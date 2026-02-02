Mama copilului criminal din Cenei susține că acesta a ucis fiindcă era „terorizat” de victimă. Ea a declarat că nu știa că fiul ei se droga
Aktual24, 2 februarie 2026 07:50
La două săptămâni de la crima șocantă din Cenei, care a răvășit o comunitate întreagă și a stârnit valuri de furie națională, mama băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Alin Mario Berinde a vorbit pentru prima dată public. Femeia, decăzută temporar din drepturile părintești, mărturisește că nu înțelege cum s-a ajuns la o […]
Acum 30 minute
07:50
07:40
Deși riscă să stârnească furia Statelor Unite, Mexicul va trimite Cubei ajutoare umanitare, inclusiv alimente # Aktual24
Mexicul va trimite ajutoare umanitare, inclusiv alimente, Cubei săptămâna viitoare, a anunțat duminică președinta Claudia Sheinbaum, după ce Statele Unite au amenințat că vor impune taxe vamale țărilor care furnizează petrol insulei. ”Intenționăm să trimitem ajutoare umanitare Cubei, alimente și alte produse, rezolvând totodată pe cale diplomatică problema livrărilor de petrol din motive umanitare”, a […]
Acum o oră
07:20
Cinism fără margini: După ce și-au cerut scuze ucrainenilor că au atacat un tren, rușii au atacat și un autobuz, ucigând cel puțin 15 civili # Aktual24
O dronă rusească de tip Shahed a lovit duminică un autobuz de serviciu care transporta muncitori ai companiei DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, în districtul Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk (centru-est). Victimele erau mineri civili care se întorceau de la schimbul de noapte de la mina Ternivska, în zona Ternivka. Atacul […]
07:10
Deși noile documente din dosarul Epstein relevă implicarea multor miliardari și oameni politici în abuzuri, Departamentul de Justiție nu va deschide noi procese # Aktual24
Departamentul american al Justiției a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare ce continuă să păteze imaginea unor personalități din SUA, dar și din alte țări. Într-o intervenție la CNN, Todd Blanche, […]
Acum 12 ore
23:10
Cerealele de mic dejun din Europa conțin niveluri ridicate de „chimicale persistente”. Ce alte alimente ar putea fi contaminate cu TFA # Aktual24
Nivelurile ridicate de „chimicale eterne” găsite recent în cerealele de mic dejun din Europa ridică un semnal de alarmă pentru sănătatea publică. Aceste substanțe, denumite TFA, sunt extrem de persistente și nu se descompun ușor în mediul înconjurător. Ele au fost folosite timp de decenii în industrie datorită proprietăților lor speciale de respingere a grăsimilor […]
22:50
Crin Antonescu, la Anca Alexandrescu: ”Îmi face plăcere să fiu în emisiune. Nu poti să critici caricatura de la Cotroceni pentru că ești putinist” # Aktual24
Fostul candidat prezidențial Crin Antonescu a lansat atacuri violente, duminică seara, la Realitatea Plus la adresa lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan. El a spus că simte ”plăcere” să fie în emisiune cu Anca Alexandrescu. ”Răspund cu plăcere acestei invitații tocmai pentru că îi scoate pe unii din minți. Încearcă sa ne pună […]
22:30
Crin Antonescu acuză că Bolojan l-a trădat în campania electorală: ”Pretinde că m-a susținut, nu m-am bazat pe el” # Aktual24
Crin Antonescu, fost candidat PSD-PNL la alegerile prezidențiale, susține că Ilie Bolojan nu l-a sprijinit cu adevărat în campania electorală de anul trecut. ”Cristian Tudor Popescu continuă să creadă în legenda Bolojan – om de onoare, Bolojan – om de cuvânt. Eu nu voi vorbi niciodată public despre ce a făcut Bolojan în campania electorală, […]
22:10
Alimentele care nu ne lasă să dormim: ce trebuie să evităm la cină și ce ne ajută să avem un somn odihnitor # Aktual24
Somnul este unul dintre cei mai importanți factori pentru sănătatea noastră fizică și mentală, influențând memoria, imunitatea, metabolismul și starea de spirit. Cu toate acestea, multe persoane se confruntă cu dificultăți în a adormi sau se trezesc frecvent în timpul nopții. Deși stresul și rutina zilnică joacă un rol important, ceea ce mâncăm la cină […]
