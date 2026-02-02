Un bărbat cu dublă cetățenie, româno-americană, a murit în sediul Poliției Corabia. Cum a ajuns să fie reținut
Adevarul.ro, 2 februarie 2026 15:30
Un bărbat în vârstă de 69 de ani, cu dublă cetățenie română și americană, a murit în sediul Poliției din Corabia, după ce a fost oprit în trafic și dus la audieri pentru verificări. Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Acum 5 minute
15:45
Scene de groază. Adolescent de 15 ani, stropit cu benzină și incendiat de un grup de minori: „Am crezut că sunt focuri de artificii” # Adevarul.ro
Un incident extrem de violent petrecut vineri seara pe malul canalului din Anderlecht, Belgia, a șocat comunitatea locală.
15:45
Un turist a fost ucis de elefant într-un parc naţional din Thailanda. Animalul a mai omorât doi oameni în trecut # Adevarul.ro
Un elefant a ucis luni un turist thailandez în parcul național Khao Yai din Thailanda, cea de-a treia victimă omenească a aceluiași animal, au anunţat reprezentanții parcului.
Acum 30 minute
15:30
15:30
Vulnerabilitate majoră în industria de apărare. Cum a autorizat statul român pentru producția de armament o firmă deținută de afaceriști din Federația Rusă # Adevarul.ro
Un contract militar major pentru 1.059 de blindate destinate Armatei Române scoate la iveală o breșă îngrijorătoare în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și a infrastructurii critice.
Acum o oră
15:15
Oana Țoiu, invitată la Washington de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Despre ce vor discuta cei doi oficiali # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington.
15:15
Studenții la medicină din Belgia ar putea urma o pregătire obligatorie în medicina militară, potrivit guvernului țării # Adevarul.ro
Guvernul belgian doreşte ca toţi studenţii la medicină din ţară să urmeze o pregătire obligatorie în medicina militară, ideal începând cu anul universitar 2026-2027.
15:15
Karolina Pliskova n-a făcut prea mulți purici la Transylvania Open. Sportiva cehă este pe locul 416 mondial # Adevarul.ro
La Cluj este în derulare turneul de tenis Transylvania Open.
15:15
Lupta pe posturile de conducere din Parlament produce tensiuni în PNL. Bolojan: „Oare ajută partidul dacă eu am o poziție șubrezită în Coaliție? # Adevarul.ro
Reuniunea grupurilor parlamentare reunite ale PNL a scos în evidență o revoltă internă împotriva premierului și președintelui formațiunii, Ilie Bolojan.
15:00
Kremlinul a confirmat luni că a doua rundă de negocieri trilaterale va avea loc în această săptămână la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, relatează EFE.
15:00
Proiectul minier de un miliard de dolari din Munții Metaliferi ajunge în instanţă săptămâna viitoare. Miza: peste 80 de tone de aur # Adevarul.ro
Peste o săptămână, justiția este chemată să decidă în unul dintre cele mai controversate proiecte miniere din Munții Apuseni: o investiție de circa un miliard de dolari, avizată de Mediu, în ciuda faptului că investitorul a pierdut licenţa de concesiune.
Acum 2 ore
14:45
Kim Kardashian ar fi ajuns în Regatul Unit pentru un weekend romantic petrecut alături de pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton.
14:45
Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la vânzare de ANAF, expuse la Craiova. Primul Picasso licitat în România # Adevarul.ro
Mai multe tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație de ANAF, vor fi expuse la Craiova în perioada 5-6 februarie, de Casa A10 by Artmark.
14:45
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.
14:30
Cât câștigă în plus un pensionar care a ieșit la limită de vârstă față de unul pensionat anticipat # Adevarul.ro
Legea pensiilor oferă posibilitatea pensionării anticipate, în anumite condiții, cu 5 ani mai devreme decât pensionarea la limita de vârstă, dar și varianta în care românii pot opta să muncească încă 5 ani peste vârsta la care ar fi putut ieși la pensie.
14:30
Dalai Lama, după ce a câștigat un Grammy pentru „Cea mai bună carte audio”: „Nu o consider drept o onoare personală” # Adevarul.ro
Liderul spiritual tibetan, Dalai Lama, și-a exprimat „recunoștința” după ce a câștigat duminică, 1 februarie, primul său premiu Grammy din carieră.
14:30
Un pacient a fost menținut în viață, fără plămâni, timp de 48 de ore. Inovația chirurgilor a condus la recuperarea sa totală # Adevarul.ro
Un dublu transplant de plămâni a obligat o echipă de chirurgi de la o universitate americană să recurgă la o inovație tehnologică ce ar putea fi folosită și în viitor. Chirurgii au reușit să mențină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat căruia i se îndepărtaseră plămânii cu o soluție extraordinară.
