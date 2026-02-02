Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 mld. euro faţă de decembrie 2025, la 80 mld. euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 mld. euro

Ziarul Financiar, 2 februarie 2026 14:00

Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 mld. euro faţă de decembrie 2025, la 80 mld. euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 mld. euro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
14:15
Topul salariilor IT-iştilor din marile centre universitare: unde sunt plătiţi cel mai bine absolvenţii de automatică şi calculatoare. Bucureşti conduce topul salariilor pentru absolvenţii de automatică şi informatică aplicată, cu peste 12.800 de lei net lunar la un an de la absolvire. Timişoara şi Clujul urmează în clasament, ambele cu medii de peste 10.000 de lei net pe lună Ziarul Financiar
Bucureştiul continuă să domine harta salariilor absolvenţilor de automatică şi calculatoare, dar competiţia se joacă tot mai intens între marile centre universitare. La un an după absolvire, un tânăr inginer de la Automatică şi informatică aplicată câştigă, în medie, peste 12.800 de lei net lunar în Capitală, cu până la 3.500 de lei mai mult decât un coleg din Iaşi, arată calculele ZF pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.
14:15
Mersul la birou, un ingredient esenţial din reţeta echilibrului emoţional pentru tineri. Mai mult de jumătate dintre angajaţii gen Z preferă colaborarea faţă în faţă cu managerii şi colegii în locul întâlnirilor online Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:00
Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 mld. euro faţă de decembrie 2025, la 80 mld. euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 mld. euro Ziarul Financiar
Acum o oră
13:45
Statul propune în Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea pe Ştefan Nanu, Alina-Mirela Petre şi Valeriu-Andrei Steriu pentru locurile vacante ale lui István Sárkány şi Florian Munteanu, într-un conflict cu Franklin Templeton Ziarul Financiar
13:30
Consiliul Concurenţei a autorizat anul trecut 119 tranzacţii, un număr record pentru ultimii 22 de ani, şi a finalizat 18 investigaţii, aplicând sancţiuni de 347,4 milioane lei. Cea mai mare amendă a fost acordată pentru limitarea mobilităţii angajaţilor şi menţinere unor costuri reduse cu resursa umană Ziarul Financiar
13:30
Statul propune în Comitetul Reprezentanţilor de la Fondul Proprietatea pe Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, şi pe fostul parlamentar Valeriu-Andrei Steriu, în plină dispută cu Franklin Templeton privind mandatul administratorului şi Fondului Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:15
BREAKING Oferta Electroalfa este deja acoperită integral pe retail, ba chiar peste: ordine de 66 mil. lei în doar 3 ore Ziarul Financiar
13:15
Tot în sus: vânzările de medicamente s-au triplat într-un deceniu şi au ajuns la peste 37 mld. lei în 2025. În ultimii 10 ani nu a existat nicio contracţie a pieţei de medicamente ca vânzări. Fluctuaţii au fost în volume Ziarul Financiar
Piaţa medicamentelor care ajung la pacienţii români prin farmacii sau prin spitale a depăşit 37 miliarde de lei în 2025, din datele companiei de cercetare de piaţă Cegedim, pu­blicate pe platforma LinkedIn. Faţă de acum zece ani, vânzările s-au triplat, iar piaţa a mers doar pe creştere, din calculele ZF.
13:15
Canadienii de la Genetec, furnizor de software pentru securitate fizică, şi-au dublat afacerile din România în 2025. Bogdan Gavril, Genetec: România a avut cea mai mare rată de creştere din regiune. În retail, Kaufland şi alte lanţuri mari au implementat sisteme de detecţie a anomaliilor la casele de self-checkout Ziarul Financiar
Genetec, companie canadiană de software pentru securitate fizică, şi-a dublat afacerile în România în 2025 faţă de anul precedent, pe fondul proiectelor de investiţii din sectorul public şi al expansiunii jucătorilor din mediul privat, din segmente precum cele de retail şi logistică.
