Biserică în flăcări, la Tulcea. Au ars icoane și tablouri. Incendiul, observat de o patrulă de jandarmi

Newsweek.ro, 2 februarie 2026 10:50

Un incendiu puternic a izbucnit la o biserică din Tulcea în noaptea de duminică spre luni. Flăcările...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
11:10
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus? Newsweek.ro
De luni, 2 februarie, poștașii au început să distribuie pensia aferentă acestei luni. Când intră pe ...
Acum 15 minute
11:00
Supermarketurile din Europa, informații înșelătoare despre ambalajele din plastic reciclat. (The Guardian) Newsweek.ro
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt pline de mărci care își prezintă ambalajele din plastic ...
Acum 30 minute
10:50
Biserică în flăcări, la Tulcea. Au ars icoane și tablouri. Incendiul, observat de o patrulă de jandarmi Newsweek.ro
Un incendiu puternic a izbucnit la o biserică din Tulcea în noaptea de duminică spre luni. Flăcările...
Acum o oră
10:40
Scandal între patru adolescenți la internat din Zalău. Unul amenința cu un cuțit. Un trecător a sunat la 112. Newsweek.ro
Patru adolescenți au fost implicați într-un scandal în fața internatului unde erau cazați. Unul dint...
10:30
Un inginer IT a fost concediat acum 5 luni. Nu și-a mai găsit loc de muncă: „Pare un zid de cărămidă. Mă tem” Newsweek.ro
Un tânăr inginer în domeniul IT a fost concediat acum câteva luni și nu a mai reușit să-și găsească ...
10:20
Escrocherie imposibil de oprit. Hackerii te pot ataca doar ascultând ce tastezi. Cum fac acest lucru? Newsweek.ro
Pare science fiction, însă este cât se poate de real. Hackerii îți pot fura date sensibile doar ascu...
Acum 2 ore
10:10
Investigație Dossier Center: Cum a ajuns Epstein în cercurile puterii din Rusia. Legăturile cu FSB Newsweek.ro
O investigație Dossier Center dezvăluie conexiuni directe între Jeffrey Epstein și Serghei Belyakov,...
10:10
VIDEO Condiții de iarnă pe aeroporturile din București. 58 de utilaje curăță zăpada de pe piste Newsweek.ro
Zăpada s-a așternut și pe pistele celor două aeroporturi din București. Însă nu sunt probleme de tra...
09:40
Lovitură pentru judecătorii CCR care amână tăierea pensiilor speciale cu 7.500 lei. „Le luăm din salariu” Newsweek.ro
CCR nu reușește să analizeze proiecteul de tăiere a pensiilor speciale. CCR a dat 4 amânări. Motivul...
09:40
Apărarea Europei, prioritatea &#34;0&#34; în 2026. Starmer cere Londrei și UE să facă mai mult în domeniul securității Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer susține că Marea Britanie trebuie să intensifice cooperarea cu Uniun...
09:20
Călin Georgescu, în fața sentinței definitive în dosarul propagandei extremiste. Riscă 5 ani de închisoare Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde judecătorii analizează co...
Acum 4 ore
09:10
Supremație &#34;vikingă&#34; totală în handbal: Danemarca câștigă EURO2026 și intră în istorie după finala cu Germania Newsweek.ro
Danemarca a cucerit titlul la EHF EURO 2026, după o victorie categorică cu Germania, 34-27, în final...
09:00
Rusia se pregătește pentru un război cu Finlanda. Putin a ridicat un „oraș militar” la graniță Newsweek.ro
Rusia construiește infrastructură militară în apropierea frontierei cu Finlanda, probabil ca parte a...
09:00
Ce amendă iau asociațiile de proprietari care nu curăță trotuarele din fața blocului? Au 24 de ore să o facă Newsweek.ro
Iarna, toți românii trebuie să știe că deszăpezirea trotuarelor nu ține exclusiv de autorități. Româ...
08:30
Cristian Chivu începe în forță: Inter bate Cremonese și trimite un mesaj rivalilor Newsweek.ro
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în depla...
08:30
Avertisment dur de la Primăria Sectorului 1: străzi blocate de zăpadă după 9 ore de intervenție Newsweek.ro
George Tuță, primarul Sectorului 1, avertizează că multe străzi principale și secundare din Bucureșt...
08:20
Trump, din nou în rolul de erou: cum susține că a scos ONU din pragul falimentului Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, afla...
08:10
Întâlnire la vârf la Pentagon: generalii SUA și Israel discută pe fondul tensiunilor explozive cu Iranul Newsweek.ro
Generalii american şi israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, î...
08:00
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări Newsweek.ro
Mulți pensionari se întreabă ce pensie ar urma să primească. Pentru a fi siguri, trebuie să obțineți...
07:50
Parlamentul revine din vacanță: legile care pot schimba totul în 2026 intră pe ordinea de zi Newsweek.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului.
07:40
Cum să depozitezi corect pâinea ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge Newsweek.ro
Cum să depozitezi corect pâine ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge. Con...
07:40
România, centrul operațiunilor din Marea Neagră în următoarele săptămâni. Misiuni ale SUA vizând Novorossisk Newsweek.ro
Un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA, din nou în Marea Neagră. Noi misiuni de colectare de i...
07:30
Cum să îți menții casa caldă iarna și să plătești mai puțin la încălzire: 8 trucuri simple și utile Newsweek.ro
Menținerea unei locuințe calde în sezonul rece nu trebuie să însemne facturi uriașe. Cu câteva trucu...
07:20
5.000.000.000 € - pierderile companiilor de stat. Sorin Dinu: Ce e de făcut să nu se mai ajungă aici? Newsweek.ro
5.000.000.000 € sunt pierderile totale ale companiilor de stat vizate de Ilie Bolojan. Ce este de fă...
