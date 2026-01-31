Guvernul SUA, „paralizat” temporar după ce Congresul nu a reușit să voteze bugetul
Euractiv.ro, 31 ianuarie 2026 11:20
Camera Reprezentanților nu a reușit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârșitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei așa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
11:20
Camera Reprezentanților nu a reușit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârșitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei așa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa.
Acum 2 ore
10:30
Creșterea numărului de infracțiuni comise de copii nu este un fenomen nou în România, însă datele și mărturiile specialiștilor arată o schimbare îngrijorătoare: tot mai mulți dintre acești minori provin din sistemul de protecție specială.
Acum 24 ore
17:30
Curtea de Apel București a amânat din nou o decizie pe cererea de suspendare a doi judecători CCR # Euractiv.ro
Curtea de Apel București a avut programată pentru vineri pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș.
Ieri
09:30
Impresia că o mișcare totalitară s-a înrădăcinat în SUA a devenit tot mai puternică de la operațiunea ICE din Minneapolis, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Guillermo Altares.
09:20
Săptămâna trecută, la Davos, Donald Trump și-a reiterat dorința de răzbunare împotriva celor responsabili pentru acuzațiile penale aduse împotriva sa, relatează „Le Monde” (Franța).
09:10
Curtea de Apel București ar trebui să decidă asupra cererii de suspendare a doi judecători CCR # Euractiv.ro
Curtea de Apel București are programată, pentru vineri, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș.
08:50
Măsurat în dolari, euro a crescut cu 15% în anul de când Donald Trump a revenit la putere, lira sterlină ceva mai puțin, în timp ce yenul japonez, după diverse fluctuații, a revenit practic la nivelul său anterior.
08:30
Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis a promis joi că va „reinstaura legea și ordinea” într-un oraș zguduit de moartea a doi cetățeni uciși de agenți federali, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Un judecător se opune administrației Trump: „Refugiații au dreptul să nu fie supuși fricii” # Euractiv.ro
Un judecător federal american a interzis miercuri administrației Trump să rețină refugiați care nu au încă statut de rezident permanent, dar care locuiesc legal în statul Minnesota, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:20
Guvernul german profită de o pană de curent electric pentru a acționa împotriva extremismului # Euractiv.ro
Incendiul provocat la o instalație esențială a rețelei electrice, potrivit ministrului german de Interne, confirmă o amenințare care a fost subestimată prea mult timp, scrie Rubén Gómez del Barrio în „La Razon” (Spania).
08:00
Nouă orașe din UE au depus candidaturi pentru a găzdui această nouă autoritate. Capitala regiunii Hauts-de-France expune ca atuuri legăturile de transport, calitatea clădirilor și sprijinul financiar de care beneficiază, notează „Les Echos” (Franța).
07:50
„Securitatea Arcticii este responsabilitatea NATO”, a avertizat premierul danez în timpul vizitei sale la Palatul Élysée, scrie „El Mundo” (Spania) sub semnătura lui Carlos Fresneda.
07:40
Confruntată cu agresiunea nerușinată a puterii americane, UE trebuie să construiască, împreună cu puterile mijlocii și în primul rând cu continentul african, o nouă axă de nealiniere, afirmă fondatorul Cercului pentru o Europă Geopolitică.
07:30
Bruxellesul își înăsprește poziția față de Teheran. Uniunea Europeană a decis să sancționeze mai multe figuri cheie ale regimului iranian în urma reprimării sângeroase a protestelor care zguduie țara de câteva săptămâni, notează „La Libre Belgique”.
07:10
Armata lui Trump și amenințările ayatollahilor: tensiunile din Iran continuă să crească # Euractiv.ro
Confruntarea cu Iranul rămâne o chestiune de ore și mai ales de cuvinte. În public, liderii fac schimb de amenințări apocaliptice, în timp ce în culise măsoară marjele înguste pentru o soluție diplomatică care pare mai mult sperată, decât urmărită.
29 ianuarie 2026
22:20
Răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea: dacă istoria ne pune să alegem între UE și SUA? # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară, la Digi24, despre relațiile cu Uniunea Europeană și SUA și despre provocările vremurilor în situația unor decizii dure de peste Ocean.
