PSD vrea eliminarea CASS pentru mai multe categorii de români. Crește sprijinul pentru unii copii de grădiniță
Newsweek.ro, 1 februarie 2026 19:20
PSD a decis să propună o serie de mpăsuri sociale care să vină în sprijinul familiilor defavoriozate...
Acum 5 minute
19:50
Grindeanu a anunțat ce ajutoare la pensie va oferi pensionarilor. Cum arată pachetul de relansare al PSD? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat care vor fi măsurile din pachetul social propus de PSD. Sunt vizate pensii...
Acum 30 minute
19:20
PSD vrea eliminarea CASS pentru mai multe categorii de români. Crește sprijinul pentru unii copii de grădiniță # Newsweek.ro
PSD a decis să propună o serie de mpăsuri sociale care să vină în sprijinul familiilor defavoriozate...
Acum o oră
19:10
Cum să scapi de grăsimea din bucătărie cu o soluție făcută acasă? Nu mai simți mirosul de substanțe chimice # Newsweek.ro
Grăsimea din bucătărie poate fi îndepărtată rapid cu o soluție preparată acasă, din ingrediente simp...
Acum 2 ore
18:40
Germania va renunța la programul de muncă de 8 ore. „Părinții vor putea să își ia copiii de la școală” # Newsweek.ro
Germania urmează să renunțe la programul de muncă de 8 ore pentru a trece la unul mult mai flexibil....
18:20
VIDEO Satelitul spion rusesc Luch, complet zdobit după o coliziune. Accident sau distrugere deliberată? # Newsweek.ro
Satelitul rusesc de recunoaștere Luch, cunoscut și sub numele de Olymp (NORAD 40258), a fost complet...
18:00
Alertă de terorism în Europa. Parlamentul Iranului a desemnat armatele europene drept „grupări teroriste” # Newsweek.ro
Președintele Parlamentului iranian a declarat duminică forțele armate ale țărilor europene „organiz...
Acum 4 ore
17:40
Cutremur în Buzău. Seismologii au decis să ridice gradul de intensitate al cutremului. L-ai simțit? # Newsweek.ro
Seismologii au revizuit atât intensitatea cutremurului produs, duminică, la ora locală 16:14, în zon...
17:10
De ce apare aerul uscat în locuință iarna? Trucuri simple prin care să menții o umiditate optimă în casă # Newsweek.ro
Aerul uscat din locuință este o problemă frecventă în sezonul rece. Află de ce apare acest fenomen, ...
16:40
PSD pune 3 condiții legate de creșterea pensiilor ca să rămână la guvernare. Care pensionari vor primi ajutor? # Newsweek.ro
PSD elaborează, azi, strategia de ajutor social pentru categoriile vulnerabile. Ministrul muncii Flo...
16:20
Durata vieţii umane este influenţată de numeroşi factori, de la stilul de viaţă şi mediul în care tr...
16:20
Servicii secrete. „Capcana cu miere a lui Epstein”, alimentată de Putin. Și Trump ar fi căzut în rețeaua KGB # Newsweek.ro
Imperiul sexual al lui Epstein a fost o „capcană KGB”, susțin servicii secrete. Fete tinere erau adu...
16:10
Gardienii Revoluției, brațul armat al Republicii Islamice, sunt acuzați că au orchestrat reprimarea ...
Acum 6 ore
15:50
Iașul și Moldova se pregătesc pentru boom-ul investițiilor: Autostrada 7 și Austostrada 8 atrag ca magnetul # Newsweek.ro
Viitoarele autostrăzi A7 și A8 promit să lege Moldova de București și Europa de Vest, dar antrepreno...
15:40
De mai bine de două secole, relația dintre muncă și societate, dintre muncă și educație, dintre munc...
15:30
Om de afaceri dat în judecată de o avocată care îl acuză că „o teroriza”. Bărbatul o acuză că s-a stricat casa # Newsweek.ro
Un om de afaceri ieșean a terorizat o avocată din București pe care o bănuia că „i-a stricat casa”. ...
