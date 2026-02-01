Crin Antonescu, la Anca Alexandrescu: ”Îmi face plăcere să fiu în emisiune. Nu poti să critici caricatura de la Cotroceni pentru că ești putinist”

22:30

În documentele date publicității de Departamentul de Justiție al SUA legate de rețeaua lui Jeffrey Epstein apar și numeroase referiri la persoane de origine română. Într-unul din mesajele sale, Epstein încearcă să-i găsească de lucru la Londra unei ”bune prietene, fostă fotomodel de de nivel înalt din România”. Astfel, pe 11 mai 2010, Epstein trimitea […]