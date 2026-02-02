VIDEO Zeci de mii de oameni au protestat la Praga în sprijinul președintelui Petr Pavel, în disputa cu premierul țării
PSNews.ro, 2 februarie 2026 13:50
Zeci de mii de persoane au ieșit duminică pe străzile din Praga pentru a-și arăta susținerea față de președintele ceh Petr Pavel, într-un context de tensiuni tot mai mari cu premierul Andrej Babis, informează DPA, preluată de Agerpres. Manifestanții s-au adunat în două dintre cele mai mari piețe centrale ale capitalei, la inițiativa campaniei „Un […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
ANALIZĂ. USR între tabere și calcule: de ce ideologia nu ajunge pe masa Congresului din februarie # PSNews.ro
USR va organiza la finalul lunii februarie un Congres dedicat modificării statutului partidului, însă pachetul de propuneri supus dezbaterii nu conține nicio clarificare privind poziționarea ideologică a formațiunii. Deși tema revine constant în dezbaterea internă, conducerea partidului pare să amâne din nou asumarea unei identități politice explicite. Congresul, programat pentru perioada 27 februarie – 1 […]
13:50
Un fost comisar al Gărzii de Mediu acuză: Împăduririle, blocate de interesele „mafiei subvențiilor” # PSNews.ro
Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, avertizează că programele de împădurire din România sunt cu mult depășite de amploarea tăierilor ilegale, fenomen acumulat în ultimele trei decenii. Principala problemă, susține el, este lipsa terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale, pe fondul existenței unei veritabile „mafii a subvențiilor". Într-un interviu acordat […]
13:50
Inteligența artificială intră în justiție: Cum i-ar putea ajuta aceasta pe judecători și procurori # PSNews.ro
Sistemul judiciar din România se află în pragul unei transformări tehnologice majore, pe măsură ce Ministerul Justiției analizează implementarea Inteligenței Artificiale (AI) pentru a eficientiza activitatea instanțelor, explică Radu Marinescu. Astfel, digitalizarea justiției a devenit o prioritate strategică, AI fiind văzută nu ca un înlocuitor al factorului uman, ci ca un instrument esențial de […]
13:50
VIDEO Zeci de mii de oameni au protestat la Praga în sprijinul președintelui Petr Pavel, în disputa cu premierul țării # PSNews.ro
Zeci de mii de persoane au ieșit duminică pe străzile din Praga pentru a-și arăta susținerea față de președintele ceh Petr Pavel, într-un context de tensiuni tot mai mari cu premierul Andrej Babis, informează DPA, preluată de Agerpres. Manifestanții s-au adunat în două dintre cele mai mari piețe centrale ale capitalei, la inițiativa campaniei „Un […]
13:50
România în presa rusă: Nicușor Dan și discuțiile legate de unirea cu R. Moldova în centrul atenției # PSNews.ro
În ultima lună, presa rusă a acordat atenție României și figurilor sale politice mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiunea Europei de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 472 de articole publicate în presa rusă din această perioadă. Aceste informații reflectă un […]
13:50
Crin Antonescu: Doar nu vă imaginați că CNN, brusc, e interesat de ce mai crede ministrul de Externe al României # PSNews.ro
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat marți în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache intervenția ministrului român de Externe, Oana Țoiu, la CNN International, în cadrul emisiunii Down the Line. Antonescu a sugerat că interesul televiziunii americane pentru opiniile ministrului român ar fi exagerat. „Spre deosebire de alți cavaleri, președinți și prim-miniștri, doamna […]
13:50
Modul în care românii, în funcție de opțiunea lor politică, se raportează din punct de vedere al încrederii la justiție, respectiv îi evaluează independența față de imixtiunile politice, este fără îndoială influențat de dezbaterile tensionate din ultima perioadă, conform Infomat.ro. Prima observație pe care o putem face, este aceea că nivelurile cele mai ridicate de […]
13:50
Ce dobânzi neimpozabile vor avea titlurile de stat FIDELIS, în februarie. Anunțul ministerului Finanţelor # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că în februarie, titlurile de stat FIDELIS aduc dobânzi neimpozabile de până la 7,25% la emisiunile în lei şi de până la 6% la cele în euro. FIDELIS II se va desfăşura în perioada 6-13 februarie. "FIDELIS II, ce se va desfăşura în perioada 6-13 februarie vine cu dobânzi atractive de până […]
13:50
