(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România

Ziarul Financiar, 2 februarie 2026 12:30

(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
12:45
Cutremur în agribusiness: Trei companii din grupul Agricultorul, cu activitate în producţia de cereale şi pâine, dar şi în trading, şi-au cerut insolvenţa Ziarul Financiar
12:45
ZF Live. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Acum suntem într-o dinamică inversă, în sensul că preţul apartamentelor a crescut deja, IRCC-ul a fost sus în T4/2025, iar acum este poate un pic de relaxare. Ne uităm şi aşteptăm să se creeze premisele ca BNR să scadă dobânda, pentru că n-a mai făcut-o din 2024 Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România traversează o etapă paradoxală, preţurile locuinţelor au crescut vizibil, însă costul creditării începe să dea primele semne de relaxare. După un an marcat de presiunea inflaţiei şi de dobânzi ridicate, balanţa dintre accesibilitate şi prudenţă începe să se reconfigureze, venind cu o fereastră neaşteptată de oportunitate.
12:45
Analiza de luni. Toamna bogată în precipitaţii în aproape toată ţara şi zăpada generoasă, dar şi ploile din această iarnă dau startul unui an agricol promiţător: 2026 ar putea aduce peste 30 mil. tone de cereale şi oleaginoase Ziarul Financiar
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fer­mi­e­rii din România, după o toamnă consi­de­­rată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“. Precipi­taţiile din sep­tembrie şi octombrie, urmate de zăpada din decembrie şi din ianuarie, dar şi de ploile din ultimele zile, au con­tribuit la refacerea rezervei de apă din sol, necesară pentru cereale şi oleagi­noa­se.
Acum 15 minute
12:30
(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România Ziarul Financiar
Acum 30 minute
12:15
România, în urma valului de creşteri ale salariului minim din UE, alături de Spania şi Estonia. România a decis să amâne majorarea salariului minim naţional până în iulie 2026 Ziarul Financiar
România se află într-un grup foarte restrâns de trei state care nu au majorat salariul minim de la 1 ianuarie 2026, alături de Spania şi Estonia, într-un context în care majoritatea ţărilor UE au avut creşteri semnificative, arată datele de la Eurofound, agenţie specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai.
12:15
UniCredit Bank integrează soluţia RoPay în aplicaţiile sale şi permite transferuri instant prin cod QR şi număr de telefon Ziarul Financiar
Acum o oră
12:00
BREAKING. Bursa de la Bucureşti începe luna februarie cu o scădere de 2,5% pe indicele de referinţă BET: Nuclearelectrica pierde 5,8%, One United 3,8%, MedLife 3,2%. UPDATE: Scăderile se reduc. BET coboară cu 1,2% Ziarul Financiar
12:00
Imobiliare.ro: 7 din 10 români anticipează creşterea chiriilor în 2026. În Bucureşti, Cluj, Braşov şi Constanţa, chiria medie la 2 camere depăşeşte jumătate din salariul mediu net local Ziarul Financiar
Acum 2 ore
11:45
XTB România propune o listă de 10 companii care ar putea surprinde investitorii în 2026: De la AI şi semiconductori la energie şi materii prime, lista evidenţiază companii expuse la domenii care pot „mişca” pieţele Ziarul Financiar
11:45
Holcim România îşi consolidează prezenţa pe piaţa materialelor de construcţii şi cumpără de la familia Broască firma Uranus Pluton Ziarul Financiar
11:45
Luptă pentru control la Fondul Proprietatea: Ministerul cere mandat scurt pentru Franklin şi demiteri în Comitet, administratorul contestă decizia şi invocă riscuri şi costuri suplimentare Ziarul Financiar
11:45
Statul lansează în februarie o nouă ediţie Fidelis cu dobânzi neimpozabile de până la 7,25% în lei şi 6% în euro pentru investitori de retail Ziarul Financiar
11:00
BREAKING Subscrieri de 40 mil. lei în 90 de minute la IPO-ul Electro-Alfa, 66% din tranşa de retail epuizată la preţul maxim de 8,85 lei: compania vizează o evaluare anticipată de 1,67 mld. lei şi un PER forward de 12–13 Ziarul Financiar
11:00
Miliarde de dolari s-au evaporat din piaţă: În primele ore de tranzacţionare la Londra, aurul şi agintul s-au prăbuşit, după ce săptămâna trecută urcasera la niveluri record Ziarul Financiar
