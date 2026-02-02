Ministrul Justiției, despre criza de personal din penitenciare: Tehnologia devine soluția strategică
PSNews.ro, 2 februarie 2026 10:50
Sistemul penitenciar funcționează sub presiunea deficitului de personal, iar autoritățile analizează soluții tehnologice pentru creșterea siguranței. Deficitul de personal din sistemul penitenciar este una dintre cele mai mari provocări structurale ale administrației penitenciare din România, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat în studioul Puterea Știrilor. Potrivit estimărilor oficiale, lipsesc câteva mii de angajați, […] Articolul Ministrul Justiției, despre criza de personal din penitenciare: Tehnologia devine soluția strategică apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
10:50
Rogobete: Limitarea accesului la rețelele sociale este greu de pus în practică și nu rezolvă problema # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România se confruntă cu efectele unor ani de inacțiune în domeniul sănătății mintale, subliniind că reglementarea rețelelor de socializare trebuie făcută echilibrat, făcând apel și pentru alfabetizarea media a populației. Întrebat despre cazurile recente de agresiuni, ministrul sănătății a afirmat: „eu cred că sunt efectele unor inactivități, inacțiuni […] Articolul Rogobete: Limitarea accesului la rețelele sociale este greu de pus în practică și nu rezolvă problema apare prima dată în PS News.
10:50
Bogdan Stoica: Perdeaua de fum Epstein, dupa care se ascunde o guvernare fără explicații # PSNews.ro
Epstein a bătut palma prima oară cu FBI, pentru traficarea unei minore, în 2006. De atunci durează activitatea de publicare, conspirare și manipulare a acestui subiect, ca perdea de fum. Așa că zilele astea nu aflăm decât că sărbătorim 20 de ani de atenție publică deturnată de la ce contează cu adevărat. Dosarele Epstein sunt […] Articolul Bogdan Stoica: Perdeaua de fum Epstein, dupa care se ascunde o guvernare fără explicații apare prima dată în PS News.
10:50
Ministrul Justiției, despre criza de personal din penitenciare: Tehnologia devine soluția strategică # PSNews.ro
Sistemul penitenciar funcționează sub presiunea deficitului de personal, iar autoritățile analizează soluții tehnologice pentru creșterea siguranței. Deficitul de personal din sistemul penitenciar este una dintre cele mai mari provocări structurale ale administrației penitenciare din România, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat în studioul Puterea Știrilor. Potrivit estimărilor oficiale, lipsesc câteva mii de angajați, […] Articolul Ministrul Justiției, despre criza de personal din penitenciare: Tehnologia devine soluția strategică apare prima dată în PS News.
10:50
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că statul trebuie să se implice în economie doar în domeniile considerate strategice, sau acolo unde nu există interes din partea investitorilor din mediul privat, potrivit News.ro. Oficialul guvernamental spune că „în rest, statul trebuie să-şi redimensioneze implicarea în piaţă”, subliniind că alte ţări europene au procedat în acest […] Articolul Oana Gheorghiu: Statul trebuie să se implice în economie doar în domeniile strategice apare prima dată în PS News.
10:50
FOTO Iarna s-a întors. Cum se circulă în București și pe drumurile din țară. Temperaturi de până la -20 de grade # PSNews.ro
Meteorologii au emis alerte de ger în mai bine de jumătate din țară. Minimele au coborât până la minus 20 de grade Celsius în această noapte. În mai multe județe și în Capitală s-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un […] Articolul FOTO Iarna s-a întors. Cum se circulă în București și pe drumurile din țară. Temperaturi de până la -20 de grade apare prima dată în PS News.
10:50
Daniel Băluță, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan: Românii nu mai pot suporta austeritatea # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând că măsurile de austeritate luate în vederea reducerii deficitului bugetare nu au fost acoperite de măsuri compensatorii, conform România TV. „Am atins borna pe care și-a propus România anul trecut de reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie […] Articolul Daniel Băluță, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan: Românii nu mai pot suporta austeritatea apare prima dată în PS News.