14:30
După zile geroase, vremea se încălzește în toată țara, cu maxime până la 13°C, peste normalul perioadei, conforme prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă de ANM.
14:15
Avertismentele IGSU după instalarea gerului: Apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă” # Adevarul.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă.
14:15
Banane și papaya cultivate iarna, în Alba Iulia. Povestea bărbatului care a transformat pasiunea pentru plante exotice într-o atracție locală # Adevarul.ro
Într-o curte obișnuită din municipiul Alba Iulia, un bărbat reușește să cultive banane, portocale, papaya și alte fructe exotice, inclusiv iarna, când temperaturile de afară sunt sub zero grade.
14:15
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat duminică, într-o ședință organizată de social-democrați la Vila Lac, atitudinea premierului Ilie Bolojan și a USR în privința reducerii cheltuielilor la stat.
14:00
Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor legate de programul nuclear # Adevarul.ro
Moscova continuă încercările de temperare a tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând că Rusia este dispusă să ajute la retragerea și procesarea sau depozitarea uraniului îmbogățit al Iranului pe teritoriul său.
14:00
China a executat patru membri ai unei rețele de escrocherii din Myanmar, acuzați de moartea a șase persoane # Adevarul.ro
China a executat patru persoane pentru provocarea morții a șase oameni și pentru coordonarea unor operațiuni de escrocherii și jocuri de noroc cu baza în Myanmar, în valoare de peste 4 miliarde de dolari, au anunțat autoritățile.
Acum 4 ore
13:45
Rusul pe care nu-l suportă nimeni la PSG, ridicat în slăvi de antrenor: „Cel mai bun portar pe care l-am antrenat vreodată” # Adevarul.ro
PSG nu-l poate scoate dintre buturi pe Matvei Sofonov.
13:45
CTP, despre interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Părinții nu sunt soluția, sunt problema” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale și avertizează că părinții, adesea ei înşişi prizonieri ai mediului online, sunt mai degrabă o problemă decât o soluție.
13:30
Vizită secretă la Washington a șeful IDF, Eyal Zamir. Pregătiri în curs privind potențiale negocieri SUA-Iran în Turcia # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune pe probleme de securitate la care au participat înalți oficiali, inclusiv șeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, care s-a întors recent din SUA, unde a purtat discuții cu oficiali americani pe tema Iranului.
13:30
Elevii nu mai primesc voucherele culturale de 250 de lei până în 2027, potrivit deciziei Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul a decis luni, 2 februarie, să suspende aplicarea prevederilor privind Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” până la începutul anului școlar 2027-2028.
13:15
Liberalii se reunesc la Vila Lac. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în PNL pentru continuarea reformelor # Adevarul.ro
Liberalii se reunesc, luni, 2 februarie, de la ora 18.00, în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie.
13:15
Mii de europeni, inclusiv români, puși în pericol de mașini daună totală vândute ca „aproape noi”. Grup infracțional destructurat de Parchetul European # Adevarul.ro
O amplă grupare infracțională lituaniană, care a pus în pericol viața a mii de persoane din Europa, inclusiv din România, a fost destructurată de Parchetul European (EPPO).
13:15
Ucrainenii, tot mai sceptici cu privire la un final rapid al războiului. Aproape jumătate nu cred că se va încheia în 2026 # Adevarul.ro
Aproximativ 43% dintre ucraineni nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 2 februarie.
13:15
Reglări de conturi în administrația Trump, pe fondul scandalului deportărilor din Minneapolis. Consilierii care pierd și cei ce vor ieși întăriți # Adevarul.ro
Haosul generat de operațiunile de deportare din Minneapolis a scos la suprafață tensiuni profunde în interiorul administrației Trump, unde mai multe figuri-cheie încearcă să-și paseze responsabilitatea pentru un scandal care amenință să ducă la schimbări majore.
12:45
Uneori simțim că urechile ne devin brusc fierbinți și roșii, iar senzația poate fi deranjantă. În majoritatea cazurilor, este o reacție normală a corpului la emoții, temperaturi sau efort fizic, dar poate fi și un semnal al unor afecțiuni care necesită atenție medicală.
12:45
Un incendiu a izbucnit luni, 2 februarie, într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană cu arsuri a fost evacuată, iar acum se află în grija echipajelor medicale.
