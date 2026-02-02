Denise Rifai a plecat de la Kanal D: ”Pregătește un format nou care va surprinde”
Aktual24, 2 februarie 2026 17:20
Realizatoarea de televiziune Denise Rifai se alătură, începând cu luna februarie, Antena Group, urmând să pregătească un nou format de televiziune, potrivit unui comunicat transmis de compania de media. Conform sursei citate, Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group şi va lucra, în perioada următoare, alături de o echipă de producţie […]
• • •
Acum 10 minute
17:30
BREAKING ICCJ l-a achitat definitiv pe senatorul PSD Florian Bodog. Și consiliera lui a fost achitată # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat, luni, o soluţie definitivă de achitare în dosarul în care fostul ministru al Sănătăţii, Florian Dorel Bodog (PSD), şi consiliera personală a acestuia, Olivia Andreea Marcu, fostă Baciu, au fost trimişi în judecată pentru fapte de abuz în serviciu şi fals intelectual. Decizia a fost luată de […]
Acum 30 minute
17:20
17:10
Oricine dorește să vadă Fântâna Trevi de aproape trebuie acum să cumpere un bilet: Roma percepe o taxă de intrare de doi euro pentru accesul la fântână începând de astăzi, 2 februarie. Măsura are scopul de a gestiona fluxul de vizitatori și de a proteja popularul reper. Zeci de mii de oameni vizitează zilnic Fântâna […]
Acum o oră
17:00
Iranul anunță că e gata de ”operaţiuni fulger şi de largă anvergură”: ”Ne-am modificat doctrina militară” # Aktual24
Iranul a trecut la o doctrină militară ofensivă, în urma bombardamentelor israeliene şi americane de anul trecut şi în timp ce SUA ameninţă cu un nou atac, a anunţat luni şeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „După războiul de 12 zile (cu Israelul) şi continuarea acţiunilor […]
16:50
Grindeanu: ”Dacă PSD pleacă, guvernul a picat/ Nu are rost să guvernezi dacă faci mai rea viața românilor” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, din punctul de vedere al PSD, un guvern minoritar nu este posibil în România, subliniind că nu este necesară depunerea unei moţiuni de cenzură în situaţia în care un partid părăseşte coaliţia de guvernare, deoarece, în acel moment, guvernul este considerat demis. Declaraţia a fost făcută la […]
16:50
USR Bucureşti: ”Indemnizațiile membrilor CA de la Eco Igienizare au crescut la 8.500 lei net. Compania este sub controlul partidului lui Piedone” # Aktual24
USR Bucureşti a atras luni atenţia că indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie de la Compania Municipală Eco Igienizare au fost majorate la 14.486 lei brut/lună. Consilierul municipal USR Dragoş Radu va cere explicaţii în legătură cu această decizie, în contextul în care în iunie 2025 Consiliul General al Capitalei a decis plafonarea acestor sume. „La […]
16:40
Cinci bărbați arestați. Autoritățile germane au destructurat o rețea de contrabandă care furniza materiale occidentale pentru industria rusă de armament # Aktual24
După începerea invaziei la scară largă a Ucrainei, multe state UE au impus sancțiuni împotriva Rusiei. Cinci bărbați din Germania au eludat aceste sancțiuni și au furnizat Rusiei zeci de mii de produse. Aceștia au folosit o rețea secretă, care a fost acum expusă. Suspecții au fost arestați. Cinci bărbați au fost arestați în Schleswig-Holstein […]
Acum 2 ore
16:10
China atacă decizia industriei muzicale de a acorda un premiu Grammy lui Dalai Lama: ”Instrument de manipulare politică anti-China” # Aktual24
Beijing a criticat luni obținerea de către Dalai Lama a unui premiu Grammy, descriind premiul industriei muzicale pentru o carte audio drept „un instrument de manipulare politică anti-China”. Liderul spiritual budist tibetan, care trăiește în exil în India, a primit premiul duminică pentru cartea sa „Meditații: Reflecțiile Sanctității Sale Dalai Lama”. El a spus într-o […]
16:10
Oana Țoiu, din nou la Washington la o reuniune majoră dedicată mineralelor critice. Alianță strategică între Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă # Aktual24