10:50
Ruta aeriană Oradea–Varșovia: milioane de lei din bani publici pentru zboruri cu puțini pasageri # PSNews.ro
Ruta Oradea–Varșovia este operată ca serviciu public obligatoriu (OSP/PSO) și compensată financiar din bugetele locale. În timp ce autoritățile vorbesc despre „conectare globală”, realitatea din aeroport arată uneori ca o glumă scumpă. Potrivit unei surse BihorNews.ro, cursa de sâmbătă din Varșovia, cu 82 de locuri, ar fi aterizat cu 2 pasageri (o mamă cu un […] Articolul Ruta aeriană Oradea–Varșovia: milioane de lei din bani publici pentru zboruri cu puțini pasageri apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
22:30
Analistul Radu Magdin vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Analistul Radu Magdin este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul Radu Magdin vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:30
Ce se întâmplă cu investițiile din PNRR în 2026. MIPE: Ne concentrăm pe proiecte ce pot fi terminate până în august # PSNews.ro
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). România se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an. În urma revizuirii PNRR, toate ţintele şi jaloanele rămase de îndeplinit au fost distribuite în trei cereri de plată […] Articolul Ce se întâmplă cu investițiile din PNRR în 2026. MIPE: Ne concentrăm pe proiecte ce pot fi terminate până în august apare prima dată în PS News.
18:10
PSD propune ca proprietarii din blocurile fără căldură din București să fie scutiți de plata facturilor # PSNews.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă ă PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu. Acesta susţine de […] Articolul PSD propune ca proprietarii din blocurile fără căldură din București să fie scutiți de plata facturilor apare prima dată în PS News.
18:10
O prinţesă este menţionată de sute de ori în documentele Epstein. Corespondenţe cu glume obscene # PSNews.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul […] Articolul O prinţesă este menţionată de sute de ori în documentele Epstein. Corespondenţe cu glume obscene apare prima dată în PS News.
18:10
Descoperire macabră în Slobozia. Părţile de cadavru aparţin unei femei de 75 de ani, anunţă IPJ Ialomiţa # PSNews.ro
Părţile de cadavru descoperite de poliţişti în extravilanul municipiului Slobozia aparţin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate. Potrivit IPJ Ialomiţa, cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia. Aceasta pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul şi […] Articolul Descoperire macabră în Slobozia. Părţile de cadavru aparţin unei femei de 75 de ani, anunţă IPJ Ialomiţa apare prima dată în PS News.
18:10
Numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Menționarea sa a atras atenția publică în România, în contextul în care noile documente evidențiază dimensiunea internațională a rețelei de contacte și […] Articolul Cine este Corina Tarniță, profesoara de la Princeton menționată documentele Epstein apare prima dată în PS News.
18:10
Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România # PSNews.ro
Proiectul logistic Victoria Business Park, dezvoltat în comuna Afumați de antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy, se apropie de finalizare. Investiția i-ar putea propulsa pe cei doi afaceriști în topul celor mai mari proprietari de depozite din România, potrivit profit.ro. Amplasat în imediata vecinătate a complexului Expo Market Doraly, obiectivul reprezintă una dintre cele mai […] Articolul Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România apare prima dată în PS News.
18:10
Planșeul Unirii: Stadiul celui mai mare șantier din centrul Capitalei și când vor fi terminate lucrările # PSNews.ro
Lucrările la Planșeul Unirii sunt realizate în proporție de peste 30%, acestea putând fi finalizate chiar în 2026, în avans față de termenul contractual, dacă se alocă bugetul necesar, potrivit lui Cristian Erbașu, directorul general al Construcții Erbașu. Când se termină lucrările la Planșeul Unirii „Această lucrare a incitat destul de mult interes. Sper că […] Articolul Planșeul Unirii: Stadiul celui mai mare șantier din centrul Capitalei și când vor fi terminate lucrările apare prima dată în PS News.
18:10
Cazul avocatei prinse cu mita de 60.000 de euro. Burduja: A fost înlocuită din funcție la propunerea mea # PSNews.ro
Adriana Georgescu, avocata surprinsă de procurorii DNA primind 60.000 de euro de la un om de afaceri, a avut în trecut legături cu PNL. Ea a ocupat funcția de secretar general adjunct al PNL Sector 1. „Acum șase ani, doamna Adriana Georgescu și-a depus candidatura ca secretar general adjunct PNL Sector 1, funcție fără drept […] Articolul Cazul avocatei prinse cu mita de 60.000 de euro. Burduja: A fost înlocuită din funcție la propunerea mea apare prima dată în PS News.
