Nissan vinde uzina din Africa de Sud către Chery

Haas, prima din cele două echipe americane pe grila de Formula 1 în sezonul 2026, a prezentat oficial noua grafică a monopostului său din acest an. Începând din acest sezon, Toyota Gazoo Racing, partenerul tehnic al celor de la Haas, este noul sponsor titular al echipei după ce în sezoanele precedente Haas i-a avut ca sponsor titular pe cei de la MoneyGram.Noul monopost de Formula 1 al echipei americane va fi botezat VF-26 și, la fel ca toate monoposturile sale...