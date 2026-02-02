Sorin Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie prinse în bugetul pe acest an

15:50

Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este […] The post ANAT reacționează la declarațiile ministrului Irineu Darău (USR) despre evaziunea din turism: Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor, nu o politică publică de turism; noul ministru al Turismului “pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său” appeared first on Financial Intelligence.