Dacia a dominat piața europeană a mașinilor cu GPL în 2025

Raliul Dakar 2026 va rămâne un reper pentru motorsportul românesc după ce Dacia a bifat prima victorie în cea mai dificilă și mai prestigioasă cursă de rally-raid din lume. Victoria lui Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin este prima pentru o marcă din România, Dacia reușind această performanță la doar a doua sa participare în Dakar.Pe lângă victoria obținută de Dacia, ne putem mândri și cu o nouă performanță bună pentru Emanuel...