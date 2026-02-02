Bulgarii încă dețin miliarde de leva, deși toate plățile în țară se realizează exclusiv în euro
Euractiv.ro, 2 februarie 2026 17:20
La o lună după ce Bulgaria s-a alăturat oficial zonei euro, moneda euro este singurul mijloc legal de plată, înlocuind leva bulgară, informează Novinite, preluată de Agerpres.
Acum 10 minute
17:30
Majoritatea ungurilor crede că Viktor Orbán este obosit și nu mai este potrivit să conducă țara # Euractiv.ro
Majoritatea alegătorilor partidelor aflate la guvernare ar dori să-l vadă pe Péter Szijjártó drept succesor al lui Viktor Orbán, dacă se pune serios problema succesorului premierului, potrivit unui sondaj efectuat la solicitarea ziarului „Népszava”.
17:30
Starmer cere o investigație privind legăturile lui Mandelson cu Epstein. Niciun demers în SUA # Euractiv.ro
Noile documente din dosarul Epstein produc efecte în Europa, dar, în SUA, Departamentul american al Justiției nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție.
Acum 30 minute
17:20
17:10
Consiliul Concurenței va finaliza în prima parte a anului mai multe investigații, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR.
Acum o oră
16:50
Consiliul Județean (CJ) Cluj anunță că a finalizat în 2025 investiții din fonduri proprii în valoare de 46.150.000 lei, pentru extinderea și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, derulate prin Compania de Apă Someș SA.
Acum 2 ore
16:30
POT, la un pas de a fi„ gone", se ceartă cu un fost deputat pe numele grupului de deputați # Euractiv.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT) se află în conflict cu foștii deputați care au părăsit formațiunea extremistă, intrată în Parlament cățărându-se pe popularitatea pro-rusului Călin Georgescu.
15:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a vorbit duminică seară colegilor din partid, adunați la Vila Lac, despre "setea de sânge" a partenerilor din guvernare.
Acum 4 ore
15:30
Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat luni că alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu a depus proiectul pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale.
14:40
Reprezentarea politică a femeilor. Cum se poziționează România comparativ cu țările Uniunii Europene # Euractiv.ro
România continuă să aibă o slabă reprezentare a femeilor în funcțiile de parlamentare, europarlamentare, membre în consiliile județene, locale și primari, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.
14:30
Partidul extremist AUR a prezentat prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, una dintre ele fiind eliminarea impozitului pe locuință.
14:20
La invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministra de externe, Oana Țoiu, face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie.
14:10
14:10
În ciuda unor progrese, România continuă să conducă în clasamentul mortalității rutiere în Europa # Euractiv.ro
eși România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto.
Acum 6 ore
12:10
Timp de șase zile, ministrul german de externe călătorește în Singapore, Noua Zeelandă, Tonga, Australia și Brunei. O țară care nici măcar nu se află pe itinerariu va juca, de asemenea, un rol semnificativ: China.
Acum 8 ore
10:50
Apa furnizată la robinet în Aeroportul 'Henri Coandă' este potabilă începând de luni și poate fi folosită de către pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Acum 12 ore
09:10
Charles Michel îl critică pe șeful NATO: „Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american” # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Euronews, fostul președinte al Consiliului European a depâns atitudinea lui Mark Rutte față de Donald Trump, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:40
Marea Britanie dorește relații cu UE în domeniul apărării, dar și o posibilă aderare la SAFE # Euractiv.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său va lua în considerare cererea de aderare la un al doilea posibil fond al Uniunii Europene pentru proiecte de apărare în valoare de mai multe miliarde de euro, potrivit „Reuters”.
08:30
Kievul poartă discuții cu SpaceX privind utilizarea de către Rusia a sistemului Starlink # Euractiv.ro
Deși sistemul de sateliți Starlink este utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații, se pare că este folosit și de dronele de atac rusești pentru a ataca Ucraina, dezvăluie „France 24” (Franța).
08:20
Un avion de vânătoare SU-34 ar fi dispărut deasupra Mării Negre, potrivit Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene, notează „Le Libre Belgique” (Belgia).
08:10
08:10
Prin eludarea sancțiunilor internaționale, flota rusă permite Moscovei să finanțeze războiul pe care îl poartă în Ucraina de aproape patru ani. O adevărată ciocnire există între puterile occidentale și Rusia, notează „Le Point” (Franța).
08:00
Iarna crimelor de război: Ucraina se confruntă cu o campanie a Rusiei împotriva căldurii și a vieții # Euractiv.ro
Rachetele rusești nu sunt concepute pentru a obține victoria pe câmpul de luptă. Ele sunt concepute pentru a câștiga în întuneric, consideră diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, scrie „Kyiv Post” (Ucraina).
07:40
Intrarea în vigoare a Tratatului coincide cu angajamentul Greciei de a avansa obiectivul 30×30 # Euractiv.ro
Un articol de Nadia Andreanidou, Programmes and Policy Officer, MEDASSET
Acum 24 ore
21:50
Ce spun cele peste 3 milioane de documente publicate despre legăturile lui Trump cu Jeffrey Epstein # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele 3 milioane de documente ale lui Jeffrey Epstein publicate vineri, după ce președintele s-a opus inițial acestei acțiuni.
