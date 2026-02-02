(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România
Ziarul Financiar, 2 februarie 2026 12:30
(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
12:45
12:45
ZF Live. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Acum suntem într-o dinamică inversă, în sensul că preţul apartamentelor a crescut deja, IRCC-ul a fost sus în T4/2025, iar acum este poate un pic de relaxare. Ne uităm şi aşteptăm să se creeze premisele ca BNR să scadă dobânda, pentru că n-a mai făcut-o din 2024 # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România traversează o etapă paradoxală, preţurile locuinţelor au crescut vizibil, însă costul creditării începe să dea primele semne de relaxare. După un an marcat de presiunea inflaţiei şi de dobânzi ridicate, balanţa dintre accesibilitate şi prudenţă începe să se reconfigureze, venind cu o fereastră neaşteptată de oportunitate.
12:45
Analiza de luni. Toamna bogată în precipitaţii în aproape toată ţara şi zăpada generoasă, dar şi ploile din această iarnă dau startul unui an agricol promiţător: 2026 ar putea aduce peste 30 mil. tone de cereale şi oleaginoase # Ziarul Financiar
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fermierii din România, după o toamnă considerată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“. Precipitaţiile din septembrie şi octombrie, urmate de zăpada din decembrie şi din ianuarie, dar şi de ploile din ultimele zile, au contribuit la refacerea rezervei de apă din sol, necesară pentru cereale şi oleaginoase.
Acum 15 minute
12:30
Acum 30 minute
12:15
România, în urma valului de creşteri ale salariului minim din UE, alături de Spania şi Estonia. România a decis să amâne majorarea salariului minim naţional până în iulie 2026 # Ziarul Financiar
România se află într-un grup foarte restrâns de trei state care nu au majorat salariul minim de la 1 ianuarie 2026, alături de Spania şi Estonia, într-un context în care majoritatea ţărilor UE au avut creşteri semnificative, arată datele de la Eurofound, agenţie specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai.
12:15
Acum o oră
12:00
12:00
Acum 2 ore
11:45
11:45
11:45
11:45
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF, explică la ZF Deschiderea de Astăzi de ce 2025 a fost anul istoric al pensiilor private: active record de 43 mld. euro, randament de 19%, participanţi în creştere şi investiţii în economie. Ce urmează, potenţialul pieţei şi perspectivele pentru 2026, astăzi la ZF Deschiderea, 2 februarie 2026 # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:15
Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională, subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026; evaluare de 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi capitalizare anticipată 1,67 mld. lei. Raport P/E pe estimările pe 2025 între 12,2 şi 12,9 înainte de majorare # Ziarul Financiar
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
09:45
09:45
09:45
09:45
09:30
09:15
Producătorii de băuturi răcoritoare trag frâna de mână: consumul a scăzut, 2026 se anunţă complicat din cauza lipsei de încredere în economie „România nu mai este pe radarul investiţiilor“ # Ziarul Financiar
„Anul 2026, dar şi 2027 vor fi doi ani complicaţi. Tragem frâna de mână. Consumul a scăzut determinat de creşterea taxării, a impozitelor, a TVA, iar oamenii stau în expectativă. Avem experienţa crizei anterioare, unde am văzut de asemenea o creştere a TVA, iar această experienţă ne spune că după o criză trebuie să aşteptăm 4-5 ani ca pieţele să se stabilizeze, să intre pe creştere, să revină la cifrele de dinainte de criză“, a declarat Radu Lăzăroiu, director general al Romaqua Group, cel mai mare producător de băuturi cu acţionariat românesc. El a fost prezent la lansarea studiului „Impactul socioeconomic al industriei de băuturi răcoritoare“, dezvoltat de Academia de Studii Economice (ASE) pentru Asociaţia Naţională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), din care şi Romaqua Group face parte.
