PSD vrea eliminarea CASS pentru mai multe categorii de români. Crește sprijinul pentru unii copii de grădiniță

Newsweek.ro, 1 februarie 2026 19:20

PSD a decis să propună o serie de mpăsuri sociale care să vină în sprijinul familiilor defavoriozate...

Acum 5 minute
19:50
Grindeanu a anunțat ce ajutoare la pensie va oferi pensionarilor. Cum arată pachetul de relansare al PSD? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat care vor fi măsurile din pachetul social propus de PSD. Sunt vizate pensii...
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Cum să scapi de grăsimea din bucătărie cu o soluție făcută acasă? Nu mai simți mirosul de substanțe chimice Newsweek.ro
Grăsimea din bucătărie poate fi îndepărtată rapid cu o soluție preparată acasă, din ingrediente simp...
Acum 2 ore
18:40
Germania va renunța la programul de muncă de 8 ore. „Părinții vor putea să își ia copiii de la școală” Newsweek.ro
Germania urmează să renunțe la programul de muncă de 8 ore pentru a trece la unul mult mai flexibil....
18:20
VIDEO Satelitul spion rusesc Luch, complet zdobit după o coliziune. Accident sau distrugere deliberată? Newsweek.ro
Satelitul rusesc de recunoaștere Luch, cunoscut și sub numele de Olymp (NORAD 40258), a fost complet...
18:00
Alertă de terorism în Europa. Parlamentul Iranului a desemnat armatele europene drept „grupări teroriste” Newsweek.ro
Președintele Parlamentului iranian a declarat duminică forțele armate ale țărilor europene „organiz...
Acum 4 ore
17:40
Cutremur în Buzău. Seismologii au decis să ridice gradul de intensitate al cutremului. L-ai simțit? Newsweek.ro
Seismologii au revizuit atât intensitatea cutremurului produs, duminică, la ora locală 16:14, în zon...
17:10
De ce apare aerul uscat în locuință iarna? Trucuri simple prin care să menții o umiditate optimă în casă Newsweek.ro
Aerul uscat din locuință este o problemă frecventă în sezonul rece. Află de ce apare acest fenomen, ...
16:40
PSD pune 3 condiții legate de creșterea pensiilor ca să rămână la guvernare. Care pensionari vor primi ajutor? Newsweek.ro
PSD elaborează, azi, strategia de ajutor social pentru categoriile vulnerabile. Ministrul muncii Flo...
16:20
Cât de importantă este genetica pentru longevitatea umană? Newsweek.ro
Durata vieţii umane este influenţată de numeroşi factori, de la stilul de viaţă şi mediul în care tr...
16:20
Servicii secrete. „Capcana cu miere a lui Epstein”, alimentată de Putin. Și Trump ar fi căzut în rețeaua KGB Newsweek.ro
Imperiul sexual al lui Epstein a fost o „capcană KGB”, susțin servicii secrete. Fete tinere erau adu...
16:10
Ce crede Franța că trebuie să facă Iranul pentru a evita un atac al SUA Newsweek.ro
Gardienii Revoluției, brațul armat al Republicii Islamice, sunt acuzați că au orchestrat reprimarea ...
Acum 6 ore
15:50
Iașul și Moldova se pregătesc pentru boom-ul investițiilor: Autostrada 7 și Austostrada 8 atrag ca magnetul Newsweek.ro
Viitoarele autostrăzi A7 și A8 promit să lege Moldova de București și Europa de Vest, dar antrepreno...
15:40
De ce nu poți construi o societate prosperă și democratică pe disprețul față de muncă Newsweek.ro
De mai bine de două secole, relația dintre muncă și societate, dintre muncă și educație, dintre munc...
15:30
Om de afaceri dat în judecată de o avocată care îl acuză că „o teroriza”. Bărbatul o acuză că s-a stricat casa Newsweek.ro
Un om de afaceri ieșean a terorizat o avocată din București pe care o bănuia că „i-a stricat casa”. ...
