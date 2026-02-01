Cehia: Zeci de mii de persoane au manifestat la Praga în sprijinul preşedintelui Pavel
Financial Intelligence, 1 februarie 2026 19:20
Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal […]
Acum 30 minute
19:30
Iran: Ayatollahul Khamenei compară recentele manifestaţii cu o ‘adevărată lovitură de stat’ # Financial Intelligence
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a asemnat duminică manifestaţiile antiguvernamentale din ianuarie, soldate cu mai multe mii […]
19:20
Cehia: Zeci de mii de persoane au manifestat la Praga în sprijinul preşedintelui Pavel # Financial Intelligence
Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal […]
Acum 4 ore
16:10
OPEC+ este de acord, în principiu, să mențină pauza în producția de petrol pentru luna martie # Financial Intelligence
OPEC+ a convenit în principiu să mențină pauza planificată în creșterea producției de petrol pentru luna martie, când […]
16:00
FPTR reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism şi solicită scuze publice: FPTR nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional # Financial Intelligence
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze […]
Acum 6 ore
15:50
PSD Bucureşti propune ca cetăţenii să nu plătească agentul termic dacă acesta nu le este furnizat # Financial Intelligence
Preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că social-democraţii din Consiliul General al Municipiului vor […]
15:50
ANAT reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism: Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor, nu o politică publică de turism; noul ministru al Turismului “pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său” # Financial Intelligence
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este […]
15:30
Pe fondul cotaţiilor record la aur, chinezii iau cu asalt automatele care le schimbă bijuteriile în bani # Financial Intelligence
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură […]
14:20
Zelenski anunţă reluarea negocierilor între Kiev, Moscova şi Washington miercuri, la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina […]
Acum 8 ore
12:20
AEI: Facturile la gaze vor creşte cu până la 30%, în ianuarie; consumul suplimentar, acoperit în special din importuri # Financial Intelligence
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi […]
12:00
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21%, în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 599,7 […]
Acum 12 ore
11:00
One United Properties estimează că va lansa prima tranșă a ofertei publice de răscumpărare în prima decadă a lunii martie 2026 # Financial Intelligence
One United Properties estimează că va lansa prima tranșă a ofertei publice de răscumpărare în prima decadă a […]
11:00
Liderul suprem al Iranului avertizează SUA că, dacă „vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional” # Financial Intelligence
Liderul suprem al Iranului a avertizat duminică Statele Unite că, dacă „vor începe un război, de data aceasta […]
10:40
Serghei Şoigu în China pentru discuţii de securitate cu ministrul de externe Wang Yi # Financial Intelligence
Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a sosit duminică în China, unde se va întâlni […]
10:30
India a anunţat duminică o liberalizare a pieţelor sale de capital, permiţând, pentru prima dată, ca persoanele care […]
10:30
Iranul consideră armatele statelor membre UE drept “grupuri teroriste” ca ripostă la decizia UE # Financial Intelligence
Iranul consideră drept "grupuri teroriste" armatele ţărilor membre Uniunii Europene care au inclus corpul Gardienilor Revoluţiei pe lista […]
08:50
Cina de un trilion de dolari de la Taipei – CEO-ul Nvidia, Huang, neagă că ar fi nemulțumit de OpenAI și afirmă că se preconizează o investiție „imensă” # Financial Intelligence
Nvidia intenționează să facă o investiție „imensă" în OpenAI, probabil cea mai mare din istoria sa, a declarat […]
08:40
Trump anunță începerea negocierilor privind Groenlanda și speră la un „acord avantajos” # Financial Intelligence
Potrivit președintelui Statelor Unite, Europa dorește ca SUA să încheie un acord Președintele SUA, Donald Trump, a declarat […]
08:30
Documente Epstein: Șeful Comitetului Olimpic din Los Angeles spune că „regretă profund” e-mailurile cu Ghislaine Maxwell # Financial Intelligence
Ultima serie de documente Epstein dezvăluie e-mailuri din 2003 între Casey Wasserman și traficanta sexuală condamnată Casey Wasserman, […]
08:30
Bitcoin scade sub 80.000 de dolari, continuând declinul pe fondul îngrijorărilor legate de lichiditate # Financial Intelligence
Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață, a scăzut cu 6,53% la 78.719,63 dolari […]
08:20
Miroslav Lajčák, fost ministru de externe al Slovaciei, a fost forțat să demisioneze, după apariția numelui său în noile documente legate de Epstein; Apeluri în Marea Britanie pentru ca fostul prinț Andrew să coopereze # Financial Intelligence
Dosarele guvernului american recent dezvăluite despre Jeffrey Epstein au determinat demisia unui înalt oficial din Slovacia și au […]
08:10
SUA “nu vor tolera” acţiuni riscante ale Iranului în Strâmtoarea Ormuz (Centcom) # Financial Intelligence
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz, […]
08:10
Negocieri cu privire la războiul din Ucraina: Kievul se pregăteşte de întâlniri “săptămâna viitoare” (Zelenski) # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri diplomatice "săptămâna viitoare" pentru a […]
08:10
Răspunsul SUA va fi „considerabil” în cazul unui acord comercial între Canada şi China – Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un acord comercial între Canada şi […]
08:00
Președintele iranian afirmă că un război nu este ‘în interesul nici al Iranului, nici al SUA’ # Financial Intelligence
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat sâmbătă seara că un război nu ar fi 'în interesul nici al […]
Ieri
18:00
Gigantul transporturilor maritime Maersk va prelua porturile din Canalul Panama după o hotărâre judecătorească # Financial Intelligence