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă, la 4 februarie 2026, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația Statelor Unite, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe, reuniunea are ca obiectiv […]
15:50
Victorie a taberei Bolojan în PNL. Oamenii susținuți de premier au obținut mai multe voturi decât cei din gruparea Thuma # Aktual24
Victorie importantă pentru Ilie Bolojan în lupta internă din PNL cu gruparea condusă de baronul Hubert Thuma, apropiat de PSD. Cei doi deputați susținuți de Bolojan pentru poziții de conducere în Parlament au obținut mai multe voturi în PNL decât cei susținuți de gruparea Thuma. Astfel, Arina Moș a obținut 27 de voturi pentru poziția […]
15:40
BREAKING ICCJ a decis excluderea din magistratură a procurorului DNA Mircea Negulescu. Un alt procuror a fost sancționat reducerea indemnizaţiei cu 20%. Lucian Onea a scăpat # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, luni, excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, după ce a admis recursul formulat de Inspecţia Judiciară împotriva unei hotărâri a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia a fost pronunţată de Completul de 5 judecători în materie civilă al Înalta Curte de Casaţie şi […]
Acum 4 ore
15:30
Sondaj în Ucraina, suveranitatea e mai importantă decât pacea. Majoritatea cetățenilor se opun cedării Donbasului # Aktual24
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, dar o majoritate de 52% resping retragerea trupelor ucrainene din acest teritoriu, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev, relatează luni agenţia […]
15:10
Japonia extrage nămol bogat în pământuri rare din adâncurile mării pentru a reduce dependența de China # Aktual24
Sedimente care conțin pământuri rare au fost recuperate de la adâncimi oceanice de 6.000 de metri într-o misiune de testare japoneză, a anunțat guvernul luni, în cadrul unei misiuni de testare japoneze. Japonia spune că misiunea a fost prima încercare din lume de a extrage pământuri rare din adâncurile mării la o astfel de adâncime, […]
15:00
Bolojan, în luptă deschisă cu gruparea Thuma: ”Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior” # Aktual24
Premierul PNL, Ilie Bolojan, a intrat luni în conflict deschis cu gruparea Thuma din PNL, după ce aceasta a anunțat că susține alți candidați decât cei propuși de Bolojan pentru conducerea Camerei Deputaților. ”Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar ce vă cer să nu ne torpilăm din interior. […]
14:50
Europa va fi asaltată de mii de infractori, foști soldați, la ordinul lui Putin – avertisment oficial din partea Estoniei. ”După armistițiu, ei vor fi transformați în arme. Vor fi trimiși în Europa”” # Aktual24
Vladimir Putin se pregătește să trimită sute de mii de foști soldați pentru a provoca haos în Europa după orice armistițiu în Ucraina, a declarat ministrul de externe al Estoniei pentru publicația The Telegraph. Margus Tsahkna a propus interzicerea generală a accesului în spațiul Schengen al Uniunii Europene pentru soldații ruși care au luptat în […]
14:40
Vagoane de cereale din Rusia au fost expediate duminică în Armenia prin teritoriul azer. Redeschiderea rutelor de tranzit face parte din procesul de normalizare dintre Baku și Erevan. Un total de 25 de vagoane de cereale, cu o greutate de 1.746 de tone, au fost trimise din Rusia în Armenia printr-un tranzit prin Azerbaidjan, relatează […]
14:10
Premierul Starmer face eforturi pentru ca Marea Britanie să adere totuși la fondul de apărare al UE după un refuz inițial # Aktual24
Prim-ministrul britanic Keir Starmer solicită din nou să se alăture Fondului European de Apărare SAFE, în ciuda negocierilor eșuate de anul trecut. Fondul SAFE (Acțiune de Securitate pentru Europa), aprobat de Comunitatea Europeană Liberă, alocă în prezent aproximativ 150 de miliarde de euro (177 de miliarde de dolari) pentru proiecte comune de apărare și achiziții […]
13:40
Misiunea de dedolarizare a Chinei: Xi solicită transformarea yuanului într-o monedă de rezervă globală, care să concureze dolarul # Aktual24
