # Financial Intelligence
Prețurile petrolului au scăzut luni, pe măsură ce investitorii și-au temperat temerile legate de un șoc al aprovizionării, […]
06:40
Dosarul Epstein: Fostul ambasador Mandelson a părăsit Partidul Laburist britanic # Financial Intelligence
Peter Mandelson, fost ambasador britanic în Statele Unite demis din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, a părăsit […]
06:30
PSD susţine adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate # Financial Intelligence
PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului […]
06:30
Iranul l-a eliberat pe Erfan Soltani, simbol al manifestaţiilor antiguvernamentale # Financial Intelligence
Manifestantul Erfan Soltani, văzut de Washington şi ONG-uri drept imaginea vastei mişcări de protest din Iran, a fost […]
06:30
Relaţiile sino-ruse ar putea ”atinge o nouă etapă importantă” în acest an, afirmă Wang în întâlnirea cu Şoigu # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, i-a declarat duminică, la Beijing, secretarului Consiliului de Securitate rus, Serghei Şoigu, că […]
Acum 24 ore
19:30
Iran: Ayatollahul Khamenei compară recentele manifestaţii cu o ‘adevărată lovitură de stat’ # Financial Intelligence
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a asemuit duminică manifestaţiile antiguvernamentale din ianuarie, soldate cu mai multe mii […]
19:20
Cehia: Zeci de mii de persoane au manifestat la Praga în sprijinul preşedintelui Pavel # Financial Intelligence
Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal […]
16:10
OPEC+ este de acord, în principiu, să mențină pauza în producția de petrol pentru luna martie # Financial Intelligence
OPEC+ a convenit în principiu să mențină pauza planificată în creșterea producției de petrol pentru luna martie, când […]
16:00
FPTR reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism şi solicită scuze publice: FPTR nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional # Financial Intelligence
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze […]
15:50
PSD Bucureşti propune ca cetăţenii să nu plătească agentul termic dacă acesta nu le este furnizat # Financial Intelligence
Preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că social-democraţii din Consiliul General al Municipiului vor […]
15:50
ANAT reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism: Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor, nu o politică publică de turism; noul ministru al Turismului “pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său” # Financial Intelligence
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este […]
15:30
Pe fondul cotaţiilor record la aur, chinezii iau cu asalt automatele care le schimbă bijuteriile în bani # Financial Intelligence
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură […]
14:20
Zelenski anunţă reluarea negocierilor între Kiev, Moscova şi Washington miercuri, la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina […]
12:20
AEI: Facturile la gaze vor creşte cu până la 30%, în ianuarie; consumul suplimentar, acoperit în special din importuri # Financial Intelligence
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi […]
12:00
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21%, în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 599,7 […]
11:00
One United Properties estimează că va lansa prima tranșă a ofertei publice de răscumpărare în prima decadă a lunii martie 2026 # Financial Intelligence
One United Properties estimează că va lansa prima tranșă a ofertei publice de răscumpărare în prima decadă a […]
11:00
Liderul suprem al Iranului avertizează SUA că, dacă „vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional” # Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului a avertizat duminică Statele Unite că, dacă „vor începe un război, de data aceasta […]
10:40
Serghei Şoigu în China pentru discuţii de securitate cu ministrul de externe Wang Yi # Financial Intelligence
Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a sosit duminică în China, unde se va întâlni […]
10:30
India a anunţat duminică o liberalizare a pieţelor sale de capital, permiţând, pentru prima dată, ca persoanele care […]
10:30
Iranul consideră armatele statelor membre UE drept “grupuri teroriste” ca ripostă la decizia UE # Financial Intelligence
Iranul consideră drept "grupuri teroriste" armatele ţărilor membre Uniunii Europene care au inclus corpul Gardienilor Revoluţiei pe lista […]
Ieri
08:50
Cina de un trilion de dolari de la Taipei – CEO-ul Nvidia, Huang, neagă că ar fi nemulțumit de OpenAI și afirmă că se preconizează o investiție „imensă” # Financial Intelligence
Nvidia intenționează să facă o investiție „imensă" în OpenAI, probabil cea mai mare din istoria sa, a declarat […]
08:40
Trump anunță începerea negocierilor privind Groenlanda și speră la un „acord avantajos” # Financial Intelligence