17:00
Captură în Portul Constanța. Mașini furate în Europa, introduse în România dezmembrate, ca piese de schimb # PSNews.ro
Polițiștii de frontieră din Portul Constanța au descoperit șase autoturisme aflate în atenția autorităților europene. Descoperirea, în perioada 26-28 ianuarie, în urma unor acțiuni desfășurate la nivel național. Valoarea totală a „pieselor” este estimată la aproximativ 2 milioane de lei. Trei dintre mașini fuseseră dezmembrate intenționat. Au fost dezmembrate pentru a masca proveniența ilegală și […] Articolul Captură în Portul Constanța. Mașini furate în Europa, introduse în România dezmembrate, ca piese de schimb apare prima dată în PS News.
17:00
Primăria Sectorului 6, apel la cetățeni sa nu îi mai fie furată pisica. „N-o mai luați pe Jessy!” # PSNews.ro
Un anunț neobișnuit a fost postat sâmbătă pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6. Postarea relatează cum pisica rezidentă în sediul instituției, pe nume Jessy, a fost reperată de un pompier și restituită primăriei de sector de către Polița Locală. Pisica dispăruse din perimetrul clădirii în circumstanțe momentan neelucidate. Se suspectează implicarea unor posibili […] Articolul Primăria Sectorului 6, apel la cetățeni sa nu îi mai fie furată pisica. „N-o mai luați pe Jessy!” apare prima dată în PS News.
17:00
Predoiu nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. „Duce la frustrare și curiozitate excesivă” # PSNews.ro
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a reacționat duminică la propunerea lui Raed Arafat de a se iniția demersuri pentru limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Predoiu spune că precizările pe care le face sunt din perspectivă de avocat, senator și membru al unui partid. Ministerul de Interne nu are „atribuția stabilirii unor limite legale de libertate […] Articolul Predoiu nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. „Duce la frustrare și curiozitate excesivă” apare prima dată în PS News.
17:00
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile de plăţi dominante din SUA, a declarat miercuri comisarul pentru Economie şi Productivitate, Implementare şi Simplificare, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, relatează Agerpres. Banca Centrală Europeană lucrează la introducerea unui euro digital încă din 2020, pentru a-şi moderniza […] Articolul De ce are nevoie UE de euro digital. Explicaţiile comisarului Valdis Dombrovski apare prima dată în PS News.
17:00
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, […] Articolul Veste proastă pentru români. Facturile la gaze, cu 30% mai mari faţă de ianuarie 2025 apare prima dată în PS News.
17:00
Președintele SUA, Donald Trump, anunță că negocierile pentru un acord-cadru privind Groenlanda sunt aproape de final. Documentul este considerat esențial pentru securitatea națională americană. Washingtonul urmărește renegocierea aranjamentelor de apărare cu Danemarca și consolidarea prezenței militare în Arctica. Totul pe fondul temerilor legate de influența Rusiei și Chinei și al unui interes geopolitic tot mai […] Articolul Trump anunță că acordul pentru Groenlanda este aproape de final apare prima dată în PS News.
16:00
Președintele SUA le-a mărturisit mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One ideea sa de a construi un Arc de Triumf la Washington. Donald Trump a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris. Acesta a subliniat că astfel de monumente există în mai multe orașe din lume. Dorește însă ca monumentul […] Articolul Donald Trump vrea la Washington cel mai mare Arc de Triumf din lume apare prima dată în PS News.
16:00
Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației, dotați cu patru snowmobile pentru misiuni pe timp de iarnă # PSNews.ro
Poliția de Frontieră Română anunță că patru snowmobile de ultimă generație au fost achiziționate și livrate către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Vor fi utilizate în misiuni de supraveghere și intervenție în zona montană. Echipamentele au fost cumpărate în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Snowmobilele, în valoare totală de 324.760 […] Articolul Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației, dotați cu patru snowmobile pentru misiuni pe timp de iarnă apare prima dată în PS News.
16:00
Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție din dosarul Epstein. Decizia vine în urma dezvăluirilor privind schimburile de mesaje pe care diplomatul le-ar fi avut cu Jeffrey Epstein. Într-un mesaj video publicat pe rețelele […] Articolul Demisie în guvernul slovac după publicarea de noi documente din dosarul Epstein apare prima dată în PS News.