Ieri
18:50
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Jeffrey Epstein s-a oferit să-l prezinte pe prințul Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, unei tinere de origine rusă în vârstă de 26 de ani, conform unor noi documente publicate vineri, transmite AFP, citată de Agerpres.
12:00
Mii de oameni au ieșit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi și studenți din întreaga SUA au organizat greve și proteste, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de agenți ICE, transmite Reuters, preluată de News.ro.
11:40
Venezuela își exprimă solidaritatea față de Cuba și respinge măsurile punitive ale SUA # Euractiv.ro
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei președinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, și-a exprimat vineri „solidaritatea” față de Cuba, criticând „măsurile punitive”, informează AFP.
11:20
Camera Reprezentanților nu a reușit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârșitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei așa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa.
10:30
Creșterea numărului de infracțiuni comise de copii nu este un fenomen nou în România, însă datele și mărturiile specialiștilor arată o schimbare îngrijorătoare: tot mai mulți dintre acești minori provin din sistemul de protecție specială.
30 ianuarie 2026
17:30
09:30
Impresia că o mișcare totalitară s-a înrădăcinat în SUA a devenit tot mai puternică de la operațiunea ICE din Minneapolis, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Guillermo Altares.
09:20
Săptămâna trecută, la Davos, Donald Trump și-a reiterat dorința de răzbunare împotriva celor responsabili pentru acuzațiile penale aduse împotriva sa, relatează „Le Monde” (Franța).
09:10
08:50
Măsurat în dolari, euro a crescut cu 15% în anul de când Donald Trump a revenit la putere, lira sterlină ceva mai puțin, în timp ce yenul japonez, după diverse fluctuații, a revenit practic la nivelul său anterior.
08:30
Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis a promis joi că va „reinstaura legea și ordinea” într-un oraș zguduit de moartea a doi cetățeni uciși de agenți federali, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Un judecător se opune administrației Trump: „Refugiații au dreptul să nu fie supuși fricii” # Euractiv.ro
Un judecător federal american a interzis miercuri administrației Trump să rețină refugiați care nu au încă statut de rezident permanent, dar care locuiesc legal în statul Minnesota, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:20
Guvernul german profită de o pană de curent electric pentru a acționa împotriva extremismului # Euractiv.ro
Incendiul provocat la o instalație esențială a rețelei electrice, potrivit ministrului german de Interne, confirmă o amenințare care a fost subestimată prea mult timp, scrie Rubén Gómez del Barrio în „La Razon” (Spania).
08:00
Nouă orașe din UE au depus candidaturi pentru a găzdui această nouă autoritate. Capitala regiunii Hauts-de-France expune ca atuuri legăturile de transport, calitatea clădirilor și sprijinul financiar de care beneficiază, notează „Les Echos” (Franța).
07:50
„Securitatea Arcticii este responsabilitatea NATO”, a avertizat premierul danez în timpul vizitei sale la Palatul Élysée, scrie „El Mundo” (Spania) sub semnătura lui Carlos Fresneda.
07:40
Confruntată cu agresiunea nerușinată a puterii americane, UE trebuie să construiască, împreună cu puterile mijlocii și în primul rând cu continentul african, o nouă axă de nealiniere, afirmă fondatorul Cercului pentru o Europă Geopolitică.
07:30
Bruxellesul își înăsprește poziția față de Teheran. Uniunea Europeană a decis să sancționeze mai multe figuri cheie ale regimului iranian în urma reprimării sângeroase a protestelor care zguduie țara de câteva săptămâni, notează „La Libre Belgique”.
07:10
Armata lui Trump și amenințările ayatollahilor: tensiunile din Iran continuă să crească # Euractiv.ro
Confruntarea cu Iranul rămâne o chestiune de ore și mai ales de cuvinte. În public, liderii fac schimb de amenințări apocaliptice, în timp ce în culise măsoară marjele înguste pentru o soluție diplomatică care pare mai mult sperată, decât urmărită.
29 ianuarie 2026
22:20
Răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea: dacă istoria ne pune să alegem între UE și SUA? # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, la Digi24, despre relațiile cu Uniunea Europeană și SUA și despre provocările vremurilor în situația unor decizii dure de peste Ocean.
21:20
Președintele Nicușor Dan recunoaște din nou că în Coaliția de guvernare sunt niște probleme, dar ea merge mai departe, iar pentru moment nu există o altă alternativă la Ilie Bolojan, iar ideea unui Guvern minoritar este "puțin probabilă".
20:50
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări joi că în primăvara anului 2027, PSD va prelua șefia Guvernului, așa cum s-a stabilit la momentul formării Coaliției.
18:10
Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, și a unui fals general SIE Gheorghe Iscru.
16:10
Eurodeputatul USR/Renew Dan Barna explică modul în care a fost pregătită audierea privind justiția din România de joi dimineața în Grupul de Monitorizare a Democrației, Statului de Drept și Drepturilor Fundamentale (DRFMG) din comisia LIBE.
13:00
Lukoil a acceptat să vândă activele internaționale, inclusiv din România, grupului american Carlyle # Euractiv.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancțiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group.
12:40
IICCMER: Denunț penal privind decesul a 497 de copii cu deficiențe în perioada comunistă # Euractiv.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, un nou denunț penal într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori.
