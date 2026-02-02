Pacienții cronici, afectați de neplata primei zile de concediu medical: „Nu e ca și cum m-aș duce la plajă, mă duc să fac un tratament la spital”
Adevarul.ro, 2 februarie 2026 09:30
Intrarea în vigoare a măsurii care prevede neplata primei zile de concediu medical are un impact direct asupra pacienților cronici care depind de tratamente periodice. Un astfel de caz este cel al unei femei de 42 de ani.