15:10
Negocierile Ucraina–Rusia–SUA, reluate la Abu Dhabi. Zelenski: „Vrem o încheiere reală și demnă a războiului” # Newsweek.ro
Negocierile directe dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite pentru oprirea războiului vor fi reluate ...
14:50
Când este bine să plantezi în grădină? Dacă aștepți până la primăvară este târziu. Fă un test de sol înainte # Newsweek.ro
Plantarea în grădină începe mai devreme decât cred mulți: sfârșitul iernii poate fi momentul ideal p...
14:40
Australian Open era singurul turneu de Mare Șlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cuce...
14:20
În Uniunea Europeană, capitalele au o marjă semnificativă de manevră în privința impozitelor pe prop...
14:00
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului...
Acum 8 ore
13:40
Patronatele solicită scuze de la ministrul Darău. Resping etichetarea operatorilor din turism ca evazionişti # Newsweek.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reacţionat duminică la declaraţiile ministrulu...
13:20
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a patru persoane și rănirea a 21, inclusiv ...
13:00
Cetățeni din Iran, Turcia şi Maroc, prinși la Calafat în mașina unui român. Voiau să ajungă în vestul Europei # Newsweek.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost pri...
12:40
Donald Trump vrea un Arc de Triumf în Washington: „Aș vrea să fie cel mai mare dintre ele” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliștii, la bordul Air Force One, despre id...
12:20
Trei români, prinși cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate pe Aeroportul Otopeni # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră au prins trei cetățeni români care veneau din Emiratele Arabe Unite și aveau...
12:00
România, în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime din UE. Cine își plătește angajații mai puțin ca noi # Newsweek.ro
România se află în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime. Doar două țări își plătesc ...
Acum 12 ore
11:50
Alertă meteo de ultimă oră. Din 2 februarie gerul se extinde în România. Temperaturi de -20 de grade Celsius # Newsweek.ro
Din 2 februarie, gerul se extinde şi cuprinde aproape două treimi din ţară, anunță meteorologii. Noa...
11:40
Câți bani pierd la salariu angajații care își iau concediu medical? Cine sunt cei mai afecați? # Newsweek.ro
Plata salariilor medicale se schimbă începând cu 1 februarie. Prima zi nu va mai fi plătită iar din ...
11:20
A fost concediată la 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Apoi a luat o decizie neașteptată # Newsweek.ro
O femeie a fost concediată la vârsta de 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Nu și-a mai găs...
11:10
Horoscop 1-7 februarie. Săptămână de foc pentru Leu. Berbec- iubire, Taur - probleme, Rac- bani # Newsweek.ro
Pe data de 3, Uranus, planeta revoluției, își încheie mișcarea retrogradă în Taur, adăugând o energi...
10:50
A intrat în vigoare măsura care lovește în bolnavii care au nevoie de concediu medical. Prima zi, neplătită # Newsweek.ro
Începînd cu 1 februarie, intră în vigoare măsura privind concediile medicale ale românilor. Mai exac...
10:40
O ingineră de 27 de ani a fost concediată deși avea performanță: „Am avut o presimțire. Apoi am primit e-mail” # Newsweek.ro
O tânără în vârstă de 27 de ani a fost concediată deși făcea performanță la locul de muncă. S-a anga...
10:30
Facturi la gaze în ianuarie 2026, cu până la 30% mai mari. Cât plătești pentru un apartament de 3 camere? # Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat de ce facturile la gaze în luna ianuarie sunt extre...
10:10
Economia Ungariei se clatină, Orban spune că nu va fi austeritate dacă va câștiga alegerile. „Minciună!” # Newsweek.ro
Economia Ungariei se clatină, economiștii afirmă că oricine va câștiga alegerile din aprilie 2026 va...
