Cina de un trilion de dolari de la Taipei – CEO-ul Nvidia, Huang, neagă că ar fi nemulțumit de OpenAI și afirmă că se preconizează o investiție „imensă”
Financial Intelligence, 1 februarie 2026 08:50
Nvidia intenționează să facă o investiție „imensă" în OpenAI, probabil cea mai mare din istoria sa, a declarat
• • •
Acum 30 minute
08:50
08:40
Trump anunță începerea negocierilor privind Groenlanda și speră la un „acord avantajos” # Financial Intelligence
Potrivit președintelui Statelor Unite, Europa dorește ca SUA să încheie un acord Președintele SUA, Donald Trump, a declarat
Acum o oră
08:30
Documente Epstein: Șeful Comitetului Olimpic din Los Angeles spune că „regretă profund” e-mailurile cu Ghislaine Maxwell # Financial Intelligence
Ultima serie de documente Epstein dezvăluie e-mailuri din 2003 între Casey Wasserman și traficanta sexuală condamnată Casey Wasserman,
08:30
Bitcoin scade sub 80.000 de dolari, continuând declinul pe fondul îngrijorărilor legate de lichiditate # Financial Intelligence
Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață, a scăzut cu 6,53% la 78.719,63 dolari
08:20
Miroslav Lajčák, fost ministru de externe al Slovaciei, a fost forțat să demisioneze, după apariția numelui său în noile documente legate de Epstein; Apeluri în Marea Britanie pentru ca fostul prinț Andrew să coopereze # Financial Intelligence
Dosarele guvernului american recent dezvăluite despre Jeffrey Epstein au determinat demisia unui înalt oficial din Slovacia și au
08:10
SUA “nu vor tolera” acţiuni riscante ale Iranului în Strâmtoarea Ormuz (Centcom) # Financial Intelligence
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz,
08:10
Negocieri cu privire la războiul din Ucraina: Kievul se pregăteşte de întâlniri “săptămâna viitoare” (Zelenski) # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri diplomatice "săptămâna viitoare" pentru a
08:10
Răspunsul SUA va fi „considerabil” în cazul unui acord comercial între Canada şi China – Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un acord comercial între Canada şi
Acum 2 ore
08:00
Președintele iranian afirmă că un război nu este ‘în interesul nici al Iranului, nici al SUA’ # Financial Intelligence
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat sâmbătă seara că un război nu ar fi 'în interesul nici al
Acum 24 ore
18:00
Gigantul transporturilor maritime Maersk va prelua porturile din Canalul Panama după o hotărâre judecătorească # Financial Intelligence
Compania daneză va înlocui firma CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, după ce Trump a afirmat că
17:50
Președintele Diaz-Canel critică încercarea lui Trump de a „sufoca” economia Cubei: Amenințarea președintelui american de a impune tarife vamale oricărei țări care furnizează petrol insulei este „fascistă, criminală și genocidă” # Financial Intelligence
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denunțat ceea ce a numit o încercare a omologului său american, Donald Trump,
17:30
Resetare majoră a Organizației PSD București – Conduceri noi în trei organizații de sector # Financial Intelligence
Organizația PSD București a anunțat astăzi, 31 ianuarie a.c., propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor Partidului Social
17:30
Iranul ameninţă să declare drept teroriste armatele ţărilor europene ca represalii la măsurile UEc # Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale
17:30
O persoană a murit și 14 au fost rănite într-o explozie în portul iranian Bandar Abbas # Financial Intelligence
Cel puțin o persoană a fost ucisă și 14 rănite într-o explozie în portul Bandar Abbas din sudul
14:50
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele
14:50
CPN al PSD se reuneşte la Vila Lac – se discută despre priorităţile legislative, buget şi interimarii de la sectoare (surse) # Financial Intelligence
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative
13:10
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la o oprire de urgenţă a sistemului energetic din Moldova # Financial Intelligence
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova,
10:20
Jeffrey Sachs, interviu pentru TASS: Europa se îndreaptă spre declin prin interzicerea gazelor rusești; SUA nu pot menține prețul petrolului sub 50 de dolari pe baril; Consiliul pentru Pace nu are nicio legătură cu pacea; Trump nu va renunța la încercarea de a cumpăra Groenlanda # Financial Intelligence
Sachs a afirmat că Europa ar trebui să reia diplomația cu Rusia, să revină la principiile securității globale
10:10
Stolojan: Partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale # Financial Intelligence
Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, afirmă că "partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi
10:10
Departamentul de Justiție al SUA publică un nou lot de dosare Epstein în care sunt menționați Musk, Trump și Mountbatten-Windsor # Financial Intelligence
Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 3 milioane de pagini de documente din dosarele sale
10:00
Rodica Nassar a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 2; Gabriel Mutu a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6 # Financial Intelligence
Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialei partidului. Ea a postat pe
09:40
Raed Arafat: Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? # Financial Intelligence
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente
09:30
Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă (avocat) # Financial Intelligence
Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este
09:20
Planul Nvidia de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI stagnează (WSJ) # Financial Intelligence
