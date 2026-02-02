Episcopul Vilmos Kolumban anunţă posibila retragerea a credincioşilor din Ardeal din comunitatea internaţională. „Susținem modelul tradițional de familie”
2 februarie 2026
Reformații din Ardeal iau în calcul retragerea din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, pe fondul dezacordului cu valorile promovate de forul internațional.
SUA trimit sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, acestea fiind menite să protejeze bazele militare americane și aliații Americii în eventualitatea unor atacuri din partea Iranului, relatează Wall Street Journal.
Raluca Turcan anunță depunerea unui proiect de lege pentru modificarea funcționării CCR: sancțiuni pentru absențe și eliminarea boicotului
Raluca Turcan a anunțat, luni, că a depus în Parlament, împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României (CCR).
Apărarea antiaeriană a Ucrainei, sub presiune: lipsa rachetelor și atacurile masive ale Rusiei expun vulnerabilități critice
Forțele Armate ale Ucrainei avertizează asupra unor probleme tot mai grave în funcționarea sistemelor de apărare antiaeriană (PPO), pe fondul intensificării atacurilor rusești și al deficitului de muniție.
Episcopul Vilmos Kolumban anunţă posibila retragerea a credincioşilor din Ardeal din comunitatea internaţională. „Susținem modelul tradițional de familie"
Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabina camionului său, parcat într-o zonă industrială din nordul Italiei. Descoperirea a fost făcută de angajații unei firme din apropiere, care au alertat autoritățile.
Cristino Ronaldo s-a supărat pe arabi. În timp ce aleargă disperat după goluri, refuză să intre pe teren
Cristiano Ronaldo n-are niciun titlu la arabi.
Prețul aurului și cel al argintului au scăzut brusc după ce, la începutul săptămânii trecute, atinseseră niveluri record.
Apă potabilă gratuită în Aeroportul Internațional „Henri Coandă". Vor fi amplasate stații speciale în terminale
Pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional „Henri Coandă” beneficiază, începând de luni, 2 februarie 2026, de apă potabilă gratuită.
Chirie de lux pe bani publici. Ministrul Transporturilor cere relocarea Companiei de Investiții Rutiere: „E cam scump"
Compania Națională de Investiții Rutiere, subordonată Ministerului Transporturilor, continuă să achite lunar aproximativ 30.000 de euro pentru închirierea unui sediu de 1.470 de metri pătrați în zona de nord a Capitalei.
Cristian Chivu, răpus pe canapea. Ritmul nebun de meciuri l-a doborât pe antrenorul român de la Inter Milano
Antrenorul de la Inter aduce în discuție ritmul nebun de meciuri din fotbalul mondial.
Trump spune că premiile Grammy de anul acesta au fost „imposibil de urmărit". Prezentatorul, catalogat drept „un ratat total"
Liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe prezentatorul Trevor Noah drept „un ratat total” după ce acesta a aminitit în direct de prietenia lui Trump cu Jeffrey Epstein.
Pacienții cronici, afectați de neplata primei zile de concediu medical: „Nu e ca și cum m-aș duce la plajă, mă duc să fac un tratament la spital"
Intrarea în vigoare a măsurii care prevede neplata primei zile de concediu medical are un impact direct asupra pacienților cronici care depind de tratamente periodice. Un astfel de caz este cel al unei femei de 42 de ani.
Zi grea pentru salvamontiști: 94 de apeluri primite în ultimele 24 de ore. Peste 20 de persoane, transportate cu ambulanța
În ultimele 24 de ore salvamontiștii au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență.
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container a luat foc în curtea unității sanitare
Un incendiu a izbucnit luni dimineață, 2 februarie, la Spitalul Militar din Brașov. Potrivit autorităților, focul se manifestă la un container din curtea unităţii sanitare.
Prefața Timpurilor cu cele trei fețe ale stăpânirii. 33 de uși și ferestre pentru cartografierea dominației
O meditație asupra puterii: forța, cunoașterea și afectul se împletesc de-a lungul timpurilor, din revoluții până azi. În 33 de perspective, vom arăta cum dominația își schimbă formele, invitănd cititorul să observe mecanismele și să se întrebe dacă ieșirea din ciclu e posibilă.
Derapajele unui primar PNL din Bacău au revoltat opinia publică: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască"
Declarațiile făcute de primarul PNL al comunei Cleja, județul Bacău, în timpul unei ședințe de Consiliu Local despre beneficiarii de ajutor social au stârnit un val de reacții publice, după ce edilul a formulat opinii considerate radicale și mult prea generale.
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Elvețianca l-a făcut uitat pe fotbalistul brazilian Douglas Luiz.
Grammy 2026: Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii câștigători ai galei. Recorduri istorice și mesaje cu puternic impact social la Los Angeles
Bad Bunny și Kendrick Lamar au fost marii câștigători ai galei, dominând principalele categorii muzicale.
Parlamentarii încep prima sesiune ordinară a anului. Opoziţia pregăteşte moţiuni simple împotriva miniştrilor
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, 2 februarie, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. În cadrul acestei sesiuni, coaliția de guvernare își propune să adopte pachetul privind reforma administraţiei publice locale şi centrale.
