Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 mld. euro faţă de decembrie 2025, la 80 mld. euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 mld. euro

„Anul 2026, dar şi 2027 vor fi doi ani com­pli­caţi. Tragem frâna de mână. Consumul a scăzut determinat de creşterea taxării, a impozitelor, a TVA, iar oamenii stau în expectativă. Avem expe­rien­ţa crizei anterioare, unde am văzut de asemenea o creştere a TVA, iar această ex­perienţă ne spune că după o criză trebuie să aşteptăm 4-5 ani ca pieţele să se stabilizeze, să intre pe creştere, să revină la cifrele de dinainte de criză“, a declarat Radu Lăză­roiu, director general al Romaqua Group, cel mai mare producător de băuturi cu ac­ţionariat românesc. El a fost pre­zent la lansarea studiului „Im­pactul socioecono­mic al in­dus­triei de băuturi răcori­toa­re“, dezvol­tat de Aca­demia de Studii Economi­ce (ASE) pen­tru Asocia­ţia Naţională pentru Bău­turi Răcoritoare (ANBR), din care şi Rom­aqua Group face parte.