13:00
Maia Sandu, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace. Un parlamentar norvegian a făcut propunerea Ziarul Financiar
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia. Iniţiativa vizează rolul şefei statului în apărarea democraţiei şi a statului de drept.
13:00
Ce carte îţi recomandă Levente Tóth, CEO Veltol Holdings, companie specializată în energie regenerabilă, sisteme de stocare şi soluţii inteligente de management energetic Ziarul Financiar
13:00
Firma de avocatură Wolf Theiss o cooptează pe Irina Roxana Petre în poziţia de Partener în cadrul practicii de energie Ziarul Financiar
12:45
Cutremur în agribusiness: Trei companii din grupul Agricultorul, cu activitate în producţia de cereale şi pâine, dar şi în trading, şi-au cerut insolvenţa Ziarul Financiar
12:45
ZF Live. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Acum suntem într-o dinamică inversă, în sensul că preţul apartamentelor a crescut deja, IRCC-ul a fost sus în T4/2025, iar acum este poate un pic de relaxare. Ne uităm şi aşteptăm să se creeze premisele ca BNR să scadă dobânda, pentru că n-a mai făcut-o din 2024 Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România traversează o etapă paradoxală, preţurile locuinţelor au crescut vizibil, însă costul creditării începe să dea primele semne de relaxare. După un an marcat de presiunea inflaţiei şi de dobânzi ridicate, balanţa dintre accesibilitate şi prudenţă începe să se reconfigureze, venind cu o fereastră neaşteptată de oportunitate.
12:45
Analiza de luni. Toamna bogată în precipitaţii în aproape toată ţara şi zăpada generoasă, dar şi ploile din această iarnă dau startul unui an agricol promiţător: 2026 ar putea aduce peste 30 mil. tone de cereale şi oleaginoase Ziarul Financiar
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fer­mi­e­rii din România, după o toamnă consi­de­­rată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“. Precipi­taţiile din sep­tembrie şi octombrie, urmate de zăpada din decembrie şi din ianuarie, dar şi de ploile din ultimele zile, au con­tribuit la refacerea rezervei de apă din sol, necesară pentru cereale şi oleagi­noa­se.
12:30
(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată. SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:15
România, în urma valului de creşteri ale salariului minim din UE, alături de Spania şi Estonia. România a decis să amâne majorarea salariului minim naţional până în iulie 2026 Ziarul Financiar
România se află într-un grup foarte restrâns de trei state care nu au majorat salariul minim de la 1 ianuarie 2026, alături de Spania şi Estonia, într-un context în care majoritatea ţărilor UE au avut creşteri semnificative, arată datele de la Eurofound, agenţie specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai.
12:15
UniCredit Bank integrează soluţia RoPay în aplicaţiile sale şi permite transferuri instant prin cod QR şi număr de telefon Ziarul Financiar
12:00
BREAKING. Bursa de la Bucureşti începe luna februarie cu o scădere de 2,5% pe indicele de referinţă BET: Nuclearelectrica pierde 5,8%, One United 3,8%, MedLife 3,2%. UPDATE: Scăderile se reduc. BET coboară cu 1,2% Ziarul Financiar
12:00
Imobiliare.ro: 7 din 10 români anticipează creşterea chiriilor în 2026. În Bucureşti, Cluj, Braşov şi Constanţa, chiria medie la 2 camere depăşeşte jumătate din salariul mediu net local Ziarul Financiar
11:45
XTB România propune o listă de 10 companii care ar putea surprinde investitorii în 2026: De la AI şi semiconductori la energie şi materii prime, lista evidenţiază companii expuse la domenii care pot „mişca” pieţele Ziarul Financiar
11:45
Holcim România îşi consolidează prezenţa pe piaţa materialelor de construcţii şi cumpără de la familia Broască firma Uranus Pluton Ziarul Financiar
11:45
Luptă pentru control la Fondul Proprietatea: Ministerul cere mandat scurt pentru Franklin şi demiteri în Comitet, administratorul contestă decizia şi invocă riscuri şi costuri suplimentare Ziarul Financiar
11:45
Statul lansează în februarie o nouă ediţie Fidelis cu dobânzi neimpozabile de până la 7,25% în lei şi 6% în euro pentru investitori de retail Ziarul Financiar
11:00
BREAKING Subscrieri de 40 mil. lei în 90 de minute la IPO-ul Electro-Alfa, 66% din tranşa de retail epuizată la preţul maxim de 8,85 lei: compania vizează o evaluare anticipată de 1,67 mld. lei şi un PER forward de 12–13 Ziarul Financiar