21:20
Președintele Nicușor Dan recunoaște din nou că în Coaliția de guvernare sunt niște probleme, dar ea merge mai departe, iar pentru moment nu există o altă alternativă la Ilie Bolojan, iar ideea unui Guvern minoritar este "puțin probabilă".
20:50
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări joi că în primăvara anului 2027, PSD va prelua șefia Guvernului, așa cum s-a stabilit la momentul formării Coaliției.
18:10
Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, și a unui fals general SIE Gheorghe Iscru.
16:10
Eurodeputatul USR/Renew Dan Barna explică modul în care a fost pregătită audierea privind justiția din România de joi dimineața în Grupul de Monitorizare a Democrației, Statului de Drept și Drepturilor Fundamentale (DRFMG) din comisia LIBE.
13:00
Lukoil a acceptat să vândă activele internaționale, inclusiv din România, grupului american Carlyle # Euractiv.ro
Compania petrolieră rusă Lukoil, supusă sancțiunilor SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group.
12:40
IICCMER: Denunț penal privind decesul a 497 de copii cu deficiențe în perioada comunistă # Euractiv.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, un nou denunț penal într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
În lumina unei realinieri a politicii internaționale între marile puteri, cancelarul solicită mai multă încredere în sine din partea Europei. Și o abordare diferită.
09:00
Institutul de Afaceri Externe din Ungaria spune că Trump a adus „schimbări revoluționare” în lume # Euractiv.ro
La Budapesta, experți ai MKI au spus că primul an de mandat al lui Donald Trump a zdruncinat ordinea liberală centrată pe ONU: SUA revin la Doctrina Monroe, Europa se îndepărtează, iar Ungaria mizează pe axa Orbán–Trump, notează Hirado.hu (Ungaria).
08:40
Președintele Donald Trump nu este entuziasmat de alegeri sau de procesele democratice, mai ales dacă există șanse mari să piardă, scrie Helena Resano într-un editorial din „20 Minutos” (Spania).
08:30
Conform unui sondaj Cluster17-Le Grand Continent, președintele american nu se mai bucură de o imagine prea pozitivă în rândul opiniei publice europene. Acest lucru a dus chiar la diviziuni în cadrul partidelor de dreapta, în special în Franța.
08:20
După o întâlnire față în față la Mar-a-Lago, premierul slovac și-a alertat omologii europeni cu privire la starea psihologică a președintelui Statelor Unite ale Americii, relatează „Le Point” (Franța).
08:00
Zelenski speră că va primi sprijinul partenerilor europeni pentru aderarea Ucrainei la UE în 2027 # Euractiv.ro
„Puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în domeniul securității, tehnologiei și economiei”, spune el, scrie „El Mundo” (Spania).
07:30
Negocierile privind Ucraina ajung în momentul decisiv, controlul Donbasului fiind primul obstacol # Euractiv.ro
Împlinirea a patru ani de la începutul invaziei rusești coincide cu presiunea maximă exercitată de SUA asupra Kievului și Moscovei pentru a pune capăt războiului, scrie „El Pais” (Spania).
07:20
„Iată cum își va pierde Putin puterea” – un expert dezvăluie scenariul cel mai probabil pentru dictatorul tot mai bătrân al țării, scrie „Daily Mail” (Marea Britanie).
07:10
14 țări europene: „Suntem gata să confiscăm navele «flotei din umbră» rusești în Marea Baltică” # Euractiv.ro
După patru ani de război, Europa trimite un semnal concret care ar putea bloca porțiuni substanțiale din fluxul de țiței al Rusiei, îndreptat în mare parte spre China, India și Turcia, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:00
Atacurile rusești din Ucraina au ucis 12 persoane și au lovit infrastructura energetică și un tren de pasageri, au anunțat autoritățile marți, în contextul discuțiilor directe în curs între Rusia și Ucraina, notează „France 24” (Franța).
06:40
La patru ani de la începutul invaziei Ucrainei, energia nucleară civilă rămâne în afara sancțiunilor impuse Moscovei. Iar EDF are mari dificultăți în a renunța la compania rusă Rosatom pentru alimentarea reactoarelor sale cu uraniu îmbogățit…
28 ianuarie 2026
22:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri seară că Uniunea Europeană a publicat lista proiectelor de interconectivitate energetică finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.