Accident între un microbuz și un utilaj de deszăpezire în Mehedinți. Cinci persoane, transportate la spital
Un accident rutier a avut loc luni dimineață, 2 februarie, între un microbuz și un utilaj de deszăpezire. În urma incidentului, cinci persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare.
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina, SUA și Rusia reiau negocierile de pace la Abu Dhabi
Ucraina, Statele Unite și Rusia revin la masa negocierilor în Emiratele Arabe Unite, într-un context diplomatic tensionat.
Donald Trump se autodeclară „salvatorul" ONU, dar evită să spună dacă SUA își vor plăti datoriile către organizație: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări"
Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizației Națiunilor Unite (ONU), despre care a afirmat că se află în pericol de colaps financiar. Trump s-a lăudat cu abilitatea sa de a convinge statele membre să își achite cotizațiile restante.
Danemarca este regina handbalului. Naționala nordică a câștigat și titlul de campioană europeană
Danemarca a dispus de Germania în finala de duminică.
Prognoza pentru următoarele zile: ninsori, viscol și ger în București. Strat de zăpadă de până la 9 cm și temperaturi de -10°C
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică seară, o prognoză meteo pentru municipiul București. Este în desfășurare un episod de vreme severă, caracterizat prin ninsori, viscol și temperaturi foarte scăzute.
FCSB s-a chinuit cu Csikszereda pe zăpadă. Campioana a obținut prima victorie din 2026
Etapa a 24-a se încheie astăzi, cu meciul dintre Botoșani și Oțelul.
Trei joburi ca să își poată plăti ratele. Experiența unei tinere și ce spune psihologul despre consecințele pe termen lung
Cât de multe locuri de muncă sunt prea multe? Pe una dintre cele mai cunoscute platforme sociale, o tânără a povestit cum muncește de luni până duminică, în trei locuri, ca să își poată plăti rata. ,,Mai am 14 ani luni până când scap de ultima", a scris ea.
Ninsori și ger în toată țara. Intervenții pe mai multe drumuri, nemulțumiri în București din cauza deszăpezirii întârziate
Ninsorile din ultimele ore au creat dificultăți de trafic, iar drumarii au fost nevoiți să intervină în mai multe zone din țară. În Capitală au început operațiunile de deszăpezire, pe fondul unui episod de ninsoare abundentă.
Rusia reactivează garnizoane sovietice la granița cu NATO. Crește prezența militară în Karelia
Rusia a început refacerea și extinderea infrastructurii militare din nord-vestul țării, în special în Republica Karelia, în apropierea graniței cu Finlanda și cu statele NATO, potrivit imaginilor din satelit și informațiilor publicate de televiziunea publică finlandeză Yle.
Elon Musk spune că măsurile adoptate pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia „par să fi funcționat"
Elon Musk a anunțat că par să fi avut efect măsurile adoptate de compania sa, SpaceX, pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a serviciului de internet prin satelit Starlink de către Rusia.
Dr. David Perlmutter: Care sunt cele 5 bacterii care susțin sănătatea creierului și imunitatea
Neurologul dr. David Perlmutter atrage atenția că, din miile de bacterii care alcătuiesc microbiomul uman, doar câteva au fost studiate riguros privind impactul pe care îl au asupra sănătății.
Iranul încearcă să repună pe picioare instalațiile nucleare avariate, după bombardamentele Israelului și SUA, arată imagini din satelit
Iranul pare să fi început lucrări de refacere la unele dintre instalațiile sale nucleare afectate de loviturile Israelului și ale Statelor Unite, potrivit unor imagini din satelit analizate de publicația britanică The Telegraph.
Beneficii de ambele părți. Cât de mult contează ca angajatorii să ofere mai mult decât salariul fix
Tendința la nivel mondial, la care este aliniată și România, este ca angajatorii să ofere, pe lângă salariu, și o serie de beneficii. Cu cât acestea sunt mai atractive, cu atât motivația angajaților crește, spun experții în Resurse Umane.
Reddit pentru roboți. Moltbook, rețeaua socială destinată exclusiv inteligenței artificiale
Lansată miercuri, o nouă platformă numită Moltbook a stârnit rapid interesul comunității de inteligență artificială, după ce agenți AI avansați – cunoscuți drept agenți – au început să converseze între ei într-un spațiu public.
Recuperarea începe din farfurie: ce să mănânci după ce ai alergat, potrivit experților
„Masa pe care o iei după o tură de jogging este extrem de importantă, întrucât oferă corpului nutrienții necesari pentru refacerea musculară”, declară Kathleen Garcia-Benson, nutriționist dietetician, pentru Women’s Health.
Roboți în locul infanteriei pe frontul din Ucraina. Sunt folosiți mai ales în apărare. În ofensivă, tacticile sunt în curs de dezvoltare
Pe fondul amenințării dronelor FPV inamice, livrarea echipamentului și muniției către poziții a devenit tot mai periculoasă. Pentru a proteja soldații, armata ucraineană a început să folosească roboți tereștri – numiți NKR – pentru logistică și evacuarea răniților.