11:00
Miliarde de dolari s-au evaporat din piaţă: În primele ore de tranzacţionare la Londra, aurul şi agintul s-au prăbuşit, după ce săptămâna trecută urcasera la niveluri record Ziarul Financiar
11:00
Janette Verrijzer, Ambasada Ţărilor de Jos în România: Olanda poate deveni hub regional pentru companiile româneşti care vor să se extindă. O piaţă de 17 milioane de consumatori prosperi caută soluţii noi Ziarul Financiar
11:00
Indicele PMI pentru sectorul manufacturier, calculat de BCR, scade în ianuarie 2026: Companiile din industria prelucrătoare continuă să se confrunte cu provocări la începutul anului 2026, în special cu reduceri susţinute ale producţiei şi ale comenzilor noi Ziarul Financiar
11:00
Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF, explică la ZF Deschiderea de Astăzi de ce 2025 a fost anul istoric al pensiilor private: active record de 43 mld. euro, randament de 19%, participanţi în creştere şi investiţii în economie. Ce urmează, potenţialul pieţei şi perspectivele pentru 2026, astăzi la ZF Deschiderea, 2 februarie 2026 Ziarul Financiar
10:45
Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din această lună Ziarul Financiar
10:30
Adio apa cu 15 lei sticla de 0,5 litri pe Otopeni. 14 staţii cu apă potabilă vor fi instalate pe aeroport, de care pasagerii vor putea beneficia în mod gratuit Ziarul Financiar
10:30
CEC Bank anunţă clienţii că taxele şi impozitele locale pot fi achitate integral online, din Mobile Banking şi Internet Banking Ziarul Financiar
10:30
BREAKING. Bursa de la Bucureşti începe luna februarie cu o scădere de 2,5% pe indicele de referinţă BET: Nuclearelectrica pierde 5,8%, One United 3,8%, MedLife 3,2% şi Digi 2,3% Ziarul Financiar
10:30
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2026: Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au firmele în a doua lună a acestui an Ziarul Financiar
10:30
Cererea a frânat puternic pe piaţa auto la începutul anului: înmatriculările de maşini noi au scăzut în ianuarie cu 33,5% an/an. Electricele şi hibridele, pe minus Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:15
Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională, subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026; evaluare de 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi capitalizare anticipată 1,67 mld. lei. Raport P/E pe estimările pe 2025 între 12,2 şi 12,9 înainte de majorare Ziarul Financiar
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
09:45
De ce contează ce faci cu banii încă de la 20 de ani şi ce vrea generaţia ta să ştie despre finanţe, job-uri, asigurări, siguranţa online sau investiţii? Cinci tineri întreabă, cinci CEO răspund Ziarul Financiar
09:45
Eurostat: România are unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie în rândul statelor europene, dar, raportat la puterea de cumpărare, se află la mijlocul clasamentului european Ziarul Financiar
09:45
Care este una dintre cele mai importante abilităţi pe care trebuie să le ai în prezent pentru a găsi un loc de muncă? Ziarul Financiar
09:45
Bursele europene se pregătesc să deschidă în scădere, pe fondul vânzărilor globale şi al volatilităţii din tehnologie şi metale preţioase Ziarul Financiar
09:30
​Aeroportul Otopeni instalează 14 staţii de apă potabilă, de care pasagerii vor putea beneficia în mod gratuit Ziarul Financiar
09:15
Producătorii de băuturi răcoritoare trag frâna de mână: consumul a scăzut, 2026 se anunţă complicat din cauza lipsei de încredere în economie „România nu mai este pe radarul investiţiilor“ Ziarul Financiar
„Anul 2026, dar şi 2027 vor fi doi ani com­pli­caţi. Tragem frâna de mână. Consumul a scăzut determinat de creşterea taxării, a impozitelor, a TVA, iar oamenii stau în expectativă. Avem expe­rien­ţa crizei anterioare, unde am văzut de asemenea o creştere a TVA, iar această ex­perienţă ne spune că după o criză trebuie să aşteptăm 4-5 ani ca pieţele să se stabilizeze, să intre pe creştere, să revină la cifrele de dinainte de criză“, a declarat Radu Lăză­roiu, director general al Romaqua Group, cel mai mare producător de băuturi cu ac­ţionariat românesc. El a fost pre­zent la lansarea studiului „Im­pactul socioecono­mic al in­dus­triei de băuturi răcori­toa­re“, dezvol­tat de Aca­demia de Studii Economi­ce (ASE) pen­tru Asocia­ţia Naţională pentru Bău­turi Răcoritoare (ANBR), din care şi Rom­aqua Group face parte.