11:00
Janette Verrijzer, Ambasada Ţărilor de Jos în România: Olanda poate deveni hub regional pentru companiile româneşti care vor să se extindă. O piaţă de 17 milioane de consumatori prosperi caută soluţii noi Ziarul Financiar
11:00
Indicele PMI pentru sectorul manufacturier, calculat de BCR, scade în ianuarie 2026: Companiile din industria prelucrătoare continuă să se confrunte cu provocări la începutul anului 2026, în special cu reduceri susţinute ale producţiei şi ale comenzilor noi Ziarul Financiar
11:00
Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF, explică la ZF Deschiderea de Astăzi de ce 2025 a fost anul istoric al pensiilor private: active record de 43 mld. euro, randament de 19%, participanţi în creştere şi investiţii în economie. Ce urmează, potenţialul pieţei şi perspectivele pentru 2026, astăzi la ZF Deschiderea, 2 februarie 2026 Ziarul Financiar
Acum 4 ore
10:45
Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din această lună Ziarul Financiar
10:30
Adio apa cu 15 lei sticla de 0,5 litri pe Otopeni. 14 staţii cu apă potabilă vor fi instalate pe aeroport, de care pasagerii vor putea beneficia în mod gratuit Ziarul Financiar
10:30
CEC Bank anunţă clienţii că taxele şi impozitele locale pot fi achitate integral online, din Mobile Banking şi Internet Banking Ziarul Financiar
10:30
BREAKING. Bursa de la Bucureşti începe luna februarie cu o scădere de 2,5% pe indicele de referinţă BET: Nuclearelectrica pierde 5,8%, One United 3,8%, MedLife 3,2% şi Digi 2,3% Ziarul Financiar
10:30
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2026: Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au firmele în a doua lună a acestui an Ziarul Financiar
10:30
Cererea a frânat puternic pe piaţa auto la începutul anului: înmatriculările de maşini noi au scăzut în ianuarie cu 33,5% an/an. Electricele şi hibridele, pe minus Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională, subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026; evaluare de 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi capitalizare anticipată 1,67 mld. lei. Raport P/E pe estimările pe 2025 între 12,2 şi 12,9 înainte de majorare Ziarul Financiar
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
09:45
De ce contează ce faci cu banii încă de la 20 de ani şi ce vrea generaţia ta să ştie despre finanţe, job-uri, asigurări, siguranţa online sau investiţii? Cinci tineri întreabă, cinci CEO răspund Ziarul Financiar
09:45
Eurostat: România are unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie în rândul statelor europene, dar, raportat la puterea de cumpărare, se află la mijlocul clasamentului european Ziarul Financiar
09:45
Care este una dintre cele mai importante abilităţi pe care trebuie să le ai în prezent pentru a găsi un loc de muncă? Ziarul Financiar
09:45
Bursele europene se pregătesc să deschidă în scădere, pe fondul vânzărilor globale şi al volatilităţii din tehnologie şi metale preţioase Ziarul Financiar
09:30
​Aeroportul Otopeni instalează 14 staţii de apă potabilă, de care pasagerii vor putea beneficia în mod gratuit Ziarul Financiar
09:15
Producătorii de băuturi răcoritoare trag frâna de mână: consumul a scăzut, 2026 se anunţă complicat din cauza lipsei de încredere în economie „România nu mai este pe radarul investiţiilor“ Ziarul Financiar
„Anul 2026, dar şi 2027 vor fi doi ani com­pli­caţi. Tragem frâna de mână. Consumul a scăzut determinat de creşterea taxării, a impozitelor, a TVA, iar oamenii stau în expectativă. Avem expe­rien­ţa crizei anterioare, unde am văzut de asemenea o creştere a TVA, iar această ex­perienţă ne spune că după o criză trebuie să aşteptăm 4-5 ani ca pieţele să se stabilizeze, să intre pe creştere, să revină la cifrele de dinainte de criză“, a declarat Radu Lăză­roiu, director general al Romaqua Group, cel mai mare producător de băuturi cu ac­ţionariat românesc. El a fost pre­zent la lansarea studiului „Im­pactul socioecono­mic al in­dus­triei de băuturi răcori­toa­re“, dezvol­tat de Aca­demia de Studii Economi­ce (ASE) pen­tru Asocia­ţia Naţională pentru Bău­turi Răcoritoare (ANBR), din care şi Rom­aqua Group face parte.