Acum 6 ore
08:30
Bursă. Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei: Piaţa locală de capital se maturizează accelerat, cu 286.000 de investitori de retail activi la finele anului trecut, de cinci ori mai mult decât în 2019. Romgaz, Banca Transilvania, Hidroelectrica, Evergent şi One United Properties au fost printre companiile cu notă maximă pentru comunicarea cu acţionarii # Ziarul Financiar
Piaţa bursieră locală începe să arate semne clare de consolidare pe fondul extinderii rapide a bazei de investitori individuali.
08:15
Bursă. Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, la listarea primei ediţii a Fidelis din 2026: Aşteptările noastre sunt că piaţa instrumentelor de venit fix va performa. Următoarea rundă va avea loc la începutul lunii februarie # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a atras, în ianuarie, 697,2 milioane de lei, respectiv aproape 230 milioane de euro (valori însumând 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane de euro), prin prima ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti. Listarea propriu-zisă a avut loc săptămâa trecută.
08:15
07:45
Acum 12 ore
01:45
Ce se discută la Viena: Băncile din ECE sunt extrem de profitable, România fiind în frunte, dar nu au suficientă scală şi nu pot finanţa mai mult firmele antreprenoriale. Aşa că creşterea pieţei de capital, a Bursei, trebuie să fie mult mai rapidă, iar oamenii trebuie să-şi reducă economisirea bancară şi să investească mai mult pe Bursă dacă vor să fie mai bogaţi # Ziarul Financiar
00:15
Chinezii de la Xiaomi au lansat o nouă generaţie a seriei de smartphone-uri de volum Redmi Note. În T3 2025, producătorul a avut o cotă de 18% pe piaţa de telefoane din România # Ziarul Financiar
Xiaomi, unul dintre marii producători chinezi de telefoane mobile, gadget-uri, electrocasnice şi maşini, a lansat oficial săptămâna trecută în România noua serie de smartphone-uri - REDMI Note 15.
00:15
Nu trebuie să fii traficant ca să devii miliardar din arme, ci doar om de afaceri şi să fie război: Cum a ajuns Michal Strnad, la numai 33 de ani, miliardar şi cel mai bogat om din Europa Centrală şi de Est, cu o avere care ajunge acum la 37 de miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Când miliardarul ceh Michal Strnad a vândut acţiuni în cadrul companiei sale de apărare în cadrul unui IPO recent, acesta şi-a dublat averea peste noapte. Proprietarul în vârstă de 33 de ani al Czechoslovak Group (CSG) a devenit cea mai bogată persoană din regiune, cu o avere netă de 37,7 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaire Index.
00:15
ZF Agropower. Iulia Blagu, administrator. Agromec Gîrbovi. Pariu pe procesare. Grupul de ferme Agromec Gîrbovi, care cultivă peste 900 de hectare în Ialomiţa, investeşte într-o moară pe pietre # Ziarul Financiar
Agromec Gîrbovi, un grup de ferme care cultivă peste 900 de hectare în Urziceni, jud. Ialomiţa, va investi într-o moară pe pietre, mizând pe o nişă care prinde contur şi pe piaţa din România.
00:15
Andrei Duică, BYD România: Ne uităm la o creştere moderată a pieţei auto în 2026, de până la 5%, însă cu modificări importante în structura pieţei, în favoarea hibridelor plug-in # Ziarul Financiar
Piaţa auto românească va înregistra o creştere moderată în 2026, estimată la maximum 5%, însă structura vânzărilor se va modifica semnificativ, cu o reducere a ponderii motoarelor termice în favoarea vehiculelor plug-in hybrid, susţine Andrei Duică, deputy country manager al BYD pentru România şi Bulgaria.
00:15
Bursă. Sacha Dragic vinde Investimental, casă de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti. Vista Bank România, controlată de familia Vardinogiannis, preia integral compania, extinzându-şi serviciile financiare şi bancare # Ziarul Financiar
Vista Bank România a semnat un acord pentru achiziţia integrală a Investimental, casa de brokeraj bursier la Bursa de Valori Bucureşti, deţinută până acum de Sacha Dragic, fondatorul şi acţionarul principal al Superbet, tranzacţia vizând 100% din capital şi fiind condiţionată de aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu finalizare estimată în al doilea trimestru al anului.