21:30
Ce conține ”pachetul PSD pentru relansare economică”: acordarea unor sume de bani pensionarilor cu venituri până la 3.000 de lei # Aktual24
Partidul Social Democrat a prezentat duminică un pachet de solidaritate care include măsuri de sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, acordarea unor ajutoare financiare punctuale pentru pensionari și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mai multe categorii de beneficiari. PSD a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim […]
21:10
Situația actuală din NATO începe să semene cu o criză familială: cea a unui mariaj de lungă durată. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut această analogie surprinzătoare, subliniind provocările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică în contextul tensiunilor transatlantice și al declarațiilor controversate ale fostului președinte american Donald Trump, conform European Pravda. Într-un […]
20:20
Presshub: Credit ieftin, reguli stricte: de ce SAFE nu lasă loc pentru „suveranism” industrial # Aktual24
Săptămâna aceasta România a anunțat achizițiile pe care le va face prin european de reînarmare SAFE, în esență un mecanism de finanțare prin împrumuturi comune în valoarea de €150 de miliarde. României i-au fost alocate €16.6 miliarde, a doua cea mai mare alocare după Polonia. Anunțul recent al MApN privind achiziții în valoare de €10 […]
20:10
Producție de căldură industrială. O bateria de nisip din Finlanda reduce facturile la energie cu 70% # Aktual24
Startup-ul finlandez de tehnologie curată TheStorage a pus în funcțiune oficial primul său sistem de energie termică la scară industrială la o fabrică de bere locală în ianuarie 2026. Acest proiect pilot operațional reprezintă un salt masiv în eficiență, oferind o soluție care poate reduce costurile cu energia cu până la 70% și emisiile de […]
20:00
Analiza lui Papahagi: ”AUR nu va atinge niciodată 30-40% și nu va guverna niciodată în România. Se va topi sub 10% până la următoarele alegeri” # Aktual24
Profesorul universitar clujean Adrian Papahagi este convins că AUR se va prăbuși până la viitoarele alegeri ”pe măsură ce vor fi dezintegrate rețelele kaghebiste din România, iar apoi vor dispărea ca PRM, PNG și PPDD”. ”Odată expusă mizeria Epstein-KGB, Trump nu mai poate fi șantajat de Putin. E compromis, nu mai servește la nimic. Dar […]
19:50
Grindeanu s-a răfuit cu Bolojan în ședința PSD de la Vila Lac: ”Avem o guvernare din topor, trebuie să încetăm/ Mai bine pleacă cei care sunt hotărâți să nu facă nimic pentru oameni. Și aceștia nu suntem noi” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan în cadrul ședinței de duminică a liderilor PSD de la Vila Lac. Liderii pesedișți s-au reunit în cadrul Consiliului Politic Național pentru a pune la cale strategiile politice privind guvernarea. „Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. […]
19:40
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui” # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un avertisment ferm către Statele Unite, declarând că orice agresiune împotriva Iranului ar putea declanșa un conflict regional major, conform relatărilor presei de stat, relatează Reuters. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, în timp ce SUA și-au consolidat prezența navală în Orientul […]
19:30
Caracatița de la Craiova. Arestarea lui Cătălin Găgeatu scoate în evidență legăturile afaceristului cu primăria condusă de Lia Olguța Vasilescu # Aktual24
Trei firme de pază controlate de afaceristul craiovean Cătălin Găgeatu, arestat la 27 ianuarie 2026 împreună cu mama sa pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, înregistrează datorii totale la ANAF de peste 15 milioane de euro, dar au derulat, în paralel, zeci de contracte cu instituții […]
19:10
Trump: „Washingtonul poate face un acord cu Havana”. O ofertă sau o presiune strategică într-o criză regională # Aktual24