A predat yoga gratuit timp de un an. Astăzi, deține una dintre cele mai cunoscute școli de fitness din București
Veronica Miona este co-fondator și administrator al Școlii Fitness Scandinavia. Mamă a doi copii, a trecut de la practica personală la formare profesională, urmând programe precum Yoga Alliance 200h, cursurile susținute de Beko Kaygee la Indian Yoga Academy și formarea de 300h în Kundalini Yoga.
Furnizorii de energie, inclusiv E.On, Engie, PPC Energie, Premier Energy și Nova Power&Gas, au început să afișeze ofertele de preț pentru perioada de după 1 aprilie, când se va renunța la prețurile plafonate.
Meditația în mișcare, cunoscută și ca Buddhist Walking Meditation sau Mindful Walking, începe să fie analizată tot mai mult și din perspectivă medicală, nu doar spirituală, relevă un studiu publicat în Psychiatry International.
Cum a fost salvată Europa datorită rezistenței rusești și aroganței unui dictator. Măcelul care a marcat generații întregi
Rezistența rusească și mândria patologică a lui Hitler au decis soarta celui de-al Doilea Război Mondial și în cele din urmă au salvat Europa. Acest episod decisiv al celui mai devastator conflict din istorie s-a petrecut la Stalingrad, un loc al măcelului și al dezumanizării.
„Marketing de politică penală" - Un profesor de Drept susține că pedepsele mai mari pentru femicid și scăderea vârstei penale nu vor opri crimele
Ultimele evenimente care țin de sfera criminalității din România au determinat politicienii să vină cu modificări ale legii penale, precum răspunderea penală la minori, contestate de o parte a specialiștilor. Profesorul Sergiu Bogdan a explicat de ce acuză politicienii de „marketing penal”.
De ce nu avem relații la fel de bune cu Germania ca și cu Franța. Expert: „E ceva ce trezește o vibrație din istorie care pe unii îi neliniștește"
Politologul Radu Albu Comănescu, profesor la UBB Cluj, explică, într-un interviu, pentru „Adevărul”, de ce relațiile bilaterale cu Germania nu sunt la fel de bune precum cele cu Franța și ce e de făcut pentru dezvoltarea lor.
Data de 2 februarie este cunoscută ca ziua când s-a încheiat Bătălia de la Stalingrad. De asemenea, la 2 februarie 1947 s-a născut actorul Vladimir Găitan, iar în 1882 s-a născut scriitorul irlandez James Joyce. La aceeași dată, în anul 1901 au avut loc funeraliile reginei Victoria a Regatului Unit.
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase rămân neatinse
La două decenii de la închiderea minelor de aur din Munții Apuseni, noile investiții plănuite în ținutul bogat în resurse minerale nu au avut succesul așteptat de companiile miniere, deși promiteau aproape 600 de tone de aur și producții impresionante de argint și cupru.
Transfăgărășanul, șantierul extrem al României. „Oamenii au demontat buldozerul și l-au urcat pe brațe. Avalanșele ne-au luat pe sus"
Construit în anii ’70, Transfăgărășanul (DN7C) este inaccesibil în timpul iernii, însă paradoxal, în anii realizării sale, sute de muncitori și militari au fost trimiși să lucreze aici, iarna, în condiții extreme, într-o zonă permanent amenințată de avalanșe, ger și viscol.
Savanții care au descifrat secretul longevității. „Moș Maftei, la 147 de ani, era viguros și drept ca un stâlp"
În anii ’50, doi oameni de știință români au devenit cunoscuți în întreaga lume, datorită realizărilor lor în studiul longevității și al proceselor de încetinire a îmbătrânirii. Bătrânețea putea fi tratată, iar oamenii puteau trăi până la 150 de ani, arăta Constantin I. Parhon.
Un băiat de 14 ani a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a bătut un adolescent într-un mall din Cluj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat duminică, 1 februarie, arestarea preventivă a unui băiat de 14 ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a bătut un adolescent la Iulius Mall.
De ce Congresul USR din februarie o să evite definitivarea identității ideologice: „Îi sperie fuziunea cu PNL"
USR se pregătește să organizeze, la sfârșitul lunii februarie, un Congres în cadrul căruia își va revizui statutul, însă pachetul de propuneri supus dezbaterii membrilor nu include un amendament referitor la clarificarea poziționării ideologice a formațiunii.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Dezechilibrul politic costă România. Sper ca deciziile din coaliție să treacă dincolo de interesele de partid"
Vicepremierul Oana Gheorghiu a atras atenția, duminică seară, asupra costurilor pe care le poate suporta România în cazul unui dezechilibru politic, subliniind că „permanentul scandal public nu face bine nici cetățenilor, nici relației cu investitorii sau instituțiile financiare”.
Inter defilează în Serie A. Victorie clară a echipei lui Cristi Chivu, dar și un moment delicat pentru antrenorul român
„Nerazzurrii” sunt la 8 puncte de rivala AC Milan.
SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 48 de ore, avertizează președintele Serbiei, care vorbește despre un „război regional"
Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit publicației PinkPreședintele sârb Aleksandar Vučić a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile
