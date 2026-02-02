Când scăpăm de ger și ninsoare în București. O veste bună, cu temperaturi brusc mari, și-una rea, care anunță mocirlă în oraș. Prognoza ANM pentru următoarele zile

12:30

Vremea de afară nu e prielnică pentru bucureștenii care locuiesc în blocurile racolate la rețeaua de termoficare. Apa caldă vine rece, iar gerul a înghețat deja calorifele. Bucureștenii sunt sătuli până peste cap de aceste […] Articolul Ultimele soluții ale unui bucureștean din S2 fără apă caldă de prea multe zile. „Vând și mă mut din București sau îmi montez centrală în apartament?” apare prima dată în B365.