Victima propriei prostii Ce a pățit fanul care a oprit meciul lui Inter. A fost la un pas de a răni un jucător cu o petardă, dar nu s-a potolit » Pericol pentru echipa lui Chivu
Golazo.ro, 2 februarie 2026 12:20
Cremonese - Inter 0-2. Formația lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie în Serie A, însă partida a fost marcată de evenimente nefericite.
Acum 15 minute
12:30
„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a criticat pe Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, pentru ratarea din repriza secundă.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri” # Golazo.ro
Oleksandra Oliynykova (25 de ani, locul #95 WTA) a învins-o dramatic pe Mayar Sherif (29 de ani, locul #105 WTA), în primul tur de la Transylvania Open, 6-7, 6-4, 6-4.
11:50
Finalul unui imperiu Cum a luat sfârșit dinastia Buss la conducerea Los Angeles Lakers, în urma scandalurilor din familie # Golazo.ro
Jerry Buss și-ar fi dorit ca echipa să rămână pentru totdeauna în familie. Urmașii au dorit altceva
Acum 2 ore
11:40
„Doar mă gândesc și simt că fac stop cardiac” Reacție dură din WTA, după ce șeful Australian Open a anunțat schimbările pe care vrea să le facă # Golazo.ro
Craig Tiley, directorul Australian Open, a anunțat că ia în calcul introducerea formatului „cel mai bun din 5 seturi” pe tabloul feminin, iar Danielle Collins a reacționat.
11:30
Stanciu, prezentat în China Descrierea impresionantă făcută de Dalian Yingbo, după eșecul românului în Serie A: „Lider și legendă!” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Chinezii de la Dalian Yingbo l-au descris într-un mod foarte flatant pe căpitanul naționalei României.
11:10
Scandal la Al-Nassr Cristiano Ronaldo refuză să joace în meciul următor al echipei sale. Motivul invocat de portughez # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să nu joacă în următorul meci al echipei sale. Descoperă motivul în articol.
11:00
Chivu, sub presiunea oboselii Dezvăluirea făcută de român după victoria din Serie A: „M-am trezit panicat, credeam că am întârziat la o ședință” # Golazo.ro
Cremonese - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a vorbit despre oboseala acumulată din cauza programului încărcat.
Acum 4 ore
10:20
Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato # Golazo.ro
Radu Drăgușin a jucat 90 de minute, primul meci ca titular după un an, la Tottenham - Manchester City 2-2, și nu va mai părăsi Londra în această iarnă. Antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să se transfere
10:10
Ionuț Radu a cucerit Spania FOTO. Portarul român a surprins pe toată lumea cu gestul făcut în ultimele minute ale meciului cu Getafe # Golazo.ro
Getafe - Celta Vigo 0-0. Ionuț Radu (28 de ani) a apărat din nou poarta oaspeților și a impresionat publicul chiar în prelungirile partidei.
10:00
Replica lui Dan Nistor VIDEO. Gesturile provocatoare cu care mijlocașul lui U Cluj a răspuns înjurăturilor primite de la ultrașii Rapidului # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților”, a scandat numele unei rivale pe Giulești.
09:40
A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren! # Golazo.ro
Răzvan Marin ar fi trebuit să achite peste 17.000 de euro, la fel ca toți colegii săi, după eliminarea lui AEK din Cupa Greciei. Ce s-a întâmplat duminică seară, la AEK - Olympiacos (1-1)
09:10
PAOK, o mare de torțe Emoționantă despărțirea de fanii dispăruți în accidentul din România la primul meci al alb-negrilor la Salonic # Golazo.ro
Răzvan Lucescu și PAOK au învins duminică seară în Grecia, 4-1 acasă cu Panserraikos. Ce s-a întâmplat în tribune a impresionat mai mult decât victoria echipei lui Răzvan Lucescu
Acum 12 ore
01:10
Danemarca a câștigat Euro 2026 Scandinavii s-au dezlănțuit pe final după ce au condus Germania aproape tot meciul! # Golazo.ro
Danemarca - Germania 34-27. Scandinavii au câștigat Euro 2026 la handbal masculin, după un parcurs perfect.
01:00
VAR a la Liga 1 FOTO. Fază de neînțeles la Tottenham - City: a dat gol după ce a șutat în piciorul fundașului! Guardiola, furios # Golazo.ro
TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-2. Gazdele au revenit în meci grație unei reușite controversate.