15:10
Negocierile Ucraina–Rusia–SUA, reluate la Abu Dhabi. Zelenski: „Vrem o încheiere reală și demnă a războiului” Newsweek.ro
Negocierile directe dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite pentru oprirea războiului vor fi reluate ...
14:50
Când este bine să plantezi în grădină? Dacă aștepți până la primăvară este târziu. Fă un test de sol înainte Newsweek.ro
Plantarea în grădină începe mai devreme decât cred mulți: sfârșitul iernii poate fi momentul ideal p...
14:40
Alcaraz a cucerit primul său trofeu la Australian Open după ce l-a învins pe Djokovic Newsweek.ro
Australian Open era singurul turneu de Mare Șlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cuce...
14:20
Taxele locale în capitalele UE: cine plătește mai mult pentru casă, firmă și mașină Newsweek.ro
În Uniunea Europeană, capitalele au o marjă semnificativă de manevră în privința impozitelor pe prop...
14:00
Noi descoperiri în cazul rămăşiţelor umane din Slobozia. Ce ipoteze are Poliția? Newsweek.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului...
Acum 8 ore
13:40
Patronatele solicită scuze de la ministrul Darău. Resping etichetarea operatorilor din turism ca evazionişti Newsweek.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reacţionat duminică la declaraţiile ministrulu...
13:20
Atacuri rusești în Ucraina. Patru morți și 21 de răniți în ultimele 24 de ore Newsweek.ro
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a patru persoane și rănirea a 21, inclusiv ...
13:00
Cetățeni din Iran, Turcia şi Maroc, prinși la Calafat în mașina unui român. Voiau să ajungă în vestul Europei Newsweek.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost pri...
12:40
Donald Trump vrea un Arc de Triumf în Washington: „Aș vrea să fie cel mai mare dintre ele” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliștii, la bordul Air Force One, despre id...
12:20
Trei români, prinși cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate pe Aeroportul Otopeni Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră au prins trei cetățeni români care veneau din Emiratele Arabe Unite și aveau...
12:00
România, în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime din UE. Cine își plătește angajații mai puțin ca noi Newsweek.ro
România se află în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime. Doar două țări își plătesc ...
Acum 12 ore
11:50
Alertă meteo de ultimă oră. Din 2 februarie gerul se extinde în România. Temperaturi de -20 de grade Celsius Newsweek.ro
Din 2 februarie, gerul se extinde şi cuprinde aproape două treimi din ţară, anunță meteorologii. Noa...
11:40
Câți bani pierd la salariu angajații care își iau concediu medical? Cine sunt cei mai afecați? Newsweek.ro
Plata salariilor medicale se schimbă începând cu 1 februarie. Prima zi nu va mai fi plătită iar din ...
11:20
A fost concediată la 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Apoi a luat o decizie neașteptată Newsweek.ro
O femeie a fost concediată la vârsta de 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Nu și-a mai găs...
11:10
Horoscop 1-7 februarie. Săptămână de foc pentru Leu. Berbec- iubire, Taur - probleme, Rac- bani Newsweek.ro
Pe data de 3, Uranus, planeta revoluției, își încheie mișcarea retrogradă în Taur, adăugând o energi...
10:50
A intrat în vigoare măsura care lovește în bolnavii care au nevoie de concediu medical. Prima zi, neplătită Newsweek.ro
Începînd cu 1 februarie, intră în vigoare măsura privind concediile medicale ale românilor. Mai exac...
10:40
O ingineră de 27 de ani a fost concediată deși avea performanță: „Am avut o presimțire. Apoi am primit e-mail” Newsweek.ro
O tânără în vârstă de 27 de ani a fost concediată deși făcea performanță la locul de muncă. S-a anga...
10:30
Facturi la gaze în ianuarie 2026, cu până la 30% mai mari. Cât plătești pentru un apartament de 3 camere? Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat de ce facturile la gaze în luna ianuarie sunt extre...
10:10
Economia Ungariei se clatină, Orban spune că nu va fi austeritate dacă va câștiga alegerile. „Minciună!” Newsweek.ro
Economia Ungariei se clatină, economiștii afirmă că oricine va câștiga alegerile din aprilie 2026 va...
