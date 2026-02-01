„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...”
Golazo.ro, 1 februarie 2026 22:10
Valeriu Iftime a oferit o reacție după declarațiile recente ale lui Leo Grozavu (58 de ani), legate de condițiile de antrenament.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
22:30
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit # Golazo.ro
Pe un teren greu și înghețat, Matei Popa a făcut pasul mult așteptat și anunțat de Gigi Becali: debutul la prima echipă a FCSB.
Acum o oră
22:10
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...” # Golazo.ro
Valeriu Iftime a oferit o reacție după declarațiile recente ale lui Leo Grozavu (58 de ani), legate de condițiile de antrenament.
22:00
Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA. Oaspeții au fost nevoiți să schimbe tricourile de joc la pauza meciului de pe Arena Națională, din cauza ninsorii.
22:00
Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A! # Golazo.ro
Cremonese - Inter Milano 0-2. Echipa condusă de Cristian Chivu (45 de ani) s-a impus în deplasarea din etapa #23 din Serie A.
Acum 2 ore
21:50
Alarmă la Real Madrid FOTO. Jude Bellingham, schimbat după doar 10 minute cu Rayo Vallecano! A părăsit terenul în lacrimi # Golazo.ro
REAL MADRID - RAYO VALLECANO 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), mijlocașul gazdelor, a rezistat pe teren doar zece minute.
21:30
Tănase, penalty ratat FOTO. Execuția liderului FCSB, anticipată perfect de Pap! Portarul ardelenilor nu e la prima ispravă # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda. Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul gazdelor, a ratat o lovitură de la 11 metri.
21:10
Zicu a izbucnit Nervos după ce Farul s-a distrat cu U Craiova: „Lucrul astă îmi dă de gândit, nu e normal!” # Golazo.ro
Farul - Universitea Craiova 4-1. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric de la Ovidiu.
Acum 4 ore
20:50
Prezență-surpriză FOTO. Noua achiziție a campioanei, surprinsă în tribune la FCSB - Csikszereda # Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani) va fi, în cel mai scurt timp, jucătorul celor de la FCSB, după ce campioana României a ajuns la un acord cu Oțelul Galați pentru transferul său.
20:50
Coelho, mesaj surprinzător Ce le-a transmis jucătorilor, după ce Craiova a fost umilită de Farul: „E important să spun asta” # Golazo.ro
Farul - U Craiova 4-1. Filipe Coelho (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul drastic în fața „marinarilor”.
20:40
Ce trădare! Karim Benzema s-a simțit jignit de oferta lui Al Ittihad și ar fi bătut deja palma cu un nume uriaș # Golazo.ro
Karim Benzema (38 de ani), atacantul celor de la Al Ittihad, ar putea ajunge la o rivală în această iarnă.
20:10
Alibec revine în forță! VIDEO+FOTO. Supergol după doar 17 minute la Farul: „Am greșit când m-am întors la FCSB” # Golazo.ro
Farul - U Craiova 4-1. Denis Alibec (35 de ani) a marcat la prima partidă după revenirea la formația constănțeană.
20:10
FCSB salvează rivala Ajutor nesperat pentru echipa care îi poate lua locul în play-off: „Luăm și licența UEFA” # Golazo.ro
Banii pe care Oțelul Galați îi va încasa de pe urma transferului lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB vor rezolva problemele financiare ale clubului.
19:50
„Poți să pici în cap” VIDEO. Mihai Toma, despre presiunea de a juca la FCSB de la o vârstă fragedă: „Ei mă ajută mereu” # Golazo.ro
Mihai Toma (18 ani) a vorbit despre presiunea de a juca la FCSB.
19:40
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului # Golazo.ro
Doi jucători de la Poli Timișoara au fost acuzați pentru că ar fi bătut un tânăr de 19 ani. Clubul „viola” i-a sancționat pe fotbaliști după incident.
