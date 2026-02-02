Moment rușinos FOTO. Jucătorii lui Newcastle au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren, înaintea meciului cu Liverpool » Ce s-a întâmplat
Golazo.ro, 2 februarie 2026 16:50
Liverpool - Newcastle 4-1. Jucătorii oaspeților au fost criticați pentru că au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren.
Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna prima opțiune” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.
Demolări pe zăpadă FOTO+VIDEO. Peluza „Cătălin Hîldan” este pusă la pământ, în ciuda gerului din București » Ce urmează # Golazo.ro
Fotbalul românesc a fost afectat de vremea rea din ultimele zile, însă asta nu a oprit demolarea vechi arene a celor de la Dinamo.
Ultrașii lui Inter, atac rasist Scene șocante în Italia: patru tineri au fost bătuți și batjocoriți în gară de ultrașii echipei lui Chivu # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Elevii lui Cristi Chivu s-a impus în ultima partidă de campionat, însă suporterii care au făcut deplasarea au creat mai multe probleme, atât pe stadion, cât și în afara lui.
Haos la CSM București Antrenorul Adi Vasile a plecat de trei luni de la echipă, dar încă apare în acte și cere salariile restante » Reacția clubului # Golazo.ro
CSM București ar fi păstrat valabil contractul cu Adrian Vasile (43 de ani), deși a anunțat despărțirea încă din luna noiembrie. În prezent, echipa este pregătită de Bojana Popovic (46 de ani).
Nici o partidă disputată în acest an, în campionat, nu a atins 10.000 de spectatori. Zăpada, viscolul și gerul insuportabil au depopulat tribunele. FRF și LPF stau și se uită pasive.
Pe cine a deranjat Naum în politică Momente tensionate după un meci al naționalei. Un baron PSD s-a enervat pe Radu Naum # Golazo.ro
Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a rememorat un episod în care a deranjat un politician important din România.
Condamnat pentru că s-a bătut Fostul jucător de la Dinamo, trei ani cu suspendare după a băgat un bărbat în spital » Trebuie să plătească 30.000 de euro # Golazo.ro
Răzvan Began (29 de ani), fostul portar al lui Dinamo, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.
Iar zăpadă, iar probleme în Liga 1 Vremea rea dă din nou peste cap planurile cluburilor! Suma șocantă pe care Hagi o cheltuie zilnic pentru degivrarea stadionului # Golazo.ro
Vremea proastă din ultimele zile dă iar bătăi de cap cluburilor de Liga 1, care sunt nevoite să achite facturi uriașe pentru a păstra terenul curat
Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali” # Golazo.ro
Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermannstadt, a vorbit din nou despre situația lui Kevin Ciubotaru (22 de ani).
„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani) a criticat dur situația fotbalului din regiunea istorică Moldova, din punct de vedere al infrastructurii.
Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani # Golazo.ro
Liverpool a reușit transferul fundașului central Jeremy Jacquet (20 de ani) în cursul nopții. Perioada de transferuri în Premier League se va încheia astăzi, la 23:00 (ora României).
„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a criticat pe Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, pentru ratarea din repriza secundă.
Victima propriei prostii Ce a pățit fanul care a oprit meciul lui Inter. A fost la un pas de a răni un jucător cu o petardă, dar nu s-a potolit » Pericol pentru echipa lui Chivu # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Formația lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie în Serie A, însă partida a fost marcată de evenimente nefericite.
„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri” # Golazo.ro
Oleksandra Oliynykova (25 de ani, locul #95 WTA) a învins-o dramatic pe Mayar Sherif (29 de ani, locul #105 WTA), în primul tur de la Transylvania Open, 6-7, 6-4, 6-4.
Finalul unui imperiu Cum a luat sfârșit dinastia Buss la conducerea Los Angeles Lakers, în urma scandalurilor din familie # Golazo.ro
Jerry Buss și-ar fi dorit ca echipa să rămână pentru totdeauna în familie. Urmașii au dorit altceva
„Doar mă gândesc și simt că fac stop cardiac” Reacție dură din WTA, după ce șeful Australian Open a anunțat schimbările pe care vrea să le facă # Golazo.ro
Craig Tiley, directorul Australian Open, a anunțat că ia în calcul introducerea formatului „cel mai bun din 5 seturi” pe tabloul feminin, iar Danielle Collins a reacționat.