Președintele american Donald Trump a generat un nou val de tensiune diplomatică în America Latină, sugerând că Statele Unite ar putea ajunge la un acord cu Havana în contextul unei presiuni economice și politice fără precedent asupra Cubei, relatează Reuters. „Nu trebuie să se ajungă la o criză umanitară”, a spus Trump, insistând că Havana […]
19:10
Luptă la Praga cu pro-rușii. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru susținerea președintelui Petr Pavel # Aktual24
Mii de persoane s-au adunat duminică după-amiază în Piața Orașului Vechi și în Piața Wenceslas din Praga pentru a-și exprima sprijinul față de președintele Cehiei, Petr Pavel, în contextul unui conflict cu guvernul condus pe populistul pro-rus Babis legat de refuzul șefului statului de a-l numi pe Filip Turek în funcția de ministru al mediului. […]
Acum 24 ore
18:40
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia americană # Aktual24
Imaginați-vă pentru o clipă că internetul încetează brusc să funcționeze. Sistemele de plată din magazinul alimentar local se opresc. Spitalul regional rămâne fără acces la bazele de date și instrumentele software critice. Informațiile de la serviciu dispar, iar comunicarea cu familia și prietenii devine aproape imposibilă. Platformele de socializare nu mai răspund. Exact așa cum […]
18:10
Au trecut mai bine de șase decenii de când Eiko Kawasaki a părăsit Japonia, la doar 17 ani, sperând să înceapă o viață nouă în ceea ce i se promisese a fi „paradisul pe pământ” al Coreei de Nord. Ca zecile de mii de persoane de origine coreeană atrase de aceleași promisiuni, Kawasaki a descoperit […]
17:40
Președintele american Trump își trimite „armada” către Iran. Acolo, armata iraniană este plasată în alertă maximă. Dar războiul „nu este niciodată scopul” și nu este în interesul părților aflate în conflict, spune președintele iranian Pezeshkian. În urma reînnoirii amenințărilor de atac din partea președintelui american Donald Trump, președintele iranian Massoud Pezeshkian a căutat dezescaladarea. Iranul […]
17:10
Keir Starmer cere audierea prințului Andrew în dosarul Epstein: noi fotografii și e-mailuri explozive ies la iveală # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă că fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să depună mărturie în fața unei comisii a Congresului Statelor Unite, în contextul noilor dezvăluiri apărute în dosarul Jeffrey Epstein. Declarația vine după publicarea unei noi tranșe de documente de către Departamentul de Justiție al SUA, care readuc în prim-plan legăturile […]
16:40
NASA amână prima misiune Artemis cu astronauți pe Lună din cauza temperaturilor extreme de la locul de lansare # Aktual24
NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauților pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheț așteptate la locul de lansare. Prima misiune Artemis cu echipaj este acum planificată pentru cel mai devreme 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat, relatează AP. NASA era pregătită să efectueze un test de alimentare cu combustibil […]
16:10
Alegerile din Japonia devin un pariu cu miză mare pentru premierul Takaichi: ”Le transformă într-un referendum” # Aktual24
Japonia urmează să aibă alegeri pe 8 februarie. Alegătorii sunt preocupați de costul vieții, salariile și yenul slab, notează presa internațională. Dincolo de economie, însă, votul se conturează și ca un test pentru însăși prim-ministrul Sanae Takaichi, analiștii afirmând că liderul extrem de conservator a transformat practic alegerile într-un referendum privind conducerea sa, relatează CNBC. […]
15:40
„Nu vrem fasciști”. Proteste la Milano, agenți ICE au fost trimiși de SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă # Aktual24
Sute de demonstranți s-au adunat sâmbătă la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi. Protestul din Piazza XXV Aprile, o piață numită după data eliberării Italiei de fascismul nazist […]
15:10
Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a dezvăluit intenția de a construi un Arc de Triumf monumental în capitala Statelor Unite. Ideea a fost prezentată mai multor jurnaliști aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, unde liderul american a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument parizian. Președintele SUA a […]