08:30
Bursă. Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei: Piaţa locală de capital se maturizează accelerat, cu 286.000 de investitori de retail activi la finele anului trecut, de cinci ori mai mult decât în 2019. Romgaz, Banca Transilvania, Hidroelectrica, Evergent şi One United Properties au fost printre companiile cu notă maximă pentru comunicarea cu acţionarii Ziarul Financiar
Piaţa bursieră locală începe să arate semne clare de consolidare pe fondul extinderii rapide a bazei de investitori individuali.
Acum 8 ore
08:15
Bursă. Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, la listarea primei ediţii a Fidelis din 2026: Aşteptările noastre sunt că piaţa instrumentelor de venit fix va performa. Următoarea rundă va avea loc la începutul lunii februarie Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a atras, în ianuarie, 697,2 mi­lioane de lei, respectiv aproape 230 milioane de euro (valori însumând 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane de euro), prin prima ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti. Listarea propriu-zisă a avut loc săptămâa trecută.
08:15
Stéphane Séjourné, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: Un apel pentru alegerea produselor europene Ziarul Financiar
07:45
Bank of America a fost la Guvern, cu alţi investitori străini. Cât de mult vor continua să finanţeze România? În 2025, Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,5 mld. euro cu ajutorul Bank of America prin plasamente private externe Ziarul Financiar
Acum 12 ore
01:45
Ce se discută la Viena: Băncile din ECE sunt extrem de profitable, România fiind în frunte, dar nu au suficientă scală şi nu pot finanţa mai mult firmele antreprenoriale. Aşa că creşterea pieţei de capital, a Bursei, trebuie să fie mult mai rapidă, iar oamenii trebuie să-şi reducă economisirea bancară şi să investească mai mult pe Bursă dacă vor să fie mai bogaţi Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Aplicaţia zilei: ShopMy Ziarul Financiar
00:15
Chinezii de la Xiaomi au lansat o nouă generaţie a seriei de smartphone-uri de volum Redmi Note. În T3 2025, producătorul a avut o cotă de 18% pe piaţa de telefoane din România Ziarul Financiar
Xiaomi, unul dintre marii producători chinezi de telefoane mobile, gadget-uri, electrocasnice şi maşini, a lansat oficial săptămâna trecută în România noua serie de smartphone-uri - REDMI Note 15.
00:15
Nu trebuie să fii traficant ca să devii miliardar din arme, ci doar om de afaceri şi să fie război: Cum a ajuns Michal Strnad, la numai 33 de ani, miliardar şi cel mai bogat om din Europa Centrală şi de Est, cu o avere care ajunge acum la 37 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
Când miliardarul ceh Michal Strnad a vândut acţiuni în cadrul companiei sale de apărare în cadrul unui IPO recent, acesta şi-a dublat averea peste noapte. Proprietarul în vârstă de 33 de ani al Czechoslovak Group (CSG) a devenit cea mai bo­gată persoană din regiune, cu o avere netă de 37,7 miliarde de dolari, potri­vit Bloomberg Billionaire Index.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.