Rogobete, după ședința PSD: Discuțiile s-au axat pe responsabilitate și politici pentru reducerea inegalităților # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, după şedinţa conducerii PSD, că discuţia s-a axat mai degrabă pe responsabilitate, potrivit News.ro. Despre solicitarea PSD privind adoptarea de urgenţă a pachetului de solidaritate, ministrul a arătat că 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari, nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea […]
Acum 2 ore
12:50
Pierderi de 700 milioane euro din cauza taxei pe colete extracomunitare. Majoritatea comenzilor ocolesc România # PSNews.ro
Începând cu 1 ianuarie, România a implementat o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare, menită să aducă venituri suplimentare la buget. Totuși, măsura a avut efecte contrare, marile platforme de comerț online, precum Temu, Shein și Alibaba, redirecționând livrările prin alte state din Uniunea Europeană, în special Ungaria, pentru a evita plata taxei. […]
12:50
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde a avut loc un termen în procesul prin care contestă decizia de începere a judecății pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. La ieșirea din instanță, acesta a lăsat să se înțeleagă că nu se așteaptă […]
12:50
Cum se modelează opinia publică globală în era rețelelor sociale. De la think tank-uri la influenceri și algoritmi # PSNews.ro
Influențarea curentelor de opinie la nivel global a suferit, în ultimele decenii, o transformare majoră, pe fondul ascensiunii rețelelor sociale și al platformelor digitale. Potrivit unei analize publicate de informat.ro, sinteză realizată cu ajutorul Perplexity, mecanismele tradiționale prin care ideile ajungeau din mediul academic și instituțional în spațiul public sunt înlocuite de ecosisteme fragmentate, dominate […]
12:50
Ședință cu miză majoră în PNL, la Vila Lac: Ministerul Educației și viitorul lui Bolojan, pe masa liderilor liberali # PSNews.ro
Liberalii se reunesc luni seară, la Vila Lac, într-o ședință decisivă pentru desemnarea noului ministru al Educației, dar și pentru clarificarea raportului de forțe din partid, pe fondul tensiunilor interne tot mai vizibile. Potrivit surselor politice Gândul, premierul Ilie Bolojan ar urma să le ceară colegilor un vot de încredere. Ministerul Educației rămâne la PNL […]
12:50
Daniel Băluță, președintele PSD București și primarul Sectorului 4, a anunțat că biletele la STB nu se vor scumpi, contrar propunerii primarului general Ciprian Ciucu. Băluță a subliniat că descurajarea transportului în comun nu este o soluție într-un oraș aglomerat și a afirmat că românii nu mai suportă tăierile bugetare. Criticând stilul de conducere al […]
Acum 4 ore
12:10
Daniel Băluță precizează că se simte „mai bine”, după ce la începutul anului a spus că a fost otrăvit cu arsenic # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seară că se simte „mai bine", după ce la începutul lunii ianuarie a spus că a fost otrăvit cu arsenic. „Sunt mai bine și sunt convins că în următoarele luni o să fiu foarte bine. Am avut parte de sprijinul unor medici deosebiți și împreună cu ei, […]
12:10
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru apolitic, vorbeşte despre experienţa lucrului în administraţia publică, ea spunând că cel mai dificil aspect i s-a părut lipsa digitalizării. „Lucrurile nu merg în acelaşi ritm cu care eşti obişnuit când vii din mediul privat", spune vicepremierul la trei luni de la preluarea portofoliului în Guvern. Oana Gheorghiu a fost întrebată, duminică, […]
12:10
PSD cere adoptarea de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate # PSNews.ro
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile, potrivit Mediafax. PSD a transmis într-un comunicat că adoptarea imediată a celor două pachete „este absolut obligatorie, […]
12:10
VIDEO Firea vrea reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale: Majoratul digital nu este un moft # PSNews.ro
Eurodeputatul Gabriela Firea a solicitat în Parlamentul European interzicerea accesului minorilor la rețele sociale până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani aceștia să aibă nevoie de acordul părinților. În Comisia pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, aceasta a adresat Comisiei Europene o întrebare referitoare la majoratul digital: „Majoratul […]
11:50
2026, an decisiv pentru PNRR: România prioritizează doar proiectele care pot fi finalizate până în august # PSNews.ro
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). România se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, scrie Profit.ro. După revizuirea PNRR, toate țintele și jaloanele rămase au fost grupate […]
11:50
Temperaturile minime vor coborî până la minus 20 de grade Celsius, în timpul nopții. În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale perioadei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în […]
11:50
