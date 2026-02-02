Călin Georgescu, în fața sentinței definitive în dosarul propagandei extremiste. Riscă 5 ani de închisoare
Acum 30 minute
09:20
Călin Georgescu, în fața sentinței definitive în dosarul propagandei extremiste. Riscă 5 ani de închisoare # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde judecătorii analizează co...
09:10
Supremație "vikingă" totală în handbal: Danemarca câștigă EURO2026 și intră în istorie după finala cu Germania # Newsweek.ro
Danemarca a cucerit titlul la EHF EURO 2026, după o victorie categorică cu Germania, 34-27, în final...
Acum o oră
09:00
Rusia se pregătește pentru un război cu Finlanda. Putin a ridicat un „oraș militar” la graniță # Newsweek.ro
Rusia construiește infrastructură militară în apropierea frontierei cu Finlanda, probabil ca parte a...
09:00
Ce amendă iau asociațiile de proprietari care nu curăță trotuarele din fața blocului? Au 24 de ore să o facă # Newsweek.ro
Iarna, toți românii trebuie să știe că deszăpezirea trotuarelor nu ține exclusiv de autorități. Româ...
Acum 2 ore
08:30
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în depla...
08:30
Avertisment dur de la Primăria Sectorului 1: străzi blocate de zăpadă după 9 ore de intervenție # Newsweek.ro
George Tuță, primarul Sectorului 1, avertizează că multe străzi principale și secundare din Bucureșt...
08:20
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, afla...
08:10
Întâlnire la vârf la Pentagon: generalii SUA și Israel discută pe fondul tensiunilor explozive cu Iranul # Newsweek.ro
Generalii american şi israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, î...
08:00
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări # Newsweek.ro
Mulți pensionari se întreabă ce pensie ar urma să primească. Pentru a fi siguri, trebuie să obțineți...
07:50
Parlamentul revine din vacanță: legile care pot schimba totul în 2026 intră pe ordinea de zi # Newsweek.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului.
07:40
Cum să depozitezi corect pâinea ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge # Newsweek.ro
Cum să depozitezi corect pâine ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge. Con...
07:40
România, centrul operațiunilor din Marea Neagră în următoarele săptămâni. Misiuni ale SUA vizând Novorossisk # Newsweek.ro
Un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA, din nou în Marea Neagră. Noi misiuni de colectare de i...
Acum 4 ore
07:30
Cum să îți menții casa caldă iarna și să plătești mai puțin la încălzire: 8 trucuri simple și utile # Newsweek.ro
Menținerea unei locuințe calde în sezonul rece nu trebuie să însemne facturi uriașe. Cu câteva trucu...
07:20
5.000.000.000 € - pierderile companiilor de stat. Sorin Dinu: Ce e de făcut să nu se mai ajungă aici? # Newsweek.ro
5.000.000.000 € sunt pierderile totale ale companiilor de stat vizate de Ilie Bolojan. Ce este de fă...
07:10
Horoscop 3 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu neînțelegeri Berbecilor. Racii, ceartă de la bani # Newsweek.ro
Horoscop 3 februarie. Luna în Fecioară aduce o zi cu neînțelegeri Berbecilor. Racii, ceartă de la ba...
06:40
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi # Newsweek.ro
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de...
Acum 24 ore
20:30
Duminică, 1 februarie, 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ...
20:20
12 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Newsweek.ro
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucr...
19:50
Grindeanu a anunțat ce ajutoare la pensie va oferi pensionarilor. Cum arată pachetul de relansare al PSD? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat care vor fi măsurile din pachetul social propus de PSD. Sunt vizate pensii...
19:20
PSD vrea eliminarea CASS pentru mai multe categorii de români. Crește sprijinul pentru unii copii de grădiniță # Newsweek.ro
PSD a decis să propună o serie de mpăsuri sociale care să vină în sprijinul familiilor defavoriozate...
19:10
Cum să scapi de grăsimea din bucătărie cu o soluție făcută acasă? Nu mai simți mirosul de substanțe chimice # Newsweek.ro
Grăsimea din bucătărie poate fi îndepărtată rapid cu o soluție preparată acasă, din ingrediente simp...
18:40
Germania va renunța la programul de muncă de 8 ore. „Părinții vor putea să își ia copiii de la școală” # Newsweek.ro
Germania urmează să renunțe la programul de muncă de 8 ore pentru a trece la unul mult mai flexibil....
18:20
VIDEO Satelitul spion rusesc Luch, complet zdobit după o coliziune. Accident sau distrugere deliberată? # Newsweek.ro
Satelitul rusesc de recunoaștere Luch, cunoscut și sub numele de Olymp (NORAD 40258), a fost complet...
18:00
Alertă de terorism în Europa. Parlamentul Iranului a desemnat armatele europene drept „grupări teroriste” # Newsweek.ro
Președintele Parlamentului iranian a declarat duminică forțele armate ale țărilor europene „organiz...
17:40
Cutremur în Buzău. Seismologii au decis să ridice gradul de intensitate al cutremului. L-ai simțit? # Newsweek.ro
Seismologii au revizuit atât intensitatea cutremurului produs, duminică, la ora locală 16:14, în zon...