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 3 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu neînțelegeri Berbecilor. Racii, ceartă de la bani Newsweek.ro
Horoscop 3 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu neînțelegeri Berbecilor. Racii, ceartă de la ba...
06:40
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi Newsweek.ro
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de...
Acum 24 ore
20:30
Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc Newsweek.ro
Duminică, 1 februarie, 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ...
20:20
12 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk Newsweek.ro
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucr...
19:50
Grindeanu a anunțat ce ajutoare la pensie va oferi pensionarilor. Cum arată pachetul de relansare al PSD? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat care vor fi măsurile din pachetul social propus de PSD. Sunt vizate pensii...
19:20
PSD vrea eliminarea CASS pentru mai multe categorii de români. Crește sprijinul pentru unii copii de grădiniță Newsweek.ro
PSD a decis să propună o serie de mpăsuri sociale care să vină în sprijinul familiilor defavoriozate...
19:10
Cum să scapi de grăsimea din bucătărie cu o soluție făcută acasă? Nu mai simți mirosul de substanțe chimice Newsweek.ro
Grăsimea din bucătărie poate fi îndepărtată rapid cu o soluție preparată acasă, din ingrediente simp...
18:40
Germania va renunța la programul de muncă de 8 ore. „Părinții vor putea să își ia copiii de la școală” Newsweek.ro
Germania urmează să renunțe la programul de muncă de 8 ore pentru a trece la unul mult mai flexibil....
18:20
VIDEO Satelitul spion rusesc Luch, complet zdobit după o coliziune. Accident sau distrugere deliberată? Newsweek.ro
Satelitul rusesc de recunoaștere Luch, cunoscut și sub numele de Olymp (NORAD 40258), a fost complet...
18:00
Alertă de terorism în Europa. Parlamentul Iranului a desemnat armatele europene drept „grupări teroriste” Newsweek.ro
Președintele Parlamentului iranian a declarat duminică forțele armate ale țărilor europene „organiz...
17:40
Cutremur în Buzău. Seismologii au decis să ridice gradul de intensitate al cutremului. L-ai simțit? Newsweek.ro
Seismologii au revizuit atât intensitatea cutremurului produs, duminică, la ora locală 16:14, în zon...
17:10
De ce apare aerul uscat în locuință iarna? Trucuri simple prin care să menții o umiditate optimă în casă Newsweek.ro
Aerul uscat din locuință este o problemă frecventă în sezonul rece. Află de ce apare acest fenomen, ...
16:40
PSD pune 3 condiții legate de creșterea pensiilor ca să rămână la guvernare. Care pensionari vor primi ajutor? Newsweek.ro
PSD elaborează, azi, strategia de ajutor social pentru categoriile vulnerabile. Ministrul muncii Flo...
16:20
Cât de importantă este genetica pentru longevitatea umană? Newsweek.ro
Durata vieţii umane este influenţată de numeroşi factori, de la stilul de viaţă şi mediul în care tr...
16:20
Servicii secrete. „Capcana cu miere a lui Epstein”, alimentată de Putin. Și Trump ar fi căzut în rețeaua KGB Newsweek.ro
Imperiul sexual al lui Epstein a fost o „capcană KGB”, susțin servicii secrete. Fete tinere erau adu...
16:10
Ce crede Franța că trebuie să facă Iranul pentru a evita un atac al SUA Newsweek.ro
Gardienii Revoluției, brațul armat al Republicii Islamice, sunt acuzați că au orchestrat reprimarea ...
15:50
Iașul și Moldova se pregătesc pentru boom-ul investițiilor: Autostrada 7 și Austostrada 8 atrag ca magnetul Newsweek.ro
Viitoarele autostrăzi A7 și A8 promit să lege Moldova de București și Europa de Vest, dar antrepreno...
15:40
De ce nu poți construi o societate prosperă și democratică pe disprețul față de muncă Newsweek.ro
De mai bine de două secole, relația dintre muncă și societate, dintre muncă și educație, dintre munc...
15:30
Om de afaceri dat în judecată de o avocată care îl acuză că „o teroriza”. Bărbatul o acuză că s-a stricat casa Newsweek.ro
Un om de afaceri ieșean a terorizat o avocată din București pe care o bănuia că „i-a stricat casa”. ...
15:10
Negocierile Ucraina–Rusia–SUA, reluate la Abu Dhabi. Zelenski: „Vrem o încheiere reală și demnă a războiului” Newsweek.ro
Negocierile directe dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite pentru oprirea războiului vor fi reluate ...
14:50
Când este bine să plantezi în grădină? Dacă aștepți până la primăvară este târziu. Fă un test de sol înainte Newsweek.ro
Plantarea în grădină începe mai devreme decât cred mulți: sfârșitul iernii poate fi momentul ideal p...
14:40
Alcaraz a cucerit primul său trofeu la Australian Open după ce l-a învins pe Djokovic Newsweek.ro
Australian Open era singurul turneu de Mare Șlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cuce...
14:20
Taxele locale în capitalele UE: cine plătește mai mult pentru casă, firmă și mașină Newsweek.ro
În Uniunea Europeană, capitalele au o marjă semnificativă de manevră în privința impozitelor pe prop...
14:00
Noi descoperiri în cazul rămăşiţelor umane din Slobozia. Ce ipoteze are Poliția? Newsweek.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului...
13:40
Patronatele solicită scuze de la ministrul Darău. Resping etichetarea operatorilor din turism ca evazionişti Newsweek.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reacţionat duminică la declaraţiile ministrulu...
13:20
Atacuri rusești în Ucraina. Patru morți și 21 de răniți în ultimele 24 de ore Newsweek.ro
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a patru persoane și rănirea a 21, inclusiv ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.