15:10
Ce pune la cale PSD București: ”Cetățenii nu vor mai plăti deloc apa caldă și căldura dacă nu au primit agent termic la parametrii din contract” # Aktual24
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a anunțat duminică un proiect, pe care consilierii PSD îl vor depune în Consiliul general, prin care ”asociaţiile de proprietari, cât şi orice alt cetăţean racordat la sistemul centralizat de încălzire şi de distribuţie a apei calde nu vor mai plăti facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau […]
14:50
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei? Firele care duc de la Iulia Timoșenko până la cabinetul luo Zelenski # Aktual24
Iulia Timoșenko, una dintre cele mai influente și controversate figuri ale politicii ucrainene post-sovietice, supranumită cândva „Doamna de Fier” sau „Prințesa gazului”, se află din nou în centrul unui scandal de proporții. De această dată, acuzațiile nu mai sunt doar politice: ele vizează sabotaj activ al statului, într-un moment critic pentru Ucraina, aflată în plin […]
14:40
Elon Musk vrea să lanseze un milion de sateliți pentru a alimenta inteligența artificială (IA). Cum argumentează # Aktual24
Compania lui Elon Musk, SpaceX, a aplicat pentru lansarea unui milion de sateliți pe orbita Pământului pentru a alimenta inteligența artificială (IA). Musk susține că „centrele de date orbitale” sunt cea mai rentabilă și eficientă modalitate din punct de vedere energetic de a satisface cererea tot mai mare de putere de calcul a inteligenței artificiale, […]
14:40
De duminică, leva a încetat să mai fie mijloc legal de plată în Bulgaria, la o lună după ce țara a adoptat euro. În ciuda trecerii complete la moneda unică, supravegherea mai strictă a practicilor de stabilire a prețurilor rămâne în vigoare și va mai continua câteva luni, potrivit Novinite. Până la 30 iunie, toți […]
14:20
Organizația Medici Fără Frontiere va fi interzisă în Gaza pentru că nu a furnizat lista angajaților străini și palestinieni. „Suntem conștienți că MSF angajează persoane active în organizații teroriste, motiv pentru care își ascunde listele de angajați” # Aktual24
Israelul va menține decizia de a interzice organizației Medici Fără Frontiere (MSF) să lucreze în Fâșia Gaza, afirmă Ministerul Afacerilor Diasporei, potrivit The Times of Israel. „Aceasta vine în urma unei încălcări substanțiale și continue a procedurilor de înregistrare existente, menite să faciliteze activitatea umanitară legitimă, prevenind în același timp utilizarea abuzivă a acoperirii umanitare […]
14:10
Fotografiile și videoclipurile modificate cu AI ale împușcărilor mortale din Minneapolis distorsionează realitatea # Aktual24
De la Facebook și TikTok la Instagram și X, imaginile și videoclipurile manipulate de inteligența artificială, care înfățișează ultimele momente ale lui Alex Pretti, au proliferat pe internet de la împușcarea sa fatală de către ofițeri federali în Minneapolis, weekendul trecut. Răspândirea rapidă a materialelor media modificate de inteligența artificială, multe dintre acestea arătându-l pe […]
13:40
Premierul regional spune că Irlanda de Nord ar trebui să organizeze un referendum privind unitatea până în 2030 # Aktual24
Irlanda de Nord ar trebui să organizeze un referendum cu privire la posibilitatea de a deveni parte a unei Irlande unite până în 2030, a declarat premierul Michelle O’Neill. La emisiunea Sunday Morning With Trevor Phillips, Michelle O’Neill a spus că este o oportunitate pentru locuitorii Irlandei de Nord de a „prelua controlul asupra propriului […]
13:40
Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în mesajele lui Epstein. Reacția președintelui, ce i-au spus ”niște oameni foarte importanți” # Aktual24
Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ 3 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, făcute publice vineri, după ce președintele s-a opus inițial demersului de declasificare. Deși o parte dintre referiri sunt benigne, altele includ acuzații noi, neverificate, la adresa lui Trump de agresiune sexuală, precum și detalii […]
