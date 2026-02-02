Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 mld. euro faţă de decembrie 2025, la 80 mld. euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 mld. euro
Topul salariilor IT-iştilor din marile centre universitare: unde sunt plătiţi cel mai bine absolvenţii de automatică şi calculatoare. Bucureşti conduce topul salariilor pentru absolvenţii de automatică şi informatică aplicată, cu peste 12.800 de lei net lunar la un an de la absolvire. Timişoara şi Clujul urmează în clasament, ambele cu medii de peste 10.000 de lei net pe lună
Bucureştiul continuă să domine harta salariilor absolvenţilor de automatică şi calculatoare, dar competiţia se joacă tot mai intens între marile centre universitare. La un an după absolvire, un tânăr inginer de la Automatică şi informatică aplicată câştigă, în medie, peste 12.800 de lei net lunar în Capitală, cu până la 3.500 de lei mai mult decât un coleg din Iaşi, arată calculele ZF pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.
Consiliul Concurenţei a autorizat anul trecut 119 tranzacţii, un număr record pentru ultimii 22 de ani, şi a finalizat 18 investigaţii, aplicând sancţiuni de 347,4 milioane lei. Cea mai mare amendă a fost acordată pentru limitarea mobilităţii angajaţilor şi menţinere unor costuri reduse cu resursa umană
Tot în sus: vânzările de medicamente s-au triplat într-un deceniu şi au ajuns la peste 37 mld. lei în 2025. În ultimii 10 ani nu a existat nicio contracţie a pieţei de medicamente ca vânzări. Fluctuaţii au fost în volume
Piaţa medicamentelor care ajung la pacienţii români prin farmacii sau prin spitale a depăşit 37 miliarde de lei în 2025, din datele companiei de cercetare de piaţă Cegedim, publicate pe platforma LinkedIn. Faţă de acum zece ani, vânzările s-au triplat, iar piaţa a mers doar pe creştere, din calculele ZF.
Canadienii de la Genetec, furnizor de software pentru securitate fizică, şi-au dublat afacerile din România în 2025. Bogdan Gavril, Genetec: România a avut cea mai mare rată de creştere din regiune. În retail, Kaufland şi alte lanţuri mari au implementat sisteme de detecţie a anomaliilor la casele de self-checkout
Genetec, companie canadiană de software pentru securitate fizică, şi-a dublat afacerile în România în 2025 faţă de anul precedent, pe fondul proiectelor de investiţii din sectorul public şi al expansiunii jucătorilor din mediul privat, din segmente precum cele de retail şi logistică.
Maia Sandu, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace. Un parlamentar norvegian a făcut propunerea
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia. Iniţiativa vizează rolul şefei statului în apărarea democraţiei şi a statului de drept.
ZF Live. Dan Niculae, CEO, Imobiliare.ro Finance: Acum suntem într-o dinamică inversă, în sensul că preţul apartamentelor a crescut deja, IRCC-ul a fost sus în T4/2025, iar acum este poate un pic de relaxare. Ne uităm şi aşteptăm să se creeze premisele ca BNR să scadă dobânda, pentru că n-a mai făcut-o din 2024
Piaţa imobiliară din România traversează o etapă paradoxală, preţurile locuinţelor au crescut vizibil, însă costul creditării începe să dea primele semne de relaxare. După un an marcat de presiunea inflaţiei şi de dobânzi ridicate, balanţa dintre accesibilitate şi prudenţă începe să se reconfigureze, venind cu o fereastră neaşteptată de oportunitate.
Analiza de luni. Toamna bogată în precipitaţii în aproape toată ţara şi zăpada generoasă, dar şi ploile din această iarnă dau startul unui an agricol promiţător: 2026 ar putea aduce peste 30 mil. tone de cereale şi oleaginoase
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fermierii din România, după o toamnă considerată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“. Precipitaţiile din septembrie şi octombrie, urmate de zăpada din decembrie şi din ianuarie, dar şi de ploile din ultimele zile, au contribuit la refacerea rezervei de apă din sol, necesară pentru cereale şi oleaginoase.
România, în urma valului de creşteri ale salariului minim din UE, alături de Spania şi Estonia. România a decis să amâne majorarea salariului minim naţional până în iulie 2026
România se află într-un grup foarte restrâns de trei state care nu au majorat salariul minim de la 1 ianuarie 2026, alături de Spania şi Estonia, într-un context în care majoritatea ţărilor UE au avut creşteri semnificative, arată datele de la Eurofound, agenţie specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai.
Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF, explică la ZF Deschiderea de Astăzi de ce 2025 a fost anul istoric al pensiilor private: active record de 43 mld. euro, randament de 19%, participanţi în creştere şi investiţii în economie. Ce urmează, potenţialul pieţei şi perspectivele pentru 2026, astăzi la ZF Deschiderea, 2 februarie 2026
Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională, subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026; evaluare de 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi capitalizare anticipată 1,67 mld. lei. Raport P/E pe estimările pe 2025 între 12,2 şi 12,9 înainte de majorare
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
Producătorii de băuturi răcoritoare trag frâna de mână: consumul a scăzut, 2026 se anunţă complicat din cauza lipsei de încredere în economie „România nu mai este pe radarul investiţiilor"
„Anul 2026, dar şi 2027 vor fi doi ani complicaţi. Tragem frâna de mână. Consumul a scăzut determinat de creşterea taxării, a impozitelor, a TVA, iar oamenii stau în expectativă. Avem experienţa crizei anterioare, unde am văzut de asemenea o creştere a TVA, iar această experienţă ne spune că după o criză trebuie să aşteptăm 4-5 ani ca pieţele să se stabilizeze, să intre pe creştere, să revină la cifrele de dinainte de criză“, a declarat Radu Lăzăroiu, director general al Romaqua Group, cel mai mare producător de băuturi cu acţionariat românesc. El a fost prezent la lansarea studiului „Impactul socioeconomic al industriei de băuturi răcoritoare“, dezvoltat de Academia de Studii Economice (ASE) pentru Asociaţia Naţională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), din care şi Romaqua Group face parte.
Bursă. Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei: Piaţa locală de capital se maturizează accelerat, cu 286.000 de investitori de retail activi la finele anului trecut, de cinci ori mai mult decât în 2019. Romgaz, Banca Transilvania, Hidroelectrica, Evergent şi One United Properties au fost printre companiile cu notă maximă pentru comunicarea cu acţionarii
Piaţa bursieră locală începe să arate semne clare de consolidare pe fondul extinderii rapide a bazei de investitori individuali.
Bursă. Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei, la listarea primei ediţii a Fidelis din 2026: Aşteptările noastre sunt că piaţa instrumentelor de venit fix va performa. Următoarea rundă va avea loc la începutul lunii februarie
Ministerul Finanţelor a atras, în ianuarie, 697,2 milioane de lei, respectiv aproape 230 milioane de euro (valori însumând 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane de euro), prin prima ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti. Listarea propriu-zisă a avut loc săptămâa trecută.
Ce se discută la Viena: Băncile din ECE sunt extrem de profitable, România fiind în frunte, dar nu au suficientă scală şi nu pot finanţa mai mult firmele antreprenoriale. Aşa că creşterea pieţei de capital, a Bursei, trebuie să fie mult mai rapidă, iar oamenii trebuie să-şi reducă economisirea bancară şi să investească mai mult pe Bursă dacă vor să fie mai bogaţi
Chinezii de la Xiaomi au lansat o nouă generaţie a seriei de smartphone-uri de volum Redmi Note. În T3 2025, producătorul a avut o cotă de 18% pe piaţa de telefoane din România
Xiaomi, unul dintre marii producători chinezi de telefoane mobile, gadget-uri, electrocasnice şi maşini, a lansat oficial săptămâna trecută în România noua serie de smartphone-uri - REDMI Note 15.
Nu trebuie să fii traficant ca să devii miliardar din arme, ci doar om de afaceri şi să fie război: Cum a ajuns Michal Strnad, la numai 33 de ani, miliardar şi cel mai bogat om din Europa Centrală şi de Est, cu o avere care ajunge acum la 37 de miliarde de dolari
Când miliardarul ceh Michal Strnad a vândut acţiuni în cadrul companiei sale de apărare în cadrul unui IPO recent, acesta şi-a dublat averea peste noapte. Proprietarul în vârstă de 33 de ani al Czechoslovak Group (CSG) a devenit cea mai bogată persoană din regiune, cu o avere netă de 37,7 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaire Index.
