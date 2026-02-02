Daniel Băluță, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan: Românii nu mai pot suporta austeritatea

13:40

România se confruntă cu cel mai sever sezon de gripă din ultimul deceniu. Număr dublu de cazuri față de sezoanele recente și un bilanț al deceselor mai ridicat decât în perioade similare din anii anteriori, avertizează medicul Octavian Jurma. „Până în acest moment, sezonul de gripă 2025–2026 este cel mai sever sezon de gripă din […]