13:30
Avertizare a meteorologilor, vine vreme deosebit de rece în toată România. Unde se va ajunge la minus 20 de grade # Aktual24
Meteorologii au emis, duminică, o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în întreaga ţară, până miercuri dimineaţa. Astfel, în intervalul 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extra-carpatice, geroasă în timpul dimineţilor şi al […]
13:20
Trump afirmă că guvernul federal nu va interveni în protestele din orașele conduse de democrați „decât dacă și când ne vor cere ajutorul” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat că i-a cerut Secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, să nu intervină în protestele sau tulburările din orașele conduse de democrați, cu excepția cazului în care oficialii locali solicită în mod formal asistență, pe fondul criticilor privind tacticile dure de aplicare a legii imigrației, potrivit CNN. „I-am dat instrucțiuni Secretarului […]
12:30
Israelul redeschide, parțial, duminică punctul de trecere Rafah, între Fâșia Gaza devastată de război și Egipt, după luni de îndemnuri din partea organizațiilor umanitare, deși accesul va fi limitat la circulația persoanelor. Zeci de ambulanțe așteaptă pe partea egipteană a graniței pentru a transporta palestinienii care au nevoie de tratamente medicale în Egipt. „În conformitate […]
12:10
Armistițiu în Gaza: Cel puțin 32 de palestinieni uciși în urma unor lovituri aeriene israeliene # Aktual24
Cel puțin 32 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un val de atacuri aeriene israeliene în Fâșia Gaza, potrivit autorităților locale. Agenția de apărare civilă, operată de Hamas, spune că printre cei uciși s-au numărat copii și femei. A adăugat că, într-un atac, elicoptere de luptă au lovit un cort care adăpostea persoane strămutate în […]
12:10
Iran restaurează în ritm rapid facilitățile nucleare de la Isfahan și Natanz, avariate după bombardamentele SUA: Imagini din satelit relevă activități recente # Aktual24
Iranul a început să repare și să acopere clădirile avariate la principalele sale instalații nucleare de la Natanz și Isfahan, după bombardamentele americane și israeliene din iunie 2025. Imagini recente din satelit, difuzate de compania americană Planet Labs PBC, arată că acoperișurile a două clădiri distruse au fost reconstruite – primul semn major de activitate […]
12:10
ISW: Rusia a anexat de facto Belarusul și îl folosește pentru a se pregăti pentru un război cu NATO # Aktual24
Analiștii ISW susțin că Rusia a anexat de facto Belarusul. Rusia ar putea folosi Belarusul pentru a invada spațiul aerian polonez și lituanian ca parte a eforturilor sale „de fază zero” de a crea condiții informaționale și psihologice pentru pregătirea unui potențial război cu NATO. Rusia a anexat de facto Belarusul. Acest lucru este afirmat […]
11:40
Departamentul de Securitate Internă al SUA îi îndeamnă pe americani să denunțe imigranții ilegali pentru a avea chirii și prețuri la locuințe mai mici # Aktual24
Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS) a postat un mesaj pe contul său oficial, @DHSgov, de pe rețeaua socială X, care a provocat un val uriaș de reacții și acuzații de propagandă extremistă. „Vrei locuințe accesibile? Ajută-ne,raportând imigranții ilegali din zona ta. Sună la 866-DHS-2-ICE. Dacă ești un imigrant ilegal, îți poți controla plecarea […]
11:30
Peste 120 de persoane au murit în urma mai multor atacuri sinucigașe și armate în Pakistan, au declarat oficialii # Aktual24
Armata pakistaneză a declarat sâmbătă că mai multe atacuri sinucigașe și cu arme de foc comise de „teroriști” în provincia Balochistan, din sud-vest, au ucis 33 de persoane, inclusiv civili, în timp ce forțele de securitate care au răspuns la violențe au ucis 92 de atacatori. Analiștii au descris-o drept cea mai sângeroasă zi pentru […]
11:10
Donald Trump susține că noile documente din dosarele Epstein îl „absolvă” complet: „Mi s-a spus de oameni foarte importanți că e opusul a ce spera stânga radicală” # Aktual24