Pe fondul incertitudinilor economice globale, președintele chinez Xi Jinping a declarat că țara trebuie să construiască o „monedă puternică” și își propune să transforme yuanul într-o monedă de rezervă globală. Xi și-a exprimat speranța de a face ca yuanul să fie utilizat pe scară largă în comerțul internațional, investiții și piețele valutare. Președintele chinez și-a […]
Acum 6 ore
13:10
ISW: Kremlinul încearcă să-l manipuleze pe Trump înaintea unei noi runde de discuții „de pace” # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, încearcă să convingă SUA să negocieze doar cu Rusia, și nu cu Ucraina și Europa. Kremlinul încearcă să folosească acorduri economice și discuții despre arme pentru a obține concesii de la Trump cu privire la Ucraina. Kremlinul continuă să folosească probleme care nu au legătură cu războiul din Ucraina […]
12:40
Administrația americană a transmis Iranului, prin mai multe canale, disponibilitatea sa de a negocia pentru a încheia un acord. Eforturile diplomatice vin în contextul în care președintele american Donald Trump a ordonat o dislocare masivă a forțelor militare în Golful Persic, ridicând miza privind posibilitatea ca discuțiile să evite un atac asupra Iranului și un […]
12:10
Dmitri Medvedev amenință iar că Rusia va arunca planeta în aer: „Normal că vom folosi armele nucleare dacă existența țării este în pericol” – VIDEO # Aktual24
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei (2008-2012) și în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a făcut duminică, într-un interviu acordat agențiilor Reuters, TASS și bloggerului militar WarGonzo, la reședința sa din afara Moscovei, declarații belicoase la adresa Occidentului. El a afirmat: „Dacă va veni vorba de însăși soarta țării, nimeni nu […]
11:40
Cotidianul New York Times a descoperit nu mai puțin de 38.000 de referiri la Trump, Melania și Mar-a-Lago în noile documente din dosarele Epstein # Aktual24
Prestigiosul cotidian New York Times a identificat peste 5.300 de documente care fac referire directă la președintele american Donald Trump și la persoanele asociate cu el în cea mai recentă tranșă de fișiere legate de Jeffrey Epstein, eliberate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ). Publicația a anunțat această descoperire duminică, subliniind că materialele includ […]
Acum 8 ore
11:20
Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor cred că impozitele pe proprietate sunt mai mari decât în restul UE, deși realitatea fiscală arată contrariul # Aktual24
Un nou sondaj realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro relevă o discrepanță semnificativă între percepția publică și datele obiective privind impozitele pe proprietate în România. Potrivit sondajului, 62,4% dintre români consideră că impozitele pe proprietate din țara noastră sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene. Doar 14,5% cred că […]
11:10
Trei români l-au amenințat cu briceagul pe un controlor de tren din Austria, fiindcă acesta le-a cerut biletele – ulterior ei au atacat polițiștii veniți de urgență # Aktual24
Un incident grav s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în landul austriac Oberösterreich, într-un tren care circula spre Salzburg. Trei cetățeni români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost surprinși călătorind fără bilete valide. Când controlorul le-a interzis continuarea călătoriei, situația a escaladat rapid, scrie cotidianul Krone. Bărbatul de 55 de […]
10:40
Potrivit unui proiect de lege depus de liberali, judecătorii Curții Constituționale nu vor mai avea dreptul să boicoteze sau să tergiverseze luarea unor decizii importante # Aktual24
Deputații și senatorii PNL Raluca Turcan și Daniel Fenechiu au depus, la 2 februarie 2026, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României (CCR). Inițiativa vine în contextul în care, în ultimii ani, instituția a fost acuzată de pierderea credibilității din cauza suspiciunilor de […]
10:30
FIFA a crescut considerabil premiile pe care le oferă la Cupa Mondială din 2026. Fondul total de premiere va fi de 727 de milioane de dolari, conform unui comunicat oficial al FIFA. Cea mai mare parte din această sumă va fi încasată de echipele prezente la turneul final. Având în vedere că numărul de echipe […]