Parlamentarii revin la muncă. Începe prima sesiune a legislativului din acest an – Primul punct important pe agendă # PSNews.ro
Senatul și Camera Deputaților încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de președintele Senatului și, respectiv, președintele Camerei Deputaților 'în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată', precum și ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului, […]
11:50
Rogobete, despre evaluarea PSD: Este firesc să aibă loc o evaluare periodică. Nu mi-este teamă să pierd funcția # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că nu se teme că ar putea fi schimbat din funcție, în contextul în care PSD a decis să facă o evaluare a miniștrilor pe care îi are în Guvern, potrivit Mediafax. „În primul rând, funcția de ministru este una temporară. Și știm asta de la început. […]
11:50
Federația bolnavilor de cancer cere sesizarea CCR pentru neplata primei zile de concediu medical # PSNews.ro
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția că bolnavii sunt afectați de decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical. Federația solicită intervenția Avocatului Poporului. Într-o scrisoare deschisă, publicată duminică, Federația Solicită intervenția Avocatului Poporului, solicitând analizarea OUG nr. 91/2025, care intră în vigoare începând de duminică, și care prevede ca prima zi […]
11:50
62,4% dintre români cred că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în celelalte state UE — INSCOP # PSNews.ro
62.4% dintre români consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. 14.5% cred că impozitele sunt mai mici, în timp ce 10.8% sunt de părere că sunt cam la fel. 12.2% nu știu. Consideră că impozitele pe proprietate […]
10:50
Rogobete: Limitarea accesului la rețelele sociale este greu de pus în practică și nu rezolvă problema # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România se confruntă cu efectele unor ani de inacțiune în domeniul sănătății mintale, subliniind că reglementarea rețelelor de socializare trebuie făcută echilibrat, făcând apel și pentru alfabetizarea media a populației. Întrebat despre cazurile recente de agresiuni, ministrul sănătății a afirmat: „eu cred că sunt efectele unor inactivități, inacțiuni […]
10:50
Bogdan Stoica: Perdeaua de fum Epstein, dupa care se ascunde o guvernare fără explicații # PSNews.ro
Epstein a bătut palma prima oară cu FBI, pentru traficarea unei minore, în 2006. De atunci durează activitatea de publicare, conspirare și manipulare a acestui subiect, ca perdea de fum. Așa că zilele astea nu aflăm decât că sărbătorim 20 de ani de atenție publică deturnată de la ce contează cu adevărat. Dosarele Epstein sunt […]
10:50
Ministrul Justiției, despre criza de personal din penitenciare: Tehnologia devine soluția strategică # PSNews.ro
Sistemul penitenciar funcționează sub presiunea deficitului de personal, iar autoritățile analizează soluții tehnologice pentru creșterea siguranței. Deficitul de personal din sistemul penitenciar este una dintre cele mai mari provocări structurale ale administrației penitenciare din România, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat în studioul Puterea Știrilor. Potrivit estimărilor oficiale, lipsesc câteva mii de angajați, […]
10:50
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că statul trebuie să se implice în economie doar în domeniile considerate strategice, sau acolo unde nu există interes din partea investitorilor din mediul privat, potrivit News.ro. Oficialul guvernamental spune că „în rest, statul trebuie să-şi redimensioneze implicarea în piaţă", subliniind că alte ţări europene au procedat în acest […]
10:50
FOTO Iarna s-a întors. Cum se circulă în București și pe drumurile din țară. Temperaturi de până la -20 de grade # PSNews.ro
Meteorologii au emis alerte de ger în mai bine de jumătate din țară. Minimele au coborât până la minus 20 de grade Celsius în această noapte. În mai multe județe și în Capitală s-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un […] Articolul FOTO Iarna s-a întors. Cum se circulă în București și pe drumurile din țară. Temperaturi de până la -20 de grade apare prima dată în PS News.
10:50
Daniel Băluță, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan: Românii nu mai pot suporta austeritatea # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând că măsurile de austeritate luate în vederea reducerii deficitului bugetare nu au fost acoperite de măsuri compensatorii, conform România TV. „Am atins borna pe care și-a propus România anul trecut de reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie […] Articolul Daniel Băluță, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan: Românii nu mai pot suporta austeritatea apare prima dată în PS News.