00:20
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic” # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Florin Tănase (31 de ani), „decarul” campioanei, a vorbit despre victoria formației sale, dar și de condițiile dificile în care s-a disputat partida.
00:00
„Am simțit că va șuta acolo” FOTO. Cum a reușit Eduard Pap să-i apere un nou penalty lui Tănase # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Eduard Pap (32 de ani), portarul „ciucanilor”, a explicat cum a reușit să apere penalty-ul executat de Florin Tănase (31 de ani).
00:00
„Trebuia să mai înscriem” Charalambous răsuflă ușurat după victoria cu Csikszereda: „Condiții mai avantajase pentru adversari, dar ne-am îndeplinit obiectivul” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit după succesul extrem de important obținut de echipa sa duminică seara.
1 februarie 2026
23:50
Olaru, avariat FOTO. Cum a apărut căpitanul FCSB după duelul cu Csikszereda: „Dacă așa se protejează mingea...” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Darius Olaru (27 de ani) a venit cu o primă reacție după succesul de duminică seara.
Acum 24 ore
23:40
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a dezvăluit că s-a consultat cu finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), în ceea ce privește transferul lui Joao Paulo (27 de ani), de la Oțelul.
23:20
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB! # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat golul care a adus victoria „roș-albaștrilor”.
23:10
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!” # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a răbufnit la adresa „centralului” Cristian Moldoveanu, în ciuda faptului că echipa sa a câștigat partida.
23:00
„A fluierat la un strigăt!” Robert Ilyeș, furios pe arbitraj, după eșecul cu FCSB: „Poate sunt frustrat, dar nu mă poate contrazice nimeni” # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda 1-0. Robert Ilyeș a oferit primele reacții după eșecul din etapa #24, pe terenul campionei.
22:30
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit # Golazo.ro
Pe un teren greu și înghețat, Matei Popa a făcut pasul mult așteptat și anunțat de Gigi Becali: debutul la prima echipă a FCSB.
22:10
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...” # Golazo.ro
Valeriu Iftime a oferit o reacție după declarațiile recente ale lui Leo Grozavu (58 de ani), legate de condițiile de antrenament.
22:00
Zăpada le-a dat bătăi de cap FOTO. Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Csikszereda # Golazo.ro
FCSB - CSIKSZEREDA. Oaspeții au fost nevoiți să schimbe tricourile de joc la pauza meciului de pe Arena Națională, din cauza ninsorii.
22:00
Chivu, de neoprit VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A! # Golazo.ro
Cremonese - Inter Milano 0-2. Echipa condusă de Cristian Chivu (45 de ani) s-a impus în deplasarea din etapa #23 din Serie A.
21:50
Alarmă la Real Madrid FOTO. Jude Bellingham, schimbat după doar 10 minute cu Rayo Vallecano! A părăsit terenul în lacrimi # Golazo.ro
REAL MADRID - RAYO VALLECANO 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), mijlocașul gazdelor, a rezistat pe teren doar zece minute.
21:30
Tănase, penalty ratat FOTO. Execuția liderului FCSB, anticipată perfect de Pap! Portarul ardelenilor nu e la prima ispravă # Golazo.ro
FCSB - Csikszereda. Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul gazdelor, a ratat o lovitură de la 11 metri.
21:10
Zicu a izbucnit Nervos după ce Farul s-a distrat cu U Craiova: „Lucrul astă îmi dă de gândit, nu e normal!” # Golazo.ro
Farul - Universitea Craiova 4-1. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric de la Ovidiu.
20:50
Prezență-surpriză FOTO. Noua achiziție a campioanei, surprinsă în tribune la FCSB - Csikszereda # Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani) va fi, în cel mai scurt timp, jucătorul celor de la FCSB, după ce campioana României a ajuns la un acord cu Oțelul Galați pentru transferul său.
20:50
Coelho, mesaj surprinzător Ce le-a transmis jucătorilor, după ce Craiova a fost umilită de Farul: „E important să spun asta” # Golazo.ro
Farul - U Craiova 4-1. Filipe Coelho (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul drastic în fața „marinarilor”.
20:40
Ce trădare! Karim Benzema s-a simțit jignit de oferta lui Al Ittihad și ar fi bătut deja palma cu un nume uriaș # Golazo.ro
Karim Benzema (38 de ani), atacantul celor de la Al Ittihad, ar putea ajunge la o rivală în această iarnă.