19:40
SINGURI SPRE PLAY-OFF FCSB, la cea mai slabă asistență din acest sezon! Câți fani au venit la meciul cu Csikszereda # Golazo.ro
Arena Națională e aproape goală duminică seară, la meciul dintre FCSB și Csíkszereda, partida de care campioana României își leagă ultimele speranțe de calificare în play-off.
19:00
Craiova, KO în 30 minute! FOTO . Farul a ridiculizat liderul campionatului în mai puțin de o repriză! Gafă imensă a lui Romanchuk # Golazo.ro
Farul Constanța - U Craiova. Primă repriză de coșmar pentru liderul Ligii 1.
Acum 6 ore
18:50
„Nu are cum să fie fericit” FOTO. Explicații din interiorul Rapidului după reacția lui Dan Șucu: „Nu cred că renunță la echipă” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor și acționar minoritar la club, a explicat reacția lui Dan Șucu de la finalul partidei.
18:20
Tottenham - Manchester City LIVE de la ora 18:30 , în etapa #24 din Premier League » Drăgușin, titular după un an! # Golazo.ro
Tottenham și Manchester City se întâlnesc în cadrul etapei #24 din Premier League.
18:10
Enervați de Chivu PSV, replică acidă după ce Inter a forțat transferul lui Perisic: „Așa se întâmplă în zilele noastre” # Golazo.ro
Marcel Brands, directorul sportiv al celor de la PSV Eindhoven, a răspuns zvonurilor legate de plecarea lui Ivan Perisic (36 de ani) la Inter Milano.
17:50
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că își dorește să mai transfere doi jucători până la finalul perioadei de mercato din această iarnă.
17:00
Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a anunțat că transferul căpitanului Joao Lameira la Wieczysta Cracovia nu se va mai realiza.
17:00
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a irosit una dintre cele mai mari ocazii ale meciului cu Real Madrid. În minutul 64, Rațiu a scăpat singur cu Thibaut Courtois (33 de ani), însă portarul madrilen a respins excelent șutul acestuia.
Acum 8 ore
16:50
I se redeschide ușa la United Rashford, dorit sub comanda lui Carrick, după evoluțiile bune de la Barcelona # Golazo.ro
Evoluțiile lui Marcus Rashford (28 de ani) în tricoul Barcelonei au început să schimbe planurile conducerii lui Manchester United. Michael Carrick (44 de ani), antrenorul interimar al „diavolilor roșii”, ar fi deschis ideii ca atacantul să revină la club după încheierea împrumutului la Barcelona.
16:20
FCSB - Csikszereda LIVE de la 20:00. Campioana României are nevoie disperată de puncte pentru a mai putea spera la play-off # Golazo.ro
FCSB și Csikszereda se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei #24 din Liga 1.
16:00
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu! # Golazo.ro
Real Madrid - Rayo Vallecano. Fanii lui Real Madrid și-au fluierat din nou favoriții înaintea meciului din etapa #22 din La Liga, dar și în timpul partidei. Vinicius (25 de ani) a fost întâmpinat cu ostilitate și fluierat la fiecare atingere de balon.
16:00
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a ținut un discurs emoționant după finala Australian Open. Spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut Grand Slam-ul carierei, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
15:00
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze # Golazo.ro
Finala Australian Open 2026 a avut parte de momente inedite. Printre acestea se numără și provocarea transmisă de Novak Djokovic lui Rafael Nadal, care se afla în tribune.
15:00
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor # Golazo.ro
Levante - Atletico Madrid 0-0. Alexander Sorloth, atacantul oaspeților, a suferit o lovitură puternică la cap și a fost scos cu targa de pe teren.
Acum 12 ore
14:30
Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține Grand Slam-ul carierei! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut „Grand Slam-ul carierei”, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
14:30
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a stârnit râsete la Melbourne în timpul discursului de după finala pierdută în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
14:00
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic # Golazo.ro
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
14:00
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere # Golazo.ro
Paul George (35 de ani), baschetbalist al echipei Philadelphia 76ers, a fost suspendat 25 de meciuri, după ce a încălcat regulile antidrog ale NBA.