Potrivit președintelui Statelor Unite, Europa dorește ca SUA să încheie un acord Președintele SUA, Donald Trump, a declarat […]
08:30
Documente Epstein: Șeful Comitetului Olimpic din Los Angeles spune că „regretă profund” e-mailurile cu Ghislaine Maxwell # Financial Intelligence
Ultima serie de documente Epstein dezvăluie e-mailuri din 2003 între Casey Wasserman și traficanta sexuală condamnată Casey Wasserman, […]
08:30
Bitcoin scade sub 80.000 de dolari, continuând declinul pe fondul îngrijorărilor legate de lichiditate # Financial Intelligence
Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață, a scăzut cu 6,53% la 78.719,63 dolari […]
08:20
Miroslav Lajčák, fost ministru de externe al Slovaciei, a fost forțat să demisioneze, după apariția numelui său în noile documente legate de Epstein; Apeluri în Marea Britanie pentru ca fostul prinț Andrew să coopereze # Financial Intelligence
Dosarele guvernului american recent dezvăluite despre Jeffrey Epstein au determinat demisia unui înalt oficial din Slovacia și au […]
08:10
SUA “nu vor tolera” acţiuni riscante ale Iranului în Strâmtoarea Ormuz (Centcom) # Financial Intelligence
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz, […]
08:10
Negocieri cu privire la războiul din Ucraina: Kievul se pregăteşte de întâlniri “săptămâna viitoare” (Zelenski) # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri diplomatice "săptămâna viitoare" pentru a […]
08:10
Răspunsul SUA va fi „considerabil” în cazul unui acord comercial între Canada şi China – Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un acord comercial între Canada şi […]
08:00
Președintele iranian afirmă că un război nu este ‘în interesul nici al Iranului, nici al SUA’ # Financial Intelligence
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat sâmbătă seara că un război nu ar fi 'în interesul nici al […]
31 ianuarie 2026
18:00
Gigantul transporturilor maritime Maersk va prelua porturile din Canalul Panama după o hotărâre judecătorească # Financial Intelligence
Compania daneză va înlocui firma CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, după ce Trump a afirmat că […]
17:50
Președintele Diaz-Canel critică încercarea lui Trump de a „sufoca” economia Cubei: Amenințarea președintelui american de a impune tarife vamale oricărei țări care furnizează petrol insulei este „fascistă, criminală și genocidă” # Financial Intelligence
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denunțat ceea ce a numit o încercare a omologului său american, Donald Trump, […]
17:30
Resetare majoră a Organizației PSD București – Conduceri noi în trei organizații de sector # Financial Intelligence
Organizația PSD București a anunțat astăzi, 31 ianuarie a.c., propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor Partidului Social […]
17:30
Iranul ameninţă să declare drept teroriste armatele ţărilor europene ca represalii la măsurile UEc # Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale […]
17:30
O persoană a murit și 14 au fost rănite într-o explozie în portul iranian Bandar Abbas # Financial Intelligence
Cel puțin o persoană a fost ucisă și 14 rănite într-o explozie în portul Bandar Abbas din sudul […]
14:50
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele […]
14:50
CPN al PSD se reuneşte la Vila Lac – se discută despre priorităţile legislative, buget şi interimarii de la sectoare (surse) # Financial Intelligence
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative […]
13:10
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la o oprire de urgenţă a sistemului energetic din Moldova # Financial Intelligence
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, […]
10:20
Jeffrey Sachs, interviu pentru TASS: Europa se îndreaptă spre declin prin interzicerea gazelor rusești; SUA nu pot menține prețul petrolului sub 50 de dolari pe baril; Consiliul pentru Pace nu are nicio legătură cu pacea; Trump nu va renunța la încercarea de a cumpăra Groenlanda # Financial Intelligence
Sachs a afirmat că Europa ar trebui să reia diplomația cu Rusia, să revină la principiile securității globale […]
10:10
Stolojan: Partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale # Financial Intelligence
Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, afirmă că "partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi […]
10:10
Departamentul de Justiție al SUA publică un nou lot de dosare Epstein în care sunt menționați Musk, Trump și Mountbatten-Windsor # Financial Intelligence
Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 3 milioane de pagini de documente din dosarele sale […]
10:00
Rodica Nassar a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 2; Gabriel Mutu a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6 # Financial Intelligence
Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialei partidului. Ea a postat pe […]