Stanciu, prezentat în China Descrierea impresionantă făcută de Dalian Yingbo, după eșecul românului în Serie A: „Lider și legendă!” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Chinezii de la Dalian Yingbo l-au descris într-un mod foarte flatant pe căpitanul naționalei României.
Scandal la Al-Nassr Cristiano Ronaldo refuză să joace în meciul următor al echipei sale. Motivul invocat de portughez # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să nu joacă în următorul meci al echipei sale. Descoperă motivul în articol.
Chivu, sub presiunea oboselii Dezvăluirea făcută de român după victoria din Serie A: „M-am trezit panicat, credeam că am întârziat la o ședință” # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre oboseala acumulată din cauza programului încărcat.
Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato # Golazo.ro
Radu Drăgușin a jucat 90 de minute, primul meci ca titular după un an, la Tottenham - Manchester City 2-2, și nu va mai părăsi Londra în această iarnă. Antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să se transfere
Ionuț Radu a cucerit Spania FOTO. Portarul român a surprins pe toată lumea cu gestul făcut în ultimele minute ale meciului cu Getafe # Golazo.ro
Getafe - Celta Vigo 0-0. Ionuț Radu (28 de ani) a apărat din nou poarta oaspeților și a impresionat publicul chiar în prelungirile partidei.
Replica lui Dan Nistor VIDEO. Gesturile provocatoare cu care mijlocașul lui U Cluj a răspuns înjurăturilor primite de la ultrașii Rapidului # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților”, a scandat numele unei rivale pe Giulești.
A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren! # Golazo.ro
Răzvan Marin ar fi trebuit să achite peste 17.000 de euro, la fel ca toți colegii săi, după eliminarea lui AEK din Cupa Greciei. Ce s-a întâmplat duminică seară, la AEK - Olympiacos (1-1)
PAOK, o mare de torțe Emoționantă despărțirea de fanii dispăruți în accidentul din România la primul meci al alb-negrilor la Salonic # Golazo.ro
Răzvan Lucescu și PAOK au învins duminică seară în Grecia, 4-1 acasă cu Panserraikos. Ce s-a întâmplat în tribune a impresionat mai mult decât victoria echipei lui Răzvan Lucescu
Danemarca a câștigat Euro 2026 Scandinavii s-au dezlănțuit pe final după ce au condus Germania aproape tot meciul! # Golazo.ro
Danemarca - Germania 34-27. Scandinavii au câștigat Euro 2026 la handbal masculin, după un parcurs perfect.
VAR a la Liga 1 FOTO. Fază de neînțeles la Tottenham - City: a dat gol după ce a șutat în piciorul fundașului! Guardiola, furios # Golazo.ro
TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-2. Gazdele au revenit în meci grație unei reușite controversate.
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic” # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Florin Tănase (31 de ani), „decarul” campioanei, a vorbit despre victoria formației sale, dar și de condițiile dificile în care s-a disputat partida.
„Am simțit că va șuta acolo” FOTO. Cum a reușit Eduard Pap să-i apere un nou penalty lui Tănase # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Eduard Pap (32 de ani), portarul „ciucanilor”, a explicat cum a reușit să apere penalty-ul executat de Florin Tănase (31 de ani).
„Trebuia să mai înscriem” Charalambous răsuflă ușurat după victoria cu Csikszereda: „Condiții mai avantajase pentru adversari, dar ne-am îndeplinit obiectivul” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit după succesul extrem de important obținut de echipa sa duminică seara.
Olaru, avariat FOTO. Cum a apărut căpitanul FCSB după duelul cu Csikszereda: „Dacă așa se protejează mingea...” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Darius Olaru (27 de ani) a venit cu o primă reacție după succesul de duminică seara.