17:10
De ce apare aerul uscat în locuință iarna? Trucuri simple prin care să menții o umiditate optimă în casă # Newsweek.ro
Aerul uscat din locuință este o problemă frecventă în sezonul rece. Află de ce apare acest fenomen, ...
16:40
PSD pune 3 condiții legate de creșterea pensiilor ca să rămână la guvernare. Care pensionari vor primi ajutor? # Newsweek.ro
PSD elaborează, azi, strategia de ajutor social pentru categoriile vulnerabile. Ministrul muncii Flo...
16:20
Durata vieţii umane este influenţată de numeroşi factori, de la stilul de viaţă şi mediul în care tr...
16:20
Servicii secrete. „Capcana cu miere a lui Epstein”, alimentată de Putin. Și Trump ar fi căzut în rețeaua KGB # Newsweek.ro
Imperiul sexual al lui Epstein a fost o „capcană KGB”, susțin servicii secrete. Fete tinere erau adu...
16:10
Gardienii Revoluției, brațul armat al Republicii Islamice, sunt acuzați că au orchestrat reprimarea ...
15:50
Iașul și Moldova se pregătesc pentru boom-ul investițiilor: Autostrada 7 și Austostrada 8 atrag ca magnetul # Newsweek.ro
Viitoarele autostrăzi A7 și A8 promit să lege Moldova de București și Europa de Vest, dar antrepreno...
15:40
De mai bine de două secole, relația dintre muncă și societate, dintre muncă și educație, dintre munc...
15:30
Om de afaceri dat în judecată de o avocată care îl acuză că „o teroriza”. Bărbatul o acuză că s-a stricat casa # Newsweek.ro
Un om de afaceri ieșean a terorizat o avocată din București pe care o bănuia că „i-a stricat casa”. ...
15:10
Negocierile Ucraina–Rusia–SUA, reluate la Abu Dhabi. Zelenski: „Vrem o încheiere reală și demnă a războiului” # Newsweek.ro
Negocierile directe dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite pentru oprirea războiului vor fi reluate ...
14:50
Când este bine să plantezi în grădină? Dacă aștepți până la primăvară este târziu. Fă un test de sol înainte # Newsweek.ro
Plantarea în grădină începe mai devreme decât cred mulți: sfârșitul iernii poate fi momentul ideal p...
14:40
Australian Open era singurul turneu de Mare Șlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cuce...
14:20
În Uniunea Europeană, capitalele au o marjă semnificativă de manevră în privința impozitelor pe prop...
14:00
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului...
13:40
Patronatele solicită scuze de la ministrul Darău. Resping etichetarea operatorilor din turism ca evazionişti # Newsweek.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reacţionat duminică la declaraţiile ministrulu...
13:20
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a patru persoane și rănirea a 21, inclusiv ...
13:00
Cetățeni din Iran, Turcia şi Maroc, prinși la Calafat în mașina unui român. Voiau să ajungă în vestul Europei # Newsweek.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost pri...
12:40
Donald Trump vrea un Arc de Triumf în Washington: „Aș vrea să fie cel mai mare dintre ele” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliștii, la bordul Air Force One, despre id...
12:20
Trei români, prinși cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate pe Aeroportul Otopeni # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră au prins trei cetățeni români care veneau din Emiratele Arabe Unite și aveau...
12:00
România, în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime din UE. Cine își plătește angajații mai puțin ca noi # Newsweek.ro
România se află în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime. Doar două țări își plătesc ...
11:50
Alertă meteo de ultimă oră. Din 2 februarie gerul se extinde în România. Temperaturi de -20 de grade Celsius # Newsweek.ro
Din 2 februarie, gerul se extinde şi cuprinde aproape două treimi din ţară, anunță meteorologii. Noa...
11:40
Câți bani pierd la salariu angajații care își iau concediu medical? Cine sunt cei mai afecați? # Newsweek.ro
Plata salariilor medicale se schimbă începând cu 1 februarie. Prima zi nu va mai fi plătită iar din ...
11:20
A fost concediată la 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Apoi a luat o decizie neașteptată # Newsweek.ro
O femeie a fost concediată la vârsta de 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Nu și-a mai găs...
11:10
Horoscop 1-7 februarie. Săptămână de foc pentru Leu. Berbec- iubire, Taur - probleme, Rac- bani # Newsweek.ro
Pe data de 3, Uranus, planeta revoluției, își încheie mișcarea retrogradă în Taur, adăugând o energi...
10:50
A intrat în vigoare măsura care lovește în bolnavii care au nevoie de concediu medical. Prima zi, neplătită # Newsweek.ro
Începînd cu 1 februarie, intră în vigoare măsura privind concediile medicale ale românilor. Mai exac...
10:40
O ingineră de 27 de ani a fost concediată deși avea performanță: „Am avut o presimțire. Apoi am primit e-mail” # Newsweek.ro
O tânără în vârstă de 27 de ani a fost concediată deși făcea performanță la locul de muncă. S-a anga...