Acum 6 ore
08:30
Bursă. Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei: Piaţa locală de capital se maturizează accelerat, cu 286.000 de investitori de retail activi la finele anului trecut, de cinci ori mai mult decât în 2019. Romgaz, Banca Transilvania, Hidroelectrica, Evergent şi One United Properties au fost printre companiile cu notă maximă pentru comunicarea cu acţionarii Ziarul Financiar
Piaţa bursieră locală începe să arate semne clare de consolidare pe fondul extinderii rapide a bazei de investitori individuali.
08:15
Bursă. Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, la listarea primei ediţii a Fidelis din 2026: Aşteptările noastre sunt că piaţa instrumentelor de venit fix va performa. Următoarea rundă va avea loc la începutul lunii februarie Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a atras, în ianuarie, 697,2 mi­lioane de lei, respectiv aproape 230 milioane de euro (valori însumând 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane de euro), prin prima ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti. Listarea propriu-zisă a avut loc săptămâa trecută.
08:15
Stéphane Séjourné, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: Un apel pentru alegerea produselor europene Ziarul Financiar
07:45
Bank of America a fost la Guvern, cu alţi investitori străini. Cât de mult vor continua să finanţeze România? În 2025, Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,5 mld. euro cu ajutorul Bank of America prin plasamente private externe Ziarul Financiar
Acum 12 ore
01:45
Ce se discută la Viena: Băncile din ECE sunt extrem de profitable, România fiind în frunte, dar nu au suficientă scală şi nu pot finanţa mai mult firmele antreprenoriale. Aşa că creşterea pieţei de capital, a Bursei, trebuie să fie mult mai rapidă, iar oamenii trebuie să-şi reducă economisirea bancară şi să investească mai mult pe Bursă dacă vor să fie mai bogaţi Ziarul Financiar
00:15
Aplicaţia zilei: ShopMy Ziarul Financiar
00:15
Chinezii de la Xiaomi au lansat o nouă generaţie a seriei de smartphone-uri de volum Redmi Note. În T3 2025, producătorul a avut o cotă de 18% pe piaţa de telefoane din România Ziarul Financiar
Xiaomi, unul dintre marii producători chinezi de telefoane mobile, gadget-uri, electrocasnice şi maşini, a lansat oficial săptămâna trecută în România noua serie de smartphone-uri - REDMI Note 15.
00:15
Nu trebuie să fii traficant ca să devii miliardar din arme, ci doar om de afaceri şi să fie război: Cum a ajuns Michal Strnad, la numai 33 de ani, miliardar şi cel mai bogat om din Europa Centrală şi de Est, cu o avere care ajunge acum la 37 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
Când miliardarul ceh Michal Strnad a vândut acţiuni în cadrul companiei sale de apărare în cadrul unui IPO recent, acesta şi-a dublat averea peste noapte. Proprietarul în vârstă de 33 de ani al Czechoslovak Group (CSG) a devenit cea mai bo­gată persoană din regiune, cu o avere netă de 37,7 miliarde de dolari, potri­vit Bloomberg Billionaire Index.
00:15
ZF Agropower. Iulia Blagu, administrator. Agromec Gîrbovi. Pariu pe procesare. Grupul de ferme Agromec Gîrbovi, care cultivă peste 900 de hectare în Ialomiţa, investeşte într-o moară pe pietre Ziarul Financiar
Agromec Gîrbovi, un grup de ferme care cultivă peste 900 de hectare în Urziceni, jud. Ialomiţa, va investi într-o moară pe pietre, mizând pe o nişă care prinde contur şi pe piaţa din România.
00:15
Andrei Duică, BYD România: Ne uităm la o creştere moderată a pieţei auto în 2026, de până la 5%, însă cu modificări importante în structura pieţei, în favoarea hibridelor plug-in Ziarul Financiar
Piaţa auto românească va înregis­tra o creştere moderată în 2026, esti­mată la maximum 5%, însă structura vânzărilor se va modifica semnifica­tiv, cu o reducere a ponderii motoare­lor termice în favoarea vehiculelor plug-in hybrid, susţine Andrei Duică, deputy country manager al BYD pentru România şi Bulgaria.