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a dezvăluit că s-a consultat cu finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), în ceea ce privește transferul lui Joao Paulo (27 de ani), de la Oțelul.
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB! # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat golul care a adus victoria „roș-albaștrilor”.
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!” # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a răbufnit la adresa „centralului” Cristian Moldoveanu, în ciuda faptului că echipa sa a câștigat partida.
„A fluierat la un strigăt!” Robert Ilyeș, furios pe arbitraj, după eșecul cu FCSB: „Poate sunt frustrat, dar nu mă poate contrazice nimeni” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Robert Ilyeș a oferit primele reacții după eșecul din etapa #24, pe terenul campionei.
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit # Golazo.ro
Pe un teren greu și înghețat, Matei Popa a făcut pasul mult așteptat și anunțat de Gigi Becali: debutul la prima echipă a FCSB.
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...” # Golazo.ro
Valeriu Iftime a oferit o reacție după declarațiile recente ale lui Leo Grozavu (58 de ani), legate de condițiile de antrenament.
Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA. Oaspeții au fost nevoiți să schimbe tricourile de joc la pauza meciului de pe Arena Națională, din cauza ninsorii.
Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A! # Golazo.ro
Cremonese - Inter Milano 0-2. Echipa condusă de Cristian Chivu (45 de ani) s-a impus în deplasarea din etapa #23 din Serie A.
Alarmă la Real Madrid FOTO. Jude Bellingham, schimbat după doar 10 minute cu Rayo Vallecano! A părăsit terenul în lacrimi # Golazo.ro
REAL MADRID - RAYO VALLECANO 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), mijlocașul gazdelor, a rezistat pe teren doar zece minute.
Tănase, penalty ratat FOTO. Execuția liderului FCSB, anticipată perfect de Pap! Portarul ardelenilor nu e la prima ispravă # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda. Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul gazdelor, a ratat o lovitură de la 11 metri.
Zicu a izbucnit Nervos după ce Farul s-a distrat cu U Craiova: „Lucrul astă îmi dă de gândit, nu e normal!” # Golazo.ro
Farul - Universitea Craiova 4-1. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric de la Ovidiu.
Prezență-surpriză FOTO. Noua achiziție a campioanei, surprinsă în tribune la FCSB - Csikszereda # Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani) va fi, în cel mai scurt timp, jucătorul celor de la FCSB, după ce campioana României a ajuns la un acord cu Oțelul Galați pentru transferul său.
Coelho, mesaj surprinzător Ce le-a transmis jucătorilor, după ce Craiova a fost umilită de Farul: „E important să spun asta” # Golazo.ro
Farul - U Craiova 4-1. Filipe Coelho (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul drastic în fața „marinarilor”.
Ce trădare! Karim Benzema s-a simțit jignit de oferta lui Al Ittihad și ar fi bătut deja palma cu un nume uriaș # Golazo.ro
Karim Benzema (38 de ani), atacantul celor de la Al Ittihad, ar putea ajunge la o rivală în această iarnă.
Alibec revine în forță! VIDEO+FOTO. Supergol după doar 17 minute la Farul: „Am greșit când m-am întors la FCSB” # Golazo.ro
Farul - U Craiova 4-1. Denis Alibec (35 de ani) a marcat la prima partidă după revenirea la formația constănțeană.
FCSB salvează rivala Ajutor nesperat pentru echipa care îi poate lua locul în play-off: „Luăm și licența UEFA” # Golazo.ro
Banii pe care Oțelul Galați îi va încasa de pe urma transferului lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB vor rezolva problemele financiare ale clubului.
„Poți să pici în cap” VIDEO. Mihai Toma, despre presiunea de a juca la FCSB de la o vârstă fragedă: „Ei mă ajută mereu” # Golazo.ro
Mihai Toma (18 ani) a vorbit despre presiunea de a juca la FCSB.
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului # Golazo.ro
Doi jucători de la Poli Timișoara au fost acuzați pentru că ar fi bătut un tânăr de 19 ani. Clubul „viola” i-a sancționat pe fotbaliști după incident.