10:00
Poliția vrea să crească siguranța în școlile din România. Ce au învățat 80.000 de elevi timp de o săptămână? # Newsweek.ro
Aproape 80.000 de elevi au participat, în ultima săptămână la acțiuni de prevenire a violenței în șc...
09:40
Degustările de apă premium, noua fiță în turismul de lux, în contextul exploziei pieței de wellness # Newsweek.ro
În contextul exploziei pieței de wellness, degustările de apă premium sunt, se pare, noua fiță în tu...
09:10
Dosarul Epstein: Un consilier al premierul Fico, fost ministru, și-a dat demisia. Ce informații au apărut? # Newsweek.ro
Declasificarea a peste 3 milioane de documente din Dosarul Epstein de către Departamentul de Justiţi...
09:00
1 februarie 2026. De astăzi, dacă vrei să vezi de aproape Fontana di Trevi, plătești o taxă de 2 € # Newsweek.ro
De astăzi, 1 februarie 2026, dacă vrei să vezi de aproape celebra Fontana di Trevi din Roma, plăteșt...
08:40
Povestea unei familii de imigranți din Minneapolis: De 2 luni stă în casă. Copiii dau SMS să intre. „E inuman” # Newsweek.ro
Operaţiunea „Metro Surge” lansată de administraţia Trump în Minneapolis pentru combaterea imigrației...
08:10
Care sunt cele 5 „drumuri ale morții” unde se petrec cele mai multe accidente în România. Ce au în comun? # Newsweek.ro
Într-un răspuns pentru Newsweek România, Inspectoratul General al Poliției a spus care sunt principa...
08:00
Amendă 100.000 lei pentru românii care își construiesc un solar în grădină. De ce se contruiește în februarie? # Newsweek.ro
Amendă de până la 100.000 de lei pentru românii care își construiesc un solar fără autorizație. Mulț...
07:50
Cât timp rezistă ardeii umpluți la frigider. Verifică mirosul și gustul. Poți să-i congelezi? # Newsweek.ro
Cât timp rezistă ardeii umpluți la frigider. Verifică mirosul și gustul. Poți să-i congelezi? Ardeii...
07:40
Cum îți dai seama dacă ești o femeie norocoasă în dragoste. Semnul care îți arată că ai ales un soț perfect # Newsweek.ro
Cum îți dai seama dacă ești o femeie norocoasă în dragoste. Semnul care îți arată că ai ales un soț ...
07:30
Cum să-ți alegi planta Feng Shui în funcție de zodie. Îți schimbă energia în casă, aduce noroc și bani # Newsweek.ro
Plantele Feng Shui nu sunt doar elemente decorative, ci adevărați amplificatori de energie. Află cum...
07:20
Un copil și-a imaginat cum va fi in viitor. Scrisoarea i-a fost găsită în spatele unei canapele. Ce scria? # Newsweek.ro
O scrisoare găsită în spatele unei canapele ce urma să fie renovată arată cum o fetiță de 11 ani și-...
07:10
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente # Newsweek.ro
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente. Rut...
Acum 24 ore
06:40
Cum au ajuns la Înalta Curte pensionarii care au cerut eliminarea CASS la pensie? Miza: 1.000.000.000€ # Newsweek.ro
Înalta Curte va judeca, cel mai probabil, o speță care poate deshide ușa spre eliminarea CASS la pen...
03:30
Ce oraș deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani # Newsweek.ro
Iașul devine, în urma unor cercetări recente, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria prov...
31 ianuarie 2026
22:00
Taiwan instalează lansatoare de rachete HIMARS împotriva Chinei. România și-a luat HIMARS de 1.500.000.000$ # Newsweek.ro
Armata taiwaneză va instala probabil lansatoare de rachete HIMARS fabricate în SUA pe insulele perif...
21:00
Zi decisivă pentru 2.800.000 pensionari. Ministrul muncii anunță ce bani se dau în plus la pensie în 2026 # Newsweek.ro
Duminică este zi decisivă pentru pensionari. Ministrul muncii Florin Manole va propune mâine PSD cre...