Planul Nvidia de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a-i ajuta să
09:20
Guvernul SUA, “paralizat” temporar după ce Congresul nu a reuşit să voteze bugetul # Financial Intelligence
Camera Reprezentanţilor nu a reuşit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârşitul zilei de vineri,
Ieri
08:40
Citatul săptămânii: “Un lider politic este în mod necesar un impostor, de vreme ce el crede că poate rezolva problemele vieţii fără a întreba care sunt acestea”. Andre Malraux # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Un lider politic este în mod necesar un impostor, de vreme ce el crede că poate rezolva problemele vieţii fără a întreba care sunt acestea”. Andre Malraux appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Carlyle poartă discuții cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite privind activele Lukoil (Reuters) # Financial Intelligence
Mubadala, XRG și IHC în discuții cu Carlyle, spun surse Tranzacția include active de la câmpurile petroliere din
07:40
Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana
07:40
Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. "Începând cu data de 2
07:40
Daniel Constantin – numit preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior # Financial Intelligence
Liberalul Daniel Constantin a fost numit vineri în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al
30 ianuarie 2026
21:00
Argintul scade cu 30%, aurul scade cu 10%, deoarece alegerea lui Trump pentru șefia FED atenuează temerile legate de independența Rezervei Federale și declanșează o creștere a dolarului # Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului au scăzut vineri, deoarece nominalizarea președintelui Donald Trump pentru următorul președinte al Rezervei Federale,
20:20
Zelenski a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune; Ministerul Energiei: Au fost abordate teme precum construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți–Suceava şi modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne–Siret # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care
19:40
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, aşadar nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace # Financial Intelligence
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina,
19:40
Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari
19:40
Preşedintele Dumei susţine că parlamentarii ruşi cer utilizarea “armelor răzbunării” în Ucraina # Financial Intelligence
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele "arme ale răzbunării", pentru a-şi atinge obiectivele
19:30
Guterres avertizează statele membre cu privire la un ‘colaps financiar iminent’ a ONU # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prevenit statele membre că organizaţia se află la risc de 'colaps
19:30
Minneapolis: Vicepreşedinta Comisiei Europene, indignată de imaginile “terifiante”, numindu-le un “şoc” # Financial Intelligence
Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei Europene, şi-a exprimat indignarea faţă de imaginile "terifiante" din Minneapolis, după moartea a doi
17:30
Termen de tranziţie până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura
17:10
Procedură de infringement împotriva României pentru contractele de credit de consum # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în
17:10
Guvern: Codul fiscal – modificat privind impozitarea în acord cu Convenţia-cadru cu OCDE # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă, o modificare în Codul fiscal care vizează punerea în acord a dispoziţiilor
16:20
Generalul Sorin Cîrstea a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform unui decret semnat,
16:10
SAI Capital Point SA anunță pe această cale investitorii fondurilor deschise de investiții FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest
16:00
Avuția investitorilor în fondurile deschise de investiții a crescut cu 4,4 mld. lei în 2025, cel mai bun an din istoria industriei de asset management din România # Financial Intelligence
Profesioniștii din industrie consideră că perspectivele pentru 2026 sunt în continuare de creștere, deși tensiunile politice interne și
16:00
Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în Europa (AHK Romania) # Financial Intelligence
Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe
15:20
Ochelarii de soare ai preşedintelui Macron, un exemplu al provocărilor cu care se luptă artizanatul francez # Financial Intelligence
Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry
15:10
Guvernul explică reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Deltă şi Apuseni # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, vineri, printr-o ordonanţă de modificare a Codului de procedură fiscală, clarificările legislative necesare pentru aplicarea
15:10
Guvern: Majorarea cu 9 miliarde euro a valorii Programului de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, majorarea cu nouă miliarde de euro a valorii Programului de emisiuni
15:00
Canalul Panama/Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată grupului CK Hutchison din Hong Kong # Financial Intelligence
Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong pentru a exploata
14:50
Trump l-a desemnat pe Kevin Warsh pentru postul de preşedinte al Rezervei Federale (Fed) # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump l-a desemnat vineri pe Kevin Warsh pentru a conduce banca centrală a SUA, după încheierea
14:50
Elita iraniană „transferă 1,5 miliarde de dolari în Dubai” în timp ce „părăsește nava”, din cauza temerilor legate de un atac american – Scott # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce el a caracterizat drept un