16:00
Cât va costa o noapte de cazare la vară în stațiunile de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele # PSNews.ro
Chiar dacă iarna nu se lasă dusă și un nou val de frig a pătruns în țara noastră, mulți români vor să știe, totuși, cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Cei care își fac planuri pentru concediul pe anul acesta ar trebui să […] Articolul Cât va costa o noapte de cazare la vară în stațiunile de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele apare prima dată în PS News.
16:00
CFR Călători mai primește încă un vagon-restaurant modernizat prin PNRR. Societatea Remarul „16 Februarie” din Cluj-Napoca a livrat către CFR Călători încă un vagon-restaurant dintr-un total de 10. Vagoanele bar-bistro circulă la ora actuală în componența unor trenuri Intercity, printre care: „Avram Iancu” (IC 531 București Nord – Cluj-Napoca – Arad) „Tomis Expres” (IC 536 […] Articolul CFR Călători mai primește un vagon-restaurant modernizat prin PNRR. Pe ce rute circulă apare prima dată în PS News.
16:00
Începând cu 1 februarie, intră în vigoare măsura privind concediile medicale ale românilor. Mai exact cea care se referă la neplata primei zile. La finalul anului trecut, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Potrivit ordonanței, angajatorul suportă […] Articolul Prima zi a concediului medical nu se mai plătește de astăzi. A intrat în vigoare legea apare prima dată în PS News.
16:00
Președintele parlamentului iranian a declarat că Republica Islamică va considera toate armatele Uniunii Europene drept grupuri teroriste, reacționând vehement după ce blocul a declarat Garda Revoluționară drept grup terorist, din cauza represiunii sângeroase împotriva protestelor naționale, scrie AP. Anunțul făcut de Mohammad Bagher Qalibaf, fost comandant al Gărzii, privind desemnarea ca grup terorist va fi […] Articolul Armatele Uniunii Europene, considerate grupuri teroriste de Iran apare prima dată în PS News.
14:40
2 euro pentru a-ţi pune o dorinţă. De astăzi turiştii trebuie să achite o taxă pentru a se apropia de Fontana di Trevi # PSNews.ro
La Roma, unul dintre cele mai emblematice şi fotografiate locuri suferă o schimbare radicală. Începând de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Este o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din […] Articolul 2 euro pentru a-ţi pune o dorinţă. De astăzi turiştii trebuie să achite o taxă pentru a se apropia de Fontana di Trevi apare prima dată în PS News.
14:40
Mihnea Costoiu: România poate deveni un pol regional de tehnologie și inovație dacă susținem consecvent cercetarea # PSNews.ro
Rectorul Universității Politehnica București, Mihnea Costoiu, este de părere că bugetul educației și cercetării pentru 2026 va influența „direct și imediat” numărul locurilor de muncă bine plătite din România. „În 2025 mediul privat triplează investițiile în cercetare și ajung la același nivel cu finanțarea publică. Care este soluția noastră? Investim sau tăiem din cheltuieli? Un […] Articolul Mihnea Costoiu: România poate deveni un pol regional de tehnologie și inovație dacă susținem consecvent cercetarea apare prima dată în PS News.
14:40
Vacanța de schi din februarie 2026. Primele județe unde nu se mai fac cursuri. Când au zile libere elevii din București # PSNews.ro
Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie. Va fi în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului educațional 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri. Este gândită atât pentru relaxare și refacere, cât și pentru activități specifice sezonului rece. […] Articolul Vacanța de schi din februarie 2026. Primele județe unde nu se mai fac cursuri. Când au zile libere elevii din București apare prima dată în PS News.
14:40
Băluţă: De luni, cele 14 staţii prevăzute pentru extinderea magistralei M4 de metrou vor fi în proces de proiectare # PSNews.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că lucrările de proiectare a staţiilor de metrou din cadrul magistralei 4, între Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul vor fi realizate exclusiv de companii româneşti, aflate într-o asociere. Lucrarea de extindere a magistralei 4 va fi realizată de consorţiul românesc Construcţii Erbaşu, Concelex şi BogArt. „Începând de […] Articolul Băluţă: De luni, cele 14 staţii prevăzute pentru extinderea magistralei M4 de metrou vor fi în proces de proiectare apare prima dată în PS News.
14:40
Loteria Română organizează duminică, 2 februarie, noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. În joc sunt premii de peste 15 milioane de euro. Doar la Loto 6/49, categoria 1, reportul este de peste 3,85 milioane de euro. La Joker, categoria I, reportul este de aproape 10 milioane de euro. La […] Articolul Astăzi au loc noi trageri Loto. Report de aproape 4 milioane de euro la 6/49 apare prima dată în PS News.
