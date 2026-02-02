Denise Rifai a plecat de la Kanal D: ”Pregătește un format nou care va surprinde”

20:00

Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi este convins că AUR se va prăbuși până la viitoarele alegeri ”pe măsură ce vor fi dezintegrate rețelele kaghebiste din România, iar apoi vor dispărea ca PRM, PNG și PPDD”. ”Odată expusă mizeria Epstein-KGB, Trump nu mai poate fi șantajat de Putin. E compromis, nu mai servește la nimic. Dar […]