10:00
Poliția vrea să crească siguranța în școlile din România. Ce au învățat 80.000 de elevi timp de o săptămână? Newsweek.ro
Aproape 80.000 de elevi au participat, în ultima săptămână la acțiuni de prevenire a violenței în șc...
09:40
Degustările de apă premium, noua fiță în turismul de lux, în contextul exploziei pieței de wellness Newsweek.ro
În contextul exploziei pieței de wellness, degustările de apă premium sunt, se pare, noua fiță în tu...
09:10
Dosarul Epstein: Un consilier al premierul Fico, fost ministru, și-a dat demisia. Ce informații au apărut? Newsweek.ro
Declasificarea a peste 3 milioane de documente din Dosarul Epstein de către Departamentul de Justiţi...
09:00
1 februarie 2026. De astăzi, dacă vrei să vezi de aproape Fontana di Trevi, plătești o taxă de 2 € Newsweek.ro
De astăzi, 1 februarie 2026, dacă vrei să vezi de aproape celebra Fontana di Trevi din Roma, plăteșt...
08:40
Povestea unei familii de imigranți din Minneapolis: De 2 luni stă în casă. Copiii dau SMS să intre. „E inuman” Newsweek.ro
Operaţiunea „Metro Surge” lansată de administraţia Trump în Minneapolis pentru combaterea imigrației...
08:10
Care sunt cele 5 „drumuri ale morții” unde se petrec cele mai multe accidente în România. Ce au în comun? Newsweek.ro
Într-un răspuns pentru Newsweek România, Inspectoratul General al Poliției a spus care sunt principa...
08:00
Amendă 100.000 lei pentru românii care își construiesc un solar în grădină. De ce se contruiește în februarie? Newsweek.ro
Amendă de până la 100.000 de lei pentru românii care își construiesc un solar fără autorizație. Mulț...
07:50
Cât timp rezistă ardeii umpluți la frigider. Verifică mirosul și gustul. Poți să-i congelezi? Newsweek.ro
Cât timp rezistă ardeii umpluți la frigider. Verifică mirosul și gustul. Poți să-i congelezi? Ardeii...
07:40
Cum îți dai seama dacă ești o femeie norocoasă în dragoste. Semnul care îți arată că ai ales un soț perfect Newsweek.ro
Cum îți dai seama dacă ești o femeie norocoasă în dragoste. Semnul care îți arată că ai ales un soț ...
07:30
Cum să-ți alegi planta Feng Shui în funcție de zodie. Îți schimbă energia în casă, aduce noroc și bani Newsweek.ro
Plantele Feng Shui nu sunt doar elemente decorative, ci adevărați amplificatori de energie. Află cum...
07:20
Un copil și-a imaginat cum va fi in viitor. Scrisoarea i-a fost găsită în spatele unei canapele. Ce scria? Newsweek.ro
O scrisoare găsită în spatele unei canapele ce urma să fie renovată arată cum o fetiță de 11 ani și-...
07:10
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente Newsweek.ro
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente. Rut...
Acum 24 ore
06:40
Cum au ajuns la Înalta Curte pensionarii care au cerut eliminarea CASS la pensie? Miza: 1.000.000.000€ Newsweek.ro
Înalta Curte va judeca, cel mai probabil, o speță care poate deshide ușa spre eliminarea CASS la pen...
03:30
Ce oraș deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani Newsweek.ro
Iașul devine, în urma unor cercetări recente, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria prov...
31 ianuarie 2026
22:00
Taiwan instalează lansatoare de rachete HIMARS împotriva Chinei. România și-a luat HIMARS de 1.500.000.000$ Newsweek.ro
Armata taiwaneză va instala probabil lansatoare de rachete HIMARS fabricate în SUA pe insulele perif...
21:00
Zi decisivă pentru 2.800.000 pensionari. Ministrul muncii anunță ce bani se dau în plus la pensie în 2026 Newsweek.ro
Duminică este zi decisivă pentru pensionari. Ministrul muncii Florin Manole va propune mâine PSD cre...