12:45
„Ai avea curaj să te lași pe mâna ta?” Provocarea momentului pentru studenții la Drept # Adevarul.ro
,,Tu ai avea curaj să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate așa cum treci tu?" - este întrebarea ridicată de Clubul Studenților de la Drept și Administrație Publică, într-un clip video postat pe Facebook.
12:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cui îi aparține propunerea # Adevarul.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, care a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.
12:30
O nouă metodă de parenting, virală pe reţelele sociale. Cum schimbă FAFO regulile jocului # Adevarul.ro
După ani în care părinții au fost sfătuiți să fie răbdători, empatici și atenți la fiecare emoție a copilului, un nou model de parenting, FAFO, devenit viral pe rețelele sociale, schimbă regulile.
12:30
Botox pe termen lung. Ce efecte reale are asupra mușchilor, pielii și expresivității feței # Adevarul.ro
Botoxul promite prevenirea ridurilor, dar efectele utilizării pe termen lung pot depăși zona estetică. Dermatologi și studii recente arată un impact posibil asupra mușchilor, pielii și chiar expresivității, mai ales când tratamentele sunt excesive sau începute prea devreme.
12:30
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, vorbește la Interviurile Adevărul despre planurile AUR. Cum plănuiește partidul să ajungă la putere și cum se împacă liderii cu eticheta de „pro-ruși”, sunt doar căteva dintre întrebările la care răspunde liderul.
12:30
Cod galben de ger și temperaturi scăzute în peste jumătate din țară. Temperaturi minime de până la -20 de grade în unele zone # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni, 2 februarie, un cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, care vizează aproape toată țara.
12:30
Un bărbat a murit, luni dimineață, după ce a fost lovit de un tren în zona Păcurari, din municipiul Iași. Trenul implicat în accident circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca, potrivit ISU Iași.
12:15
Peste jumătate dintre români cred că impozitele pe proprietate sunt mai mari decât în alte țări UE | Sondaj # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români au convingerea că impozitele pe proprietate din România depășesc nivelul celor din restul statelor membre UE, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.
12:15
Ministerul Finanțelor deschide pe 6 februarie o nouă ediție de titluri de stat Fidelis cu dobânzi atractive # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat luni lansarea unei noi ediții de titluri de stat Fidelis, care se va desfășura în perioada 06-13 februarie și vine cu dobânzi atractive de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6 % la cele în euro.
12:15
Atac masiv al Rusiei asupra unui oraș din centrul Ucrainei. Forțele ruse au atacat infrastructura feroviară din regiunea Sumî # Adevarul.ro
Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Cerkasî și a regiunii înconjurătoare luni dimineață, 2 februarie declanșând incendii și rănind cel puțin patru persoane, relatează Kyiv Post.
12:00
Un tânăr din Zalău a fost imobilizat de jandarmi duminică seara, 1 februarie, după ce și-a amenințat colegii cu un cuțit, în fața internatului în care locuiau.
12:00
Magiunul de prune Topoloveni, desemnat numărul unu în lume de TasteAtlas pentru al patrulea an consecutiv # Adevarul.ro
Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume de către TasteAtlas, platformă internațională dedicată promovării gastronomiei tradiționale și preparatelor autentice din întreaga lume.
12:00
O fâșie de teritoriu din estul Ucrainei, aflată încă sub controlul Kievului, continuă să se afle în centrul negocierilor privind încheierea războiului.
12:00
Rheinmetall transformă Satu Mare în hub regional de mentenanță pentru blindate. Compania dă Germania pe România # Adevarul.ro
Compania germană Rheinmetall a decis să deschidă un centru de reparații pentru vehiculele blindate în nordul României, la Satu Mare, unde va repara blindatele Marder pe care anterior le repara în Germania.
Acum 6 ore
11:45
Industria care prosperă când vine iarna. Cine pierde și cine câștigă de pe urma gerului și viscolului # Adevarul.ro
În timp ce camioanele cu marfă rămân blocate în coloane interminabile din cauza ninsorilor și a viscolului, generând pierderi în lanț pentru retaileri și transportatori, există un sector pentru care fulgii de nea au „culoarea banilor”.
11:45
Călin Georgescu, la Tribunalul București: „Prefer o zi lup, decât o viață jigodie”. A contestat trimiterea în judecată în dosarul privind propaganda legionară # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde a avut loc un termen într-un proces în care acesta contestă decizia de începere a judecății pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.
11:45
Deși România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto.
11:45
Fost ofițer din Cluj, în arest la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente # Adevarul.ro
Generalul în rezervă Aurel Litan (68 de ani), fost conducător al Jandarmeriei Cluj, a fost plasat în arest la domiciliu fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore de 17 ani.