20:00
Bogdan Pîrlog acuză abuzuri concertate în justiție: trei episoade într-o singură săptămână # Euractiv.ro
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea.
19:50
Câteva aspecte despre contextul internațional actual și Forumul Economic de la Davos[i] # Euractiv.ro
Dacă ne uităm la contextul global actual și la unele poziții exprimate la Davos anul acesta, cred că este important să fie înțelese mai bine 3 aspecte principale.
18:50
Merz: Partea sudică (cu România) a Flancului estic al NATO trebuie protejată mai bine în viitor # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a prezentat cancelarului german obiectivele și acțiunile României pentru apărarea Flancului estic și asigurarea securității în zona Mării Negre. Friedrich Merz a subliniat că această regiune trebuie protejată mai bine.
17:40
Bolojan spune că aderarea la euro ar putea fi „o temă de bază" la parlamentarele din 2028 # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că acum nu suntem pregătiți să aderăm la Zona Euro din cauza dificitelor, însă tema ar putea fi "una de bază la alegerile parlamentare din 2028"
17:00
Uiversitatea Babeș-Bolyai, lider în România în clasamentul QS Europe 2026: locul 248 în Europa # Euractiv.ro
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este cea mai bine clasată universitate din România în QS World University Rankings: Europe 2026, ocupând locul 248 din 958 de universități incluse în clasament și locul 13 în Europa de Est.
15:40
Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru numeroase produse - dar nu și pentru carne, relatează publicația Kurier.
10:20
Țările UE își unesc forțele pentru a extinde etichetarea obligatorie a produselor alimentare # Euractiv.ro
Extinderea etichetării obligatorii a originii la „cât mai multe produse alimentare posibil”. Aceasta este solicitarea adresată Comisiei Europene de către un grup de țări ale UE, condus de Franța, informează ANSA (Italia).
10:00
Odată cu aprobarea măsurii, care va intra în vigoare în septembrie, Franța devine a doua țară din lume, după Australia, care interzice accesul copiilor la rețelele de socializare, scrie „Cadena SER” (Spania).
09:50
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz, informează Agerpres.
09:40
Spania anunță un program extraordinar de regularizare a imigranților, împotriva tendinței europene # Euractiv.ro
Această mișcare vine în contextul în care majoritatea statelor Uniunii Europene își înăspresc politicile privind migrația, deși țări precum Italia, Grecia și Portugalia au optat pentru planuri similare în trecut, scrie „El Pais” (Spania).
09:30
SAFE: Comisia UE aprobă planurile de apărare în valoare de 74 de miliarde de euro a altor opt țări # Euractiv.ro
Luni, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de investiții ale Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Finlandei în cadrul noului program de împrumuturi pentru apărare, notează „Euronews” (Italia).
09:20
Viața „normală” a ofițerilor SS în ororile de la Auschwitz: petrecerile, familia, dragostea # Euractiv.ro
La câțiva metri de Krematoriul I, în vila lui Rudolf Höss se juca „familia normală”. Cartea „Viața privată a SS la Auschwitz” arată, prin mărturii, cum confortul domestic a coexistat cu exterminarea, scrie „Corriere della Sera”.
08:50
Muzeul Holocaustului din SUA condamnă compararea locuitorilor din Minnesota cu Anne Frank # Euractiv.ro
Muzeul Holocaustului din SUA a criticat dur declarațiile făcute de guvernatorul democrat de Minnesota Tim Walz prin care a comparat efectul activității serviciului federal de imigrație (ICE) cu experiențele trăite de Anne Frank.
08:30
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat drept „false” motivele invocate de SUA pentru a părăsi agenția ONU, reiterând că retragerea face ca această țară și lumea să fie „mai puțin sigure”.
08:20
După Barack Obama și Bill Clinton, Joe Biden reacționează și el la ultimele evenimente din SUA # Euractiv.ro
Evenimentele din Minneapolis „încalcă valorile noastre fundamentale”, a declarat Joe Biden, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Sub presiunea opiniei publice și a aleșilor republicani, președintele SUA pare să adopte o abordare conciliantă. Șeful patrulei de frontieră va părăsi Minneapolis, iar numărul agenților de acolo ar urma să fie redus, notează „Le Point” (Franța).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.