14:40
Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie # PSNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie. Politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, spune el. Aflaţi în fruntea guvernării din 2010, Orban şi Fidesz se confruntă cu un adversar de centru-dreapta care […] Articolul Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria după alegerile din aprilie apare prima dată în PS News.
14:40
Mâncăm tot mai mult din import. Florin Barbu: Noi nu producem brânză cu mucegai. Avem autosuficiență la carne și lapte # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, explică, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, de ce România importă mâncare. Acesta spune că dacă românii ar consuma doar alimente românești, „am avea autosuficiență pe toate domeniile în momentul de față”. Ministrul spune că producția de carne și lapte, de exemplu, acoperă necesarul intern. „Dacă noi, ca și români, […] Articolul Mâncăm tot mai mult din import. Florin Barbu: Noi nu producem brânză cu mucegai. Avem autosuficiență la carne și lapte apare prima dată în PS News.
14:40
Avertismentul unui analist: Să nu ne mire ce va urma! Explicaţii privind criza de încredere în instituțiile politice # PSNews.ro
Datele alarmante ale celui mai recent sondaj INSCOP, care relevă o încredere de doar 11,9% în Parlament și 18,4% în Guvern, nu reprezintă o simplă eroziune de moment, ci simptomul unei crize sistemice profunde. Radu Magdin, analist și consultant politic român, explică pentru „Adevărul” mecanismele din spatele acestor cifre și avertizează asupra riscului iminent de „decivilizare” a […] Articolul Avertismentul unui analist: Să nu ne mire ce va urma! Explicaţii privind criza de încredere în instituțiile politice apare prima dată în PS News.
14:40
Ultima imagine publică a averilor conducerii DNA. Profilul financiar al familiei Voineag. Cât câștigă soția de la CSM # PSNews.ro
Conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) deține bunuri considerabile, reflectate în declarațiile de avere depuse în cursul anului 2024. Documentele surprind o imagine asupra patrimoniului procurorilor aflați la vârful instituției anticorupție. Aceste declarații au fost completate înainte de aplicarea hotărârii Curții Constituționale care a decis că declarațiile de avere nu mai sunt publice. Vor fi acum […] Articolul Ultima imagine publică a averilor conducerii DNA. Profilul financiar al familiei Voineag. Cât câștigă soția de la CSM apare prima dată în PS News.
13:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune ce a făcut în primele trei luni de mandat. „Nu promit miracole, ele nu există” # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primelor trei luni de mandat, arătând demersurile pentru restructurarea companiilor de stat, debirocratizare și digitalizare. „Se împlinesc 3 luni de când am devenit membră a Guvernului. Sunt conștientă de așteptările pe care le au oamenii și de povara resimțită după măsurile dificile, luate anul trecut”, a notat pe Facebook […] Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu spune ce a făcut în primele trei luni de mandat. „Nu promit miracole, ele nu există” apare prima dată în PS News.
13:40
Peste 10.000 de români au rămas fără loc de muncă anul trecut din cauza măsurilor de austeritate. Coșmarul continuă # PSNews.ro
Aproape 24.000 de români au fost vizați de măsurile de restructurare derulate de-a lungul anului 2025. Dintre aceștia, aproape 12.000 de angajați și-au pierdut efectiv locurile de muncă, din cauza concedierilor colective. Totul în contextul măsurilor de austeritate. În peste 30 de județe au avut loc astfel de restructurări colective, iar cele mai multe situații […] Articolul Peste 10.000 de români au rămas fără loc de muncă anul trecut din cauza măsurilor de austeritate. Coșmarul continuă apare prima dată în PS News.
13:40
Premierul britanic Keir Starmer afirmă că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în fața Congresului SUA cu privire la relația sa cu Jeffrey Epstein. Aceasta în contextul publicării unor noi documente din dosarul Epstein Epstein a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și a decedat în detenție, relatează The Guardian. Aflat în Japonia, unde […] Articolul Dosarul Epstein. Keir Starmer cere audierea fostului prinț Andrew în Congresul SUA apare prima dată în PS News.