10:50
Ruta aeriană Oradea–Varșovia: milioane de lei din bani publici pentru zboruri cu puțini pasageri # PSNews.ro
Ruta Oradea–Varșovia este operată ca serviciu public obligatoriu (OSP/PSO) și compensată financiar din bugetele locale. În timp ce autoritățile vorbesc despre „conectare globală”, realitatea din aeroport arată uneori ca o glumă scumpă. Potrivit unei surse BihorNews.ro, cursa de sâmbătă din Varșovia, cu 82 de locuri, ar fi aterizat cu 2 pasageri (o mamă cu un […] Articolul Ruta aeriană Oradea–Varșovia: milioane de lei din bani publici pentru zboruri cu puțini pasageri apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:30
Analistul Radu Magdin vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Analistul Radu Magdin este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul Radu Magdin vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
19:30
Ce se întâmplă cu investițiile din PNRR în 2026. MIPE: Ne concentrăm pe proiecte ce pot fi terminate până în august # PSNews.ro
Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). România se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an. În urma revizuirii PNRR, toate ţintele şi jaloanele rămase de îndeplinit au fost distribuite în trei cereri de plată […] Articolul Ce se întâmplă cu investițiile din PNRR în 2026. MIPE: Ne concentrăm pe proiecte ce pot fi terminate până în august apare prima dată în PS News.
18:10
PSD propune ca proprietarii din blocurile fără căldură din București să fie scutiți de plata facturilor # PSNews.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă ă PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu. Acesta susţine de […] Articolul PSD propune ca proprietarii din blocurile fără căldură din București să fie scutiți de plata facturilor apare prima dată în PS News.
18:10
O prinţesă este menţionată de sute de ori în documentele Epstein. Corespondenţe cu glume obscene # PSNews.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul […] Articolul O prinţesă este menţionată de sute de ori în documentele Epstein. Corespondenţe cu glume obscene apare prima dată în PS News.
18:10
Descoperire macabră în Slobozia. Părţile de cadavru aparţin unei femei de 75 de ani, anunţă IPJ Ialomiţa # PSNews.ro
Părţile de cadavru descoperite de poliţişti în extravilanul municipiului Slobozia aparţin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate. Potrivit IPJ Ialomiţa, cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia. Aceasta pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul şi […] Articolul Descoperire macabră în Slobozia. Părţile de cadavru aparţin unei femei de 75 de ani, anunţă IPJ Ialomiţa apare prima dată în PS News.
18:10
Numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Menționarea sa a atras atenția publică în România, în contextul în care noile documente evidențiază dimensiunea internațională a rețelei de contacte și […] Articolul Cine este Corina Tarniță, profesoara de la Princeton menționată documentele Epstein apare prima dată în PS News.
18:10
Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România # PSNews.ro
Proiectul logistic Victoria Business Park, dezvoltat în comuna Afumați de antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy, se apropie de finalizare. Investiția i-ar putea propulsa pe cei doi afaceriști în topul celor mai mari proprietari de depozite din România, potrivit profit.ro. Amplasat în imediata vecinătate a complexului Expo Market Doraly, obiectivul reprezintă una dintre cele mai […] Articolul Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România apare prima dată în PS News.
18:10
Planșeul Unirii: Stadiul celui mai mare șantier din centrul Capitalei și când vor fi terminate lucrările # PSNews.ro
Lucrările la Planșeul Unirii sunt realizate în proporție de peste 30%, acestea putând fi finalizate chiar în 2026, în avans față de termenul contractual, dacă se alocă bugetul necesar, potrivit lui Cristian Erbașu, directorul general al Construcții Erbașu. Când se termină lucrările la Planșeul Unirii „Această lucrare a incitat destul de mult interes. Sper că […] Articolul Planșeul Unirii: Stadiul celui mai mare șantier din centrul Capitalei și când vor fi terminate lucrările apare prima dată în PS News.
18:10
Cazul avocatei prinse cu mita de 60.000 de euro. Burduja: A fost înlocuită din funcție la propunerea mea # PSNews.ro
Adriana Georgescu, avocata surprinsă de procurorii DNA primind 60.000 de euro de la un om de afaceri, a avut în trecut legături cu PNL. Ea a ocupat funcția de secretar general adjunct al PNL Sector 1. „Acum șase ani, doamna Adriana Georgescu și-a depus candidatura ca secretar general adjunct PNL Sector 1, funcție fără drept […] Articolul Cazul avocatei prinse cu mita de 60.000 de euro. Burduja: A fost înlocuită din funcție la propunerea mea apare prima dată în PS News.