00:15
Bursă. Sacha Dragic vinde Investimental, casă de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti. Vista Bank România, controlată de familia Vardinogiannis, preia integral compania, extinzându-şi serviciile financiare şi bancare Ziarul Financiar
Vista Bank România a semnat un acord pentru achiziţia integrală a Investimental, casa de brokeraj bursier la Bursa de Valori Bucureşti, deţinută până acum de Sacha Dragic, fondatorul şi acţionarul principal al Superbet, tranzacţia vizând 100% din capital şi fiind condiţionată de aprobarea Autorităţii de Supra­veghere Financiară, cu finalizare estimată în al doilea trimestru al anului.
00:15
Ce aşteptări au directorii financiari privind evoluţiile macroeconomice în 2026? Cum estimează că vor evolua companiile şi sectoarele în care activează? Care sunt marile semne de întrebare pentru companii la începutul acestui an? Ziarul Financiar
Într-un context economic incert, marcat de o ajustare fiscală dureroasă pentru cetăţeni şi companii, opiniile şi sfaturile liderilor de top din mediul de afaceri din România sunt mai importante ca niciodată.
00:15
Afaceri de la Zero. Anca Ivan a renunţat la inginerie şi a dat curs pasiunii ei pentru design, iar astăzi creează, sub brandul Innes, haine atemporale pentru femei Ziarul Financiar
De la desenul tehnic şi calculele riguroase, la tipare, culori şi croieli - parcursul Ancăi Ivan este dovada că pasiunea îşi găseşte întotdeauna drumul, chiar şi atunci când porneşti dintr-o zonă aparent opusă creativităţii. Inginer constructor la bază, ea a decis, după aproximativ trei ani de lucrat în domeniul ingineriei, să construiască pas cu pas un brand de haine atemporale pentru femei.
00:15
Greii din energie vin la ZF Power Summit, 23-25 februarie. Oamenii care mişcă o piaţă care trebuie să mişte o economie dezbat timp de trei zile cele mai fierbinţi teme din domeniu: energie verde, gaz, nuclear, stocare, materii prime critice, totul e pe masă Ziarul Financiar
Laura Cozzi, director, sustainability, technology and outlooks, International Energy Agency (IEA) participă la ZF Power Summit. IEA – supranumită „gar­dia­nul securităţii energetice a Occidentului“ a lansat recent World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru industria energetică.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Mihai Constantinescu, investitor: Creşterea Bursei reflectă atât fluxurile de capital local, cât şi pregătirea României pentru statutul complet de piaţă emergentă, care atrage tot mai mult interes instituţional Ziarul Financiar
Capitalul local continuă să alimenteze piaţa bursieră de la Bucureşti, cu fonduri de pensii care cumpără constant şi inves­titori de retail tot mai implicaţi, în timp ce interesul instituţional devine tot mai vizibil pe măsură ce România se apropie de statutul complet de piaţă emergentă, spune Mihai Constantinescu, investitor pe piaţa de capital, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Deficitul bugetar din sănătate se adânceşte: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a încheiat anul 2025 cu un deficit de aproape 9 mld. lei Ziarul Financiar
Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mers pe deficit de 8,7 miliarde de lei în 2025, în urcare abruptă din nou faţă de anul anterior.
00:15
Enayati Medical City a preluat operarea spitalului din Băneasa, ce va fi modernizat cu 10 mil. euro şi redeschis la vară Ziarul Financiar
Medicul Wargha Enayati, fondatorul oraşului medical Enayati Medical City din nordul Capitalei, cel mai mare proiect greenfield pe piaţa serviciilor medicale private, a preluat operarea spitalului din Băneasa, care va fi modernizat cu 10 mil. euro şi redeschis în vara acestui an. Această mutare face parte din strategia de consolidare şi extindere a grupului.
00:15
Producătorii de băuturi răcoritoare apasă frâna investiţiilor după ce consumul a scăzut Ziarul Financiar
Consumul de băuturi răcoritoare a marcat în 2025 al doilea an consecutiv de scădere, ajungând la mai puţin de 1,75 miliarde de litri, iar pentru 2026 producătorii nu sunt mai optimişti şi spun că va fi un an complicat pentru piaţă având în vedere schimbările legislative care au redus încrederea populaţiei în economie.
00:15
Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională. Subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026 Ziarul Financiar
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
00:15
Piaţa medicamentelor a trecut de 37 mld. lei în 2025, triplu într-un deceniu Ziarul Financiar
Vânzările de medicamente au trecut de 37 mld. lei în 2025, o creştere de 9% faţă de anul anterior, arată compania de cercetare de piaţă Cegedim, într-o informare publicată pe platforma LinkedIn.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.