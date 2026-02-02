Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor legate de programul nuclear
Adevarul.ro, 2 februarie 2026 14:00
Moscova continuă încercările de temperare a tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând că Rusia este dispusă să ajute la retragerea și procesarea sau depozitarea uraniului îmbogățit al Iranului pe teritoriul său.
Acum 5 minute
14:15
Avertismentele IGSU după instalarea gerului: Apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă” # Adevarul.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă.
14:15
Banane și papaya cultivate iarna, în Alba Iulia. Povestea bărbatului care a transformat pasiunea pentru plante exotice într-o atracție locală # Adevarul.ro
Într-o curte obișnuită din municipiul Alba Iulia, un bărbat reușește să cultive banane, portocale, papaya și alte fructe exotice, inclusiv iarna, când temperaturile de afară sunt sub zero grade.
14:15
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat duminică, într-o ședință organizată de social-democrați la Vila Lac, atitudinea premierului Ilie Bolojan și a USR în privința reducerii cheltuielilor la stat.
Acum 30 minute
14:00
14:00
China a executat patru membri ai unei rețele de escrocherii din Myanmar, acuzați de moartea a șase persoane # Adevarul.ro
China a executat patru persoane pentru provocarea morții a șase oameni și pentru coordonarea unor operațiuni de escrocherii și jocuri de noroc cu baza în Myanmar, în valoare de peste 4 miliarde de dolari, au anunțat autoritățile.
Acum o oră
13:45
Rusul pe care nu-l suportă nimeni la PSG, ridicat în slăvi de antrenor: „Cel mai bun portar pe care l-am antrenat vreodată” # Adevarul.ro
PSG nu-l poate scoate dintre buturi pe Matvei Sofonov.
13:45
CTP, despre interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Părinții nu sunt soluția, sunt problema” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale și avertizează că părinții, adesea ei înşişi prizonieri ai mediului online, sunt mai degrabă o problemă decât o soluție.
13:30
Vizită secretă la Washington a șeful IDF, Eyal Zamir. Pregătiri în curs privind potențiale negocieri SUA-Iran în Turcia # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune pe probleme de securitate la care au participat înalți oficiali, inclusiv șeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, care s-a întors recent din SUA, unde a purtat discuții cu oficiali americani pe tema Iranului.
13:30
Elevii nu mai primesc voucherele culturale de 250 de lei până în 2027, potrivit deciziei Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul a decis luni, 2 februarie, să suspende aplicarea prevederilor privind Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” până la începutul anului școlar 2027-2028.
Acum 2 ore
13:15
Liberalii se reunesc la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în PNL pentru continuarea reformelor # Adevarul.ro
Liberalii se reunesc, luni, 2 februarie, de la ora 18.00, în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie.
13:15
Mii de europeni, inclusiv români, puși în pericol de mașini daună totală vândute ca „aproape noi”. Grup infracțional destructurat de Parchetul European # Adevarul.ro
O amplă grupare infracțională lituaniană, care a pus în pericol viața a mii de persoane din Europa, inclusiv din România, a fost destructurată de Parchetul European (EPPO).
13:15
Ucrainenii, tot mai sceptici cu privire la un final rapid al războiului. Aproape jumătate nu cred că se va încheia în 2026 # Adevarul.ro
Aproximativ 43% dintre ucraineni nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 2 februarie.
13:15
Reglări de conturi în administrația Trump, pe fondul scandalului deportărilor din Minneapolis. Consilierii care pierd și cei ce vor ieși întăriți # Adevarul.ro
Haosul generat de operațiunile de deportare din Minneapolis a scos la suprafață tensiuni profunde în interiorul administrației Trump, unde mai multe figuri-cheie încearcă să-și paseze responsabilitatea pentru un scandal care amenință să ducă la schimbări majore.
12:45
Uneori simțim că urechile ne devin brusc fierbinți și roșii, iar senzația poate fi deranjantă. În majoritatea cazurilor, este o reacție normală a corpului la emoții, temperaturi sau efort fizic, dar poate fi și un semnal al unor afecțiuni care necesită atenție medicală.
12:45
Un incendiu a izbucnit luni, 2 februarie, într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană cu arsuri a fost evacuată, iar acum se află în grija echipajelor medicale.
12:45
„Ai avea curaj să te lași pe mâna ta?” Provocarea momentului pentru studenții la Drept # Adevarul.ro
,,Tu ai avea curaj să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate așa cum treci tu?" - este întrebarea ridicată de Clubul Studenților de la Drept și Administrație Publică, într-un clip video postat pe Facebook.
12:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cui îi aparține propunerea # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, care a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.
12:30
O nouă metodă de parenting, virală pe reţelele sociale. Cum schimbă FAFO regulile jocului # Adevarul.ro
După ani în care părinții au fost sfătuiți să fie răbdători, empatici și atenți la fiecare emoție a copilului, un nou model de parenting, FAFO, devenit viral pe rețelele sociale, schimbă regulile.
12:30
Botox pe termen lung. Ce efecte reale are asupra mușchilor, pielii și expresivității feței # Adevarul.ro
Botoxul promite prevenirea ridurilor, dar efectele utilizării pe termen lung pot depăși zona estetică. Dermatologi și studii recente arată un impact posibil asupra mușchilor, pielii și chiar expresivității, mai ales când tratamentele sunt excesive sau începute prea devreme.
12:30
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, vorbește la Interviurile Adevărul despre planurile AUR. Cum plănuiește partidul să ajungă la putere și cum se împacă liderii cu eticheta de „pro-ruși”, sunt doar căteva dintre întrebările la care răspunde liderul.
12:30
Cod galben de ger și temperaturi scăzute în peste jumătate din țară. Temperaturi minime de până la -20 de grade în unele zone # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni, 2 februarie, un cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, care vizează aproape toată țara.
12:30
Un bărbat a murit, luni dimineață, după ce a fost lovit de un tren în zona Păcurari, din municipiul Iași. Trenul implicat în accident circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca, potrivit ISU Iași.
Acum 4 ore
12:15
Peste jumătate dintre români cred că impozitele pe proprietate sunt mai mari decât în alte țări UE | Sondaj # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români au convingerea că impozitele pe proprietate din România depășesc nivelul celor din restul statelor membre UE, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.
12:15
Ministerul Finanțelor deschide pe 6 februarie o nouă ediție de titluri de stat Fidelis cu dobânzi atractive # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat luni lansarea unei noi ediții de titluri de stat Fidelis, care se va desfășura în perioada 06-13 februarie și vine cu dobânzi atractive de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6 % la cele în euro.
12:15
Atac masiv al Rusiei asupra unui oraș din centrul Ucrainei. Forțele ruse au atacat infrastructura feroviară din regiunea Sumî # Adevarul.ro
Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Cerkasî și a regiunii înconjurătoare luni dimineață, 2 februarie declanșând incendii și rănind cel puțin patru persoane, relatează Kyiv Post.
12:00
Un tânăr din Zalău a fost imobilizat de jandarmi duminică seara, 1 februarie, după ce și-a amenințat colegii cu un cuțit, în fața internatului în care locuiau.
12:00
Magiunul de prune Topoloveni, desemnat numărul unu în lume de TasteAtlas pentru al patrulea an consecutiv # Adevarul.ro
Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume de către TasteAtlas, platformă internațională dedicată promovării gastronomiei tradiționale și preparatelor autentice din întreaga lume.
12:00
O fâșie de teritoriu din estul Ucrainei, aflată încă sub controlul Kievului, continuă să se afle în centrul negocierilor privind încheierea războiului.
12:00
Rheinmetall transformă Satu Mare în hub regional de mentenanță pentru blindate. Compania dă Germania pe România # Adevarul.ro
Compania germană Rheinmetall a decis să deschidă un centru de reparații pentru vehiculele blindate în nordul României, la Satu Mare, unde va repara blindatele Marder pe care anterior le repara în Germania.
11:45
Industria care prosperă când vine iarna. Cine pierde și cine câștigă de pe urma gerului și viscolului # Adevarul.ro
În timp ce camioanele cu marfă rămân blocate în coloane interminabile din cauza ninsorilor și a viscolului, generând pierderi în lanț pentru retaileri și transportatori, există un sector pentru care fulgii de nea au „culoarea banilor”.
11:45
Călin Georgescu, la Tribunalul București: „Prefer o zi lup, decât o viață jigodie”. A contestat trimiterea în judecată în dosarul privind propaganda legionară # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde a avut loc un termen într-un proces în care acesta contestă decizia de începere a judecății pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.
11:45
Deși România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto.
11:45
Fost ofițer din Cluj, în arest la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente # Adevarul.ro
Generalul în rezervă Aurel Litan (68 de ani), fost conducător al Jandarmeriei Cluj, a fost plasat în arest la domiciliu fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore de 17 ani.