00:15
Ce aşteptări au directorii financiari privind evoluţiile macroeconomice în 2026? Cum estimează că vor evolua companiile şi sectoarele în care activează? Care sunt marile semne de întrebare pentru companii la începutul acestui an? # Ziarul Financiar
Într-un context economic incert, marcat de o ajustare fiscală dureroasă pentru cetăţeni şi companii, opiniile şi sfaturile liderilor de top din mediul de afaceri din România sunt mai importante ca niciodată.
00:15
Afaceri de la Zero. Anca Ivan a renunţat la inginerie şi a dat curs pasiunii ei pentru design, iar astăzi creează, sub brandul Innes, haine atemporale pentru femei # Ziarul Financiar
De la desenul tehnic şi calculele riguroase, la tipare, culori şi croieli - parcursul Ancăi Ivan este dovada că pasiunea îşi găseşte întotdeauna drumul, chiar şi atunci când porneşti dintr-o zonă aparent opusă creativităţii. Inginer constructor la bază, ea a decis, după aproximativ trei ani de lucrat în domeniul ingineriei, să construiască pas cu pas un brand de haine atemporale pentru femei.
00:15
Greii din energie vin la ZF Power Summit, 23-25 februarie. Oamenii care mişcă o piaţă care trebuie să mişte o economie dezbat timp de trei zile cele mai fierbinţi teme din domeniu: energie verde, gaz, nuclear, stocare, materii prime critice, totul e pe masă # Ziarul Financiar
Laura Cozzi, director, sustainability, technology and outlooks, International Energy Agency (IEA) participă la ZF Power Summit. IEA – supranumită „gardianul securităţii energetice a Occidentului“ a lansat recent World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru industria energetică.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Mihai Constantinescu, investitor: Creşterea Bursei reflectă atât fluxurile de capital local, cât şi pregătirea României pentru statutul complet de piaţă emergentă, care atrage tot mai mult interes instituţional # Ziarul Financiar
Capitalul local continuă să alimenteze piaţa bursieră de la Bucureşti, cu fonduri de pensii care cumpără constant şi investitori de retail tot mai implicaţi, în timp ce interesul instituţional devine tot mai vizibil pe măsură ce România se apropie de statutul complet de piaţă emergentă, spune Mihai Constantinescu, investitor pe piaţa de capital, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Deficitul bugetar din sănătate se adânceşte: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a încheiat anul 2025 cu un deficit de aproape 9 mld. lei # Ziarul Financiar
Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mers pe deficit de 8,7 miliarde de lei în 2025, în urcare abruptă din nou faţă de anul anterior.
00:15
Enayati Medical City a preluat operarea spitalului din Băneasa, ce va fi modernizat cu 10 mil. euro şi redeschis la vară # Ziarul Financiar
Medicul Wargha Enayati, fondatorul oraşului medical Enayati Medical City din nordul Capitalei, cel mai mare proiect greenfield pe piaţa serviciilor medicale private, a preluat operarea spitalului din Băneasa, care va fi modernizat cu 10 mil. euro şi redeschis în vara acestui an. Această mutare face parte din strategia de consolidare şi extindere a grupului.
00:15
Producătorii de băuturi răcoritoare apasă frâna investiţiilor după ce consumul a scăzut # Ziarul Financiar
Consumul de băuturi răcoritoare a marcat în 2025 al doilea an consecutiv de scădere, ajungând la mai puţin de 1,75 miliarde de litri, iar pentru 2026 producătorii nu sunt mai optimişti şi spun că va fi un an complicat pentru piaţă având în vedere schimbările legislative care au redus încrederea populaţiei în economie.
00:15
Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională. Subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026 # Ziarul Financiar
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
00:15
Vânzările de medicamente au trecut de 37 mld. lei în 2025, o creştere de 9% faţă de anul anterior, arată compania de cercetare de piaţă Cegedim, într-o informare publicată pe platforma LinkedIn.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.