10:20
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat noi mesaje violente, luni, la Tribunalul București, unde avocații lui au depus contestație cu privire la începerea judecății pe fond a primului dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General. „Prefer o zi lup decât o viață jigodie”, a declarat Georgescu în fața fanaticilor săi. […]
10:00
Trompeta Moscovei: Deși Rusia ucide în continuare civili ucraineni, Alice Weidel, liderul partidului extremist german AfD, acuză tot Ucraina că ar fi „stat terorist” – VIDEO # Aktual24
Alice Weidel, co-președinta partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), a făcut recent o serie de declarații dure, cerând ca Germania să oprească sprijinul financiar pentru Ucraina, să blocheze aderarea acesteia la UE și NATO și să solicite compensații substanțiale de la Kiev pentru presupusa implicare în sabotarea conductelor Nord Stream. Declarațiile au fost […]
09:40
Senatul din Florida lasă vaccinarea copiilor la latitudinea părinților: „Părinții, și nu medicii, trebuie să decidă în toate aspectele legate de copiii lor” # Aktual24
Legislativul din Florida continuă să dezbată subiecte sensibile legate de sănătatea publică și drepturile parentale. Un proiect de lege sponsorizat de senatorul republican Clay Yarborough (Jacksonville) a trecut pe 27 ianuarie 2026 prin primul comitet (Health Policy Committee) cu un vot strâns de 6-4, deschizând calea spre discuții mai ample în Senat, scrie The Guardian. […]
09:40
Sondajele arată că Trump va cunoaște o înfrângere usturătoare la alegerile midterm. Sondaj difuzat de FoxNews, post susținător al lui Trump # Aktual24
Sondajele recente din Statele Unite arată că republicanii lui Donald Trump vor avea parte de o înfrângere usturătoare la agelerile de la mijlocul mandatului, programate pentru luna noiembrie. ”Media sondajelor recente din SUA arată ca Democrații au un avantaj de 4.8 puncte în fața Republicanilor în perspectiva alegerilor de la mijlocul mandatului (midterm election) care […]
Acum 12 ore
09:10
Înalți oficiali militari israelieni îl avertizează pe Donald Trump că iranienii vor să-l „păcălească” și nu vor renunța la programul lor nuclear # Aktual24
Oficiali israelieni de rang înalt au transmis un avertisment clar Washingtonului: Iranul folosește diplomația nucleară ca o cortină de fum pentru a obține concesii majore, fără a renunța la ambițiile nucleare reale. Potrivit unui material exclusiv difuzat de postul de televiziune Keshet 12 și citat de presa israeliană, înalți demnitari din establishment-ul de apărare israelian […]
08:50
Lordul Peter Mandelson, fostul ambasador britanic în SUA, a demisionat din Partidul Laburist după ce s-a dovedit că era implicat în orgiile lui Epstein # Aktual24
Lordul Peter Mandelson, fost ministru și ambasador britanic în SUA, și-a anunțat duminică demisia din Partidul Laburist, invocând legăturile sale cu finanțistul condamnat Jeffrey Epstein ca motiv principal. Într-o scrisoare adresată secretarului general al partidului, Hollie Ridley, Mandelson a declarat că nu dorește să provoace „probleme suplimentare” formațiunii aflate la guvernare sub premierul Keir Starmer. […]
08:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu lansează o platformă pentru semnalarea birocrației: cetățenii și funcționarii pot reclama blocajele, care vor fi analizate de AI # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat duminică seară, la Euronews România, lansarea unei platforme digitale inovatoare prin care românii pot semnala direct problemele de birocrație întâmpinate în relația cu statul. Inițiativa, așteptată să se concretizeze în următoarele săptămâni, va folosi inteligența artificială pentru a analiza, clasifica și redirecționa reclamațiile către instituțiile responsabile, oferind utilizatorilor un număr […]
08:20
Triumf electoral democrat în Texasul dominat de decenii de republicani. Donald Trump pretinde că nu știe cine a candidat, deși a susținut-o masiv pe candidata republicană # Aktual24