13:40
Federația Patronatelor din Turismul Românesc vrea scuze publice din partea lui Irineu Darău # PSNews.ro
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Îl acuză de declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR anunță într-un comunicat că reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariați, respectiv 34% din forța de muncă a […] Articolul Federația Patronatelor din Turismul Românesc vrea scuze publice din partea lui Irineu Darău apare prima dată în PS News.
13:40
Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere # PSNews.ro
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a pierdut definitiv contestația formulată împotriva sechestrului instituit pe bunurile sale în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Judecătorii de la ÎCCJ au decis că sechestrul, dispus inițial de Curtea de Apel București, rămâne în vigoare. Decizia este definitivă. Măsura asiguratorie a fost luată pentru a acoperi […] Articolul Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere apare prima dată în PS News.
13:40
Vremea se răcește și vor fi ninsori în Capitală în următoarele zile, anunță meteorologii. Potrivit prognozei speciale pentru București, de duminică până luni dimineața, vremea va continua să se răcească. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se […] Articolul METEO Vreme rece și ninsori în Capitală. Minimele ajung la minus 10 grade apare prima dată în PS News.
13:40
Cum poate deveni România capitala „banilor verzi”. Finanțele sustenabile și cum tratează românii piețele viitorului # PSNews.ro
În cadrul unui proiect european, Institutul de Studii Financiare (ISF) a realizat, în premieră pentru România, mai multe studii privind tranziția către finanțele verzi. Sunt cercetări bazate pe sondaje care au luat în considerare peste 200 de investitori relevanți în piețele financiare și peste 1.200 de persoane obișnuite. Cum poate deveni România capitala „banilor verzi” […] Articolul Cum poate deveni România capitala „banilor verzi”. Finanțele sustenabile și cum tratează românii piețele viitorului apare prima dată în PS News.
13:40
Austeritatea Guvernului Bolojan crește riscul de abandon școlar. Lovește direct în elevii vulnerabili # PSNews.ro
Un studiu realizat de Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) arată că măsurile de austeritate adoptate în 2025 de Guvernul Bolojan au avut un impact major asupra sistemului de educație din România. Au amplificat inegalitățile și riscul de abandon școlar. Potrivit analizei, pachetul de austeritate introdus pentru reducerea deficitului bugetar a vizat direct educația. Este un domeniu deja subfinanțat, […] Articolul Austeritatea Guvernului Bolojan crește riscul de abandon școlar. Lovește direct în elevii vulnerabili apare prima dată în PS News.
13:40
Cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani în România. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri” # PSNews.ro
România se confruntă cu cel mai sever sezon de gripă din ultimul deceniu. Număr dublu de cazuri față de sezoanele recente și un bilanț al deceselor mai ridicat decât în perioade similare din anii anteriori, avertizează medicul Octavian Jurma. „Până în acest moment, sezonul de gripă 2025–2026 este cel mai sever sezon de gripă din […] Articolul Cel mai grav sezon de gripă din ultimii 10 ani în România. „O creștere cu 35% a numărului de cazuri” apare prima dată în PS News.
12:30
VIDEO Corlăţean: Etnicii români din Ucraina, moment critic. Nu văd cum Parlamentul va ratifica aderarea Ucrainei la UE # PSNews.ro
Moment critic în Ucraina. Senatorul PSD, Titus Corlățean, atrage atenţia asupra faptului că situaţia etnicilor români din Ucraina se înrăutăţeşte. El precizează că este timpul că autoritățile române să acționeze rapid și ferm: Președinția, Guvernul și Parlamentul. Dacă Ucraina nu va înțelege să respecte criteriile politice de aderare la UE, începând cu cele privind protecția […] Articolul VIDEO Corlăţean: Etnicii români din Ucraina, moment critic. Nu văd cum Parlamentul va ratifica aderarea Ucrainei la UE apare prima dată în PS News.
12:30
România, vizată de o procedură de infringement a Comisiei Europene privind creditele de consum. Pe listă, 23 de state # PSNews.ro
Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre. Printre acestea se numără şi România. Procedura, demarată pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum. Celelalte state sunt Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, […] Articolul România, vizată de o procedură de infringement a Comisiei Europene privind creditele de consum. Pe listă, 23 de state apare prima dată în PS News.
12:10
Conducerea PSD se reunește la Vila Lac. Agenda discuţiilor. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare # PSNews.ro
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală. Şedinţa conducerii PSD începe […] Articolul Conducerea PSD se reunește la Vila Lac. Agenda discuţiilor. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.