17:00
Captură în Portul Constanța. Mașini furate în Europa, introduse în România dezmembrate, ca piese de schimb # PSNews.ro
Polițiștii de frontieră din Portul Constanța au descoperit șase autoturisme aflate în atenția autorităților europene. Descoperirea, în perioada 26-28 ianuarie, în urma unor acțiuni desfășurate la nivel național. Valoarea totală a „pieselor” este estimată la aproximativ 2 milioane de lei. Trei dintre mașini fuseseră dezmembrate intenționat. Au fost dezmembrate pentru a masca proveniența ilegală și […] Articolul Captură în Portul Constanța. Mașini furate în Europa, introduse în România dezmembrate, ca piese de schimb apare prima dată în PS News.
17:00
Primăria Sectorului 6, apel la cetățeni sa nu îi mai fie furată pisica. „N-o mai luați pe Jessy!” # PSNews.ro
Un anunț neobișnuit a fost postat sâmbătă pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6. Postarea relatează cum pisica rezidentă în sediul instituției, pe nume Jessy, a fost reperată de un pompier și restituită primăriei de sector de către Polița Locală. Pisica dispăruse din perimetrul clădirii în circumstanțe momentan neelucidate. Se suspectează implicarea unor posibili […] Articolul Primăria Sectorului 6, apel la cetățeni sa nu îi mai fie furată pisica. „N-o mai luați pe Jessy!” apare prima dată în PS News.
17:00
Predoiu nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. „Duce la frustrare și curiozitate excesivă” # PSNews.ro
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a reacționat duminică la propunerea lui Raed Arafat de a se iniția demersuri pentru limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Predoiu spune că precizările pe care le face sunt din perspectivă de avocat, senator și membru al unui partid. Ministerul de Interne nu are „atribuția stabilirii unor limite legale de libertate […] Articolul Predoiu nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. „Duce la frustrare și curiozitate excesivă” apare prima dată în PS News.
17:00
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile de plăţi dominante din SUA, a declarat miercuri comisarul pentru Economie şi Productivitate, Implementare şi Simplificare, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, relatează Agerpres. Banca Centrală Europeană lucrează la introducerea unui euro digital încă din 2020, pentru a-şi moderniza […] Articolul De ce are nevoie UE de euro digital. Explicaţiile comisarului Valdis Dombrovski apare prima dată în PS News.
17:00
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie au crescut cu 18%, raportat la acelaşi interval de referinţă, arată o analiză publicată, duminică, […] Articolul Veste proastă pentru români. Facturile la gaze, cu 30% mai mari faţă de ianuarie 2025 apare prima dată în PS News.
17:00
Președintele SUA, Donald Trump, anunță că negocierile pentru un acord-cadru privind Groenlanda sunt aproape de final. Documentul este considerat esențial pentru securitatea națională americană. Washingtonul urmărește renegocierea aranjamentelor de apărare cu Danemarca și consolidarea prezenței militare în Arctica. Totul pe fondul temerilor legate de influența Rusiei și Chinei și al unui interes geopolitic tot mai […] Articolul Trump anunță că acordul pentru Groenlanda este aproape de final apare prima dată în PS News.
16:00
Președintele SUA le-a mărturisit mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One ideea sa de a construi un Arc de Triumf la Washington. Donald Trump a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris. Acesta a subliniat că astfel de monumente există în mai multe orașe din lume. Dorește însă ca monumentul […] Articolul Donald Trump vrea la Washington cel mai mare Arc de Triumf din lume apare prima dată în PS News.
16:00
Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației, dotați cu patru snowmobile pentru misiuni pe timp de iarnă # PSNews.ro
Poliția de Frontieră Română anunță că patru snowmobile de ultimă generație au fost achiziționate și livrate către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Vor fi utilizate în misiuni de supraveghere și intervenție în zona montană. Echipamentele au fost cumpărate în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Snowmobilele, în valoare totală de 324.760 […] Articolul Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației, dotați cu patru snowmobile pentru misiuni pe timp de iarnă apare prima dată în PS News.
16:00
Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție din dosarul Epstein. Decizia vine în urma dezvăluirilor privind schimburile de mesaje pe care diplomatul le-ar fi avut cu Jeffrey Epstein. Într-un mesaj video publicat pe rețelele […] Articolul Demisie în guvernul slovac după publicarea de noi documente din dosarul Epstein apare prima dată în PS News.
16:00
Cât va costa o noapte de cazare la vară în stațiunile de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele # PSNews.ro
Chiar dacă iarna nu se lasă dusă și un nou val de frig a pătruns în țara noastră, mulți români vor să știe, totuși, cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Cei care își fac planuri pentru concediul pe anul acesta ar trebui să […] Articolul Cât va costa o noapte de cazare la vară în stațiunile de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele apare prima dată în PS News.