Președintele Donald Trump a reacționat public pentru prima dată la eliberarea a peste trei milioane de pagini noi din dosarele Jeffrey Epstein, susținând că documentele nu doar că îl exonerează de orice implicare în activitățile ilegale ale finanțatorului condamnat, ci reprezintă exact contrariul a ceea ce așteptau criticii săi din „stânga radicală”. Declarația a fost […]
10:50
Iranul afirmă că, în prezent, consideră armatele statelor din Uniunea Europeană drept grupări teroriste # Aktual24
Președintele parlamentului iranian a declarat că Republica Islamică consideră acum toate forțele armate ale Uniunii Europene drept grupuri teroriste, atacând violent după ce blocul a declarat Garda Revoluționară paramilitară a țării drept grupare teroristă din cauza reprimării sângeroase a protestelor la nivel național. Anunțul făcut duminică de Mohammad Bagher Galibaf, un fost comandant al Gărzii, […]
10:50
Presshub: Cum ar fi fost ofertată procuroarea Laura Deriuș înainte de „Justiția Capturată” și cine ar fi intermediat propunerea # Aktual24
Procuroarea Laura Deriuș a declarat, la B1 TV, că, înainte cu o lună să apară materialul „Justiția Capturată” a jurnaliștilor de la Recorder, a fost ofertată cu o funcție de conducere la nivel de Parchetul General (PG). Propunerea de funcție ar fi venit cu condiția să nu critice sistemul judiciar în documentarul colegilor de la […]
10:40
Următorul ministru al Educației ar putea fi Daniel Breaz, fost ministru interimar în guvernul Dăncilă, apropiat al lui Liviu Dragnea și trecut acum la PNL # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan și-a extins interimatul la Ministerul Educației și Cercetării peste termenul anunțat inițial (finalul lunii ianuarie 2026), după ce nu a reușit să convingă personalități de calibru din mediul academic să preia funcția. Potrivit surselor din conducerea PNL citate de EduPedu, Bolojan nu oferă mandat real și susținere politică pentru reforme profunde. Orice […]
10:40
SUA: Cinci răniți, printre care și un copil de 6 ani, la o paradă de Mardi Gras din Louisiana # Aktual24
Un atac armat la o paradă din statul american Louisiana a lăsat cinci persoane rănite, inclusiv un copil de 6 ani, a declarat biroul șerifului. Un copil de 6 ani și alte patru persoane au fost rănite sâmbătă, în statul american Louisiana, în urma unor focuri de armă în timpul unei parade într-un oraș mic, […]
10:10
Taurina din băuturile energizante încurajează apariția unor forme agresive de leucemie. Tot mai mulți adolescenți și chiar copii din România consumă astfel de băuturi # Aktual24
Un ingredient comun în băuturile energizante și suplimente alimentare – taurina – ar putea accelera progresia unor forme agresive de leucemie, conform unor studii recente efectuate la Wilmot Cancer Institute, University of Rochester (SUA). Cercetările, conduse de dr. Jeevisha Bajaj, arată că taurina nu provoacă cancer la persoanele sănătoase, dar „hrănește” celulele stem leucemice deja […]
09:40
Imperiul sexual al lui Epstein, creat sub îndrumarea KGB și apoi a lui Putin personal: miliardarul voia să fugă la Moscova, dar a fost împiedicat în ultima clipă # Aktual24
Noi dezvăluiri șocante din peste trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein întăresc convingerea analiștilor că pedofilul american condamnat conducea cea mai mare operațiune de „capcană cu miere” din lume, în slujba KGB-ului rusesc. Potrivit surselor din serviciile de informații americane și britanice citate de Daily Mail, Epstein procura femei – adesea tinere rusoaice […]
09:10
Nazist adevărat: Fostul lider al ICE, Greg Bovino, a făcut remarci batjocoritoare la adresa unui procuror de origine evreiască # Aktual24
Gregory Bovino, fostul comandant al ICE, în prezent retrogradat din funcție, ar fi făcut remarci batjocoritoare la adresa credinței evreiești a procurorului federal Daniel N. Rosen, în timpul unei conferințe telefonice cu mai mulți avocați din Departamentul Justiției, susțin surse citate de cotidianul The New York Times. Potrivit ziarului, incidentul s-ar fi petrecut pe 12 […]