20:10
Alibec revine în forță! VIDEO+FOTO. Supergol după doar 17 minute la Farul: „Am greșit când m-am întors la FCSB” # Golazo.ro
Farul - U Craiova 4-1. Denis Alibec (35 de ani) a marcat la prima partidă după revenirea la formația constănțeană.
20:10
FCSB salvează rivala Ajutor nesperat pentru echipa care îi poate lua locul în play-off: „Luăm și licența UEFA” # Golazo.ro
Banii pe care Oțelul Galați îi va încasa de pe urma transferului lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB vor rezolva problemele financiare ale clubului.
19:50
„Poți să pici în cap” VIDEO. Mihai Toma, despre presiunea de a juca la FCSB de la o vârstă fragedă: „Ei mă ajută mereu” # Golazo.ro
Mihai Toma (18 ani) a vorbit despre presiunea de a juca la FCSB.
19:40
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului # Golazo.ro
Doi jucători de la Poli Timișoara au fost acuzați pentru că ar fi bătut un tânăr de 19 ani. Clubul „viola” i-a sancționat pe fotbaliști după incident.
19:40
SINGURI SPRE PLAY-OFF FCSB, la cea mai slabă asistență din acest sezon! Câți fani au venit la meciul cu Csikszereda # Golazo.ro
Arena Națională e aproape goală duminică seară, la meciul dintre FCSB și Csíkszereda, partida de care campioana României își leagă ultimele speranțe de calificare în play-off.
19:00
Craiova, KO în 30 minute! FOTO . Farul a ridiculizat liderul campionatului în mai puțin de o repriză! Gafă imensă a lui Romanchuk # Golazo.ro
Farul Constanța - U Craiova. Primă repriză de coșmar pentru liderul Ligii 1.
18:50
„Nu are cum să fie fericit” FOTO. Explicații din interiorul Rapidului după reacția lui Dan Șucu: „Nu cred că renunță la echipă” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor și acționar minoritar la club, a explicat reacția lui Dan Șucu de la finalul partidei.
18:20
Tottenham - Manchester City LIVE de la ora 18:30 , în etapa #24 din Premier League » Drăgușin, titular după un an! # Golazo.ro
Tottenham și Manchester City se întâlnesc în cadrul etapei #24 din Premier League.
18:10
Enervați de Chivu PSV, replică acidă după ce Inter a forțat transferul lui Perisic: „Așa se întâmplă în zilele noastre” # Golazo.ro
Marcel Brands, directorul sportiv al celor de la PSV Eindhoven, a răspuns zvonurilor legate de plecarea lui Ivan Perisic (36 de ani) la Inter Milano.
17:50
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că își dorește să mai transfere doi jucători până la finalul perioadei de mercato din această iarnă.
17:00
Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a anunțat că transferul căpitanului Joao Lameira la Wieczysta Cracovia nu se va mai realiza.
17:00
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a irosit una dintre cele mai mari ocazii ale meciului cu Real Madrid. În minutul 64, Rațiu a scăpat singur cu Thibaut Courtois (33 de ani), însă portarul madrilen a respins excelent șutul acestuia.
16:50
I se redeschide ușa la United Rashford, dorit sub comanda lui Carrick, după evoluțiile bune de la Barcelona # Golazo.ro
Evoluțiile lui Marcus Rashford (28 de ani) în tricoul Barcelonei au început să schimbe planurile conducerii lui Manchester United. Michael Carrick (44 de ani), antrenorul interimar al „diavolilor roșii”, ar fi deschis ideii ca atacantul să revină la club după încheierea împrumutului la Barcelona.
16:20
FCSB - Csikszereda LIVE de la 20:00. Campioana României are nevoie disperată de puncte pentru a mai putea spera la play-off # Golazo.ro
FCSB și Csikszereda se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei #24 din Liga 1.
16:00
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu! # Golazo.ro
Real Madrid - Rayo Vallecano. Fanii lui Real Madrid și-au fluierat din nou favoriții înaintea meciului din etapa #22 din La Liga, dar și în timpul partidei. Vinicius (25 de ani) a fost întâmpinat cu ostilitate și fluierat la fiecare atingere de balon.
16:00
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a ținut un discurs emoționant după finala Australian Open. Spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut Grand Slam-ul carierei, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
15:00
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze # Golazo.ro
Finala Australian Open 2026 a avut parte de momente inedite. Printre acestea se numără și provocarea transmisă de Novak Djokovic lui Rafael Nadal, care se afla în tribune.