11:45
Liderul suprem iranian acuză o „lovitură de stat” la prima apariție publică de la reprimarea protestelor. Reacția opoziției din exil # Adevarul.ro
Presa de stat din Iran au publicat duminică fotografii cu liderul suprem Ali Khamenei în care acesta apare rugându-se la mormântul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în timp ce oficialii regimului au lansat noi amenințări la adresa SUA și a Europei.
11:45
În ultimii ani, tot mai mulți români au început să caute activități care combină mișcarea, strategia și lucrul în echipă. Iar jocurile de airsoft au devenit o alternativă interesantă pentru cei care vor o experiență dinamică, în aer liber, fără presiunea unui sport clasic de competiție.
11:45
Uneori, telefonul sau tableta transformă timpul de masă în ceva făcut pe repede-înainte, liniștea din casă, în lipsa conexiunii, iar nopțile, în nopți albe. Fără să ne dăm seama, ecranele devin un fundal permanent al copilăriei.
11:15
Asta se deduce din şedinţa de ieri a conducerii PSD. Că n-a spus în mod expres, e de înţeles.
11:15
Accident mortal la Constanța. Un fost campion european la gimnastică aerobică a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Mamaia # Adevarul.ro
Ferdinand Răileanu avea doar 35 de ani.
11:15
Ce înseamnă amânarea negocierilor de la Abu Dhabi? Reduce presiunea Rusiei, dar nu deschide calea unui progres major, susțin analiștii ucraineni # Adevarul.ro
Amânarea rundei de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programată inițial pentru 1 februarie și reprogramată pentru 4–5 februarie, a diminuat unul dintre potențialele instrumente de presiune ale Moscovei.
11:15
Noi dezvăluiri: Bill Gates și Jeffrey Epstein discutau în 2017 despre o „simulare pandemică” # Adevarul.ro
Potrivit noilor dezvăluiri din dosarul Epstein, miliardarul Bill Gates discuta cu infractorul sexual planuri cu privire la o „simulare pandemică”.
11:00
SUA trimit sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, acestea fiind menite să protejeze bazele militare americane și aliații Americii în eventualitatea unor atacuri din partea Iranului, relatează Wall Street Journal.
11:00
Raluca Turcan anunță depunerea unui proiect de lege pentru modificarea funcționării CCR: sancțiuni pentru absențe și eliminarea boicotului # Adevarul.ro
Raluca Turcan a anunțat, luni, că a depus în Parlament, împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României (CCR).
11:00
Apărarea antiaeriană a Ucrainei, sub presiune: lipsa rachetelor și atacurile masive ale Rusiei expun vulnerabilități critice # Adevarul.ro
Forțele Armate ale Ucrainei avertizează asupra unor probleme tot mai grave în funcționarea sistemelor de apărare antiaeriană (PPO), pe fondul intensificării atacurilor rusești și al deficitului de muniție.
11:00
Episcopul Vilmos Kolumban anunţă posibila retragerea a credincioşilor din Ardeal din comunitatea internaţională. „Susținem modelul tradițional de familie” # Adevarul.ro
Reformații din Ardeal iau în calcul retragerea din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate, pe fondul dezacordului cu valorile promovate de forul internațional.
10:30
Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabina camionului său, parcat într-o zonă industrială din nordul Italiei. Descoperirea a fost făcută de angajații unei firme din apropiere, care au alertat autoritățile.
10:30
Cristino Ronaldo s-a supărat pe arabi. În timp ce aleargă disperat după goluri, refuză să intre pe teren # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo n-are niciun titlu la arabi.
10:30
Prețul aurului și cel al argintului au scăzut brusc după ce, la începutul săptămânii trecute, atinseseră niveluri record.
10:30
Apă potabilă gratuită în Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Vor fi amplasate stații speciale în terminale # Adevarul.ro
Pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional „Henri Coandă” beneficiază, începând de luni, 2 februarie 2026, de apă potabilă gratuită.
Acum 6 ore
10:15
Chirie de lux pe bani publici. Ministrul Transporturilor cere relocarea Companiei de Investiții Rutiere: „E cam scump” # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere, subordonată Ministerului Transporturilor, continuă să achite lunar aproximativ 30.000 de euro pentru închirierea unui sediu de 1.470 de metri pătrați în zona de nord a Capitalei.
10:15
Cristian Chivu, răpus pe canapea. Ritmul nebun de meciuri l-a doborât pe antrenorul român de la Inter Milano # Adevarul.ro
Antrenorul de la Inter aduce în discuție ritmul nebun de meciuri din fotbalul mondial.