Cu doar două zile înainte de vot, Donald Trump posta intens pe rețeaua sa de socializare, oferind susținere totală candidatei republicane Leigh Wambsganss în alegerile speciale pentru Senatul statului Texas, Districtul 9 (zona Fort Worth, comitatul Tarrant). „O adevărată luptătoare MAGA! Radicalii de stânga cheltuie averi ca să o învingă. Mergeți la vot și păstrați […]
08:10
Erfan Soltani, simbolul protestelor din Iran, a fost eliberat pe cauțiune și plasat sub control judiciar, după ce a fost amenințat cu execuția # Aktual24
Unul dintre cei mai vizibili manifestanți ai valului masiv de proteste anti-guvernamentale din Iran, Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a fost eliberat pe cauțiune, după ce familia și organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că riscă execuția iminentă. Anunțul a fost făcut duminică de avocatul său, Amir Mousakhani: tânărul a fost eliberat […]
07:50
Mama copilului criminal din Cenei susține că acesta a ucis fiindcă era „terorizat” de victimă. Ea a declarat că nu știa că fiul ei se droga # Aktual24
La două săptămâni de la crima șocantă din Cenei, care a răvășit o comunitate întreagă și a stârnit valuri de furie națională, mama băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Alin Mario Berinde a vorbit pentru prima dată public. Femeia, decăzută temporar din drepturile părintești, mărturisește că nu înțelege cum s-a ajuns la o […]
07:40
Deși riscă să stârnească furia Statelor Unite, Mexicul va trimite Cubei ajutoare umanitare, inclusiv alimente # Aktual24
Mexicul va trimite ajutoare umanitare, inclusiv alimente, Cubei săptămâna viitoare, a anunțat duminică președinta Claudia Sheinbaum, după ce Statele Unite au amenințat că vor impune taxe vamale țărilor care furnizează petrol insulei. ”Intenționăm să trimitem ajutoare umanitare Cubei, alimente și alte produse, rezolvând totodată pe cale diplomatică problema livrărilor de petrol din motive umanitare”, a […]
07:20
Cinism fără margini: După ce și-au cerut scuze ucrainenilor că au atacat un tren, rușii au atacat și un autobuz, ucigând cel puțin 15 civili # Aktual24
O dronă rusească de tip Shahed a lovit duminică un autobuz de serviciu care transporta muncitori ai companiei DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, în districtul Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk (centru-est). Victimele erau mineri civili care se întorceau de la schimbul de noapte de la mina Ternivska, în zona Ternivka. Atacul […]
07:10
Deși noile documente din dosarul Epstein relevă implicarea multor miliardari și oameni politici în abuzuri, Departamentul de Justiție nu va deschide noi procese # Aktual24
Departamentul american al Justiției a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare ce continuă să păteze imaginea unor personalități din SUA, dar și din alte țări. Într-o intervenție la CNN, Todd Blanche, […]
Acum 24 ore
23:10
Cerealele de mic dejun din Europa conțin niveluri ridicate de „chimicale persistente”. Ce alte alimente ar putea fi contaminate cu TFA # Aktual24
Nivelurile ridicate de „chimicale eterne” găsite recent în cerealele de mic dejun din Europa ridică un semnal de alarmă pentru sănătatea publică. Aceste substanțe, denumite TFA, sunt extrem de persistente și nu se descompun ușor în mediul înconjurător. Ele au fost folosite timp de decenii în industrie datorită proprietăților lor speciale de respingere a grăsimilor […]
22:50
Crin Antonescu, la Anca Alexandrescu: ”Îmi face plăcere să fiu în emisiune. Nu poti să critici caricatura de la Cotroceni pentru că ești putinist” # Aktual24
Fostul candidat prezidențial Crin Antonescu a lansat atacuri violente, duminică seara, la Realitatea Plus la adresa lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan. El a spus că simte ”plăcere” să fie în emisiune cu Anca Alexandrescu. ”Răspund cu plăcere acestei invitații tocmai pentru că îi scoate pe unii din minți. Încearcă sa ne pună […]
22:30
Crin Antonescu acuză că Bolojan l-a trădat în campania electorală: ”Pretinde că m-a susținut, nu m-am bazat pe el” # Aktual24