13:40
AC Milan, menționată în „Epstein files” E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian # Golazo.ro
Numele clubului AC Milan apare într-un set de documente atribuite prădătorului sexual Jeffrey Epstein, cunoscute în spațiul public drept „Epstein Files”.
13:00
„Am fost uimit de această etichetă” Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat # Golazo.ro
Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce a fost catalogat drept un jucător expirat.
12:50
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
12:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Gigi Becali își dorește să mai transfere câțiva jucători.
12:20
„Oare primesc spor pentru condiții periculoase?” Și-a luat liber după comentariile făcute în direct: „Protestatarii plătiți au prins azi un glonț” # Golazo.ro
Comentatorul sportiv Paul Allen a anunțat că „își ia câteva zile libere”, după ce a sugerat în timpul unei transmisiuni live că protestatarii din Minnesota sunt plătiți.
11:50
„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, e convins că echipa sa o poate învinge pe FCSB cu ușurință, dacă va câștiga duelul cu Oțelul.
11:20
„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a comentat evoluția lui Oucasse Mendy, noul transfer al „studenților”.
11:20
FCSB și Oțelul s-au înțeles GOLAZO.ro are detalii despre negocierile pentru Joao Paulo » Când ar urma să semneze contractul # Golazo.ro
Oțelul Galați și FCSB au ajuns la un acord asupra sumei de transfer pentru Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul gălățenilor. GOLAZO.ro a aflat în ce stadiu se află negocierile dintre cele două formații.
11:10
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan # Golazo.ro
Chelsea - West Ham 3-2. Victoria dramatică a echipei lui Liam Rosenior (41 de ani) s-a încheiat cu o încăierare generală. Chelsea a întors spectaculos rezultatul de la 0-2 și s-a impus în fața „ciocănarilor”.
10:30
Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre fanii prezenți în Giulești.
10:10
Subiect închis Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, va continua la Rapid, deși în această iarnă a existat interes concret din partea clubului Katowice. Formația din prima ligă a Poloniei se află pe locul 11 în clasament și se bate să evite retrogradare.
Acum 24 ore
09:50
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru, fostul fundaș al giuleștenilor, a vorbit despre meciul din etapa #24 din Liga 1, din Giulești.
31 ianuarie 2026
23:30
Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost dezamăgit de rezervele introduse în teren.
23:20
Dialog aprins Șucu - „Corsicanu'” FOTO Patronul Rapidului, vizibil deranjat la oficială, cu U Cluj: ce i-ar fi spus fostului lider de galerie # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Înainte ca partida din Giulești să înceapă, camerele TV l-au surprins pe Dan Șucu, finanțatorul giuleștenilor, în timp ce purta o discuție aprinsă cu Gigi Răducanu, poreclit „Corsicanu'”, fostul lider al galeriei.
23:00
„A fost și o revanșă?” Cristiano Bergodi , întrebat direct, după ce a răpus-o pe Rapid chiar în Giulești # Golazo.ro
RAPID - U CLUJ 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, a ținut să-și felicite elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă.
23:00
„Sare în piscină” Marian Aioani, nervos după penalty-ul acordat în Rapid - U Cluj 0-2: „Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a criticat dur arbitrajul, pentru penalty-ul acordat.
Ieri
22:30
Dan Șucu, înmărmurit FOTO. Cum a fost surprins patronul Rapidului la finalul meciului cu U Cluj # Golazo.ro
RAPID - U CLUJ 0-2. Dan Șucu (62 de ani), patronul giuleștenilor, a rămas înmărmurit în urma înfrângerii echipei antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).
22:20
Noi dezvăluiri în cazul Jeffrey Epstein Infractorul sexual a aranjat două întâlniri de afaceri cu coproprietarul lui Chelsea, în anul 2011 # Golazo.ro
Infranctorul sexual Jeffrey Epstein a aranjat două întâlniri de afaceri cu Todd Boehly (52 de ani), coproprietarul echipei Chelsea, după prima sa perioadă în închisoare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.