Compania daneză va înlocui firma CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, după ce Trump a afirmat că […]
17:50
Președintele Diaz-Canel critică încercarea lui Trump de a „sufoca” economia Cubei: Amenințarea președintelui american de a impune tarife vamale oricărei țări care furnizează petrol insulei este „fascistă, criminală și genocidă” # Financial Intelligence
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denunțat ceea ce a numit o încercare a omologului său american, Donald Trump, […]
17:30
Resetare majoră a Organizației PSD București – Conduceri noi în trei organizații de sector # Financial Intelligence
Organizația PSD București a anunțat astăzi, 31 ianuarie a.c., propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor Partidului Social […]
17:30
Iranul ameninţă să declare drept teroriste armatele ţărilor europene ca represalii la măsurile UEc # Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale […]
17:30
O persoană a murit și 14 au fost rănite într-o explozie în portul iranian Bandar Abbas # Financial Intelligence
Cel puțin o persoană a fost ucisă și 14 rănite într-o explozie în portul Bandar Abbas din sudul […]
14:50
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele […]
14:50
CPN al PSD se reuneşte la Vila Lac – se discută despre priorităţile legislative, buget şi interimarii de la sectoare (surse) # Financial Intelligence
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative […]
13:10
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la o oprire de urgenţă a sistemului energetic din Moldova # Financial Intelligence
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, […]
10:20
Jeffrey Sachs, interviu pentru TASS: Europa se îndreaptă spre declin prin interzicerea gazelor rusești; SUA nu pot menține prețul petrolului sub 50 de dolari pe baril; Consiliul pentru Pace nu are nicio legătură cu pacea; Trump nu va renunța la încercarea de a cumpăra Groenlanda # Financial Intelligence
Sachs a afirmat că Europa ar trebui să reia diplomația cu Rusia, să revină la principiile securității globale […]
10:10
Stolojan: Partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale # Financial Intelligence
Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, afirmă că "partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi […]
10:10
Departamentul de Justiție al SUA publică un nou lot de dosare Epstein în care sunt menționați Musk, Trump și Mountbatten-Windsor # Financial Intelligence
Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 3 milioane de pagini de documente din dosarele sale […]
10:00
Rodica Nassar a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 2; Gabriel Mutu a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6 # Financial Intelligence
Preşedinta PSD Sector 2, Rodica Nassar, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialei partidului. Ea a postat pe […]
09:40
Raed Arafat: Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? # Financial Intelligence
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente […]
09:30
Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă (avocat) # Financial Intelligence
Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este […]
09:20
Planul Nvidia de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI stagnează (WSJ) # Financial Intelligence
Planul Nvidia de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a-i ajuta să […]
09:20
Guvernul SUA, “paralizat” temporar după ce Congresul nu a reuşit să voteze bugetul # Financial Intelligence
Camera Reprezentanţilor nu a reuşit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârşitul zilei de vineri, […]
08:40
Citatul săptămânii: “Un lider politic este în mod necesar un impostor, de vreme ce el crede că poate rezolva problemele vieţii fără a întreba care sunt acestea”. Andre Malraux # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Un lider politic este în mod necesar un impostor, de vreme ce el crede că poate rezolva problemele vieţii fără a întreba care sunt acestea”. Andre Malraux appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Carlyle poartă discuții cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite privind activele Lukoil (Reuters) # Financial Intelligence
Mubadala, XRG și IHC în discuții cu Carlyle, spun surse Tranzacția include active de la câmpurile petroliere din […]
07:40
Trei noi consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu; decizii publicate în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana […]
07:40
Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. "Începând cu data de 2 […]
07:40
Daniel Constantin – numit preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior # Financial Intelligence
Liberalul Daniel Constantin a fost numit vineri în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al […]
30 ianuarie 2026
21:00
Argintul scade cu 30%, aurul scade cu 10%, deoarece alegerea lui Trump pentru șefia FED atenuează temerile legate de independența Rezervei Federale și declanșează o creștere a dolarului # Financial Intelligence
Prețurile aurului și argintului au scăzut vineri, deoarece nominalizarea președintelui Donald Trump pentru următorul președinte al Rezervei Federale, […]
20:20
Zelenski a discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune; Ministerul Energiei: Au fost abordate teme precum construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți–Suceava şi modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne–Siret # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă, vineri, că a discutat cu preşedinte Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, aşadar nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace # Financial Intelligence
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, […]
19:40
Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari […]
19:40
Preşedintele Dumei susţine că parlamentarii ruşi cer utilizarea “armelor răzbunării” în Ucraina # Financial Intelligence
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele "arme ale răzbunării", pentru a-şi atinge obiectivele […]