Crin Antonescu, fost candidat PSD-PNL la alegerile prezidențiale, susține că Ilie Bolojan nu l-a sprijinit cu adevărat în campania electorală de anul trecut. ”Cristian Tudor Popescu continuă să creadă în legenda Bolojan – om de onoare, Bolojan – om de cuvânt. Eu nu voi vorbi niciodată public despre ce a făcut Bolojan în campania electorală, […]
22:10
Alimentele care nu ne lasă să dormim: ce trebuie să evităm la cină și ce ne ajută să avem un somn odihnitor # Aktual24
Somnul este unul dintre cei mai importanți factori pentru sănătatea noastră fizică și mentală, influențând memoria, imunitatea, metabolismul și starea de spirit. Cu toate acestea, multe persoane se confruntă cu dificultăți în a adormi sau se trezesc frecvent în timpul nopții. Deși stresul și rutina zilnică joacă un rol important, ceea ce mâncăm la cină […]
21:30
Ce conține ”pachetul PSD pentru relansare economică”: acordarea unor sume de bani pensionarilor cu venituri până la 3.000 de lei # Aktual24
Partidul Social Democrat a prezentat duminică un pachet de solidaritate care include măsuri de sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, acordarea unor ajutoare financiare punctuale pentru pensionari și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mai multe categorii de beneficiari. PSD a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim […]
21:10
Situația actuală din NATO începe să semene cu o criză familială: cea a unui mariaj de lungă durată. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut această analogie surprinzătoare, subliniind provocările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică în contextul tensiunilor transatlantice și al declarațiilor controversate ale fostului președinte american Donald Trump, conform European Pravda. Într-un […]
20:20
Presshub: Credit ieftin, reguli stricte: de ce SAFE nu lasă loc pentru „suveranism” industrial # Aktual24
Săptămâna aceasta România a anunțat achizițiile pe care le va face prin european de reînarmare SAFE, în esență un mecanism de finanțare prin împrumuturi comune în valoarea de €150 de miliarde. României i-au fost alocate €16.6 miliarde, a doua cea mai mare alocare după Polonia. Anunțul recent al MApN privind achiziții în valoare de €10 […]
20:10
Producție de căldură industrială. O bateria de nisip din Finlanda reduce facturile la energie cu 70% # Aktual24
Startup-ul finlandez de tehnologie curată TheStorage a pus în funcțiune oficial primul său sistem de energie termică la scară industrială la o fabrică de bere locală în ianuarie 2026. Acest proiect pilot operațional reprezintă un salt masiv în eficiență, oferind o soluție care poate reduce costurile cu energia cu până la 70% și emisiile de […]
20:00
Analiza lui Papahagi: ”AUR nu va atinge niciodată 30-40% și nu va guverna niciodată în România. Se va topi sub 10% până la următoarele alegeri” # Aktual24
Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi este convins că AUR se va prăbuși până la viitoarele alegeri ”pe măsură ce vor fi dezintegrate rețelele kaghebiste din România, iar apoi vor dispărea ca PRM, PNG și PPDD”. ”Odată expusă mizeria Epstein-KGB, Trump nu mai poate fi șantajat de Putin. E compromis, nu mai servește la nimic. Dar […]
19:50
Grindeanu s-a răfuit cu Bolojan în ședința PSD de la Vila Lac: ”Avem o guvernare din topor, trebuie să încetăm/ Mai bine pleacă cei care sunt hotărâți să nu facă nimic pentru oameni. Și aceștia nu suntem noi” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan în cadrul ședinței de duminică a liderilor PSD de la Vila Lac. Liderii pesedișți s-au reunit în cadrul Consiliului Politic Național pentru a pune la cale strategiile politice privind guvernarea. „Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. […]
19:40
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui” # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un avertisment ferm către Statele Unite, declarând că orice agresiune împotriva Iranului ar putea declanșa un conflict regional major, conform relatărilor presei de stat, relatează Reuters. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, în timp ce SUA și-au consolidat prezența navală în Orientul […]
